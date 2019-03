Carrusel último tramo: Hablamos con Joana Pastrana y Viñales (09/03/2019)

Voz 0841 00:00 pero señor Yago de Vega qué tal muy buenas olas Dani Garrido que estamos aquí siguiendo el combate de boxeo en Madrid la cosa está pareja eh tú has aprendido dos cosas hoy lo primero que ya no se compran toques para ir a los para tiempo mucho tiempo que no voy a decir que el bebé Calais que lo tienes al lado

Voz 0841 00:51 yo Joana Pastrana que está en Moralzarzal defendiendo ese campeonato del mundo del peso mínimo Héctor González están en el sexto asalto no

Voz 1415 01:01 en pleno sexto asalto Yago Ecuador del combate como comentabais muy igualado Joana empezado mandando en ese tercer cuarto asalto pero sí que es que es verdad que en el último la mexicana la mandado un par de directos pero bueno Joana sigue fuerte contundente sabiendo que esto va a ser largo y que posiblemente se decida a los puntos pues vamos a ver

Voz 1991 01:20 vas a ver cómo acaba este combate es el sexto

Voz 2 01:22 todo asalto de diez hubiese novedades

Voz 1991 01:25 volvemos mientras tanto cuento que cuatro partidos han disputado en primera división correspondientes a la jornada veintisiete el último concluir ha sido el encuentro el Coliseum donde se han enfrentado el Getafe y el Huesca con victoria del Getafe dos uno y eso que empezó perdiendo después del gol de Enric Gallego que ya lleva dos esta temporada después doblete de Jaime Mata para darle la vuelta al resultado Jaime Mata que ya lleva trece esta temporada ha dicho Bordalás en rueda de prensa ahora lo escucharemos que ojalá Luis Enrique llame a Jaime Mata por el momento de forma y por la temporada que está viviendo desde luego no sería descabellado porque es de los delanteros españoles que más en forma está en este momento increíble la temporada que el sigue completando el equipo Bordalás sean fianza la cuarta posición de la tabla le da derecho a jugar la Champions el año que viene se pone con cuarenta y cinco puntos a tres del Real Madrid que es tercero a cuatro de ventaja el Alavés que es el quinto clasificado además Lesaka saca nueve al Valencia esto quiere decir que en esos nueve puntos tiene de margen para estar en Europa en la competición que sea de cara a la próxima temporada así que increíble la temporada que está haciendo el conjunto madrileño el Huesca se queda colista de Primera veintidós puntos a tres de la permanencia a la espera de lo que haga mañana el Celta de Vigo antes en el Camp Nou le ganó al Barcelona Rayo Vallecano se adelantaron los madrileños con un golazo de Raúl de Tomás yo me lo guiso yo me lo como lo hizo todo y al final puso la pelota perfecta entre este que no pudo hacer de nada y le dio la vuelta al resultado el Barça marcó primero Gerard Piqué de cabeza luego Messi de penalti y Luis Suárez para el tres uno definitivo el de Luis hubiera también un un buen gol del del Barça el Barça que se mantiene como líder sesenta y tres puntos mantiene la ventaja de siete sobre el Atlético de Madrid y ahora quince sobre el Real Madrid pero el conjunto blanco hay seis que tiene que jugar mañana el Rayo Vallecano se queda en zona de descenso no es penúltimo clasificado veintitrés puntos a dos de la permanencia veremos veremos qué es lo que pasa con Michel de momento no hay decisión en cuanto a su futuro pero desde luego a reunir la junta directiva del conjunto vallecano tomarán una decisión definitiva a mí desde luego me parece que juzgar a un entrenador oponer como inflexión punto de inflexión el partido del Camp Nou no me parece en ningún caso es justo pero bueno en la decisión definitiva la tiene que tomar la directiva del del Rayo Vallecano el Barça ya sabéis qué o a Champions el miércoles en el Camp Nou frente al Olympique de Lyon con cero cero en el partido de ida y hace unos minutos nos contaba nos contaba Adriá Albets que le ha terminado el partido con una elongación colocó alarmismo es duda para disputar ese partido en el Wanda Metropolitano victoria del Atlético de Madrid unos no cero sobre el Leganés con gol de Saúl Ñíguez que lanzó un penalti lo falló pero en el rechace lo lo marcó eh ya lo lo falló lo paró on line el Atlético ese mantiene segunda que por cierto hoy me he enterado que esto va a cambiar la normativa ya sabes que a partir de la próxima temporada Ana empezar a aprobar en categorías inferiores de de la UEFA el hecho de que sea una jugada aislada es decir tú lanzas el penalti no hay rechace si se va fuera al palo para el portero saque de puertas y el gol pues Wall es decir que no yo no le van a dar continuidad a la a la jugada es decir que el penalti hoy de Saúl Ñíguez a lo mejor dentro de tres pone de Thiem dentro de tres temporadas no no valdría el Atlético se mantiene segunda posición cincuenta y seis puntos lo dicho a siete del Barça y ahora mismo con ocho de ventaja sobre el Real Madrid elegante se queda a mitad de la tabla veintitrés puntos diez por encima del descenso más cerca de Europa hasta ahora mismo a cuatro el Atlético que ellas sabéis que juega el martes Liga de Campeones lo hacen Turín contra la Juve con ese fantástico resultado el partido de ida de dos cero en el derbi vasco en el partido Mendizorroza han empatado a uno al Alavés el Eibar goles de inútil para los lo el ex de Cardona para los visitantes el Alavés se mantiene quinto cuarenta y un puntos en puestos de Europa League el Eibar queda décimo con XXXV para Amena resto de la jornada con la atención puesta en ese partido de de Zorrilla entre el Valladolid y el Real Madrid a las nueve menos cuarto de la noche con muchas bajas llegar a Madrid demente con eh Solari en el alambre Si al Real Madrid le da por perder en Valladolid cosa tampoco extraña esta temporada en las cosas como son en yo vamos dudo mucho que Solari a partir del lunes siga siendo entrenador del Real Madrid pero veremos primero tenemos que saber lo que pasa en ese partido y luego el futuro del argentino antes a las doce de la mañana Celta Betis a las cuatro y cuarto Girona Valencia y a las seis y media dos partidos porque está jornada no tenemos encuentro el lunes a las seis y media Levante Villarreal Sevilla Real Sociedad en Segunda División cuatro resultados definitivos el Mallorca le ganó al hoy el Sporting al Almería el Nástic al Albacete el Elche alcade todos por uno cero en boxeo estamos pendientes de esa el combate de Verona Pastrana estalla

