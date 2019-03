Sucedió una Noche: “El Nota, el Mofletes y el socio de Billy Wilder” (10/03/2019)

Voz 1 00:00 Die

bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

un programa producido por Cadena

hola muy buenas bienvenidos a sucedió una noche en esta breve introducción que hacemos siempre al empezar os anuncio algunos de los contenidos que vamos a escuchar hoy tenemos un drama cargado de mitos mitos

Voz 4 00:59 drama cargado de mitos mitos

Voz 8 01:02 el cine español como Rey guionista que creó escuela chats Braque o un personaje mítico del Time de los noventa nota protagonista de la película el gran Le bosque los hermanos Cohen vamos a charlar del cine de su vida con el director Gerardo Olivares para empezar tenemos nada menos que en actor de color más carismático de las últimas décadas esto como digo es sólo el anuncio de contenidos chicha alas sustancia la empezamos a servir a partir de ahora

Voz 11 01:35 no el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 12 01:42 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las día es perfecta la película de este dice

Voz 0544 02:08 la especialidades Denzel Washington ha sido siempre los personajes íntegros y positivos ha sido abogado policía soldado boxeador dio vida a líderes negros como mal con X o Stephen Vico en dos mil uno por primera vez en su carrera se enfrentaba a un personaje negativo

Voz 8 02:25 por primera vez era el malo de la película aquí Huet Cruise es mi hago lo que me satisface siempre elijo los papeles que me gustan Se que aquí hago un papel que probablemente no va a gustar a la gente pues no vayas a ver la película aquí estoy aquí para gustar al público sino para hacer mi trabajo de actor siempre busco películas que me estimulen y desde luego este papel lo consigue

Voz 0544 02:51 suena el despertador en una casa de las afueras de Los Angeles

Voz 8 02:54 explican que has tenido muchas Bastogne actos

Voz 0544 02:57 la niña el policía Ifrán Hawke está nervioso Estoy

Voz 10 03:01 estuvieron examen de fin de carrera en fin ojalá fuera mañana habría sido aceptada en el equipo sabes que hoy puede ser el día más importante de su carrera muy bien la suerte con esta misión entre futuro en el departamento de Castells tiene todas las pestes cortos

Voz 0544 03:17 ha quedado con Denzel Washington para desayunar en una cafetería

Voz 14 03:21 de paisano con calzado cómodo tienes alguna pistola para llevarla en el bolsillo no distinto tienes la Beretta reglamentaria trae las esposas también pasaremos el día lo vendiera pero quién sabe quizás Burj algo somos una unidad de acción

Voz 10 03:31 lo sé por eso me apunté bueno quería darle las gracias por

Voz 0544 03:35 Denzel Washington es un jefe de la Brigada de Estupefacientes el policía novato va a pasar todo el día con él si el jefe le da el visto bueno islam Hawk podrá incorporarse a su brigada una de las más admiradas de la ciudad

Voz 1161 03:48 tengo treinta y ocho casos pendientes de juicio sesenta y tres en investigación y doscientos cincuenta claro consigo resolver supervisó a cinco agentes osea cinco personalidades distintas y cinco clases de problemas tú serás el sexto si actúas como debes no pienso ayudar te queda claro lo algo de canguro tienes hoy sólo el día de hoy para que vea cómo eres tiene que éstas si sino te gusta estupefacientes baja todo el coche vuelve a comisaría y busca un trabajo de Chupa tintas para multas Svensson

Voz 4 04:12 lo completamente Training day vial de entrenar

Voz 0544 04:15 esto es la historia de esa jornada dos policías en las calles de Los Angeles a lo largo de un día en el que el novato quizá Hawk descubrirá que las cosas no son exactamente como en las esperaba

Voz 4 04:26 para ser realmente buena gente anti debe conocer llamar las drogas de hecho un buena gente antidroga debería llevar droga pero de la vas a fumar no

Voz 0544 04:46 dónde y es un thriller sobre corrupción policial Pajín viaje de veinticuatro horas en el cine de la mano de Id al Hope vamos descubriendo la dura realidad en los barrios marginales de Los Angeles

Voz 1161 04:58 quién es madera hoy tú si tienes cuando conozcas mejor la calle tras muchos años de la garantía

Voz 0544 05:06 en el reparto además de los protagonistas nos encontramos con Tom Berenguer los raperos Snoop Dogg doctor trick que suenan de fondo o Eva Mendes en uno de sus primeros papeles pero además de todos ellos en la película hay otro gran protagonista

Voz 4 05:20 el hermano anda baja la ventanilla empieza con eso me Harlan gusta verlo

Voz 0544 05:28 no obstante el paisaje urbano las calles de Los Angeles los dos policías recorren las zonas más conflictivas de la ciudad los barrios dominados por las bandas es un Los Ángeles mestizo dos se habla spanglish en la versión original Washington chapurrea varias frases en nuestro idioma no

Voz 4 05:44 en la calle me acuerdo suele ser un hermano aprende

Voz 1161 05:50 desde la porque se desconoce si estás perdido esos cabrones siempre otra mano algo a sus espaldas

Voz 0544 05:53 el director Antoine Fukuoka quería que la ambientación fuese muy fiel a la realidad

Voz 16 06:01 tuvimos reuniones con las comunidades de la zona y también con las mantas de ese territorio y ellos nuestras emitieron que lo que reflejaba vamos en la película era real y correcto también era importante para nosotros trabajar tranquilos

Voz 8 06:13 si esas mismas Comunidades y bandas nos proponemos

Voz 16 06:15 Aaron seguridad no sólo a nosotros también cuidaron por ejemplo de que los chavales del barrio que rodeaban la formación a todas horas estuvieran a salvo salvó básicamente de nosotros y de nuestras grúas nuestras luces toda la parafernalia Kane rodaje con libro My

Voz 0544 06:31 gran parte del buen recibimiento que tuvo el equipo de rodaje se debió al carisma de de ser Washington

Voz 16 06:36 en el club Mikko ni lo que hice fue visitar a esa gente conocida su casa a comer con ellos es acabaron siendo como de mi familia no me sentía un extraño allí era como si fueran mis parientes más graves

