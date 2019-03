A vivir Madrid | 'Jauría' la obra que lleva al teatro el juicio de La Manada

Voz 1 00:00 claro

Voz 1751 00:05 hace unas horas en algunos teatros se plantaron que hacer no si programaba en sus funciones sonó el Teatro Kamikaze después de algunas dudas se sumó a la huelga amilanó esta mañana Miguel del Arco director guionista y uno los miembros fundadores de kamikaze Miguel qué tal buenos días porque decidisteis sumaron a la huelga ayer desde kamikaze

Voz 2 00:25 bueno es una cuestión de coherencia también no creo que que era necesario insisto mucho en la idea de de de este feminismo me quedé debemos participar es decir desde el ocho de las protagonistas eran evidentemente las mujeres pero también creo que la lucha feminista evidentemente sino si los hombres va a ser una lucha siempre coja debemos hacer eh a expresar evidentemente que estamos en esta lucha de forma activa irá desde el el Pavoni mucho más además programando una función como jauría era evidente que tenemos que parar este es de marzo dos días antes

Voz 1751 00:56 desde el ocho m estrenase TS esta obra jauría dirigida escrita por Jordi Casanovas basada en el juicio de la manada no recordemos la violación grupal a una joven durante los Sanfermines de dos mil dieciséis días antes del estreno aparecieron unas pintadas en la fachada del teatro que decían esas pintas y a quién iban dirigidas Miguel

Voz 2 01:16 bueno yo creo que resumió en un poco todo el ruido que se organizó a través de agua alrededor de de el estreno de esta función desde que lo anunciamos en la con la temporada en junio pasado no ponía la la la pintada ponía FAC monitorizar los dramas y nos acusaban de alguna manera de intentar hacer dinero a través del una mujer yo francamente ya a estas alturas en su momento sí que hubo muchas dudas evidentemente porque era un tema de rabiosa actualidad en un tema muy complicado muy complejo pero después de todo el proceso Joan esa esa yo de eso colgué la fotografía en el Facebook que le dije literalmente tonto alaba si yo quisiera sacar dinero no habría montado esto habría montado Sonrisas y lágrimas porque ahora ya hay un convencimiento que antes era intuición artística ahora creo que es un convencimiento absolutamente moral sobre la necesidad de que se oiga estas palabras encima de un escenario

Voz 1751 02:10 cuáles fueron esas dudas a la hora de afrontar este este trabajo mi

Voz 2 02:13 bueno yo creo que todas esas dudas vienen fundamentalmente por el ruido que se organizó no porque de desde la caverna de desde las cavernas varias pues por un lado nos acusaban mucha gente decir estamos en yendo como el curso a las féminas dice estamos intentando hacer a alguien me dijo como podéis ponerle voz al lobby feminista que está dirigiendo este país que yo claro ese es decir que son citados se toman cuando se levantan francamente es pero luego también había mucho ruido de la otra parte de decir

Voz 2 02:45 todo a través del dolor de una mujer no sé qué vamos a ver es casi el mandato se crecía Strindberg que el teatro debe mirar donde los demás la analista yo creo que esta función en ese sentido sigue ese mandato a pies juntillas

Voz 1751 02:56 la jauría es una ficción documental que se basa en la transcripción del juicio que se hace la manada y todo lo que vemos seguimos en el teatro se dijo en ese juicio es decir no se exagera

Voz 2 03:06 no se de forma en absoluto vamos a ver hay hay una mirada pero siempre hay uno mira yo cuando hablan sobre el otro día hablábamos de ponemos te está he tenido muchos debates después de las funciones y el otro día decía hablábamos sobre la objetividad que puede tener este esta función en concreto no pero el también en el periodismo y nadie se lo plantea periodista intente ser objetivo pero las miradas son inevitables es decir la forma de mirar y de contar una noticia te te te lo pone o te puntúa te intenta subrayar un ángulo Wall pero aquí evidentemente hay una mirada una mirada que además para mí desde el principio está está hecha esté realizada allí es voluntaria no es equidistante nosotros estamos con ella desde el principio porque además así lo marca una sentencia eso para empezar a nuestro punto de vista siempre está desde el punto de vista de ella instamos acompañándole aunque la objetividad es la narración para que luego cada uno puede sacar sus propias conclusiones

