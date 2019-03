Carrusel Madrid (09/03/2019)

Voz 1 00:00 Roussel Madrid Borja Cuadrado

buenas tardes a todos y a todos bienvenidos Carrusel Madrid desde ahora y hasta la una os vamos a contar la última hora del deporte en la Comunidad ya sabéis como siempre nos podéis sintonizar en ser más Madrid ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid jornada veintisiete en primera división con un sábado repleto de partidos para nuestros equipos vamos a empezar con derbi desde las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Leganés los rojiblancos que no se rinden en su pelea por el título y los blanquiazules que buscan un golpe de efecto para sellar la permanencia desde las seis media Barcelona Rayo Vallecano líder contra penúltimo en un encuentro en el que se juega su puesto el técnico rayista Míchel para cerrar el sábado nueve menos cuarto Getafe Huesca el sueño azulón de Champions tiene una cita crucial ante el colista partido que se emitirá desde las ocho y media por cierto en Carrusel Madrid aquí en el ciento cuatro punto tres eso para hoy y mañana el Real Madrid cerrará la jornada para los madrileños en campo el Valladolid desde las nueve menos cuarto podría ser digo partió de Solari como técnico madridista en Segunda División derbi a la vista mañana a las doce Rayo Majadahonda Alcorcón partido que analizaremos después en profundidad en baloncesto este fin de semana se jugará una nueva jornada de la Liga Endesa la XXII hoy el Real Madrid visitará la cancha del Joventut a las seis para mañana a las cinco Mora Banc Andorra Montakit Fuenlabrada siete mediana Huici encender Movistar Estudiantes técnico tonta Zaragoza en ese pabellón en el juicio en el Palacio de toda la vida el Palacio de los Deportes unas horas antes a las cuatro se va a jugar por primera vez un partido de Liga Femenina de basket Movistar Estudiantes Magec Tías las entradas están agotadas en fútbol sala vuelve la Liga tras disputarse la Copa de España el fin de semana pasado lo hará mañana con el industrias Santa Coloma móvil a las siete y mención especial para otros dos deportistas madrileños el campeón del mundo de Moto tres Jorge Martín que mañana se estrena en Moto2 en el Gran Premio de Qatar Illa boxeadora Joana Pastrana que esta noche defenderá en Moralzarzal su corona mundial del peso mínimo ante la mexicana Ana a razona con Carlos Diez Marjaliza en la técnica Toni López en la producción esto es Carrusel Madrid arrancamos hemos

Voz 0298 02:43 cinco puntos en la portada de este caros al Madrid que viene repleto de cosas lo primero es irnos a la ciudad deportiva de Valdebebas mañana Valladolid Real Madrid primer partido blanco tras vivir siete días negros eliminados de Copa sin opciones en la Liga y el martes también fuera de la Champions máxima expectación ante la rueda de prensa de Santiago Solari Javier Herráez buenas tardes hola

Voz 5 03:02 Borja bueno máximas máxima te diría que no eh eh porque aquí en Valdebebas está la cosa muy tranquila el entrenamiento estará ahora mismo ya concluyendo en media hora va a hablar Solari y bueno todo el mundo sabe lo que hay Solari está ha sentenciado salvo que mañana con partidazo el Real Madrid gane una semana de vida deportiva eh luego consigue ganar al Celta hay tenga ahí el parón de selecciones salvo que ocurra eso el resto sería su último partido como técnico del Real Madrid así que no esperamos una rueda de prensa especial de Santiago Hernán Solari que no suele contestar a casi nada aquí en Valdebebas en cuanto a bajas si recordemos que no está Lucas Vázquez recordemos que no está Carvajal Llorente Vinicius futbolistas que bueno como Bale que tampoco se desde que estoy al cien por cien y como no se infiltra pues no sabemos si jugará mañana no creemos que no va a jugar que Salam Benzema Asensio la pareja de ataque y atrás pues lo de siempre con Nacho una vez que Ramos va a viajar pero está sancionado jugará con él Raphael Varane Odriozola por la derecha en principio Marcelo por la izquierda porque está un poco fatigado refilón veremos está o no el canterano en la portería Courtois campo para Casimiro para Modric ir para Cross tampoco estuvo me apunta de Burgos Mariano en ese entrenamiento así que bueno la verdad es que esto es lo que hay el Madrid está complicado pero es capaz de levantarse hombre yo creo que la cuarta plaza tercera ni mucho menos fui a Madrid el próximo año estará en la Champions League

Voz 0298 04:25 luego volvemos a Valdebebas Javi este año recordemos tenemos cinco equipos madrileños en primera estamos acostumbrados a que haya Derby hoy lo hay y además importante desde las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Leganés unos pelea por la Liga nosotros quieren cerrar cuanto antes la permanencia nos vamos a las inmediaciones del Wanda Metropolitano para palpar ya el ambiente novedades Pedro Fullana muy buenas qué tal vez

Voz 1236 04:44 como se nota se nota que hay derbi camisetas del Atlético de Madrid camisetas pepineros también de Leganés muchos niños acompaña a la hora y el día en el Wanda Metropolitano y en la capital de España para un partido donde se va a vivir mucho ambiente familiar un Atlético de Madrid que quiere ganar para mantener el pulso todavía en la Liga que piensa evidentemente también el partidazo del próximo martes de la Liga de Campeones en Turín y como digo gran ambiente en la grada

Voz 0298 05:10 aledaños ahora mismo y también en el palco porque el club

Voz 1236 05:12 no ha querido homenajear a todas las mujeres rojiblancas con veinte presidentas de peñas del Atlético de Madrid que hoy iban a poblar el palco presidencial junto a Enrique Cerezo ahora

Voz 0298 05:22 estamos también con Fullana vamos a hablar del Rayo no es el mejor escenario para puntuar pero el cuando ves el estadio de los de Michel necesitan sacar algo positivo esta tarde para romper una racha de cinco derrotas seguidas partido que atención podría ser el último de Míchel en el banquillo rayista José Palacio buenas tardes

Voz 6 05:37 qué tal muy buenas Borja pues sí parece mentira que en el peor escenario posible puedo hacer el último partido en el banquillo del Rayo Vallecano juntábamos usted el pasado jueves en la antena de la Cadena SER de esa derrota ante el Girona que era acaba eh