Voz 0544 06:49 el estreno de Training day en Estados Unidos se aplazó algunas semanas después de los atentados del once de septiembre el argumento no tenía nada que ver con el terrorismo internacional pero los productores tenían que algunas escenas de la película muy violentas pudieran molestar a los espectadores en aquellos días tan sensibles cuando al fin se estrenó se convirtió en uno de los mayores éxitos de la temporada Denzel Washington ganó el Oscar al mejor actor por su papel que Izar Hope fue candidato en la categoría de mejor secundario

Voz 1161 07:17 oye por mucho que yo diga lo has hecho bien me recuerda a mí cuando iba por ahí persiguiendo mareantes impidiéndole actuar lo que has hecho antes así de impresionante

Voz 0544 07:25 si queréis saber lo bien que lo hace ahora la podéis ver en TCM el título Training Day Día de entrenamiento

Voz 17 07:32 me sorprendió muchísimo

Voz 16 07:41 la llega el momento de jugar a las películas con otros títulos que también emite TCM la semana que viene hoy jugamos con una película de terror en documental una de ciencia ficción y un thriller psicológico en torno al tema del nazismo

Voz 18 07:55 los gritos de la que vamos a saberlo

Voz 2 08:38 ocurrió todo hay arriba delantera de gallinero entre el uno y el tres se apagaron las luces en la pantalla se iluminó con unas imágenes más que una vocación fue un milagro no lo que acontecía

Voz 24 08:52 hombre

Voz 26 09:18 puede imaginarse que Times Kirchner se encuentra actualmente en la Escuela Superior de Harper dando clases a los hijos de notables familias americanas que me quedaría acrílico pastel día que volvamos a resurgir

Voz 27 09:31 pero vota por supuesto

Voz 29 10:07 permítame decirle señora Imma que los computadores de la serie nueve mil son los más seguros que se han construido ninguna cometido jamás una equivocación mía facilitado información errónea

Voz 30 10:29 una unidad

Voz 16 10:57 bueno hacemos lo de siempre yo os digo ahora las respuestas y vosotros os corregir a vosotros mismos y os ponéis la nota a ver cómo han estado hoy esos dos cinéfilos empezábamos con la escena de la piscina de La mujer pantera la película de Torné con música de Roy web la segunda era un documental de producción propia de TCM y Sacristán delantera de gallinero sobre el gran Pepe Sacristán Guillermo Farrés el autor de su banda sonora

Voz 31 11:24 en la tercera Orson Wells confesaba que era un nazi ocultó tras una nueva personalidad en el extraño película que el propio Wells dirigió en mil novecientos cuarenta y seis terminábamos con el computador Hal nueve mil de dos mil uno una odisea del espacio de Kubrick y hemos elegido de su banda sonora este ballet gané compuesto por Aranca Chateaubriand

Voz 10 11:45 TCM

Voz 10 11:52 es que con tanta española montando Trabuco sombrero caquita sucedió en el cine español española David y que se supone que debemos hacer en en España animalada si un ganadas americano entienda la historia de nuestro cine

Voz 4 12:12 ayer nueve de marzo se cumplieron veinticinco años de la desaparición de uno de los actores más notables más queridos de la historia del cine español Fernando Rey en los próximos minutos vamos a recordarle

Voz 8 12:28 Francisco Franco le gustaba al cine y hacía que le proyectarán películas en el Palacio para día a finales de los años cuarenta fue a visitarle el equipo de la película Locura de amor

Voz 2 12:39 admiro mucho su trabajo como estás

Voz 8 12:42 Fernando Rey se quedó líbido con la pregunta a su padre había sido un coronel leal a la República ayudante de campo del presidente Azaña y estaba en la cárcel condenado a muerte siguen en prisión acertó a balbucear el actor algo que Franco con su voz a toma tan sólo respondió que no el destino quiso que más de cuarenta y cinco años después de aquel episodio muerto ya Franco Fernando Rey pudiera disfrutar de una pequeña venganza interpretar en la película Madre Gilda al padre del dictador

Voz 2 13:11 es la más pero que lleve lo iba a decir y lo saben eso vaya que sí

Voz 8 13:19 esas dos imágenes entre esos dos episodios hubo más de doscientas películas y una de las carreras más ricas y completas que jamás haya tenido un actor español

Voz 24 13:35 Fernando Rey iba para

Voz 16 13:36 arquitecto pero la guerra arruinó a su familia

Voz 11 13:39 a Guardiero le daría tres mil pesetas pero

Voz 33 13:41 pero bastante menos de cinco mil pesetas

Voz 0544 13:44 pues ya sólo supera después de empeñar lo poco que les queda

Voz 16 13:47 Bay con el padre en la cárcel Fernando tuvo que dejar los estudios y empezar a buscar trabajo al cine llegó tras leer un anuncio en un periódico en el que solicitaban extras para una película

Voz 34 13:56 me vas de viaje real alquilada con el dinero que conseguíamos desempeñar las pocas cosas que íbamos recuperando de nuestra perdida casa se había quedado destruida en el bombardeo la única solución era aquello trabajara en algo ir a trabajar extra para sobrevivir muy mal pero para ir saliendo adelante

Voz 16 14:16 poco a poco se fue haciendo un hueco en la profesión irónicamente El hijo de un militar republicano represaliado encabezaba los carteles del cine histórico franquista dedicado a ensalzar las glorias de la patria

Voz 35 14:27 hay nombre rebelde no lo hay alguna Cerevita Brandes le

Voz 16 14:37 esta maratón los últimos de Filipinas Reina Santa a la princesa de los Ursinos y sobretodo Locura de amor en la que interpretaba al Rey Felipe el Hermoso

Voz 36 14:47 no se víctimas aquí todos los días a que paisajística mujer no puedo consentir que me vigilen entre que partir sólo para Burgos cuanto ya estaba decidido contrariado a los médicos de llevar

Voz 16 14:59 la película fue todo un fenómeno dentro del cine español pero a Fernando Rey no le gustaba nada

Voz 34 15:04 sabe Dios que estaba muy mal aquella peluca parecía mi hermana además yo siempre he tenido elementos que que me destruyó a mí mismo comparando no es mi hermana se parece mucho a mi ex mujer cuando a mí me ponían aquella peluca de procuramos llora igual que mi hermana fue