Voz 1751 03:55 María se ha estrenado este miércoles en el Teatro Kamikaze estará hasta el veintiuno de abril

Voz 0833 04:00 el siete de julio de dos mil dieciséis una mujer de dieciocho años presentaba una denuncia contra cinco hombres de entre veintiséis y veintiocho años por una agresión sexual producirán Pamplona durante las fiestas de San Fermín lo que van a ver y a escuchar a continuación es una ficción dramática construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados jueces abogados y fiscalía durante los días comprendidos entre el trece y el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete las declaraciones han sido fragmentadas reordenado reducidas en ninguna ocasión se añadido texto alguno de ficción

Voz 1751 04:40 y en el escenario Alex García Ignacio Mateos Raúl Prieto Fran cantos Martiño Rivas interpretando la manada y en el papel de la víctima la actriz María Hervás que nos acompaña esta mañana María qué tal buenos días

Voz 4 04:50 buenos días estábamos hablando antes de las dudas no

Voz 1751 04:53 aparte de las dudas a la dificultad que supone enfrentarse este papel hay que sumar algo más son los límites necesarios que pusisteis no y uno de ellos era no acercarte de manera exacta a la víctima es decir no ponerte en contacto con ella

Voz 4 05:08 bueno no fueron unos límites establecidos por norma simplemente uno Miguel sí que era muy claro desde el primer día ensayos que realmente no quería que nosotros intentamos acercarnos de manera directa a intentar interpretar esas personas reales que son estos chicos au esta chica de ya no teníamos practicamente ninguna información así que habría sido mucho más difícil pero en el caso de ellos que sí que existía a Miguel no le interesaba tenía más claro que quería que fuéramos símbolos de lo que ellos suponer a nivel social por otro lado yo cuando me me me han preguntado que intentaría ponerte en contacto con ella para tener una conversación yo por mi parte como acción voluntaria propia autónoma no lo haría si ella por su no lo haré por respeto pero si ella quisiera en algún momento que también me han preguntado a ponerse en contacto conmigo por supuesto siempre les diría que sí

Voz 1751 06:02 no lo ha hecho no no no no lo he hecho trabajando este personaje María iban siendo feminista como tú te declara si los ensayos te ha sorprendido a ti misma no localizando de puntos de vista machistas y cuáles son y en qué momento os dais cuenta de esto

Voz 4 06:18 pues ha sido el proceso profesional en mi caso actoral más que más me ha modificado en toda la carrera llevo haciendo teatro doce años y ha sido el proceso que más dudas dado que más me ha modificado y al que más agradecía estoy de dónde me he localizado planteamientos puntos de vista

Voz 5 06:40 esta acciones machistas

Voz 4 06:42 en algo tan tan básico como juzgar el comportamiento que ya tuvo aquella noche desde casi el principio hasta el fin del de lo que narra no de la narración de decir cómo puede ser dieciocho años una chica que se ha dado con una amiga una fiesta como la de San Fermín que es claramente una fiesta para disfrutar emborrachándose el amigo se va a dormir al coche ella se queda sola se pone a hablar con grupo de tíos que claramente son bueno sea que seguramente también van muy borrachos que además que yo como mujer pensaba por supuesto no justificó en absoluto lo que lo que te ha sucedido si me pudiera dirigir a ella digo pero joder ha sido equivocando te todo el rato tía pensaba no entonces yo pensaba así tan imprudente que no escrita la habías merecido pero lógicamente a la conclusión la consecuencia final ha sido la que todos preveían sí sí si te lo cuentan ahora a día de hoy

Voz 1751 07:40 en absoluto claro la víctima no se le puede presumir una actitud heroica no que es lo que está

Voz 4 07:46 no no no no claro por supuesto se yo lo que lo que te estoy de donde yo me me he localizado machista en qué en qué prejuicios en absoluto se lo puede claro

Voz 6 07:55 a mi pre pre asumir una a una actitud heroica ni ni siquiera

Voz 4 08:03 contar con que alguien que tenía dieciocho años y que está disfrutando de estar viva pueda tener alguna culpa sobre sobre simplemente es estar viviendo