Voz 7 05:53 confianza de la junta directiva del deporte

Voz 6 05:55 va e ilusión roblana es increíble pero cierto si hoy no gana en el Camp Nou el Rayo Vallecano al Fútbol Club Barcelona podría ser el último partido de Míchel como técnico franjirrojo nueva ayuda a la racha pero bueno las cosas horas y necesita una machada Michel para continuar en el banquillo del Rayo Vallecano

Voz 0298 06:13 otro de los centros de atención del sábado se encuentra en Getafe aunque no nadie lo quiera reconocer abiertamente la temporada del Geta puede acabar con un premio mucho mayor que el de la salvación duelo ante el Huesca hoy en el coliseo día para mantenerse en puestos de Champions Paco Hernández muy buenas

Voz 1025 06:27 qué tal Borja buenas tardes si pues el Getafe a partir de las nueve menos cuarto va a buscar su tercera jornada consecutiva en la Champions su tercera victoria también de forma consecutiva con la vuelta de un hombre importante como es Antunes después de cumplir sanción no van a estar Amat ni Markel Bergara y hablar

Voz 0298 06:42 a nosotros de la Champions pero el líder explica

Voz 1025 06:45 cuál de este Getafe como su entrenador José Bordalás no quiere oír hablar de la cuarta plaza

Voz 8 06:49 no no peleando por Champions no eso no decir vosotros nosotros lo estamos peleando por Champions otra cosa es que estemos en puestos en estos momentos de Champions pero eso no quiere decir que estemos peleando por Champions nuestros objetivos los tenemos claro no no lo vamos a variar ni mucho menos

Voz 0298 07:03 en esta portada de Carrusel Madrid tenemos que hablar de motos en concreto de un campeón del mundo Jorge Martín que el año pasado fue campeón del mundo en Moto3 y mañana debutará en Moto2 en el Gran Premio de Qatar anoche Se pasó por los micrófonos de El Larguero con Yago de Vega se ve capaz Jorge de ser campeona en la nueva categoría

Voz 6 07:18 no sé no sé decirte la verdad yo creo que si todo va al sitio que puedo ser competitivo oí a un gran ritmo pero cuando las cosas salen peor el año pasado estaba cuarto quinto y ahora pues estoy el catorce sabes entonces tengo que un poco acortar distancias entre cuando me va bien y me va mal para poderse regular y competitivo hasta final de año

Voz 0298 07:38 ya ves que tenemos un programa repleto de cosas con todo eso soy mucho más estaremos hasta la una de la tarde

Carrusel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 0298 09:18 gran del derbi grande Carlos David Marjaliza como siempre con lo estos montajes sonoros para enriquecer este carrusel Madrid como decimos la cita va a ser en el Wanda Metropolitano partido crucial para el Atlético de Madrid llega a la cita del Lega a siete puntos del Barça los de Simeone que van a jugar justo antes de los de Valverde así que querían colocarse provisionalmente a cuatro puntos de la cabeza no Fullana que es es un aliciente que motivará hoy a los rojiblancos

Voz 1236 09:42 sí evidentemente emotiva Hay como es una situación importante es decir no está la Liga ni mucho menos perdido para el Atlético de Madrid evidentemente la distancia es complicada ante el Fútbol Club Barcelona pero saben en El Vestuario rojiblanco que sí mantiene el pulso sobre todo teniendo en cuenta que dentro de un mes se van a ver las caras el Barça del Atlético de Madrid en el Camp Nou y si se acercan algo en este camino óseos acerca lo puedo hacer ese día evidentemente hay liga por delante por eso el Atlético de Madrid por mucho que es casi imposible que la mirada y la cabeza no se vayan el partido el próximo martes ante la Juventus porque se van a jugar gran parte del año en ese partido en Turín con esa buena ventaja que llevan de la ida en la Liga de Campeones están obligados a pensar en este partido hay rotaciones

Voz 12 10:23 habrá jugadores que van a descansar

Voz 1236 10:25 por ejemplo caso de de Morata de Le mar de Saúl Koke Godín que no estarán por sanción va a proteger a Juanfran que va a ser lateral zurdo en Turín Diego Pablo Simeone así que veremos muchas caras nuevas veremos por ejemplo el debut de Solana en el lateral zurdo veremos que tendrá minutos Vitolo otra vez de inicio con el eh equipo veremos de inicia Thomas veremos otra vez a cal y Mitch que prácticamente lleva un mes sin jugar ni un solo minuto así que rotaciones va mantener a Griezmann va a mantener a Rodrigo va a mantener a Jiménez jugadores importantes en el esquema Diego Pablo Simeone para este partido un Simeone que lo tiene muy claro en la Champions ha habido sorpresas a él no le sorprende porque sabe que cualquier partido es complicado incluso con una eliminatoria que pueda aparecer casi sentenciada

Voz 0501 11:11 no que no me sorprende porque porque los equipos han crecido todos Illa hay mucha competencia y haya lo que menos fútbol ven los sorprende algún resultado a lo que más fútbol veremos la verdad que sabemos de la dificultad de que hay en todos los partidos

Voz 1236 11:29 así que habrá rotaciones evidentemente también puesta la mirada en la enfermería Diego Costa todavía es baja por lesión también Luka veremos si alguno de los dos se recupera ya para los próximos partidos recordamos que consta por ejemplo igual que Thomas no podrá jugar en Turín por eso Thomas va a ser titular en el día de hoy y un Atlético de Madrid que ha jugado ya cinco derbis en Primera División con el Leganés que ha ganado dos que le ha marcado seis goles en el Wanda Metropolitano al conjunto pepineros que le marcó cuatro Antoine Griezmann en el partido de la pasada temporada eso sí Pelegrino nunca ha perdido contra Diego Pablo Simeone se han enfrentado en cuatro ocasiones ninguna victoria de Simeone una de Pellegrino y tres empates

Voz 0298 12:10 hablabas Juliana hoy de la rotaciones en el Atlético de Madrid Si bueno es habitual que cada pocas semanas tenemos una novedad en la convocatoria incluso hoy como como acabas de decir en el once quién es este jugador el colombiano Andrés Olano para que lo conozcan los oyentes de Carrusel Madrid

