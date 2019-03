Cañizares: "No es momento de buscar un entrenador, es momento de buscar un proyecto; este verano tiene que haber muchos cambios"

Voz 1991 00:00 abrimos tiempo de análisis Santi Cañizares qué tal muy buenas noches Yao Álvaro Benito buenas noches

Voz 0104 00:05 buenas noches Sandy que Real Madrid es

Voz 1991 00:08 tras porque esto sí que es una incógnita

Voz 1 00:10 bueno yo espero un buen Real Madrid sinceramente creo que el futbolista cuando como sucede todo lo que ha sucedido en el último mes son los últimos quince días en el Real Madrid Clemente esta humilde está o tiene ganas de quitarse espinas Si bueno pues viaja seguro con una mentalidad que no es la de relajación por lo tanto yo espero una reacción no sé si futbolística pero sí de actitud de mentalidad herida en el orgullo

Voz 2 00:40 yo muy bueno pues se trata

Voz 1 00:42 cuando de evitar otra vergüenza claro Álvaro

Voz 0104 00:46 sí yo tengo un Real Madrid honestos el Real Madrid no ha quedado fuera de las competiciones falta de profesionalidad ni por falta de trabajo ni ni porque los jugadores no lo hayan intentado yo creo que es el caso yo creo que que ha habido falta de buena forma de jugadores muy importantes no yo creo que hizo sumada a algunos errores puntuales pues ha provocado que el Real Madrid esté fuera de todo pero no por falta de honestidad de los jugadores ni de compromiso no yo creo que por por lo menos estas jornadas que quedan de aquí a final de temporada eso lo van a seguir poniendo y le dará al Real Madrid pues paro como siempre a ganar un porcentaje alto de los partidos que juega

Voz 1991 01:23 si creéis Santi que va a terminar Solari la la temporada te parece ridículo el buscar un entrenador ahora teniendo en cuenta que quedan doce jornadas

Voz 1 01:32 sí sí yo creo que no es momento de buscar entrenador es momento buscar un proyecto es momento de buscar algo más que un entrenador de hacer cuentas de cara a la temporada que viene ahora es cierto que si las cosas no las levanta

Voz 1991 01:44 a Palma en Valladolid Soledad por la mañana en Valladolid ya te digo yo creo que me larga las

Voz 1 01:49 derrotas empujan a los técnicos siempre hacia fuera de los clubes eso se suele haber lo normal es que el Real Madrid no pierdan Valladolid Valladolid estaba sonando Tornadijo ya un punto de que de cuanto el doce de quince en el peor momento de la temporada de largo no ahora bien yo creo que es momento de buscar un nuevo proyecto yo creo que no hay de momento un equipo que amenace la Champions al Real Madrid que es el único objetivo que le queda la temporada a poco que el Real Madrid pues haga las cosas medio y en no digo bien medio bien otra cosa es que siga perdiendo partidos y otra cosa es que vea amenazada esa posición entonces yo creo que sí que efectivamente pues habrá que buscar un técnico de urgencia que sería mucho más complicado que buscar un técnico de cara a la temporada que viene que elabore un nuevo proyecto un proyector obviamente tiene que haber muchos más cambios que los que hubo este verano no

Voz 1991 02:36 Álvaro me imagino que lo lo lo ideal tiene que ser terminar consolar y no es que traer un entrenador ahora con un proyecto no no sé si acabado pero por por refundar sede nuevo yo es que no sé no sé si tiene mucho sentido o no