Voz 1751 08:13 es una oportunidad de sanación colectiva no es como yo te decía Miguel ahora en el pasillo es como cuando tienes una herida aún abierta la potestad espectador no le echas agua con sal es así cómo salen los espectadores de beber jauría no saneados pero es cocidos

Voz 2 08:32 la obra fue la función no evidentemente no es fácil

Voz 3 08:34 de de ver yo creo que el otro día

Voz 2 08:37 reflexionaba sobre los silencios que se producen a lo largo de la función yo llevo ya muchos años y muchas funciones encima hay algo de la del Silencio que que se establecen en en el Pavón que sobrecogedor in yo creo que todo es éste porque la función este sonido que tiene arroja una reflexión no sobre el hecho concreto que también evidentemente sino sobre todo estos comportamientos estos estos comportamientos que queda muy patente a lo largo de la función de de cómo nos comportamos lo que estaba contando María no está en nosotros educamos a nuestras hijas para que tengan cuidado para que sean reflexiva para que no se metan en problemas cuando es realmente deberíamos estar educando a la otra parte que ve con insultante naturalidad sus actuaciones a mí lo más terrible de este caso es es seguir escuchando a hombres de treinta años qué les parece normal grabar en vídeo a una mujer mientras estén haciéndole lo que le hacen en ese momento sin tener su permiso que no utilizan y se jactan de no utilizar preservativos que no les parecen en absoluto malo o sospechoso o para parar que estén manteniendo relaciones sexuales con una chica que no habla que no dice que no que comunica no les parece anormal en ningún caso ese comportamiento y eso me parece lo más terrible de todo

Voz 7 10:00 poco nunca hayan votado una chavala de madrileña

Voz 1751 10:11 bueno haber Javier una oportunidad no para reflexionar sobre algo muy profundo y es hasta qué punto se está removiendo el concepto de masculinidad con el que hemos crecido que es lo que apuntabas Miguel pero crees que es hora de abordar ese concepto de la sociedad crees que estamos preparados para esto

Voz 2 10:27 bueno es que hay que ejercerlo decía el a la divierta se aprende ejerciendo la también no pues pues esto exactamente lo mismo hay que es necesario cambiar este concepto tóxico de la masculinidad para empezar a cambiar las cosas hay que empezar a mover las

Voz 2 10:40 esto evidentemente es una pequeñita parcela que es una función de teatro pero creo que ese sonido sale muy disparado antes hablaba de de que te dije que había un empeño personal por parte del Pavón de poner en marcha una campaña escolar si para que vengan chavales de entre dieciséis dieciocho años haber esta función y reflexionar de forma conjunta con ellos porque creo que es el caldo de cultivo donde realmente se ponen en empezar a transformar esta serie de comportamientos que son tan brutales porque es el mismo camino que ha hecho María lo hemos hecho todos los días más y yo de hecho ahora a presentar hasta Andalucía ya a la gente que está dando alrededor allí en la en la sala de ensayos para reflexionar sobre esto porque hemos hecho yo que soy un hombre que me considero hombre progresista feminista y me visto me pillo a mí mismo en una cantidad de de de de de pinchazos no de de de decir te lo tienes que hacer mirar

Voz 1751 11:25 por ejemplo por ejemplo

Voz 2 11:27 hay una cosa de todos los hechos que que que es acá acá dicen estar esa noche no que ese es el el hecho de que esta chica con dieciocho años hubiera estado besándose con uno de los de los chicos de la de de que constituían una manada previo a entrar en la en la en el portal hacía como reflexiona decirme que este que estamos haciendo allí pero que es una cosa que la tenemos metida de ADN vamos a ver tantos siglos de machismo no no desaparecen porque un deteriorándose dices a partir de ahora vamos a ser no vamos a vivir en una sociedad igualitaria habla que es una antropóloga que es una cosa complejísima yo creo que está dentro de la complejidad de este caso que es la complejidad de convertir lo que hasta ahora ha sido una costumbre en un delito