Voz 16 15:19 entonces cuando empezó a dejarse barba para disimular sus mofletes que les acompañaban bastante

Voz 34 15:24 en algunas películas yo perdía un poco de soltura en el gesto y eso porque

Voz 8 15:43 a mediados de los años cincuenta Juan Antonio Bardem rescató a Fernando Rey de las pelucas y los trajes de época y pudo hacer un cine más acorde con el mismo Home

Voz 34 15:52 hay quienes de todas las edades con cuarenta años de teatro como con con cuarenta días como es el cómico

Voz 16 15:59 los Bardem le ofreció un personaje que vivía un momento muy parecido al suyo un actor que dudaba de su propio talento Fernando muy crítico siempre consigo mismo no se consideraba buen actor estuvo a punto de dejar la profesión

Voz 34 16:12 no sé exactamente que no llegaría nunca te daré entre dos aguas uno más y a mí eso no me va o César o nada

Voz 8 16:19 con Juan Antonio Bardem rodaría también la venganza hay sonatas hundía Luis Buñuel dió esta última película sonatas y se fijó en él

Voz 34 16:27 quedó muy impresionado con la manera como yo estaba estilo comentaba

Voz 4 16:30 mucho aquí

Voz 34 16:36 ajeno a nada y cuando se planteó el problema del reparto de Viridiana pues dijo a a Don Jaime gustaría contratará Fernando requiere hace muy bien de muerto parecía una patochada

Voz 2 16:48 conociendo después Albuñol como la conocido estoy seguro de que ese impreso no muchísimo pero habían que había hecho

Voz 8 16:55 Fernando se convirtió en el actor fetiche de la última etapa del director aragonés tuve que forzar con

Voz 37 17:00 sólo así he podido tener gente emisora otros que no existía esta noche mientras dormía sin dominio

Voz 8 17:08 Viridiana El discreto encanto de la burguesía Ese oscuro objeto del deseo o Tristana junto a Catherine Deneuve

Voz 38 17:14 estás muy bonita cada día más hermosa no tengo sabes que no soy capaz tu cojera te parecerá un obstáculo pero quizá más apetecible por lo menos para mucha gente recuerdo de una mujer en París cuando yo era joven se paseaba por los bulevares con sus muletas siempre había tres o cuatro hombres siguiéndola para todo hay gustos

Voz 39 17:31 su porte elegante y respetable Fernando Rey dignificar yacía hacía creíbles unos personajes que se movían entre lo absurdo y lo perverso

Voz 11 17:38 si te sorprendan algún paso te mato creo que te mato prefiere una tragedia sea ridículo mi cadencia es imposible pegar Pla es imposible

Voz 0544 17:47 te ir olvides contenga

Voz 11 17:49 dos obligaciones para contigo soy tu padre y tu marido ya otro según velocidades

Voz 8 17:59 las películas de Buñuel se veían en todo el mundo y por eso a Fernando redime conocían también en todo el mundo

Voz 40 18:04 en ese momento estaba poniendo Tristana en un cine de Nueva York ir friki fue a ver la película Ile gusté pero hizo una observación dijo a mi me parece que este señor es un poco mayor le dijeron no está caracterizado de mucho mayor dijo bueno pues que venga y así fue

Voz 4 18:20 me he pasado ni cinco minutos en la ciudad de Nueva York

Voz 41 18:23 aquí un policía estoy de acuerdo con usted pero necesito algo de tiempo mis socios creen que debemos esperar el momento oportuno para cerrar el trato eso es todo tiene que ser a finales de esta semana

Voz 8 18:34 French Connection contra el imperio de la droga de William Friedkin fue su lanzamiento internacional

Voz 4 18:39 vais a plazo

Voz 13 18:43 yo deben incluirse porque sino el techo

Voz 8 18:46 Fernando Rey sabía idiomas por eso pudo trabajar en EEUU Francia o Italia genes digerido

Voz 42 18:52 todas las películas en inglés cuando terminó la toma

Voz 43 18:54 yo los ojos sino

Voz 34 18:57 me parece que no es el entendido muy muy difícil

Voz 8 19:00 le decía Fernando Rey que era un pésimo hombre de negocios que nunca supo invertir y quizá por eso el actor trabajó tanto porque no decía que no a casi nada

Voz 4 19:09 las rentas no alcanzan para atar los dos cabos de mes habrá que poner remedio a esto es Tale

Voz 8 19:15 lo queramos o no somos sus esclavos hija en su filmografía además de doscientos títulos hay de todo películas malas películas regulares pero también muchas buenas películas

Voz 11 19:24 mi reto protege esto yo no he buscado este día de discordia sino lo has buscado cómo ha llegado la rebelión andaba errante tropezó con ella Donell calla codo con Wells Wells

Voz 8 19:36 paradas a medianoche y se hizo muy amigo suyo por grandes amigos la familia

Voz 44 19:41 hice la pasada semana a casa de oso

Voz 8 19:48 conforme cumplía años sus interpretaciones eran cada vez mejores Elisa mira mía Diario de invierno o Padre nuestro donde hacía de Cardenal que te ocurra

Voz 45 19:57 yo en el cónclave Por qué no te eligieron Papa romano estarían los designios del Espíritu Santo fíjate lo que pasa es que no ibas bien preparado y además siempre he sido un tonto y un buen el pan todo el mundo si no fuera por mí todavía seguidas de cura en ese cónclave tenía que haber estado yo entonces habría salido tú elegido amaba

Voz 8 20:18 uno de sus últimos papeles y uno de los más recordados fue el del Quijote que Manuel Gutiérrez Aragón rodó para la televisión

Voz 46 20:24 mira ancho contempla lo que tenemos ahí delante la fortuna batallando nuestras cosas mejorar de lo que desear a voz porque allí amigo pero ahora mismo pienso entrar en batallas con ellos que quitar nuestras vidas para pasarnos consultas pocos arrebatarles su reino

