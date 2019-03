Fernando Rey, el actor elegante

Voz 0229 00:00 Francisco Franco le gustaba al cine y hacía que se proyectarán películas en el Palacio del Pardo día a finales de los años cuarenta fue a visitarle el equipo de la película Locura de amor

Voz 1 00:14 todo admiro mucho su todo bajo cómo estás

Voz 0229 00:18 Fernando Rey se quedó líbido con la pregunta a su padre había sido un coronel leal a la República ayudante de campo del presidente Azaña y estaba en la cárcel condenado a muerte siguen en prisión acertó a balbucear el actor algo que Franco con su voz a Tonna tan sólo respondió que el destino quiso que más de cuarenta y cinco años después de aquel episodio muerto ya Franco Fernando Rey pudiera disfrutar de una pequeña venganza interpretar en la película Madre Gilda al padre el dictado

Voz 2 00:48 tomando pero que crío

Voz 3 00:50 de quién me lo iba a decir que lo saben Venezuela

Voz 0229 00:54 vaya entre esas dos imágenes entre esos dos episodios hubo más de doscientas películas y una de las carreras más ricas y completas que jamás haya tenido un actor español

Voz 5 01:11 Fernando Rey iba para

Voz 0229 01:12 quite texto pero la guerra arruinó a su familia

Voz 6 01:15 cualquier otra le daría tres mil pesetas pero basta de perros desde cinco mil pesetas

Voz 2 01:20 leyendo las supera después de empañar lo poco que les queda

Voz 0229 01:23 hay con el padre en la cárcel Fernando tuvo que dejar los estudios y empezar a buscar trabajo al cine llegó tras leer un anuncio en un periódico en el que solicitaban es tras para una película

Voz 7 01:33 iba de viaje real alquilada con el dinero que conseguíamos de empeñar las pocas cosas que íbamos recuperando de nuestra perdida casa se había quedado descuidan bombardeo la única solución era que yo trabajar en algo por un azar empecé a trabajar extra para sobrevivir muy mal pero para ir saliendo adelante

Voz 0229 01:52 poco a poco se fue haciendo un hueco en la profesión irónicamente El hijo de un militar republicano represaliado encabezaba los carteles del cine histórico franquista dedicado a ensalzar las glorias de la patria

Voz 8 02:04 no no hombre rebelde era la radio y alguna Cerevita Brandes le

Voz 0229 02:14 en maratón en los últimos de Filipinas Reina Santa a la princesa de los Ursinos y sobretodo Locura de amor en la que interpretaba al Rey Felipe el Hermoso

Voz 9 02:23 mientras se más aquí todos los días tú te has estado aquí que mujeres no puedo consentir que me vigilen tendré que partir sólo para Burgos cuanto ya estaba decidido no encontrarían dos los médicos a llevar

Voz 0229 02:36 la película fue todo un fenómeno dentro del cine español pero a Fernando Rey no le gustaba nada

Voz 7 02:40 bien sabe Dios que estaba muy mal

Voz 2 02:43 por aquella peluca parecía mi hermana además yo siempre he tenido elementos que en que me destruyó a mí mismo comparando con mi hermana se parece mucho a mi ex mujer cuando a me ponían aquella peluca llora igual que mi hermana fue

Voz 0229 02:55 por entonces cuando empezó a dejarse barba para disimular sus mofletes que la complicaban bastante

Voz 2 03:00 en algunas películas yo perdía un poco de soltura

Voz 10 03:04 hay veces que estoy eso porque

Voz 2 03:07 ha aprovechado las masas no hablar para chupar el hombre

Voz 0229 03:20 a mediados de los años cincuenta Juan Antonio Bardem rescató a Fernando Rey de las pelucas y los trajes de época y pudo hacer un cine más acorde con el mismo Home

Voz 11 03:29 hay cientos de todas las edades con cuarenta años de teatro como con con cuarenta días como ese hecho cómico

Voz 0971 03:36 los Bardem le ofreció un personaje que vivía un momento muy parecido al suyo un actor que dudaba de su propio talento Fernando muy crítico siempre consigo mismo no se consideraba buen actor estuvo a punto de dejar la profesión exactamente que no llegar en un

Voz 11 03:51 me quedaré entre dos aguas uno más y a mí eso no me va o César o nada

Voz 0229 03:55 con Juan Antonio Bardem rodaría también la venganza hay sonatas hundía Luis Buñuel dió esta última película sonatas y se fijó en él

Voz 7 04:03 quedó muy impresionado por la manera como yo estaba muerto y lo comentaba mucho increíble nada es increíble y aquí que a nada y cuando se planteó el problema del reparto de Viridiana pues dijo a a Don Jaime gustaría contratará a Fernando requiere hace muy bien el muerto parecía una patochada conociendo después a Buñuel como lo he conocido estoy seguro de que es impreso no muchísimo de lo bien que había hecho de bueno

Voz 0229 04:31 Fernando se convirtió en el actor fetiche de la última etapa del director aragonés tuve que esforzarme

Voz 12 04:36 tan sólo así he podido tener gente mis brazos otros que no

Voz 2 04:40 eso no

Voz 12 04:41 esta noche mientras dormía sin dominio

Voz 0229 04:44 Viridiana El discreto encanto de la burguesía Ese oscuro objeto del deseo o Tristana junto a Catherine Deneuve

