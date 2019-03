Gerardo Olivares y el cine del desierto

Voz 1 00:00 el cine ha estado ahí siempre desde pequeñito llevó al cine a ver Pelli porque me buscaba ir al cine

Voz 2 00:14 me ha gustado la película Amy también ya la había visto

Voz 1 00:17 pero yo nunca pensé ni me imagine que me iba a dedicar al cine de hecho yo empecé a rodar documentales por viajar por el mundo de mi pasión siempre ha sido viajar y tenía que buscar la manera de viajar que no me costara el dinero sino a si pudiera sacarlo un poquito de dinero para vivir mejor eso para mí era como el escenario ideal un colega me dijo lo que

Voz 1670 00:41 van a pagar del paro vas a vivir mejor en Marruecos que os llegue pues me voy ahí un par de meses hasta que me salga algo de lo mío lleva dos años llevo ya fue en un rodaje en dos mil tres un documental para el deseo para la productora Almodóvar donde durante cuarenta día iba a estar atravesando el desierto del Sáhara con una caravana de camello con nómadas actuaré

Voz 3 01:01 para un hombre normal el desierto es un horno ardiendo y en ese viaje

Voz 1 01:06 pues imagínate cuarenta días haciendo lo mismo no porque al final esto actuaré Se levantan por la mañana arman los camello ya viaje no lo ocurría mucho más doce ahí yo por aburrimiento empecé pues como ha de ya conocerá los personajes empecé a a crear como situaciones entre ellos con pequeño diálogo

Voz 2 01:27 haremos una televisión tenéis la tele te lo juro irán de la lleváis encima de un cabello ahora verás cogeré la televisión cuando

Voz 1 01:35 vía España y empezó a editar el documental pues me gustó mucho la experiencia pero sobre todo me gustó mucho el resultado indígena esto a mí me gusta desea de alguna manera ficción ahí fue cuando empezó a entrar en el mundo de la ficción Najib

Voz 4 01:51 ya no tiene de aquí a la

Voz 1 02:03 en el año noventa y cuatro me hizo un viaje de un año y medio por África en un Land Rover me fui desde Tánger hasta Ciudad del Cabo en Sudán

Voz 1670 02:11 sí caída a Egipto y la vuelta entera los ochenta dos colegas y yo íbamos a Francia comprábamos cuatro latas de segunda mano no entendemos que un coche de cojones Nos quitaban de las manos se ganaba pasta te da para pagar el billete de vuelta en avión y poco más se al final dinero importante la aventura

Voz 1 02:28 yo descubrí de pronto un mundo totalmente desconocido para mí que me marcó muchísimo tiene un nombre

Voz 6 02:35 lo que significa chico blanco en África

Voz 1 02:37 en encontré al al ser humano de verdad al hombre sin estar contaminado para lo bueno y para lo malo encontré un continente lleno de vida lleno de de muerte lleno de violencia lleno de todo era extremo

Voz 6 02:52 fuerzas de paz sólo se quedan hasta que se dan cuenta de que ya no ayudan a el Gobierno sólo quiere permanecer en el poder hasta haber robado lo suficiente para exiliarse en cualquier otro lugar los rebeldes no saben si quieren el poder tendrían que gobernar este desastre en fin

Voz 7 03:04 el día que venga esto es África

Voz 1 03:10 mí me marcó mucho me marcó mucho porque viví situaciones que fueron muy dura muy fuertes pero también muy maravillosa entonces siempre ha sido un lugar donde yo encontrarán muchísima inspiración para contar historias

Voz 8 03:24 tú no catorce kilómetros tres

Voz 9 03:33 africanos que huyen de la miseria de la pobreza buscando el sueño de Europa y cuatro lata la historia de tres fracasado que están huyendo de de subida buscando algo que no sabe muy bien qué

Voz 1670 03:47 tú qué haces en Tánger estoy de paso deja Mali un avión un cuatro latas

Voz 1 03:53 me decía Unamuno ese viaje no para llegar a destino sino para huir de dónde se parte entonces es un viaje de vuelta el que hago con catorce kilómetro y con cuatro latas

Voz 3 04:02 sólo hay dos especies que se divierten en el desierto los beduinos y los dioses y usted no lo es

Voz 1 04:07 para mí el desierto es un lugar maravilloso donde yo me siento muy cómodo muy agusto ha atravesado el desierto muchísimas veces en estados más de cuarenta veces en además en todos los desierto no solamente en el desierto el Sahara conozco todos los desertó del mundo excepto el de Australia cruzamos el desierto extrarradios de todos los pueblos que viven en el desierto el que más me ha impactado han sido los actuales

Voz 2 04:35 los animales están cansados pero tenemos que llegar al árbol para ver el partido nosotros también queremos verlo pero en acarrear justo en dirección contraria a la vez sí ganar

Voz 1 04:43 vivir en un desierto donde no hay nada es un acto de supervivencia brutal y una sabiduría increíble yo a los lo admiro profundamente porque son unos luchadores y uno superviviente que han sabido adaptarse al ecosistema más con Maduro cae en la tierra el verdadero cine que se hace en África lo están haciendo directora define africano creo en África empiezan a salir cineasta que saben contar muy bien sus historias porque nunca un europeo o un americano va saber contar una historia africana como como la cuentan ellos

Voz 11 05:27 estamos aquí en el desierto como guardianes de veinte millones de nativos nos necesitan para darles la protección y la justicia tradicional en la Legión Extranjera

Voz 1 05:36 yo creo que se han hecho muchas producciones en África normalmente siempre con con poco él mismo corte no es el hombre blanco bueno que Viena salvarlo a John no pero la grande Historia de African la están contando los propia africano de en el documental tú al final cuenta una historia real qué está sucediendo o no y por eso yo en mi cine siempre he tirado de de hechos reales porque a mí el viajar por el mundo me ha dado la oportunidad de conocer historias situaciones que con eso me he sentido muy lleno para poder llevarla al cine no he tenido que inventarme nada para contar una historia sino que la ido viviendo en en esos viajes

Voz 12 06:20 Hong aquí todo

Voz 13 06:25 bueno más extendida el conejo porque sino aporte hay que tener mucho cuidadito con lo lobo solitario o en África o en Asia

Voz 1 06:36 Sudamérica pero he tenido la gran suerte de viajar mucho por el mundo así y tengo que aprovechar todo eso que he ido viviendo de alguna manera aprovecharlo para sacar de allí la historia que a mí me apetece contar

Voz 14 06:53 a eh eh