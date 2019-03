Reflexiones gastronómicas en el 8M

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:14 pues eso abrimos un pequeño paréntesis porque como cada viernes iba a ser menos entramos en la cocina para comenzar a degustar como se merece el fin de semana hoy además queremos hablar del feminismo en la gastronomía porque nuestro país también puede presumir de grandes se femeninas que que también reclama nuestra atención en este ocho de marzo Carlos Cano responsable de la sección de Gastro en la Cadena Ser buenas noches Pablo buenas noches buena para empezar cuéntame algo que te has inventado tuvo en Play Gastro es el Lan la la que sí mira después de la movilización del ocho de marzo del año pasado que que nos dejó a Toni

Voz 0335 00:49 pitos a muchos ya muchas no me di cuenta de que tenía que poner un granito de arena para visibilizar a las mujeres a las profesionales de la gastronomía ya las que no siendo profesionales o no dedicándose a la cocina exactamente pues tienen un mensaje interesante o quizá menos visibilidad de de la que merecen no entonces decidí poner en marcha una serie de entrevistas un podcast llamado Play Gastro la la la ese ese apellido era para identificar este contenido pues que tenía mucho que ver con la igualdad básicamente durante un año me he dedicado a hablar con mujeres de distintos ámbitos eh por supuesto de la cocina pero también de la ciencia la historia con una cazadora gente de la educación de la publicidad de la empresa de la política alguna de muchos ámbitos pero siempre con esa conexión con con la gastronomía el principal objetivo como te decía era un visibilizar a mujeres que muchas veces están bueno tienen poco protagonismo en los medios de comunicación y hablar de cosas como el techo de cristal por ejemplo no si te parece vamos a escuchar a nuestra Charles

Voz 3 01:53 no lo tenía como una situación realmente de acoso sexual siempre lo había tenido como una anécdota de en fíjate qué putada lo que el paso no pero no lo había normalizado y cuando salió el hilo historias parecidas a las mías pensé Toño pues no estoy solo vamos a esto que he pasado más gente sabes no es que yo me haya topado con el tarado de de de

Voz 4 02:13 vaya sabes me toca comentar o más

Voz 5 02:16 que los hay más allá de cuál sea su trabajo concreto Viñas que las mujeres han estado en visibilizar afrontaron in relacionadas con la gastronomía

Voz 4 02:24 tan sólo defino como los hombres y las mujeres hacemos visitas es así por desgracia yo sólo he padecido lo he sufrido lo he vivido en propia carne tal porque es transparente porque no se ve no se percibe a simple vista pero más que cristales una plancha de hierro de diez metros de grosor con lo cual ir a decirte que bueno vamos a ver qué se logra eh yo confío sobre todo las jóvenes se tardará porque esto yo creo que en el fondo es una lucha de poder bueno pues la gente no suelta el poder ni los privilegios muy fácilmente

Voz 1667 03:08 días Carlos son cuarenta entrevistas de todas ellas que es lo que más te

Voz 0335 03:11 ha llamado la atención bueno claras que me impresionó mucho la entrevista con una altísima de acoso sexual a una chica que trabajando de camarera recibió bueno pues un trato horrible por parte de uno de los cocineros era el primer testimonio que escuchábamos indagando sobre ese tema descubrí que el tren por ciento de los empleados de hoteles restaurantes ha sido víctima de acoso sexual que multiplica por trece la media de del resto de sectores profesionales es un tema muy grave del que se habla muy poco invisibilidad que está que está ahí que que forma parte de Al final de la gastronomía de todas maneras pues he tenido oportunidad de hablar de cosas muy distintas por ejemplo hablando con la respeto hable del Instituto Cultural de Finlandia en España me contaba que allí desde hace ochenta años tienen comedores escolares gratuitos o que por ejemplo las tareas domésticas las tienen totalmente repartidas entre hombres y mujeres entre otras cosas porque en el colegio ya tienen