Voz 1236 12:26 Solano es un lateral los joven que llegó al Atlético de Madrid prácticamente con trece años que forma parte de la camada de una generación de juveniles magnífica que ganó hace tres años la Liga y la Copa del Rey compartido vestuario por ejemplo con jugadores como Theo Hernández de hecho eran los titulares Teo por la banda izquierda Solano por la banda es un jugador que no es muy físico pero sí muy técnico al que Simeone también ha cambiado de banda va a jugar por la izquierda y no por la derecha pese a que él es diestro que es esperaba que hubiese despuntado ya antes de hacerlo en el día de hoy todavía como digo no ha debutado ha estado varias pretemporadas con el equipo jugador sobre el que tiene depositadas esperanzas Diego Pablo Simeone es de esos jugadores que siempre ha pensado Simeone que va llegar porque tiene condiciones y tiene calidad sobretodo técnica para para ayudar al equipo bueno tuvo una convocatoria en la que no apareció ante el Eibar ya ha tardado algo más de lo esperado para su de Buzz con el Atlético de Madrid pero bueno lo vas en el día de hoy le veremos tiene muy buenas condiciones como te digo estuvo por ejemplo la pretemporada jugando en los partidos ante el Arsenal ofreciendo una buena imagen y veremos suelen debutar viene los canteranos el Atlético Madrid cuando tienen la oportunidad luego lo difíciles que se mantengan

Voz 0298 13:38 el último Fullana como decías al aportada ayer cómo fue el día mundial de la de la Mujer Hoy ese detalle que se va a haber reflejado en el en el palco de Wanda

Voz 1236 13:47 sí veinte presidentas de las peñas rojiblancas en la que la mayoría de peñas y son presidentes y presidentas pero hay muchas peñas del Atlético de Madrid donde una mujer la que gestiona algunas de las peñas sobre todo aquí en en España hay todas las que hay se va a sentar hoy en el palco presidencial del Atlético de Madrid serán veinte mujeres junto al presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo es un detalle un gesto un símbolo que ha querido tener el Atlético de Madrid

Voz 13 14:13 para conmemorar un poco esta esta semana sobre todo el día de ayer el Día Internacional de la Mujer así que veremos esa imagen un gran detalle creo yo por parte del conjunto rojiblanco que ha elegido esta forma de homenajear a las mujeres a las aficionadas rojiblancas que las tiene muchas cada año más gracias Pedro otras escuchamos en Carrusel

Voz 0298 14:38 sintonía del Leganés en Carrusel Madrid Óscar Egido muy buenas aboca muy buenas bueno lo primero antes del análisis deportivo el diga que es un club que cuida como nadie los detalles va a tener un detalle precioso con motivo también del Día de la Mujer diferente pero también muy bonito no respeto a lo que nos decía Fullana

Voz 6 14:55 si el internacional de la mujer que fue mayor pues en el basalto el Metropolitano con los nombres de sus madres en la camisetas cero Baser sólo en esa camiseta con el nombre las madres para hay paseíllo ha saltado al césped para hacerse la foto para salvar a la afición porque luego la normativa de la Liga no permite que suponga el partido no son los nombres esenciales si les habría valido por ejemplo que el nombre de la madre hubiese sido el apellido porque el apellido de la madre si te aparece en la ficha federativa pero hacerlo es una de las madres esa camiseta digamos que es un también el Leganés que sólo vale para hacerse la pelota era quitarse para jugar con la camiseta de gente

Voz 0298 15:30 pues detallado que viviremos en Carrusel cuando salten los jugadores del equipo de Pellegrino al terreno de juego ya centrándonos en lo deportivo Óscar alega que como contabas el pasado lunes en Carrusel Madrid en la narración ganaba uno cero al Levante ahora está con diez puntos de ventaja sobre el descenso y ojo a cuatro de Europa lo que pasa es que hoy hay muchas bajas de imagino que será difícil no saber cuál es el once de de Pellegrino frente al Atleti

Voz 14 15:53 sí drama fases no la convocatoria que el hombre no tiene diecinueve jugadores disponibles con seis bajas quedan veintiuno como al final Pinatubo todavía ritmo competitivo le quedan diecinueve así que el Metropolitano Gerald un descarte la novedad más importante que vuelve Josep y Pere pero la sanción goleador de Leganés pero tú decías Pellegrino pierde a Oscar a Recio así lo va a Cuéllar porque cumplen ciclo de amarillas además son baja por lesión Muslim señora Da Silva así que va a ser un once de muchos cambios de hecho más de la mitad del once habitual las seiscientos va a jugar Luccin en la portería va a ser el tercer partido de Liga fue titular ante el Alavés y jugó también un ratito en Girona por esa anexión de Cuéllar fue titular en la Copa ante el Rayo va a debutar en la convocatoria en el banquillo Andrés Prieto el portero que lleva en el mercado de enero los centrales para ser Tarin Homero Diego Reyes porque es lo que tiene Pellegrino graves en la Izquierda Nyon en la derecha Rubén convertida en el centro del campo y arriba pastar en de Siri comprar ibais así que la única duda yo creo ves quién va a ser el que hace de Óscar puede Eraso o puedo ser alzar por minutos jugados hasta ahora los lógicos que fuera él marroquí pero sí que es una posición a la que estaba está mejor Eraso con la adaptarse incluso Pelegrino no creen que al Athletic le pueda afectar eso de jugar entre semana y espera que aún pueden crecer en las doce jornadas que quedan vería

Voz 15 17:11 entre venir de desastre equipo ojalá ojalá que pueda ser ascender eh que podamos seguir creciendo no fue político en en la mentalidad de equipo en mejorar nuestro Mayor rendimiento fuera nuestro último partido fuera ha sido muy pobre nosotros tenemos los pies en la tierra de ahí tratar de mejorar y aprender a situaciones que no volvió difícil como como así el último partido como fuera

Voz 0298 17:34 es verdad que que el Lega fuera de debutar que ha bajado bastantes enteros en casa es un equipo practicante intocable yo no sé Óscar allí en Butarque que a lo mejor también viendo lo que está haciendo el Getafe Le el rival de toda la vida que es cuarto bueno aunque está en el puesto trece es verdad que está más cerca de Europa que del descenso son cero puntos con el Sevilla yo no sé si por allí poco por Leganés alguien habla de de Europa o hay mucha prudencia todavía