Voz 8 20:45 qué tal

Voz 16 20:45 hoy admirado sus compañeros le eligieron presidente de la Academia del Cine Español en mil novecientos noventa y dos Fernando Rey nunca se retiró de la actuación acababa de estrenar su última película Al otro lado el túnel cuando su mujer la actriz argentina Mabel Karr nos dio la noticia

Voz 47 21:01 ha sido un poco inesperada porque no estaba bien pero ahora da una del mediodía se acaba de abrir el médico se acaba de ir creo que también es médico porque estaba mal pero me estaba cosas rápida inverso decirme que deja Steiger enfrentado Lerín calmante que me dijo el presidente se si me muy teniendo en

Voz 8 21:20 Fernando Rey murió el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro Tenía setenta y seis años Él que siempre dijo que nunca tuvo vocación de actor se ha convertido en un imprescindible de la historia de nuestro cine irónicamente también

Voz 16 21:32 el actor que había plasmado en la pantalla los sueños de muchos espectadores confesaba que el cine no había podido satisfacer los suyos propios y aventuras con

Voz 34 21:42 aventuras y si hay porque el cine no ha satisfecho faena no

mi sucedió una noche un programa de la cadena SER

el canal de televisión TCM

Voz 11 22:05 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida subida este Casablanca toda mi vida he estado esperando decir

Voz 0544 22:19 charlamos con el director Gerardo Olivares que acaba de estrenar la película cuatro latas la historia de unos amigos que cruzan el desierto del Sáhara para reencontrarse con un viejo compañero de aventuras Gerardo Olivares comenzó su carrera como documentalista y luego dio el salto a la ficción con títulos como La gran final catorce kilómetros entre lobos o el faro de las orcas entre otros de su carrera hay de la fascinación que tiene sobre todo con África y con el desierto esto es lo que nos ha contado

Voz 42 22:54 el cine ha estado ahí siempre desde pequeñito llevó al cine a ver Pelli porque me gustaba ir al cine

Voz 40 23:00 me ha gustado la película a mí también ya la había visto

Voz 42 23:03 pero yo nunca pensé ni me imagine que me iba a dedicar al cine de hecho yo empecé a rodar documentales por viajar por el mundo de mi pasión siempre ha sido viajar tenía que buscar la manera de viajar que no me costara el dinero sino a si pudiera sacar un poquito de dinero para vivir mejor eso para mí era como el escenario ideal un colega me dijo lo que

Voz 1670 23:27 van a pagar del paro va a vivir mejor en Marruecos que os llegue pues me voy ahí un par de meses hasta que me salga algo de lo mío lleva dos años llevo ya fue en un rodaje en dos mil tres un documental para el deseo para la productora de Pedro Almodóvar donde durante cuarenta día iba a estar atravesando el desierto del Sáhara con una caravana de camello con actuaré

Voz 11 23:47 para un hombre normal el desierto es un horno ardiendo y en ese viaje

Voz 42 23:51 pues imagínate cuarenta día haciendo lo mismo no porque al final esto actuaré se levantan por la mañana arman los camello ya viaje no no ocurría mucho más entonces ahí yo por aburrimiento empecé pues como ha ya conocerá los personajes empecé a a crear como situaciones entre ellos con pequeño diálogo

Voz 4 24:13 traemos una televisión tenéis una tele te lo juro eran de la ya verás la televisión aquí

Voz 42 24:20 día España y empezó a editar el documental pues me gustó mucho la experiencia pero sobre todo me gustó mucho el resultado dije esto a mí me gusta desea de alguna manera ficción hay fue cuando empezó a entrar en el mundo de la ficción allí

Voz 50 24:37 bien no detiene Diego ahí

Voz 42 24:48 yo en el año noventa y cuatro me hizo un viaje de un año y medio por África en un Land Rover me fui desde Tánger hasta Ciudad del Cabo en Sudán

Voz 1670 24:56 sí caída ella Egipto leí la vuelta entera los ochenta dos colegas y yo íbamos a Francia comprábamos cuatro latas de segunda mano que entendíamos coches de cojones Nos quitaban de las manos se ganaba pasta te da para pagar el billete de vuelta en avión y poco más se al final dinero importante la aventura

Voz 42 25:14 yo descubrí de pronto un mundo totalmente desconocido para mí que me marcó muchísimo tiene un nombre

Voz 4 25:21 significa chico blanco en África

Voz 42 25:23 en encontré al al ser humano de verdad al hombre sin estar contaminado para lo bueno y para lo malo encontré un continente lleno de vida lleno de de muerte lleno de violencia lleno de todo era extremo

Voz 51 25:37 las fuerzas de paz sólo se quedan hasta que se dan cuenta de que ya no ayudan nada el Gobierno sólo quiere permanecer en el poder hasta haber robado lo suficiente para exiliarse en cualquier otro lugar y los rebeldes no sabe si quieren el poder tendrían que gobernar este desastre en fin

Voz 4 25:50 es verdad Met era esto es África

Voz 42 25:55 y me marcó mucho me marcó mucho porque viví situaciones que fueron muy dura muy fuertes pero también muy maravillosa entonces siempre ha sido un lugar donde yo encontraran muchísima inspiración para contar Historia

Voz 52 26:09 tú no

Voz 42 26:17 catorce kilómetros son tres africanos que huyen de la miseria de la pobreza buscando el sueño de Europa y cuatro lata la historia de tres fracasado que están huyendo de de subida buscando algo que no sabe muy bien qué

Voz 1670 26:32 tú qué haces en Tánger estoy de paso Urriaga Mali un avión en un cuatro latas

Voz 42 26:38 me decía Unamuno ese viaje no para llegar a destino sino para huir de dónde se parte entoces es un viaje de vuelta el que hago con catorce kilómetro y con cuatro latas

Voz 0544 26:48 sólo hay dos especies que se divierten en el desierto

Voz 53 26:50 todos los beduinos y los dioses y usted no lo es

Voz 42 26:53 a mí el desierto es un lugar maravilloso donde yo me siento muy cómodo muy agusto ha atravesado el desierto muchísimas veces no estado más de cuarenta veces en alemán en todos los desierto no solamente en el desierto el Sahara conozco todos los desiertos del mundo excepto el de Australia cruzamos el desierto extrarradios esto