Voz 0104 02:51 yo creo que no tiene ningún sentido primero porque Santi está más que capacitado para conseguir el objetivo que queda que no es otro que meterse en Champions que el Real Madrid y catastrófico lo que tendría que pasar en estas doce jornadas para que el Real Madrid que cayera vende productos Champions y luego que creo que que el técnico por el que ha puesto de cara al año que viene para comenzar un nuevo proyecto ya un desgaste inútil no con la plantilla comparte con jugadores que no va a tener oye que viene cuando esa planificación se pueda hacer desde fuera Hay y con tranquilidad el desgaste que que que tienes te puesto ya sabemos que el desgaste que tiene estar sentado en esas ya como para el estar sentado el partido se carrera no en en en en un en un año en un curso que ni te va ni te viene lo que vaya lo que vaya a pasar no yo creo que bueno que que escoció mucho lo que pasó estos siete últimos días así Itzik hizo ahí revoluciona el tema pero pero lo más aquí parece que las aguas ya pues lo más coherente dejar a Santi está al final que yo creo que los jugadores van a acabar de una manera digna y honesta llegan a trabajar para para conseguir el objetivo que no satisface a nadie pero que se lo mínimo que suele pues de ir al Real Madrid que eso una Champions y luego ya pensar que que te pueden proyecto quieres formar de cara a los próximos años

Voz 1991 04:09 los anti la yo creo que por primera vez sinceridad de Solari hablando de jugadores que no han estado a la altura que se los ha dicho eso lo ha dicho personalmente en la reunión que han tenido hoy a lo mejor ha llegado tarde esa reunión con los jugadores porcina dicho con Isco había un tema disciplinario porque ha utilizado la palabra disciplinario y que estaba fuera de forma Nos vendría la burra desde el inicio que aquí no pasa nada

Voz 1 04:33 claro que has sorprendido porque efectivamente tenía otro discurso lo que no nadie duda que el discurso correcto

Voz 3 04:40 en en el de ahora no claro claro

Voz 1 04:43 es evidente que un jugador como disco internacional que bueno pues a lo mejor no es ya de ideal para tu estilo de juego o prefieres otros jugadores pues lo que no haces es olvidarte de él no porque sabes que en algún momento te puede dar cosas entonces es mucho mejor competir que con uno más que con uno menos entonces algo tenía que haber más allá de lo deportivo porque no es normal que no se utilizara absolutamente para nada no entonces durante todo este tiempo yo creo que Solari bueno las ruedas de prensa de Solaria han sido bastante vanas y ha evitado absolutamente cualquier polémica como si de un mandato internos se tratara no lo bueno de esto no pues hablar de esto tampoco pues hablar no

Voz 3 05:24 pero las las

Voz 1 05:27 demente la situación no no no era de otra forma que como se ha contado ahora hay como todos teníamos sospechas no yo insisto puede ser Avi entrenadores que contarán más con Isco otros contarán menos con Isco pero no contar nunca pues no tiene sentido cuando es un futbolista perfectamente aprovechable

Voz 1991 05:47 dadme un segundo y que tengo que irme a Moralzarzal porque está Héctor González con una campeona del mundo de boxeo vector

Voz 4 05:57 hola Yago muy buenas con Joana Pastrana que desde que se ha bajado del Rin no ha hecho otra cosa que hacerse fotos contra estás hecho Joan calculan ochocientos cincuenta y tres bueno pues Yago aquí la tengo ya con sus zapatillas de capitana Marvel IS cinturón sobre todo el que lo atestigua como Tri campeona del mundo las tres conquistas en el último año ya te escuchan sintonía de Carrusel deportivo Joana Pastrana qué tal buenas noches

Voz 5 06:24 muy buenas noches

Voz 1991 06:25 muchísimas felicidades hace una semana escasa detenía aquí al lado de la izquierda estabas con ese cinturón lo has vuelto hace

Voz 6 06:31 a ver si si lo hemos conseguido ha sido un combate duro

Voz 1991 06:37 la mexicana estaba estaba sido combate correoso

Voz 6 06:41 estaba muy precavida no nos ha dejado hacer

Voz 5 06:45 todo lo que quisiéramos pero nos ha dejado trabajar muy bien también porque nosotros hemos estado más listos

Voz 1991 06:50 de hecho creo que es un combate que has tenido muy controlado no que sabía lo que tenía que hacer en cuanto acabado