Voz 6 04:08 en una asignatura para

Voz 0335 04:10 vender en todo lo que hay que hacer en casa incluido cocinar entonces niños y niñas asumen ya desde muy pequeños que es una cosa que se reparten al cincuenta por ciento

Voz 1667 04:18 vamos a sumar voces ya a este encuentro en la cocina como no Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 04:24 buenas noches Pablo Carlos Martín tú

Voz 1667 04:26 es un referente para miles de profesionales de la cocina que vamos a decir también para miles de jóvenes que sueñan con trabajar algún día en un restaurante como el tuyo por eso tu opinión sobre la lucha por la igualdad nos parece tan importante de entrada las mujeres de tus restaurantes han han hecho huelga hoy

Voz 1520 04:42 el restaurante de Lasarte la tenemos cerrada hasta el día trece de marzo

Voz 1667 04:46 no

Voz 1520 04:47 sí estoy ultimando detalles eso estamos ultimando detalles para la reapertura pero me gustaría decir que las mujeres tienen ese poder especial de transmisión que nos falta los hombres que no os quepa ninguna duda de que las mujeres que me rodean en Lasarte en el resto de establecimientos dos son absolutamente imprescindibles para para el desarrollo de nuestra actividad que es hacer feliz a los demás si es lo que nos gusta y lo que nos chifla

Voz 1667 05:11 para acá para que funcionen en cualquier ámbito Martín es doy fe aquí oye la radio que también estamos teniendo de dificultades Martín que que se te pasa por la cabeza cuando les algo sobre sobre la brecha salarial porque los datos disponibles dicen que en el sector de la hostelería ronda esa brecha entre el quince y el veinte por ciento

Voz 1520 05:28 pues no lo puedo entender ahí siento entre enfado y pena porque estamos maltratando y faltando al respeto a tantas que han dejado y se dejan todos los días el pellejo en su trabajo en mi madre y mi tía pusieron los cimientos para convertí me para convertirme en quién soy mi suegra Mari siempre me ha aguantado y apoyado en todo mi mujer Jane y Eugenia que es nuestro ángel de la guardia con las que trabajo encantado de la vida son piezas fundamentales para continuar mirando al futuro sin perder de vista ese pasado que en mi caso es cien por cien femenino yo sí mujeres no soy absolutamente nada de mis hermanos tampoco y mi todo

Voz 1667 06:08 si la sociedad española está cambiando el chip Martín tú dirías que en el interior de las cocinas también está pasando lo mismo

Voz 1520 06:14 pues yo diría que todavía falta mucho camino pero no hemos empezaba a poner un pie detrás del otro y el día que en las cocinas su presencia sea equiparable a la de los hombres seguro seguro que todo lo que salga de nuestros fogones tendrán muchísimo más luz será mucho más rico todo lo que hacemos y a fin de cuentas lo que nos enseñaron a comer las que nos enseñaron a comer fueron nuestras madres Si teniendo eso presente en mis cazas Mi empeño personal es devolver ese regalos en forma de contratación femenina porque porque es que ellas tienen más capacidad de contarán de concentración y organización que muchos de nosotros por lo menos que yo sí

Voz 1667 06:52 bueno pues vamos a vamos a darle voz a una de esas mujeres que trata de buscar más visibilidad a las mujeres en la gastronomía Carlos quiénes Carmen al cara bueno pues mira una periodista y activista podrían

Voz 0335 07:05 es decir es de Barcelona ha colaborado con con muchos medios con el país en Radio cuatro Radio Nacional de España actualmente en el mundo pero sobre todo a mucha gente de la conozca porque es una tuitera muy activa será conoce como arroba buena vivant así un poco el azote del machismo en el mundo de la cocina no solamente de esto pero pero de esto especialmente porque ha denunciado muchos casos de de situaciones que que no nos gustan porque además está ayudando a visibilizar a muchas mujeres importantes muchas mujeres referentes que son poco conocidas incluso mujeres del pasado gastrónomo que en en su en su momento abrieron brecha Carmen buenas noches