Voz 2 04:50 estás muy bonita cada día más hermosa no tengo sabes que no soy capaz tu cojera te parecerá un obstáculo es quizá más apetecible por lo menos a mucha gente recuerdo de una mujer en París cuando yo era joven se paseaba por los bulevares con sus muletas siempre había tres o cuatro hombres siguiéndola para todo hay gustos

Voz 0229 05:07 su porte elegante y respetable Fernando Rey criticaba yacía creíbles unos personajes que se movían entre lo absurdo y lo perverso si te sorprenda

Voz 2 05:15 en algún Malpaso te mano creo que te mato prefiera una tragedia sea ridículo mi decadencia es imposible pegar Pla es imposible ir olvides que aún tengo dos obligaciones para practico soy tu padre y tu Marina Thiago de uno u otro según conviene

Voz 0229 05:35 las películas de Buñuel se veían en todo el mundo y por eso a Fernando redime conocían también en todo el mundo

Voz 13 05:40 en ese momento estaba poniendo Tristana en ningún cine de Nueva York ir friki fue a ver la película Ile gusté pero hizo una observación dijo a mi me parece que este señor es un poco mayor le dijeron no he estado caracterizado de mucho mayor hijo bueno pues que venga y así fue

Voz 14 05:56 me he pasado ni cinco minutos en la ciudad de Nueva York sin la compañía de un policía estoy de acuerdo con usted pero necesito algo de tiempo mis socios creen que debemos esperar el momento oportuno para cerrar el trato eso es todo tiene que ser a finales de esta semana

Voz 0229 06:10 French Connection contra el imperio de la droga de William Friedkin fue su lanzamiento internacional el pozo

Voz 15 06:18 gracias dius deben incluirse sintonía pecho

Voz 16 06:22 Fernando Rey sabía idiomas por eso pudo trabajar en EEUU Francia o Italia tiene esa generosos

Voz 7 06:28 con las películas cuando terminó la toman yo los ojos sino lo cual parece que no será entendido muy poco a la fue difícil matizar

Voz 0229 06:37 él decía Fernando Rey que era un pésimo hombre de negocios que nunca supo invertir y quizá por eso el actor trabajó tanto porque no decía que nuevo a casi nada

Voz 2 06:45 la renta no alcanzan para atar los dos cabos de mes habrá que poner remedio a esto Still tales queramos o no somos sus esclavos fijarán insuflado

Voz 0229 06:54 no grafía además de doscientos títulos hay de todo películas malas películas regulares pero también muchas buenas películas

Voz 17 07:01 mi Rey pronto yo era buscado este día de discordia sino lo has buscado cómo ha llegado la rebelión andaba errante tropezó con ella

Voz 16 07:11 rodó con Orson Wells Campanadas a medianoche y se hizo muy amigo suyo tengo grandes amigos las familias

Voz 18 07:17 la pasada semana a casa de oso

Voz 0229 07:24 conforme cumplía años sus interpretaciones eran cada vez mejores Elisa mira mi a diario de invierno o Padre nuestro donde hacía de Cardenal que ocurrió

Voz 19 07:34 sabe por qué que eligieron Papa no estarían los designios del Espírito Santo fíjate lo que pasa es que no ibas bien preparado y además siempre he sido un tonto y un buen nato que te come el pan todo el mundo si no fuera por mí todavía seguidas de cura en ese cónclave tenía que haber estado entonces habría salido elegido mamá

Voz 0229 07:55 uno de sus últimos papeles y uno de los más recordados fue el del Quijote que Manuel Gutiérrez Aragón rodó para la televisión

Voz 20 08:01 mira Francho contempla lo que tenemos ahí delante la fortuna va guiando nuestras cosas mejorar de lo que desear a voz porque ves Sayid amigo hasta extraíble pero ahora mismo pienso entrar en batallas con ellos que quitarles las vidas para enriquecer darnos consultas pocos arrebatarles su reino

Voz 0229 08:21 qué tal

Voz 19 08:21 hoy admirado sus compañeros le eligieron presidente de la Academia del Cine Español en mil novecientos noventa y dos Fernando Rey nunca se retiró de la actuación acababa de estrenar su última película Al otro lado del túnel cuando su mujer la actriz argentina Mabel Karr nos dio la noticia

Voz 21 08:37 ha sido un poco inesperada porque no estaba bien pero ahora da una del mediodía se acaba de ir el médico se acaba de ir micro que también es médico porque estaba mal pero me estaba rápida impreso ese me quedé Steiger enfrentaba le di un calmante que me dijo mi cuerpo sucedidos en me muy de teniendo en Brasil

Voz 0229 08:56 Fernando Rey murió el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro Tenía setenta y seis años Él que siempre dijo que nunca tuvo vocación de actor se ha convertido en un imprescindible de la historia de nuestro cine irónicamente también

Voz 19 09:09 el actor que había plasmado en la pantalla los sueños de muchos espectadores confesaba que el cine no había podido satisfacer los suyos propios el niño desgracia aventuras corrido aventuras sigue sigue ahí porque

Voz 7 09:21 las ha satisfecho nada no