Voz 6 06:57 tenías claro que habías ganado

Voz 5 07:00 sí sí sí sí por supuesto yo pues el equipo sabíamos lo que teníamos que hacer para ganar ir desde un primer momento creo que lo hemos llevado a cabo así que si no hay nada extraordinario en combate tú mentalmente va llevando la cuenta Hay

Voz 1991 07:16 nuestro favor ya sentido cuando el árbitro ha acogido los dos brazos ha levantado el tuyo

Voz 5 07:23 pues la misma sensación de de cumplir un sueño que que se sigue cumpliendo que te levanta la mano y vuelves a ser campeona del mundo eso es una sensación indescriptible un orgullo tremendo

Voz 1991 07:35 qué es lo primero que es lo primero que te vas a comer ahora

Voz 5 07:39 pues no lo sé ya puede subir las fotos que de Torrent digo yo ya no me ha afectado para nada te puedo hacer la competencia pero me que me pongan por delante

Voz 1991 07:52 el corazón puesto puñetero es que yo no puedo pues estabas en la semana esta que dice que es la que llamáis físicamente de ese caros os quedáis

Voz 5 08:02 encima tienes la poca vergüenza de decirme esta semana no voy a volver a ponernos aporte a los dos días me subió una foto llena de bollos de chocolate

Voz 1991 08:11 sí es verdad es que mandó Antón Meana aquí a la redacción unos Manolito dos dos y se llama Manolito no lo quemando sí pues eso así que nada nada Joana que lo disfrute es que estamos muy orgullosos de lo que hemos estado viendo aquí el combate y empujando lo que podíamos desde desde el estudio y que esto no para que hay que hay que seguir eh

Voz 5 08:30 hay que seguir por supuesto claro que sí yo lo dicho allí a tu lado otra vez a ver cuando quiera

Voz 1991 08:36 ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras a los estudio nosotros estas tú ya es tu casa puedes venir cuando quieras Joana Pastrana

Voz 5 08:42 es verdad enhorabuena disfrútalo porque

Voz 1991 08:45 te lo has currado mucho y además yo me di cuenta que cuando estuviese aquí en los estudios que la pasión con la que Yves el este deporte la la ilusión con la que en caras todos evidentemente esto tiene que acabar con el éxito que estás consiguiendo así que no lo dejes porque desde luego es un ejemplo para todos los demás Joanna mil gracias un besazo muy fuerte

Voz 1 09:02 de

Voz 5 09:03 muchas gracias un placer pues dejamos aquí

Voz 1991 09:06 Ana Pastrana con Héctor González nuestro compañero que ha revalidado el título de campeona del mundo del peso ligero después de de ganar hoy a Ana la bronca a razón ya con el nombre a algo jugaba pero ha ganado han ganado la la española en fin no sé si os gusta Santiago Alvaros gusto al boxeo

Voz 1 09:24 a mí me encanta siempre me ha gustado mucho lo que pasa que no hay mucha oportunidad de verlo en televisión tampoco hay muchos combates yo recuerdo que guardaba siempre en casa cuando era pequeño mi padre era coleccionistas de de unas revistas de boxeo que era míticas entonces estalló hablando de los años setenta en los años sesenta y cinco setenta setenta y cinco y siempre me gustó mucho sinceramente no te Álvaro te mola

Voz 0104 09:46 me gusta cuando veo alguna cosa no lo suele haber mucho la verdad pero sí sin me gusta mandaría algún combate la verdad que me engancho pero no no no soy aficionado

Voz 1991 09:56 pues tienes que ver alguno de Joana Pastrana matiza latía mide uno sesenta pero juegue reparte que pero de lo lindo pegado uno no es la tuya te digo aquí al lado el otro día yo pero tú fue tal te vea si me dice cuando quiera no Hattestad vamos a subir a ningún lado yo