Voz 1915 07:50 buenas noches vaya presentación lo de azote en el Congo tomarme sí o como eso lo deben tomar alguno te damos damos la oportunidad de matizar cómo estás viviendo tú este ocho de marzo pues emoción

Voz 6 08:01 nada como cada año le

Voz 7 08:04 la edad es que solamente hay que ir por la calle Iber a todas esa el año pasado había una presencia yo creo que en un noventa y pico por ciento en Barcelona veíamos solamente mujeres no este año se han sumado los hombres también en las manifestaciones tenemos a gente de todas las edades eso es precioso eso pone la piel de gallina incluso también saber que hay gente que el año pasado no fue que fueron muy pocos los que no fueron porque realmente también se llenaron aquí en Barcelona pero madre mía es que este año prácticamente todo el mundo está está participando de ello es emocionante

Voz 1667 08:36 allí de todo de todo lo que has visto de todo lo que has leído hay algo que te haya conmovido emocionado incluso indignado de forma especial

Voz 1915 08:44 a ver la pancarta más bonita que he leído hoy en el metro ha sido

Voz 7 08:47 yo en catalán a ver si rima también en castellano no queríamos ser nuevo al princesa sino Calde de esas que quiere decir no queremos princesas sino alcaldes no estaba muy bien a mí lo que me emociona sobre todo gente de todas las edades eso es lo que más me emociona ya en las redes pues que la gente participe ponga nombre propio que es lo que queremos con Castro no más con gastrónomo más ocho m cada año que la gente ponga nombre propio a colectivos las Abuelas también tienen no

Voz 8 09:18 de las madres tienen nombre y que no sea la receta de

Voz 7 09:22 mi abuela sino que desea la receta de Victoria o sea la receta de Carmen Carmencita quién sea no entonces a mí lo que me emociono es la participación y que vayamos todos a una

Voz 1667 09:33 oye cuéntanos cómo surge la idea cómo surge esta iniciativa de gastrónomo más

Voz 7 09:37 pues esto surgió en dos mil diecisiete con la compañera del País Vasco con con mis Cayenne con Ana Vega que es una es una gastronomía brillante con

Voz 0335 09:47 ha pasado veinticinco también autora de cocina había una

Voz 7 09:50 exacto exacto entonces somos amiga así el siete de marzo hablando por teléfono y tenemos que hacer algo o no porque las dos compartimos este sentimiento de hacer una arqueología de nombres femeninos que han sido invisibilizan dos tal cual Ike siguen siendo invisibles entonces las dos creo que nos esforzamos mucho día a día en sacar estos nombres dijimos pues venga pues mañana nos ponemos fuera hemos y al día siguiente a las nueve comenzamos con la complicidad de unas cuantas periodistas de toda España año ir a final del día había tienen un alcance de de de un millón ochocientos gente de todo el mundo en otros idiomas también gente participando en la otra punta del planeta entonces fue maravilloso el año pasado repetimos la experiencia queríamos que la gente nombrara a compartir ahí los explicará la vida de las tomas y cuando decimos gastronómicas

Voz 8 10:41 es todo desde las que están en el campo las que están y cosiendo redes que son cocineras somos las que investigamos las profesoras sala las que hacen vino

Voz 7 10:56 es decir el paraguas de la gastronomía es maravillosamente enorme y ahí estamos todas no entonces queríamos combatir estas historias bueno este año es más reducida sí porque también hay mucho mucha gente hablando a la vez este año más que otros años que también es más está muy bien esa música con tantos instrumentos pero quisimos hacer una cosa más tranquilo la que fuera que la gente haga recetas de recetarios o que siga el recetario de su abuela o de su madre haga la foto y ponga el nombre de pues de Simone Ortega o o de la marquesa de para que ponga en pues de esto es de mi abuela Amelia no