Voz 14 17:57 no porque ya son para mejoras o sea ser un poquito de bombo hoy el batacazo copero la Real Sociedad cero en Anoeta con una buena racha de derrotas han sumado cuatro puntos de seis el empate con el Valencia en la victoria del pasado lunes ante Levante y aquí tienes prudentes primero la permanencia por Europa pues hay un objeto digo por el que luchar hasta final de temporada lo que pasa es que te hace bueno decida en Getafe tiene un bagaje en Primera División una historia que hay mucho mayor del Leganés El danés poquito a poco también pasteles de páginas en primera así que no tiene ninguna prisa

Voz 0298 18:34 bueno también Oscar ya para para cerrar tenemos esa figura no como decías en la portería de Andrei lunes es verdad que Pichu Cuéllar es el titular pero es un portero como decía el hemos visto muy poco no sólo ese ese partido el anterior había jugado cuatro minutos cuando fue expulsado Pichu Cuéllar yo no sé qué qué sensación hay allí en Leganés gran gran portero si si va a continuar porque el año que viene si finalmente se marcha Keylor Nava ya se habla no de que podría volver al ramal que que que que se trasmite desde dentro porque no lo hemos visto prácticamente

Voz 14 19:02 pues a mí y a la vez de de Cuéllar tuvo un partido un poquito dubitativos sobretodo los en los saques con la mano bien la salida laterales pero luego las gracias trabajando puentes fetua a con el danés cuando jugó contra el Rayo en la Copa he padecido Puerto distinto en esos aspectos pero la UE algún penalti tal humanos a manos de un sistema para vamos hizo partidazo Becara portero así que yendo de menos a más entonces Moncho control pues la gente espera hoy que Ward que es jugador del Real Madrid se viene Leganés pues jugará su primer derbi título al Madrid dejando acercan Atlético supongo no

Voz 0298 19:42 bueno pues lo contaremos como siempre en caros el Madrid muy pendientes de ese derbi Atlético de Madrid Leganés a las cuatro y cuarto desde las tres en la previa lógicamente con Dani Garrido el resto de la banda se cualquier novedad lo vamos contando gracias Óscar un abrazo

Voz 14 19:55 dan tenemos protagonista

Voz 0298 19:57 servir para analizar un partido para analizar el otro hoy respeto a los equipos madrileños porque entre una cosa y otra a en todos los equipos madrileños José María José María Movilla qué tal muy buenas gracias por atender la llamada de de Carlos el Madrid nada bueno nada que se dedica movía actualmente

Voz 16 20:15 pues ahora a nada en el Salamanca y haciendo dirección general y ahora pues nada viendo hubo di y poco más

Voz 0298 20:25 a Tréllez Oria muy muy extensa te retiras te pues hace apenas cinco años no parece que fue ayer cuando el Zaragoza bueno estuviste en un montón de equipos no la cantera de del Leganés también muchos equipos madrileños Atlético de Madrid Rayo Vallecano bueno pues llega un momento que con tantos equipos al final cuál es el equipo de Movilla realmente el equipo de de su corazón ese que cuando no ves el partido es cuando ves los partidos es el primero que quieres ver el resultado

Voz 16 20:50 bueno es en prácticamente todos los que este estado pero bueno a ver si me temo que decantar oí como seguidor de niño era el Atlético de Madrid

Voz 0298 21:01 Atlético de Madrid que en a en la época complicada no hallen en Segunda División y fíjate como está ahora no la verdad es casi un crecimiento espectacular que en verdad donde debía estar el el Atlético de Madrid

Voz 14 21:14 sí lógicamente dado parte pues la capacidad que

Voz 16 21:18 eh que que tiene que siempre ha tenido no por circunstancias descendió a Segunda División bueno pues logramos a hacerme al equipo oí bueno pues la trayectoria y sobre todo el salto de calidad que que la hombres como como el Cholo pues es decir nada de los grandes de Europa

Voz 0298 21:36 en una época en la que bueno había un un solo medio centro luego dos el trivote ya fue algo que yo lo recuerdo por ejemplo en el Deportivo no a finales de los de los noventa también ha hablado del trivote en el centro del campo el Atlético Marie tiene cuatro voten y la verdad es que le le va muy bien no con Saúl Rodrigo Thomas Koke y la verdad es que es un centro del campo yo no sé en la época en la que te juegas que no ha pasado mucho tiempo pero pero cómo ha evolucionado el el fútbol no cuatro jugadores de es como si hubiera cuatro Movilla hace unos años era casi impensable no

Voz 16 22:08 bueno vamos a ver es que tampoco hay una táctica hay si tuviéramos esa táctica a seguir invitar pero bueno pienso que que está dando resultado yo piensas de luego la la idea del del fútbol lo hayan inculcado el el Cholo a eso jugadores y cualquiera de los jugadores que que ponga en esa posición y creo que lo hace bien

Voz 0298 22:34 la verdad es que así lo y lo están haciendo muy bien luego también el del Lega Liga también el que pues estuviste de temas jovencito fíjate también ya unos cuantos años en en primera división la verdad es que como ha crecido el Lega también un mérito bárbaro hablábamos con con Óscar Egido de si hay alguien incluso que piensa que el equipo se puede clasificar a Europa porque al final vamos a sólo cuatro puntos cómo estás viendo el año de los de Pellegrino

Voz 16 22:56 sí bueno en la Liga estaba muy que muy cambiante competencia ahí bueno en cualquiera puede sacar bueno vamos a ver el el partido te has encontrado Atlético de Madrid pero no se lo van a poner nada fácil está jugando muy bien muy bien fuera Hay buena vienen de ganar de ahora tener treinta y tres puntos muy buena hace lógicamente

Voz 0298 23:21 y luego también tenemos el el Rayo Vallecano que hoy tiene un partido muy muy complicado en el en el Camp Nou no sé yo cómo cómo lo ves esto que se está comentando la información de nuestro compañero José Palacio que dice que que Michel puede ser de despedir sino gana en a imagínate que el Rayo hoy empata en el Camp Nou decisión que ha tomado de antemano y con una buena imagen del equipo salen a la es algo que no sé cómo lo ves tú pero que no es tampoco muy habitual porque el escenario más difícil es imposible

