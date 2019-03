Gol de Saúl (Atlético 1 - Leganés 0)

a veces pelota Ángel Correa que no se va a la Vuelta y estaba completamente solo Víctor dentro del área ojo cargaba pena que ojo de pita penalti lo ha pitado Mateu Lahoz se metió Gil corre después de la pared entre un hito más de Mar engancharon al argentino no lo ha dudado es valenciano ha la otra señalado penalti sino le corrige el bar Iturralde ahora máxima al Atlético de Madrid

Voz 2

00:24

puede ser uno de los penaltis más tontos que hemos visto en la primera división pero yo creo que es penalti para que no tira Carlos Saúl les acusa a Pedro porque los tres que ha lanzado el Atlético de Madrid esta temporada los tres marcados por Antoine Griezmann que ya no estás penalti claro de o menú instalando porque estaba el central ya del Leganés además tu vida penaltis que no llega por eso por eso digo que no es absoluto es una finca Villa del Libro absurda porque deprimente pero penalti y ya está