Voz 0544 27:15 de todos los pueblos que

Voz 42 27:16 viven en el desierto el que más me ha impactado ha sido los actuales

Voz 4 27:21 los animales están cansados pero tenemos que llegar al árbol para ver el partido nosotros también queremos verlo pero acarrear justo en dirección contraria a la vez ganar

Voz 42 27:29 vivir en un desierto donde no hay nada es un acto de supervivencia brutal y una sabiduría increíble ahí yo a los toreros lo admiro profundamente porque son unos luchadores y uno superviviente que han sabido adaptarse al ecosistema más con Maduro cae en la tierra

Voz 4 27:54 el verdadero cine

Voz 42 27:55 que se hace en África lo están haciendo directora define africano creo en África empiezan a salir cineasta que saben contar muy bien sus historia porque nunca un europeo

Voz 12 28:08 americano va a saber contar una historia africana como como la cuenta en ello estamos aquí en el desierto como guardianes de veinte millones de Naty nos necesitan para darles la protección y la justicia tradicional en la Legión Extranjera

Voz 42 28:21 yo creo que se han hecho muchas producciones en África normalmente siempre con con poco el mismo corte no el el hombre blanco bueno que viene a salvarlo a John no pero la grandes Historia de African la están contando los propia africano de en el documental tú al final cuenta una historia real qué está sucediendo no y por eso yo en mi cine siempre la o de de hechos reales porque a mí el viajar por el mundo me ha dado la oportunidad de conocer historias situaciones que con eso me he sentido muy lleno para poder llevarla al cine no tenido que inventarme nada para contar una historia sino que la ido viviendo en esos viajes

Voz 42 29:21 Sudamérica pero he tenido la gran suerte de viajar mucho por el mundo así y tengo que aprovechar todo eso que he ido viviendo de alguna manera aprovecharlo para sacar de allí la historia que a mí me apetece contar

Voz 56 29:37 muy bien y no

sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 8 31:11 este es un tema bastante conocido dentro de la música de cine el tema de Borsellino una película francesa de mil novecientos setenta con Alain Delon Jean Paul Belmondo haciendo de gángsters marselleses la guía que compuso al Clot Bolín se hizo muy famosa en su día después de este respiro musical llegan nuestra sección de aniversarios

Voz 57 31:32 lo que mejor es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 8 31:37 normalmente en esta sección hablamos de

Voz 39 31:39 Dolores actrices directores a veces también de productores pero hay otros muchos oficios dentro de fin los espectadores no sabe que se siente escribirte

Voz 8 31:49 creen que las hacen los actores mil

Voz 39 31:51 la juegan pues si hoy vamos a hablar de un guionista pero no de un guionista cualquiera sino de un guionista mítico tal día como hoy hace cincuenta años fallecía paquete el hombre que junto a Billy Wilder formó una de las mejores parejas de guionistas de la historia del cine

Voz 0544 32:09 Julio de mil novecientos treinta y seis Manny Wolf jefe del departamento de guionistas de la Paramount llama a un joven guionista llamado Billy Wilder a su despacho el director Ernst Lubitsch quiere hacer una nueva la película La octava mujer de Barba Azul y el estudio ha pensado formar un nuevo equipo de escritores

Voz 58 32:26 los autores de habría capaces de contar una historia con cincuenta palabras sin ojos disfrutarla cincuenta palabras no es una buena historia toda la historia de la contaba con trescientas palabras en el libro del

Voz 4 32:40 italiano

Voz 0544 32:40 uno de ellos será el propio Billy Wilder y el otro un hombre catorce años mayor que él alto educado de voz pausada que responde al nombre de Charles Braque

Voz 4 32:49 termine una novela hace unas semanas siempre tarda un par de meses en recuperarle

Voz 0544 32:54 Braque era novelista aunque ya había escrito también algunos guiones así a simple vista los dos guionistas eran como el día y la noche parecía como intentar mezclar aceite con agua

Voz 11 33:05 cuando empiezo leas estos guiones y vea cómo se hacen prepara un esquema del argumento y luego hablaremos y sepa que a veces las mejores películas son el resultado de la colaboración de dos personas que se odian entonces haremos una gran película

Voz 0544 33:18 a obviarse pero sí que eran lo suficientemente distintos como para que la mezcla diera forma a todo un torrente de ideas Billy Wilder era un judío que había huido de la Alemania nazi chats Braque era originario del este de los Estados Unidos el típico anglosajón hijo de familia bien a Wilder Lemos estaban los deportes raquetas odiaba Billy Wilder fue siempre demócrata para que republicano Wilder detestaba trabajar con la puerta cerrada para que no soportaba tener la abierta pero a pesar de todo ese trabajo conjunto nacieron algunos de los mejores guiones de la historia del cine el padre de paquete era senador y propietario de un banco y gozó de una educación esmerada estudió Derecho en Harvard pero pronto comenzó a escribir relatos para los periódicos después de participar en la Primera Guerra Mundial decidió convertirse en escritor fue también crítico teatral el Nueva York y allí se hizo amigo de autores como Scott Fitzgerald Hemingway a principios de los años treinta la R KO le llamó a Hong su primera reunión con el mundo del cine fue un absoluto fracaso

Voz 11 34:22 usted escribe de un modo cinematográfico le gusta el final del bueno si no le gustaría quedarse y escribir el guión

Voz 0544 34:29 el trabajo de guionista le parecía un oficio de segunda nada que ver con los auténticos escritores así que regresó al este pero pronto se arrepintió

Voz 39 34:37 sabe cuántos escritores acaban como mozos Zen no camareros

Voz 0544 34:41 en aquellos días un guionista ganaba mucho más que la mayoría de escritores y novelistas como William Faulkner se dejaban seducir por el dinero de Hollywood debería estar en el cole soltado toda una máquina de escribir