Voz 1751 12:07 se ha contemplado con enorme laxitud y con una menor

Voz 2 12:10 me persiguió permisividad las cosas que suceden las fiestas y hay muchas fiestas en en a lo largo del panorama nacional no donde cuando el alcohol medial ante las cosas se relajan esa esa esos tíos que de repente se ponen se que se se hacen grupito no esa masculinidad tóxica se impregna sale disparada siempre al acecho y como depredadores de mujeres

Voz 1751 12:32 recordemos que en el juicio a la denunciantes obliga a dar más detalles de su vida personal y privada que los denunciados no

Voz 2 12:37 bueno la persiguen directamente al realmente porque por eso lo llama Jordi Casanovas llama la función jauría no la manada que es es un nombre efectivamente no hubiera hecho como que era más sonoro pero jauría también es porque la defensa y evidentemente no se pone en cuestión que todo el mundo tenga derecho a la defensa pero hay que revisar los protocolos de la justicia porque a lo que someten permanentemente ese el equipo de defensa a esta mujer es la demostración de que esta chica algo había hecho para merecer se logre sucedió

Voz 1751 13:11 todas está a cientos de personas se manifestaron frente al Ministerio de Justicia de Madrid nos acompaña el apuntadas antes Miguel Lucía López es abogadas una de las personas que ha colaborado en la adaptación teatral de jauría Lucía qué tal buenos días buenos días

Voz 5 13:24 cómo empezó esta colaboración pues empezó gol

Voz 1751 13:27 cena

Voz 6 13:30 con vino no hay mejor forma de que las cosas empiecen pues un día él me dice que va a llevar el juicio de la manada al teatro muy bueno debatimos mucho en la cena me pareció fascinante el proceso mi hijo me dijo Si no podía revisar au leer con el el texto que estaba realizando Jordi que es fantástico bueno yo feliz claro de de participar no sólo porque me gusta mucho el teatro San Miguel desde hace muchos años no porque además la temática eran lo que me que me que me llegaba me llegaba muy cerca

Voz 1751 14:06 cómo ha sido trabajar con con los actores con ellos con la dirección qué es lo que más les costó entender a los actores

Voz 6 14:13 bueno yo creo que lo pillaron al la centésima porque son unas pedazo de bestias encima de los escenarios pero bueno yo creo que era importante que conocieran la diferencia de los tipos delictivos que estaban juzgando para qué no les sonase raro lo que estaba preguntando lógicamente en los juicios las preguntas que se realizan no son baladí quieren intención están cargadas de intención están intención para demostrar una tesis o para intentar contrarrestarlas por ejemplo se hace mucho hincapié en el juicio los abogados las defensas sobre si ha habido o no dolor sobre si ha entrado o no en el portal de forma voluntaria sobre si estaba o no estaba ligada lógicamente esas preguntas estaban dirigidas a desmontar la tesis del la agresión sexual o por ejemplo que hiciesen muchísimo hincapié en la recuperación de la víctima sobre cuánto tiempo tiempo ha durado su rehabilitación cuando empezó su tratamiento porque empezó el día en septiembre en vez de empezar justo después de de las agresiones sexo

Voz 4 15:13 el que fuese de fiestas los subió en redes sociales lógica

Voz 6 15:16 ante eso estaba encaminado un poco en la condena les condenan lógicamente a en en el caso de la sentencia tanto la Audiencia Provincial como El TSJA nueve años por abuso sexual pero también hay una responsabilidad civil que se deriva por una indemnización por daños y perjuicios entonces esas preguntas iban encaminadas un poco cuál ha sido la recuperación de la víctima bueno ha gastado tanto preocuparte no estarías tan mal no los que gente se ponen se impone en la sentencia de la Audiencia Provincial el TSJ una indemnización de cincuenta mil euros eh muy inferior a la solicitada tanto por el Ministerio Público como las acusaciones particulares y populares

Voz 1751 15:52 Lucía porque el juicio de la manada marcó un antes y un después en la sociedad española sea la creyeron pero no hemos escuchantes los gritos de yo si te creo no la creyeron pero no creyeron que fuera agresión sexual creyeron que fuera abuso sexual