Voz 16 23:49 pero bueno no es habitual de de la casa del Rayo Vallecano yo creo que que ya ya pasado técnicos que incluso estuvieron en la cuerda floja el equipo no hay nada como Paco Jémez que define el equipo y no dieron a que la alternativa de cambia de técnico que no han tenido esos cinco resultados ahorraba malos que están viendo la forma de como no encajar goles está abriendo incluso sus subsistema o o la zona donde donde defender pero que a mi me gusta el Rayo yo creo que que que tiene un club más que otros equipos que el es su campo y su afición

Voz 0298 24:28 porque tiene más el el Rayo un buen gusto con con centrocampistas ya desde tu época fue Fran Beltrana el Celta una ausencia muy importante pero luego ha llegado Mario Suárez que es un jugador que si el Rayo está en la pomada tiene mucha experiencia puede ser también muy importante sobre todo ahora que se está adaptando poco a poco en el tramo final de temporada verdad

Voz 16 24:45 mire declara que si no pero bueno el sobretodo ya te digo que creo que es un entre suficiente potencial para esa esa Liga Adelante Umbral es jugar jugador esa delantera y con mucha creatividad que ya te digo que que el campo el Rayo Vallecano sea aún más el día que lo vimos contra al Barcelona en en casa lo hicieron muy bien sabemos que ahora mismo es distinto jugar en casa desde el Barcelona que juega en en el en Vallecas pero bueno todo puede pasar y a ver si Si esos jugadores da pavor por eso sí no

Voz 0298 25:27 bueno pues a ver si le va bien al al Rayo Vallecano a todos los equipos madrileños no que por algo estamos en en Carrusel Madrid Si bueno te agradecemos que haya pasado un ratito hablando de de fútbol madrileño que lo conoces como nadie gracias Movilla por estar con nosotros

Voz 16 25:39 gracias un abrazo hasta luego

Voz 0298 25:42 esta en la sintonía de caros el Madrid y ahora hablamos de un equipo que está en zona de Champions

Voz 18 25:56 es la sintonía de Carlos Diaz Marjaliza que es el encargado de

Voz 0298 26:00 poner las músicas pues según su antojo y además lo hace lo hace muy bien como decimos el que haciendo muy bien también el Getafe es la gran noticia esta temporada ojo después de veintiséis jornadas el equipo de Bordalás es cuarto está situado en puestos de Champions tiene cuarenta y dos por cuarenta del Alavés que juega en veintinueve minutos frente al Eibar es decir que si el Alavés el equipo de Abelardo no gana el Eibar el Getafe aseguraría antes de jugar frente al Huesca esta noche acabar esta jornada número veintisiete en puestos de Champions vamos a ver cómo llegan los azulones a la cita esta noche en grandes voy buenas de nuevo cuéntanos

Voz 1025 26:33 qué tal Borja muy buena de nuevo bueno pues el Getafe llega después de cinco jornadas sin perderé unas cifras espectaculares del equipo de Bordalás dos victorias consecutivas le ganaba al Betis la semana pasada por uno dos con un partido espectacular del conjunto azulón le ganó la anterior al Rayo Vallecano pero a pesar de todo a pesar de toda esta buena racha de estos buenos números de la situación los puntos lo decías tú cuarenta y dos puntos los que hacen falta para salvarse el entrenador José quiere ser muy cauto que nadie se fíe que nadie hable de la Champions hay además porque enfrente va a tener un rival que es el colista pero que vienen una buena dinámica el Huesca escuchamos a Bordalás siendo prudente

Voz 12 27:09 pues cosas que estemos en puestos en nuestro momento

Voz 8 27:11 de Champions pero eso no quiere decir que estemos peleando por Champions nuestros objetivos los tenemos claro de aquí a final del campeonato puede pasar cualquier cosa yo ponía hace escasos días les ponía un ejemplo a ellos no por ejemplo el Real Madrid que ganó en el Wanda no en Ámsterdam ya parecía que la inercia él les iba a hacer ganar todo sin embargo llegó ayer el Girona le ganó al Real Madrid nosotros no somos el Real Madrid nosotros nos puede ganar cualquiera sino competimos al doscientos por cien tendremos problemas

Voz 0298 27:38 prudentes siempre Bordalás pero ya han llegado a los cuarenta y dos puntos ahora ya así que lógicamente lo explica muy bien el objetivo no es la Champions pero yo una vez que te has visto ahí pues hay que seguir peleando hasta el final que acabas noveno y no te clasifica ni siquiera para Europa pues oye chapó porque el Getafe no deja de ser un equipo modesto nombres propios Paco en el Getafe Jaime Jaime Mata y David Soria se habla de que pudieran ser seleccionados por Luis Enrique para las próximas dos citas con la con la selección española Jaime Matas recordemos con once goles junto a Borja Iglesias el máximo artillero español esta Liga

Voz 19 28:11 sí está siendo muy buena la temporada de el delantero y también del portero no siempre es clave tener un hombre arriba y un hombre en el área

Voz 1025 28:19 defensa para decidir para conseguir puntos y la verdad que tanto Jaime Mata como el portero David Soria está haciendo una temporada ocular ya suena como tú decías para esa lista de Luis Enrique ahora tendremos esta jornada luego la que viene y luego el parón de selecciones y así que habrá que estar muy pendientes de los nombres del Getafe porque lo están haciendo muy bien también Jorge Molina que recordarás pidió en el Coliseum si los cánticos Molina selección bueno pues el Getafe sin duda va a estar

Voz 19 28:47 pendiente de esa lista sería una alegría ya que

Voz 1025 28:50 es una guinda no a estas alturas de la temporada al Getafe en cuarta posición y si encima Etienne tienen en cuenta para jugar con la selección española pues ya desde luego que la alegría en el colisión sería espectacular pero bueno ya has escuchado abordará que bastante prudente con el tema de de la Champion y bueno es seguro que también lo será en el caso de las

Voz 0298 29:07 gracias Paco te escuchamos en Carrusel esta noche un abrazo Borja dice Paco que Bordalás es muy prudente pero hemos mandado a Gonzalo conejo a Getafe para palpar un poco cuál es el sentir del Geta físico ven al Getafe jugando la Champions esto es lo que han dicho a Gonzalo extras

