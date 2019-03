Jaime Mata: "Bordalás es la pieza clave de este Getafe"

No hay resultados

Voz 1991 00:00 mira está Paco Hernández hola qué tal muy buenas queda

Voz 0223 00:02 luego buena nota el protagonista del partido sí señor Jaime Mata que ha hecho hoy los dos goles decisivos el Getafe está cuarto hola Jaime cómo estás muy buenas o buenas noches la situación el equipo es envidiable no cuartos tu Pichichi máximo goleador español en la Liga impresionante

Voz 1 00:17 sí creo que lo que estamos viviendo un momento muy muy bonito pero pero habrá que todavía quedan once partidos quedaba queda un mundo oí es verdad como de pecho te lo hunden rápido

Voz 0223 00:27 Yago Daniel escuchas ya en Carrusel Jaime Mata o la goleada

Voz 1991 00:29 por buenas noches hola buenas noches y te digo en el mes de agosto a once jornadas del final vais a estar afianzándose en la cuarta posición y con muchas opciones de jugar la Champions el año que viene me llaman loco no

Voz 1 00:41 sí sí llevaba que que te has tomado la verdad que a once mi mujer estar salvado es una absoluta locura en el que decís

Voz 1991 00:51 en el vestuario ahora con David cuando ha terminado el partido después de haber remontado el hecho de que encima miráis la clasificación cuatro puntos de ventaja sobre el quinto saque ya tenías que fallar más

Voz 1 01:01 pido que que decís en El Vestuario dados y eso lo que lo que tuvimos piensa que al final creo que estoy viviendo un momento un momento mágico el hombre que todavía queda un montón de partidos pero es que en que la alegría en el equipo es eso de enfrentarse ahora mismo a todos los equipos se quedan y los equipos de arriba de tú a tú diciendo ya para pelear por lo más grande creo que que es que es un sueño para todos Bordalás es un tío

Voz 1991 01:29 qué quiere siempre contener la euforia la euforia no en quiero decir el vamos a ir paso a paso vamos a creernos lo cuando no tenemos que que creer pero es que creo Jaime Gallego el momento de creérselo o no elegir este equipo está preparado para luchar por esto el objetivo la permanencia se consiguió hace tiempo es que hay hay que soñar a la afición lo hace pero es que vosotros lo tenéis que hacer también

Voz 1 01:49 sí pero es lo que te digo final como como sabe que es un poquito la cabeza quedan muchísimos partidos Si Yebra que tenía tan rápido para dentro en una Liga tan tan igualada como esta Irán competida pero que quedan todos los partidos cree que con los de arriba de complicados Si lo de abajo tal y como está la zona baja Evans ese partido también ha habido muertes porque todo el mundo se juega muchísimo entonces es lo que te yo creo que que estamos en pensando en el partido ya hay y creo que esa es la la

Voz 1991 02:15 lo que tenemos que si estás en el mejor momento ha sido totalmente vamos a la vida pensaban llegar a Primera División

Voz 2 02:23 llevar trece goles Si está

Voz 1991 02:25 con el equipo en la situación en la que estamos Luis Enrique que ha llamado mando algo no que yo yo no bueno cuando te tiene que es la buena no en la lista

Voz 1 02:37 no será la más es algo que que

Voz 1991 02:40 que no me he planteado oí puedes empezar planteárselo eh ya te lo digo por si acaso no haga planes para la próxima convocatorias de la selección sería un orgullo

Voz 1 02:49 absoluto pero pero buenas son palabra mayores pero bueno aquí estamos peleando para pues se tiene que que son las Laudo pues pues está preparado

Voz 1991 02:57 ya lo ha dicho el míster es no se la encomendado Abel Bordalás ha dicho en rueda de prensa que Luis Enrique que no estaría mal si te llama eh que te lo está currando

Voz 1 03:04 la verdad es que vamos escrito entrenador eso es un auténtico a la verdad que se agradece mucho que

Voz 1991 03:09 qué valor de trabajo acabó Bordalás está ahora mismo negociaciones con Ángel Torres han han iniciado conversaciones para la renovación sería bueno no que quedarse el míster

Voz 1 03:19 realmente creo que que todo el mundo ve que que es la pieza clave de este Getafe al final haces lo que lo que se nos pide increpó que que se transmite muy bien en el campo