Voz 11 34:52 tanto todo esto para una película que esto

Voz 59 34:55 así que habrá que se lo pensó

Voz 0544 34:57 no Los Ángeles y firmó un contrato por el que le pagaban mil dólares a la semana su trabajo con Billy Wilder muchas veces acababa en peleas y en gritos más de una vez se arrojaron los trastos a la cabeza pero a pesar de todo en Hollywood les veían como a un solo ser les llamaban para que tan Wilder todo seguido como si fuera una sola palabra es la criatura más inflacionista orquesta Se repite sí quisiera repetirlo esta película ninots K con Greta Garbo supuso para la pareja la primera nominación al Oscar por su guión aunque ese año el premio lo ganó Lo que el viento se llevó a veces Braque Wilder escribían sus guiones de una manera muy particular para el de bola de fuego por ejemplo se pasaron horas cerca de las máquinas de refresco visitaron salas de baile estadios de béisbol

Voz 61 35:49 el que pasa es que tengo monos en la cara ante el bote de un ave piratea antes de que Medel tale El pelele sí que me ponen nervioso muy pintoresco

Voz 0544 35:57 querían conocer cómo hablaba la gente de la calle el argot para luego plasmarlo en la película en diálogos como él

Voz 62 36:03 me hace falta mucho dinero o porque la semana pasada conocía una chupa mucho con un par de Bielsa es un poco aquí y otro poco allá hay otro poco más allá prende una sotana bueno con esa muñeca mis manos y si logra ganar los Veinticinco marcha antes del concurso achaca antes que son machacando hecha cante es esa palabra eh un dólar muchacho es una charla una Chorbos una muñeca para eso necesito la quita la polla dar un garbeo con la High con la muñeca con ella yo vamos a hacer que suenen las campanas formas de esperma no vamos a tener un poco de cachondeo

Voz 0544 36:35 en algunas ocasiones verá que no se limitaba a ser guionista sino que sugería que actor y actriz debía protagonizar una película yo opino

Voz 11 36:43 ya sé que esto no es cosa de mi incumbencia habla hombre estas entre a medios mientras escribía el guión estuve pensando en una mujer determinada es vecina mía creo que sería la más adecuada si quieres que yo hable del guión pues

Voz 0544 36:58 con el tiempo Wilder se convirtió en director de cine Braque chiquillos siendo su guionista incluso produjo algunas de sus películas pero enseguida comenzaron los problemas Charles Drake según decía Billy Wilder era un hombre de carácter muy particular

Voz 63 37:12 este esta pos Paul igual que otros sienten la triste esta pues coitus

Voz 0544 37:15 este le da siempre que termino siente como un discutieron mucho a raíz del guión de perdición habrá que la historia le parecía sencillamente repugnante y no quiso participar en ella una estúpida mezcla de argumentos menos dramáticos así lo explicaba el propio Billy Wilder

Voz 16 37:33 nunca debe leyó el guión de perversión y dijo que esto es una basura yo le dije la pelota no están tu tejado no es tu tema eres un elegante hijo de un senador republicano y creo que no debería poner tu nombre en esta película yo en cambio lo puedo hacer porque soy un mierda Centro Europeo título europea

Voz 0544 37:52 pero esta separación ese consideraban pequeñas crisis matrimoniales Braque decía que su relación con Wilder se podía resumir con unas palabras cuasi religiosas lo que Dios Adumim Días sin huella fue otra de las películas en las que verá que te Wilder colaboraron juntos

Voz 39 38:12 señor que no deja la bebida una temporada nadie entiende que necesito saber que está cerca que pudo coger si la necesito no pudo cortar completamente

Voz 0544 38:20 es cierto que es lo que te deja el fin tenía mucho que ver con el propio Braque su mujer Elisabeth era alcohólica y tuvo que ser internada varias veces una de sus hijas también lo era de hecho murió al caerse por las escaleras en estado de embriaguez verá que sabía perfectamente lo que era el alcohol y también había ayudado hola amigos suyos como Dashiell Hammett o Scott Fitzgerald cuando verían más de la cuenta

Voz 34 38:44 muchos de nosotros nos hemos visto separados de un amigo a causa de de sus excesos con el alcohol el guión expresaba el deseo de recrear las extrañas a veces hermosas Cosas que pasan por la mente de un alcohólico

Voz 0544 38:54 en el momento culminante de su carrera después de Días sin huella ganaba cuatro mil quinientos dólares a la semana como guionista las oficinas de Braque Wilder en Hollywood estaban formadas por tres habitaciones en la primera estaba su secretaria luego había un despacho al que llamaban la sala de juegos donde se relajaba ni jugaba a las cartas y otra habitación a la que llamaban el dormitorio donde se exprimió el cerebro acudían los guiones

Voz 4 39:19 es sobre un detective privado sea el clásico tipo duro diálogo ingenioso y muchos puñetazos

Voz 0544 39:25 la habitación tenía cómodos sillones una chimenea una mesa grande y un busto de Shakespeare durante la primera fase de un proyecto escribían muy poco se dedicaban sobre todo hablar de sus ideas mientras ponía jugaban y bebía verá que llenaba hojas enteras de cuadernos de ETA grafía de color amarillo según muchos expertos que era mejor escritor pero Wilder tenía más sentido cinematográfico

Voz 11 39:48 esa es mi mejor escena tú lo has reducido a tres líneas mira creo que no lo has comprendido el muchachos de marcha probablemente lo van a matar por tanto cuando habla la madre que no habla avanzamos con la cámara hacia ella intenta hablar pero no puede estar demasiado emocionada para poder hablar aquí dejamos que el público imagine lo que ella está pensando lo imagina eran mucho mejor que si lo expresamos con palabras te parece bien

Voz 0544 40:12 profesor veamos la

Voz 11 40:14 tema escena en total escribieron juntos

Voz 0544 40:16 catorce guiones

Voz 0544 40:21 en mil novecientos cincuenta estrenaron El crepúsculo de los dioses que quería que el fin fuera una comedia los dos discutieron mucho durante la elaboración especialmente acerca del final era evidente que el dúo se desmoronaba Wilder decía entonces que su colaboración se había convertido en una especie de caja de cerillas que a fuerza de venderlas la superficie de elija se había desgastado Illano prendía y un día ocurrió

Voz 34 40:47 nos reunimos un día por la mañana como siempre Billy me sonrió con esas sonrisas dulce que tiene y medio

Voz 65 40:52 no sabes lo que te digo Charlie que yo creo que después esto no debemos volver a trabajar juntos nos encontramos dos cada uno siga