Voz 20 29:22 ilusionado con la posibilidad de que el Getafe entre en Champions

Voz 0298 29:26 qué aficiones

Voz 1804 29:27 el Getafe estará supera ilusionado porque no suele ocurrir esto y más cuando el equipo hace dos años estaba en Segunda

Voz 21 29:33 no es una cuestión que si la preguntas a pie de calle en Getafe creo que es una vivía que si así que la respuesta por supuesto que sí

Voz 1804 29:41 claro que me hace ilusión que el que te hace ir a Champions lo que pasa es que hay que ver los equipos que entran en Europa los equipos que no son de primera categoría eh lo que les pasa al año siguiente como el Villarreal como le pasó al Villarreal en lo que le puede pasar este año pero sí sí eh que entre en Champions vamos sería la ilusión de toda la afición

Voz 21 29:59 crees que lo van a conseguir yo creo que es un objetivo muy difícil se realistas hay equipos muy muy potentes muy trabajados como el Sevilla como como el Valencia incluso que está un poco más abajo pero pero tiene potencial pero bueno sí por qué no puede con

Voz 1804 30:15 sinceramente yo es que soy

Voz 12 30:18 poco fenicio en esta

Voz 0298 30:24 bueno pues hay gente que confía en que el Getafe juega la Champions que Europa e ilusión de ver a un equipo modesto como el Getafe peleando por lo más alto gran temporada Ica ilusión no sabía que el Rayo Vallecano se salvara pero la verdad es que no es el mejor escenario para romper esta racha de cinco derrotas consecutivas lo bueno Palacio es que al margen del sancionado va Michel tiene toda la artillería verdad

Voz 14 30:45 sí es verdad que tiene a todos los disponibles que incluso ha dejado para

Voz 6 30:49 este partido el Camp Nou a ellos es poco el díscolo de vestuario porque volví a jugar y a tener minutos ante el Girona pero es verdad que tampoco a tu viendo el partido tuvo un desplante con la con la afición

Voz 14 31:01 cargado de la de la convocatoria tiene todo disponible la duda Borja en el partido clave para Michel es que es quemaba utilizar sabe que le fue muy bien el esquema de tres centrales con dos carrileros los cinco atrás pero ante el Girona cambió es verdad que era otro tipo que tenía que salir un poquito más ofensivo más que el el ratio y puso esos cuatro defensas sin Abdoulaye por la convocatoria que he visto yo creo que sería la sabe cinco imagen cuando Javier sabes que el Barça va a tener el balón que te va a meter atrás tendiendo a carrileros con tanto recorrido como vínculo hay Álex Moreno pues yo creo sería la forma más lógica escuchamos a Michel en la previa de ese partido de este Barça Rayo Vallecano

Voz 22 31:41 no no me ha dado muestras a mí eh de que estoy en dificultades ni mucho menos al revés y es el mensaje que el he mandado al jugador también fuerte estoy y me siento capacitado y creo que soy el mejor para sacar esto adelante eh son doce finales que necesitamos a todo el mundo esté en el banquillo o en la grada un IVA uno más mi confianza es que voy a estar en el banquillo

Voz 0298 32:02 la verdad es que bueno pues él está confiado no pero pues según las informaciones Palacio la verdad es que es lo que hablábamos hace un momento no con con Movilla imagínate que el Rayo empatan a esa decisión la verdad es que puede ser tremenda nos así no ganas es que no es el escenario ideal es verdad que el Rayo está en descenso pero un empate no salvaría Michel Rayo Palacio

Voz 14 32:22 yo creo que lo más lógico es que lo salvara pero también creo que lo más lógico es que no fuera del Camp Nou ante el Barcelona cuando montamos en el jueves ese ultimátum de que si no ganaba Montecarlo ha era destituido se alarmaron también en el club y eso que sabes que la información no viene de de cualquier lado Don completamente contra saben ya decían que bueno tenía más que ver con la imagen que con el resultadismo que bueno que a lo mejor incluso perdiendo si la imagen era buena se podía repensar eso del ultimátum pero cuando quiere decir que el partido y es clave es clave para las alternativas ya están claras sobre la mesa porque además han hablado con los técnicos sobre todo con Julio Velázquez que es el favorito para por la dirección deportiva comandada por David Cobeño y luego otro viejo deseo dentro deseo desde la dirección rayista que es la vuelta de Paco Jémez

Voz 0298 33:09 vamos a ver qué es lo que ocurre pero desde luego muy pendientes también de ese partido de del partido gracias Palacio un abrazo y un Rayo Vallecano que se va a medir al Barça el líder de la Liga equipo que está a un nivel intratable finalista de Copa que eso sí el próximo miércoles se juega entrar en los cuartos de Champions frente al Olympique de Lyon cero cero no es el mejor resultado y eso yo no sé si va a provocar Adriá Albets qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas no sé si ese resultado de la Champions incómodo cero cero va a provocar que hoy Valverde haga muchas rotaciones frente al Rayo

Voz 0017 33:39 habrá cambios se habrá cambios en el once del Barça esta tarde no una gran revolución pero sí varias rotaciones entrará Anglet en defensa está sancionado Clement Lenglen volverá seguramente ese miedo al lateral derecho es posible que descanse Rakitic en el centro del campo y tendrán minutos a leña o Arturo Vidal en ya en el centro del campo y arriba Valverde podría reservar a Luis Suárez apostando hoy por Messi de falso nueve con Coutinho Eden Belén las bandas así que habrá cambios en el once del Barça porque evidentemente es importante ganar esta tarde frente al Rayo Vallecano que plantea este partido como una final como cuenta ahora Palacio pero Valverde piensa también en el partido del próximo miércoles clave en el Camp Nou de Champions frente al Olympique de Lyon

Voz 0298 34:24 bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede gracias Adrian partió esperemos que haya rotaciones y esperemos que el Rayo Vallecano sea el equipo que que los tres puntos que por algo aquí en Carrusel Madrid estamos con nuestros íbamos a hablar del Tamariz en unos momentos va salir Santiago Hernán Solari han sido días muy complicados para el madridismo

Voz 2 34:41 pues a punto de ambiente Champions

Voz 23 34:47 en el estadio Santiago Bernabéu vivo

Voz 3 35:02 cero uno sus opciones en la Liga está muerta sabe pues Dios complicados