Voz 6 16:07 claro el problema es que tenemos un Código Penal que diferencia el abuso y la agresión claro que hay un antes y un después la manada ya yo antes y después porque por primera vez Se crea una comisión de expertos para modificar el Código Penal para unificar los delitos que tienen que ver con la libertad sexual y dejar de que exista el abuso sexual y que todos sean tipificados como agresión sexual y que es muy importante es la primera vez que se debate sobre todo cuando España es mi lo comentábamos antes de entrar es poco a la cola de lo ocurre en los países de nuestro entorno hay una convención en Estambul del año dos mil catorce en el que es ese no se diferencia entre abuso y agresión sino que toda la la las los delitos contra la libertad sexual están tipificadas como agresión y España no se ha sumado a la Convención de Estambul entonces la primera vez que el hay una comisión de expertos que se reúnen comisión expertos que por cierto también fue muy polémica porque inicialmente estaba solo compuesta por hombres hombres que iba a hablar de agresiones sobre libertad sexual finalmente esa comisión de expertos se modificó y también participaron mujeres esa comisión de expertos acabó un informe que ha sido recogido por una anteproyecto de ley que fue presentado por el Gobierno actual bueno se iba a presentar el Gobierno actual en el Consejo de Ministros del quince de febrero pero el quince febrero en el Consejo de Ministros lo que hizo Pedro Sánchez fue decir que había convocado elecciones para el veintiocho de abril ir ese proyecto de ley pues lógicamente en ese Consejo de Ministros no se debatió se quedará o no en el cajón dependiendo de lo que ocurra el Mundial

Voz 1751 17:45 te suele el jueves supimos no que la Fiscalía ha recurrido la sentencia de de la manada por entender que hubo agresión sexual no el Ministerio Público pide dieciocho años de prisión para cada uno de los cinco acusados

Voz 6 17:56 sí es un poco la tesis que ha mantenido desde el primer momento la el Ministerio Fiscal ya en la en primera instancia la Audiencia Provincial de Navarra Sarasate pidió dieciocho años por agresión sexual por un delito continuado de agresión sexual y también bueno se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra con dos votos particulares se confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra pero dos votos particulares diciendo que había habido agresión esta sentencia ha sido recurrida ante el Supremo pues por todas las partes lógicamente el Ministerio Fiscal ha mantenido su tesis inicial de que es agresión y además que se imponga la pena de dieciocho años que que es una pena bastante considerable no es la máxima eh la máxima que se podría interponer en un delito de agresión sexual son dieciocho años y nueve meses

Voz 1751 18:46 hay un momento en el que María tu personaje dice una frase que que rompe no antes hablaba Miguel de de ese silencio que que se provoca en en el teatro dices algo así como lo apunten tengo veinte años me queda mucho esa frase porque te costó tanto decir las de crear una frase que te rompió no que que te es una de las frases más difíciles he leído que que te ha costado de pronunciar

Voz 4 19:11 bueno sí creo que te refieres saquen una entrevista me dijeron será mismo me pudiera es decir una frase que creas que termine como la historia de tu personaje de esta chica me surgió esa porque los ensayos también nos quedaba bastante claro que tenía que ver mucho con la realidad futura bueno que ahora mismo es la presente de esta de esta personas que realmente creo que pocas personas ayer comiendo con mis padres nos dábamos cuenta son seres muy sensibles ambos que es muy difícil empate quizás de manera muy directa con el dolor ajeno enfatizamos pero desde un lugar mucho más intelectual izado entonces hablábamos en la comida por ejemplo ayer de lo que debe suponer para esta criatura despertarse cada día después de haber vivido esto y enfrentarse a sus futuras relaciones emocionales sexuales o lo que sea con hombres ahora mi esa persona le han jodido la vida me han jodido la vida entonces creo que cuando ya dice tengo veinte años me queda mucho no solamente hay un hay una manifestación de todo ese dolor y de cómo le ha cambiado la vida de ese punto de giro en su existencia sino que además ayuda hay una hay un canto a la esperanza porque es una persona que además lo demuestra con todas las declaraciones que hace durante el juicio y las que recogemos nosotros en la función que mira para alante de declaradamente me queda mucho no dice tengo veinte años me habéis jodido la vida tengo veinte años me quedan mucho entonces por eso lógicamente en nuestro punto de vista Nolte

Voz 1751 20:55 muy dura

Voz 11 20:58 estaban en las que agradecer muchísimo mejor