Voz 6 10:15 acabo vuelvo a Madrid lo único o

Voz 1991 10:19 lo más positivo de la temporada el Madrid Cañizares Vinicius

Voz 1 10:23 Vinicius Aguiló no yo creo que han sido lo más positivo lo más positivo dos chicos jóvenes que yo creo que en el caso es un es un jugador que sin unas condiciones extraordinarias brillantes pues con mentalidad de concentración constancia ahí bueno responsabilidad afrontado cada partido del Bernabéu pues con con muy buena nota no yo creo que este es un ejemplo para todos aquellos chavales que ese piensan que la calidad es lo más importante en el fútbol y que efectivamente es una cualidad importante que les a empezar con la derecha con la izquierda desplazamientos salvadores entrenador fue ahí fue entrenador de cantera del Real Madrid varios años si sabe perfectamente lo que hablo que lo más importante o o digamos el plus para para comprar Tir pues tiene que ver con el carácter tiene que ver con la personalidad tiene que ver con la ambición y alejarse pues de muchas cosas que perturban hoy en día a los chavales y Rey Quilón es un claro ejemplo para todos los chicos de la cantera y en el caso de Vinicius nos ha sorprendido a todos porque a su juventud con su juventud es muy difícil ser tan atrevido tienen unas condiciones en el inicio de la jugada fantásticas no tiene miedo nunca encarar a los defensas y eso significa además que hay desequilibrio no hay tantos jugadores de ese de ese nivel de ese calibre Idi también nos ha enseñado que tiene que empezar a trabajar desde ya desde que pueda volver a los entrenamientos en la finalización para dejar de ser un buen jugador y pensar en ser un crack en crack algún día Álvaro lo más positivo me recordaba

Voz 7 12:03 sí yo creo que van por ahí los tiros que está yo tendería

Voz 0104 12:08 la dupla o trío oí metería Marcos Llorente que es cierto que que es una pena porque en su mejor momento cuando emergió como otra figura importante dentro de de los chicos jóvenes que estaban adecentando sobre empezando se abrirse hueco pues las lesiones no le han permitido tener la continuidad que lo mejorar de guión no pero estaba dando un rendimiento altísimo que creo que era que era un jugador que hubiese venido muy bien al Real Madrid en esta semana trágica división ido muy bien tener la energía de De Marcos Llorente porque muchos de la de las de los huesos que ha tenido el Real Madrid en a esta semana pues sí fontaneros Marcos Llorente que es un experto en esto pues no lo he podido hacer un buen trabajo ahí no pero sí es cierto que yo comparto lo que ha dicho Santi como telón es un chico que no sigue el camino recto pues como seguimos en nuestro día Raúl Guti yo yo lo Iker pues jugadores que ya teníamos una trayectoria brillante en en forma en formación y que bueno pues que había posibilidad de subir por el camino recto se había oportunidades pero Aguiló no lo tuvo fácil tuvo que salir cedido de estos jugadores que que todavía no han alcanzado un nivel óptimo tuvo que salir cedido madurar volver y bueno agarró al puerto de una manera espectacular yo creo que al final hablamos de muchas de muchas cosas que influyen para el fútbol profesional sin la más importante saber competir competir in incluye muchas cosas muchas cosas la más importante la mentalidad con la que afronta esa competición la voracidad ya el hambre y las ganas de mejorar las ganas de defender el mejor cada día pues todo eso la temió Quilón no yo creo que que ha dado es un ejemplo para los demás canteranos que quieren abrirse camino luego Vinicius yo creo que estamos ante la París ante la aparición de un de un grandísimo jugador con cosas por mejorar si tiene la humildad suficiente para darse cuenta de que todavía no no es el jugador que puede llegar a ser y seguir trabajando con con con ganas de aprender cada día pues yo creo que parece no saber importante de los próximos años y el resto pues yo pondría Benzema dentro de una buena notan que creo que el mejor jugador del Madrid que durante varios meses creo que Sergio Ramos también han tenido momentos buenos en la temporada pero el resto de jugadores ya está por debajo del nivel que me espera incluido el fichaje de Courtois pero que no ha llegado a dar el nivel que esperamos y luego pues el resto de jugadores que ya han dado Ny nivel altísimo aquí en el resto de jugadores cosas gravísimos que han ganado tanto oí casi todo ya en estado este año por debajo de su nivel