Voz 0298 35:45 Real Madrid C con esa eliminación de Champions eliminación de Copa situaciones ya al título de Liga y me imagino Herráez ya dentro de poco no comparecer a Solari

Voz 24 35:54 entre quince y veinticinco minutos a que falta un todavía para que comparezca Solari está acabando su entrenamiento en el que me está Marielo como te contaba antes porque tiene un proceso gripal Bale tampoco está muy bueno recordemos Vinicio lesionado Lucas Vázquez lesionado Carvajal lesionado eh Marco Llorente que se hacia deportiva de Valdebebas hoy el centro del campo pues lo normal es que van a jugar comemos Casemiro Modric Kroos bueno

Voz 1024 36:23 eh ya que en el sentido de que algún Hall este cansado como el Alemanno o Modric que dejó muchos último ocho mucho pero bueno es que ya no queda otra que intentar agarrarse a a ese tercero cuarto puesto quién sabe si segundo en Liga hay ir ganando partidos para de alguna forma iba de lo que ha sido esta semana va a ser imposible porque ha perdido todo tanto en Liga como en Copa como como en champán

Voz 0298 36:45 la verdad que va a ser un final de temporada complicado para el Madrid Javi a doce puntos del Barça morbo lo habrás perdido que serían trece ocho puntos de renta sobre el Alavés que es quinto yo no sé si allí por la zona noble del Bernabéu alguien se plantea no sé si hay nerviosismo porque el equipo incluso no entre en Champions no

Voz 1024 37:00 yo creo que el equipo no quieres que sigue después se deje ir me imagino que Marie piel a todos los partidos de aquí a los de nunca ocurrido bueno sí cuando Queiroz se dejó

Voz 0298 37:09 Haro perdió cinco partidos pero bueno

Voz 1024 37:11 no no tiene nada que ver yo creo que no que el equipo no va a perder todos los partidos ni mucho menos es que no va a ocurrir Real Madrid tiene que visitar campos como Vallecas que es complicado porque juegan bastante o el Getafe el Valladolid que también quiere evidentemente salvarse osea que no es que tenga un calendario fácil porque el equipo que están ahí abajo y si quieren y necesitan ganar que quieren necesitan ganar para quedarse en Primera División pero bueno es el Madrid que no está pero ojo Asensio si quiere que juegue Isco puede jugar Isco ya que hay que decir que tiene una plantilla de implantación para sacar los partidos luego otra cosa es el estado anímico que es muy bajo y que después de caer en en todas las competiciones pues se ha convertido en Madrid en una navaja y Dora no de de noticias y iré problema no de esa charla de esa bronca en el vestuario entre el Identity Sergio Ramos luego ánimo pereza por teléfono que la bronca existió y fue tal como la contar los compañeros del diario As I a partir de ahí pues esa reunión con el capitán Sergio Ramos y Marcelo hablando y buscando que todo el mundo esté en el mismo barco de Caracol al final de temporada y quién va a venir no que es el kit de de todos y de la cuestión es quién Se va a hacer cargo del Real Madrid hombre no tiene nada que ver que sea Zidane que no va a ser ahora que podría ser si se lo piensa porque zidanes indescifrable a final de campaña a CSKA con la próxima temporada o que sea Mourinho el próximo lunes que ver esa es una tormenta o una vas el aceite como han Izquierda donde el Madrid con Zidane consiguió en dos años y medio tres Champions no tiene nada que ver es si tienes hambre si te pide eso una tarta de chocolate On Nos es una sopa de tomate no tiene que ver

Voz 0298 38:44 bueno pues pendientes de la comparecencia ante los medios y los pilla en este tramo final de Carrusel el Madrid lo contaremos y sino ya en el tramo ya nacional a partir de la una en los primeros minutos del ala gracias Javi

Voz 1024 38:56 hasta luego

Voz 0298 38:57 íbamos a hablar en este caros el Madrid te más cosas para ir cerrando ya esta edición de sábado nueve de marzo hace tres semanas comenzaba el proyecto de Carrusel fieles a primera edición hablamos con los presidentes de los equipos madrileños de los clubes más modestos de Primera hablamos con Ángel Torres presidente del Getafe con María Victoria Pavón presidenta del Leganés también con Raúl Martín Presa del Rayo Vallecano y hoy aprovechando que mañana se va a jugar el derbi entre Rayo Majadahonda ya Alcorcón queremos saludar a los presidentes de ambos equipos Ignacio elegido presidente del Alcorcón qué tal muy buenas

Voz 25 39:31 hola muy buenas citando también está el presidente de

Voz 0298 39:34 equipo que va a poner campo del equipo anfitrión mañana Enrique Bedia presidente el Rayo Majadahonda buenas tardes bueno Enrique pues algo bonito no para él el Rayo Majadahonda en esa primera temporada en Segunda División afrontar ya como local un un derbi no ya se va haciendo mayor el Rayo Majadahonda

Voz 7 39:50 sí sí además hay que echar muchos hasta la última vez que su partido jugamos con el Alcorcón yo creo que fue cuando estaba en plena en pleno ascenso desde la tercera para arriba que siempre da porque hace muchos años

Voz 0298 40:06 bueno sí es muy bonito si bonito señor elegido usted firmaría un resultado como el de la ida no dos cero ganó en el Alcor aquel partido con los goles si no me equivoco de San Galí de de Juan Muñoz

Voz 25 40:18 mercado los daríamos encantados pero la realidad es bastante más complicada el yo está siendo una delito sabemos lo complicado que es cuando llega una división eso lo están haciendo en el cine club muy completaba así que nos íbamos a decir ni mucho menos cuál va a ser el resultado porque para nosotros es un partido muy bonito por lo me comentó Enrique que que hace mucho que no nos enfrentamos a una madre y también con mucha cautela porque la II edición no hay muchas diferencias entre nosotros

Voz 0298 40:54 de momento en la clasificación el Alcorcón ese décimo con cuarenta y dos puntos a cinco de del Cádiz que ese sexto el Rayo Majadahonda es decimoséptimo con treinta seis puntos de ventaja sobre el Extremadura Enrique yo creo que a principio de temporada vamos de largo hubiéramos firmado llegar a la jornada veintiocho en esta situación