Voz 1667 11:35 qué bonito claro que sí muy muy muy merecido este homenaje también a esta cocina de de las mujeres no Martín que que proponen que conozco cocineros sus recetas no te ha sumado a la propuesta piensa hacerlo

Voz 1520 11:45 pues yo siempre trabajo en equipo ya que todas y cada una de las recetas y los procesos de elaboración estén supervisados por mí en esos equipazo que tengo hay muchísimas mujeres también os digo que hoy viernes volveré a repetir en la cena de este gesto que siempre pongo en práctica dentro pocos minutos que que es que en mi casa agasajado a las mujeres de mi casa cocinando es lo que gusta ir yo a mi hija le ha gustado a la mujer una mousse de queso parmesano a la abuela le gusta una luz en Kot con con unos cangrejitos y unas Morillas Si yo la que siempre tengo que decir es que no hay que olvidar que la lucha de las mujeres no termina hoy ocho de marzo tenemos que seguir trabajando con esa esa brecha contra esa brecha

Voz 9 12:31 todos los días del año yo creo que es

Voz 1520 12:34 ese es el mensaje fuerte que tenemos que hacer sino parece casa acaba el día ocho hay que luchar fuerte fuerte y con muchísimo Garrote todos los días del año para que la mujer esté donde tiene que estar

Voz 1667 12:44 qué razón tiene Martín Carmen más allá de reivindicar de visibilizar a a referentes femeninos que cosas crees que debería cambiar en el sector de la gastronomía para alcanzar la igualdad real no que es lo que se está pidiendo hoy en las calles

Voz 7 12:58 más allá de la gastronomía te refieres sí bueno más allá es que hay cosas

Voz 1667 13:02 que hay que hay que cambiar en el sector de la gastronomía porque Carlos Nos no se expone a los datos de esa de esta desigualdad no que también se sigue reflejando en el sector de la gastronomía qué crees que habría que cambiar

Voz 7 13:12 yo a ver si hay que subrayarlo justamente lo que ha dicho Carlos Si y además me ha gustado mucho que Martín se referida a ello como enfado oí pena creo que ha dicho porque es lo que provoca no

Voz 8 13:23 acoso y el sector de la hostelería junto a la venta en detalle son los dos sectores con más casos de acoso de acoso de razón de de de sexo acoso sexual que son dos cosas diferentes es decir uno sería lo que es ya más violencia

Voz 7 13:41 lo que significa ocupar el espacio físico o amenazar con el con lo físico y por otro lado tendríamos lo que es la discriminación por género o no es decir pueden haber tocamientos pero hay una discriminación entonces también yo creo que en la gastronomía fíjate hasta siendo comensales hay una cierta discriminación a Keynes sirve a veces primero el vino no que son como cosas estéticas pero están ahí y a partir de ahí crece crece y crece tenemos lo de la brecha que habéis dicho que además según el según informes cada informe que consultas es peor porque hay algunos dicen no la brechas de quince porción de otros te dicen hasta de un casi un veintiocho por ciento no entonces eso eh

Voz 0335 14:19 luego en el hecho de abusos gastronómicos tengan a una participación muy baja de ponentes mujeres que organicen concursos y todos los miembros del jurado sea nombres este tipo de cosas Carmen la soledad enunciar habitualmente

Voz 7 14:33 sí me hago muy pocos amigos la verdad es que este año por ejemplo en un en un gran festival como es el de San Sebastián Gastronómica pues me di cuenta haciendo un poco de de mirando pues los premiados el palmarés de todos los años que jamás había premiado en ninguna de las categorías a ninguna mujer pues no puede ser no hace mucho tiempo que también ahí fue Carlos muy activo con el tema entre todos pues denunciamos que la la Academia en sus primeros memoriales no si te acuerdas Carlos