Voz 34 40:59 yo no sabía qué decir fue algo desgarrador y acto seguido Billy se puso a trabajar en lo que tocaba aquel día y no volvimos a hablar del asunto

Voz 66 41:07 pero fue un golpe tan duro tan duro y también

Voz 34 41:09 tirado pensé que nunca iba a poder superarlo y de hecho creo que todavía no lo he superado

Voz 0544 41:14 después de la ruptura ninguno de los dos aireó sus diferencias NYSE traicionó mezquina mente Wilder siempre creyó por ejemplo que si el comité de actividades antiamericanas le dejó en paz durante la caza de brujas fue por su estrecha amistad con Charles Braque cuyas credenciales como republicanos de toda la vida eran la Chaves ya en solitario para que trabajó de productor para la Fox en mil novecientos cincuenta y tres ganó un nuevo Oscar por el guión de la película El hundimiento del Titanic era el tercero que conseguía tras los que ya había ganado junto a Billy Wilder por día sin huella y el crepúsculo de los dioses de mil novecientos cuarenta y nueve a mil novecientos cincuenta y cinco fue presidente de la Academia de Hollywood mil novecientos cincuenta y nueve Se de concedió

Voz 63 41:57 Tros Can esta vez honorífico por él

Voz 0544 41:59 punto de su carrera Sergio honesta de Hollywood

Voz 4 42:02 se bueno se parece mucho a ser un poco en una orgía la diferencia está en que al menos Rose uno pocos pueden verla mientras que ni siquiera me invitan

Voz 0544 42:14 la altura que murió el nueve de marzo de mil novecientos sesenta y nueve en Los Angeles

Voz 68 42:40 no hay personas que han echado decirle bueno luego yo me ni no no pues yo me ni a los algún daño a Vigo

Voz 11 43:20 oh

Voz 68 43:23 es que es muy mal

Voz 16 43:33 la canta es la actriz Debbie Reynolds y lo que canta el tema que daba título a una película del año mil novecientos sesenta y seis titulaba Dominique que que faltaba la historia real de una famosa monja belga que saltó a la fama en los años sesenta y a la que conocían como la monja cantante en mil novecientos sesenta y tres grabó esta canción Dominique que que se situó en el primer puesto de las listas de éxito de medio mundo incluido Estados Unidos siendo la única canción belga que lo ha logrado pero sigamos nos queda el último reportaje de la noche y los habituales ya sabéis quién no sólo trae todas las semanas Jack Bourbon

Voz 4 44:07 Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia dice entre risas de afines hola qué tal amigo hoy os traigo a uno de los personajes más famosos de cine de los años noventa el gran nadie me llama Le bosque yo soy el tío eso es el nota así se tradujo en España la foto

Voz 0544 44:41 el personaje te Jeff Bridges que en el original era así tiene que llama entiende

Voz 44 44:47 eh así o dos noticias o no útil o o del notaría no

Voz 0544 44:53 pensé no le hacen los nombres cortos la comedia de esta semana es el gran el de bosque dirigida por los hermanos Coen en mil novecientos noventa y ocho y protagonizada por Jeff Bridges

Voz 8 45:09 la melena barba de es manejada viste con bermudas y chancletas vive en una casa tan orienta como él y sobrevive suponemos gracias algún subsidio social

Voz 42 45:20 es increíble ya sabes jugar a los bolos cuando circula con viaje en ácido de BC

Voz 2 45:31 en nota es esencialmente un va seguramente el hombre más Baco del condado de Los Ángeles convierte el favorito para el título de hombre más banco del mundo

Voz 8 45:42 en nota notarse pasa el día durmiendo bebiendo jugando con sus amigos en la bolera

Voz 4 45:47 vas prisa eh lo siento es lo que pisa la raya es una mierda apunta pero ocho nota apunta el siguiente

Voz 2 45:56 yo el yo no juego a bordo pero sabes los bolos no son más que una excusa uno de los pocos deportes en los que pueden ver fumar y sentarte a charlar con los amigos pues ese era el principal atractivo para nosotros Ethan eh sí que fue convocada bolos yo no hizo en poco a poco

Voz 8 46:17 lo curioso del caso es que el nota Se basa en un personaje real un tipo llamado Jeff Dowd que ayudó a los hermanos Cohen en la distribución de la que fue su primera película Sangre fácil al igual que su homólogo en la ficción fue miembro de los siete de siete El grupo radical de los años setenta que se oponía a la guerra de Vietnam

Voz 4 46:34 me pasé la mayor parte del tiempo ocupando varios edificios administrativos comandos mucha María asaltando cuarteles dijo si te digo la verdad Brando me acuerdo de Casilla

Voz 8 46:46 Jeff Bridges pasó algún tiempo con él aprendió sus gestos y su forma de vestir es que Dowd el verdadero nota destacaba siempre por su aspecto desaliñado y su falta de aseo

Voz 11 46:57 no sé así para buscar trabajo

Voz 4 47:01 estamos a qué día es hoy por cierto

Voz 8 47:03 lo que la mayoría de la ropa que utiliza el nota en la película era del propio jet Bridges incluyendo la chancletas y sus

Voz 4 47:10 Querejeta es de plástico a mí me parece un punto

Voz 71 47:13 eh al menos en mear en mi sitio

Voz 8 47:21 pues sí un amañada tiene la culpa de todo los matones confunden a nota con otro tipo llamado igual cuya mujer debe dinero a un mafioso del porno te llamas Lewinsky nuevos España

Voz 4 47:34 GER acaso llevo anillos de boda esta casa parece la de un hombre casado joder el asiento del retrete esta subir las suntuosas clara

Voz 8 47:43 pero antes de marcharse los matones dejan un pequeño recuerdo no no no no

Voz 4 47:47 las eso

Voz 8 47:49 yo no lo hagas en la alfombra en nota decide entonces ir a casa del otro legos quien millonario y pedirle daños y perjuicios por lo de la alfombra pero lo que acaba logrando es una extraña propuesta resulta que los matones han secuestrado a su esposa señor Lycos quien está dispuesto a hacerle una generosa oferta