Voz 7 41:12 sí efectivamente estamos haciendo como edición y colega una temporada muy muy complicada para nosotros pero muy bonitas

Voz 25 41:21 los bajando

Voz 7 41:22 no estamos compitiendo en estamos haciendo por ver un papel digno y no dentro de esta categoría que para nosotros es completamente no los hay

Voz 0298 41:30 estamos viendo cómo el Alcorcón sino me equivoco también son ya nueve años consecutivos en la división de plata es el primero del Rayo Majadahonda y me gustaría eh señor regido que le hiciera no se le dieron un consejo una recomendación e al presidente el Rayo Majadahonda para que pues como poco pues puedan conseguir lo caen en lo que ha hecho el Alcorcón cuál es el secreto para que el ALCA usted lleva ya tres años en la en la presidencia pues haya sentado siendo un club tan modesto en la Segunda división

Voz 25 41:56 bueno consejos yo tampoco me gusta dar muchos porque al final cada uno tiene su realidad y no sé si hay que dar consejos a nadie lo que sí que lo puedo decir a Enrique que que nosotros lo que hemos hecho acción basa mucha humildad y mucho trabajo trabajar siempre en silencio sin mucho la nota inherente nuestras posibilidades no y al final aunque seamos un presupuesto ajustados y construir el entorno familiar y consigues que la que he aspire a crecer con el apoyo de la afición con bueno el apoyo de los jugadores que va teniendo la plantilla se puede conseguir una segunda ser muy competitivo pero también hay que tener un componente suerte crece hacia ese fuego cuando estás en alguna categoría uno todo el mundo tiene mayor presupuesto que tú pues está claro que un pelín de suerte pero evidentemente mucho trabajo y mucha humildad

Voz 0298 42:49 ya escuchado Enrique hay mucho trabajo e que lo está siendo el Rayo pero que ya Un pionero como el Alcorcón lo ha hecho a ver si se puede conseguir no seré un sueño no imitarlo haciéndola Alcorcón sí

Voz 26 42:58 si para nosotros de es un referente aunque él no veía ya ha ido

Voz 7 43:03 porque el el título delante de consejos y de lo que está cierto porque es para nosotros un ente dentro de de de lo que es el fútbol de Madrid evidentemente pues el lago cuál es un ejemplo como colorista tiene el Leganés que fíjate debía que están haciendo muy bien las cosas de este deporte y nosotros fuese posible incluido este genio en porque estamos luchando porque el público madrileño SAD venga escucha mucha responde del fútbol profesional se apoya mucho los equipos de Madrid que estamos ahí nosotros acabamos de llegar que evidentemente lo que ha hecho el Alcorcón bueno es su referente bueno quiero decir también salió del césped que desgraciadamente para nosotros incluyo a mi colega al Alcorcón es el último partido que jugamos este por ejercer pese empieza a cambiar en la tarde del no

Voz 0298 43:58 después del partido del partido ya podía hacerlo antes no estuviera bien

Voz 7 44:03 sí bueno es hacerlo antes por qué fíjate que ALE al al compartir el el campo pues fíjate Cordel el pacto con el Atlético B que este año está abierto en las últimas dos las últimas a explicarnos humanas que coincidimos y que por lo tanto estar quince días sin jugar ellos y los otros del Cerro en el calendario entonces aprovechamos sensato semanas que tanto el Athletic como nosotros las siente mira hacer el cambio de césped que lo vamos a hacer en esa es la que el próximo partido de nuestro con el Numancia en el luego

Voz 0298 44:40 lo contaremos aquí en en Carrusel Madrid si se quieren saludar requieren decirse un mensaje de ánimo no porque van a ser rivales pues exactamente dentro de veinticuatro horas que es mañana a las doce cuando comienza el partido

Voz 7 44:54 bueno yo lo que lo que quiero decir es que bueno tengo que decir que nosotros cuando visitamos Alcorcón e Ignacio sabe es grave en el que tú has dicho contra él ve que estaba en un en un momento tremendo estábamos en la principio te para esta manera ahí arriba creo que era sino Leader II cuatros no hay quién es para mí fue uno de los equipos que ha ajustado a mí me ha gustado y de momento el Alcorcón que Russafa dado pasito cualquier gran gran a los dos partidos y el Alcorcón en su casa espero que el repaso el domingo

Voz 26 45:31 bueno yo yo lo que de lo que te Viñales que eh

Voz 25 45:34 eh bueno el requisito de la propuesta del fútbol que parece siendo el tiene mucho mérito repito porque viniendo de una categoría como poder generar un equipo y competir como estoy muy bonito muy labrarse da gusto ver es jugar desear mucha suerte esta temporada hambre no tanto parado porque ahí evidentemente más

Voz 17 45:59 vamos a estar

Voz 25 46:00 a perro pero que yo estoy aguantando hay que esté consolidado en la categoría porque es muy importante para la cortó para el sur de Madrid que que otros clubes demostremos que tienen talento

Voz 7 46:15 sí he tenido mucha suerte

Voz 25 46:17 no y sobre todo mucha suerte a lo largo de la temporada

Voz 7 46:22 pues muchas gracias

Voz 0298 46:23 Enrique vería mucho gracias a Ignacio crecido por están caros en Madrid

Voz 7 46:25 encabeza por eso tengo muchas gracias

Voz 0298 46:29 pues hemos hablado con los presidente tenemos equipos vamos a conocer u Sue Caballero muy buenas hola qué tal Borja a última hora de derbi de segunda

Voz 1509 46:34 pues un choque clave para ambos conjuntos los de Iriondo quieren seguir tomando distancia con el descenso no será nada fácil ante un Alcorcón que ha tomado oxígeno tras ese empate del lunes en Riazor muchas bajas en el Rayo Aitor Ruibal usos Rafa Manu del Moral y Carlitos todos lesionados también te cuento Borja que según las previsiones se venderán todas las entradas en el Cerro del Espino Si se consigue alcanzar esta cifra se batiría récord de asistencia desde su estreno reestreno en Segunda División así que el Rayo Majadahonda decimoséptimo con treinta puntos a seis del descenso el Alcorcón es décimo con cuarenta y dos puntos a cinco del play off

Voz 18 47:10 tiempo para hablar de las