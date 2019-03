Flash Deportes SER de las 15:00 (09/03/2019)

Voz 1

00:29

el club no me ha dado muestras a mí de de que estoy en dificultades ni mucho menos al revés y es el mensaje que le he mandado al jugador también fuerte estoy y me siento capacitado y creo que soy el mejor para sacar esto adelante eh son doce finales que necesitamos a todo el mundo estoy en el banquillo o en la grada de uno más mi confianza es que voy a estar en el banquillo