Voz 4 48:07 sí actuó usted como intermediario para la que indica porque creí que los culpables pueden ser los mismos individuos que en su suavizó para insta usted en una posición única confirmar descartar esa sospecha

Voz 8 48:21 decían los hermanos Cohen que para el gran de bosque y se ven inspirado en los relatos de Raymond Chandler que se organizan en episodios y es que la película hay muchas referencias al cine negro

Voz 4 48:30 la secuestrado asimismo que hombre piensa está claro una chica florero por emplear la jerga luso entiende debe dinero a media ciudad incluyendo a unos conocidos por ella está bien seguro que está bien ya le digo necesita el dinero

Voz 8 48:49 como en los relatos de Chandler también el argumento es complicado irá a muchas vueltas aunque al final lo que importa no es tanto el Misterio que se plantea como los personajes personajes eso sí disparatados que se pasen el día discutiendo cosas absurdas

Voz 4 49:04 te Hoeness estás hablando jacobinos atacan chino nota esto ya platos de trazar una línea sobrenombre nota más allá de Salillas imposible además nota chino no es la nomenclatura asiático americano

Voz 8 49:19 en el cine negro a los detectives beben Bourbon whisky el nota en cambio ve de otra cosa

Voz 4 49:24 eres deberá

Voz 8 49:25 Rosa blanco una bebida con vodka licor de café y nata líquida que se llama así ruso blanco nota severo un total de ocho a lo largo de la película

Voz 4 49:35 un cuidado Dios llevo una aventura tener menos basa

Voz 8 49:43 con los hermanos Coen escribieron el guión de la película pensando en los actores protagonistas no sólo en jet Britney sino en otros actores habituales de su cine como Steve Buscemi John Turturro o John Goodman que también brillan en la película

Voz 4 49:57 señora algunos compañeros murieron con atacar en el barro para que usted podamos disfrutar de este restaurante me voy no te vayas tío vamos toros afecta a todos es un derecho fundamental

Voz 8 50:09 el personaje que interpreta John Goodman está basado en el director y guionista John Million gran amigo de los Coen pero que según decían ellos estaba un poco obsesionado con la guerra de Vietnam el nota ya el forman una pareja inolvidable el belicoso veterano del Vietnam y el hippie pacifista evolucionado vale

Voz 4 50:28 déjame aclarar te el pacifismo no mira el follón que tenemos consejo de camellos de Irak no te puedes esconder detrás de pacifismo solo digo que no te acerques paletilla estoy bastante tranquilo se enseñando la puta pistola por ahí

Voz 8 50:41 el personaje de Julianne Moore también se creo pensando en otro personaje real la artista visual Caroline es Nyman le

Voz 73 50:48 no en las formas femeninas señor Le bosque

Voz 4 50:51 eso es lo que representa el PP en este sentido sí Mir

Voz 73 50:55 ha descrito como fuertemente vaginal lo fue el molesta a algunos hombres la misma palabra incomoda a algunos

Voz 4 51:00 el INE también está a venga Sara

Voz 8 51:04 en el papel de un magnate del porno

Voz 74 51:06 a los nos permitía hacer cosas muy interesantes en sacudir erótico interactivo ahí está el futuro nota la electrónica cien por cien bueno

Voz 4 51:17 yo aún me hago pajes con la mano la película hay bastante referencias a la primera

Voz 8 51:25 la el golfo ya que la historia se ambienta en aquellos días de la invasión de Kuwait

Voz 4 51:29 batalla pero luchar en el desierto es muy distinto a luchar en la profundidad de la las de Aznar fue una guerra de infantería mientras texto base

Voz 8 51:37 bueno será pan comido música que suena sin cesar también juega un papel muy importante pero

Voz 11 51:44 la puedes cambiar de emisora de música móntate en otro taxi ni donde a mira que para evitar echó a patadas cada He tenido una noche difícil y nos aporta los Potosí

Voz 8 51:56 hay referencias irónicas a grupos como lo sigue Els Metallica o Kraftwerk por si el disparate no bastara los Coen introducen toques surrealistas al filmar los sueños que tiene el nota

Voz 4 52:11 la película sigue más o menos los patrones de las asturianas de Raymond Chandler en esas historias el héroe a menudo es secuestrado y drogado y esto nos permite nos daba la libertad sabes para hacer en la práctica quisiera mi hija

Voz 8 52:28 y una escena para recordar John Turturro haciendo de macarra hispano con pantalones ajustados y marcando paquete jugando o casi mejor dicho bailando una partida de bolos al ritmo del Hotel California eso sí de los Eagles que no le gustan al nota sino en la versión de Los Gipsy Kings

Voz 0544 52:48 la película tuvo tanto impacto que desde el año dos mil dos se viene celebrando el de esquí festival al que acuden los fans disfrazados de personajes de la película juegan a los bolos beben rusos blancos debaten sobre la profunda filosofía del nota ya sabéis cosas como que les da no puedo preocuparme la la Adidas también está la iglesia de la nota de los últimos días

Voz 10 53:11 Kiko estuvo por esta siguiendo tranquilo su tercer mandato de la hermandad

Voz 0544 53:19 eres un cura esta pseudo religión fundada en dos mil cinco tiene alrededor de ciento cincuenta mil sacerdotes por todo el mundo y es que cualquiera puede ordenarse como tal en su página web predica en lo predicar y practicar lo menos posible en fin amigos que como veis veinte años después el personaje que crearon los Coen sigue

Voz 2 53:39 digo si a ustedes pero a mí me reconforta birlo

Voz 75 53:44 Isabel que ya mejor hay que

Voz 2 53:48 esto se lo con calma porque las personas Pesca

Voz 75 53:51 no porque ha sido una historia de les voy

Voz 2 53:54 no les parece

Voz 4 53:58 hasta la semana que viene

hora de marcharnos y si hace cincuenta y tantos minutos empezábamos con una película de Denzel Washington nos vamos a despedir con otra este tema que ya suena de fondo a cargo del grupo de rap arrestó Elop menos el revolution que cerraba la película mal X de Spike Lee en la que Denzel interpretaba al famoso líder negro con él os decimos adiós hasta la próxima semana