Voz 1520 15:05 sí que no había en todas las categorías que habían

Voz 7 15:07 nombrado que tendrían nombres de gastrónomos no había ni una mujeres dijimos oye estamos en el dos mil diecisiete lo que sucedió esto hay que cambiarlo y lo cambiaron al año siguiente lo habían cambiado sea que las voces escucha que eso ya es importante

Voz 1667 15:21 sí porque el potencial está claro no lo estés dejando claro los tres esta noche

Voz 1520 15:26 Carmen cuántos años crees que tienen que pasar en España para que haya tantas mujeres como hombres con estrella Michelin porque no hay tantas claro

Voz 7 15:34 ojalá que un año

Voz 1520 15:37 lo veo complicado muy complicado que es utópico tendremos que esperar mucho Martín para ver tantas mujeres como hombres con con estrella en nuestro país pues si me preguntas por lo que quiero te diría que un que une más allá pero por desgracia no tiene pinta de que eso ocurra tan rápido y lo mejor es no quiero ponerme plazos sí prefiero pensar que lo tenemos que lograr mañana mismo para no tirar la toalla ni un solo segundo tenemos que que tratar este este problema porque son un gran problema con triple garrotes y clave

Voz 7 16:07 que también os digo una cosa aquí es el que más estrellas tiene de todo el país no pero que quizá tampoco a veces pensamos en Michelin como la meta como ese techo mejor hay otro tipo de gastronomía y a lo mejor también hay mujeres trabajando que no están pensando en ese tipo de reconocimiento o en fin active su en tantísimos otros certámenes que están haciendo otra gastronomía

Voz 1667 16:28 Gastro no más ocho muchísimas gracias Carmen por explicarnos esta interesantísima iniciativa para visibilizar el papel de las mujeres en la cocina también en la alta cocina muchísimas gracias

Voz 7 16:40 a vosotros Martín vamos a terminar con la receta

Voz 1667 16:43 ya saben nuestros oyentes que los ingredientes los tienen en la página web de Hora veinticinco pero creo además que la receta hoy viene con mensaje

Voz 1520 16:51 en el día de hoy el mensaje más importante que podemos transmitir es que las mujeres han sido son y serán parte imprescindible de nuestras vidas y que nuestro futuro tiene que ser un lugar en el que las mujeres libres respetada y seguras y como eso es difícil de transmitir todo eso en una receta es pero al menos colaborar el día ocho que es hoy en que pongan una sonrisa cuando la prueben yo yo he traído pues está por saldar con bacalao que tenéis ahí como como bien has dicho Pablo los ingredientes Si yo lo que hago es la elaboración de esto Pocho trescientos setenta y cinco gramos de puerro junto con los ciento cincuenta gramos de zanahorias y los trescientos gramos de patatas si esto lo Pocho con cincuenta gramos de aceite de oliva virgen extra durante unos veinte minutos y sobretodo sobre todo es importante que no coja color porque sino el regusto luego sale un poquito amargo lo añado el medio litro de agua añade el litro de caldo de pescado lo hizo todo a fuego lento durante treinta minutos cuando han pasado estos treinta minutos lo tritura todo en el vaso de una batidora lo cual lo bien bien para que quede bien bien fino lo pongo en una cazuela ir sumergido los trabajos los trozos de bacalao

Voz 10 18:08 a los dos minutos así toda de

Voz 1520 18:11 en el grosor del taco de bacalao lo pongo a punto de de prosa lo pruebo lo ponga a punto de sal en el último momento lo lo presentó con unas gotas de aceite

Voz 9 18:21 de oliva virgen extra himnos los brotes de Berro que elevan supervivientes los bacalao a la Pataky vea la foto no se va a poder resistir no me voy a poner a ello este fin de semana desde luego Martín gracias gracias a todos los otras así nada que paséis un excelente fin de semana

Voz 1520 18:37 a todos Garrote pero a todos los días

Voz 9 18:40 desde el año ochenta el viernes que viene gracias gracias