Voz 3 05:58 ya en el en vamos diría yo que

Voz 1991 06:00 en el tramo final empiezan a estar cansada sector la a las dos las dos púgiles

Voz 1415 06:06 sí le quedan tres asaltos a esto y en este último es visto hemos visto a la mejicana más cansada parece que ya han echado casi el resto Joana le ha soltado dos golpes directos a la cara que han estado a punto de tú

Voz 4 06:19 barra bueno el público animando desde el primer momento Atón

Voz 1415 06:23 me con Joana Pastrana con la madrileña de veintiocho años dos mil personas lleno a reventar este polideportivo municipal Navafría de Moralzarzal hombres

Voz 1991 06:30 se nota el porque Johanna tiene veintiocho años la mexicana tiene treinta y nueve sometiera menor once de diferencia eh en un combate de de este tipo que es tan intenso pues lógicamente Le tiene que pasar factura

Voz 1415 06:41 además el punto fuerte de la mexicana perdona Yago es el caso de las veintiocho victorias que tiene catorce han sido porque aunque son cincuenta por ciento un porcentaje muy alto iguanas de aguantar más los combates aunque hay que recordar que la primera defensa del título en octubre ante la tailandesa Siri por cayó precisamente la tailandesa en este en este séptimo asalto ahora mismo ya vamos por el octavo

Voz 1991 07:03 pues sí estamos en el octavo es decir que después en cuanto le queda un minuto y quince segundos en cuanto acabe este Nos quedarán otros dos para a ver si Joana Pastrana retiene el título de campeona del mundo en el en el peso mínimo además el motociclismo primera prueba del Mundial disputado los entrenamientos oficiales de Gran Premio de Qatar en Moto GP pole para Maverick Viñales por delante de Dovizioso de Marc Márquez en Moto2 primero va a salir un alemán es router veintiséis años y es la primera pole que consiguen toda su carrera en Moto3 eh otra pole española para Aaron Canet los el horarios de las carreras aquí no vais a tener que madrugar y nada porque es tranquilamente por la tarde a las tres la de Moto3 a las cuatro y veinte Moto2 para las seis queda la de Moto GP así que a la espera de lo que pase en ese combate de Joana Pastrana nos vamos al Coliseum o vamos a hablar del partido que ha disputado en el Coliseum entre el Getafe y el Huesca Óscar Egido qué tal muy buenas

Voz 0841 07:54 hola muy buenas con Víctor importantísima

Voz 1991 07:57 del del Getafe que ya se ha convertido un equipo además que sabe sufrir que sabe remontar y que está consiguiendo algo increíble a estas alturas de temporada a once jornadas de final se mantiene cuarto y afianzado

Voz 1643 08:08 y sobre todo este Getafe da una sensación de que aún cuando empieza perdiendo sabes que se queda minutos por delante este Getafe va a acabar empatando sino remontada partido porque ha sido increíble como Huesca al final de la primera parte Cy D con ese cero uno al descanso en la única ocasión que ha tenido en todo el encuentro serían una jugada perfecta gran pase de Ferreiro para Hachemi Ávila que ha puesto al punto de penalti para que lo rematara en gallego y luego la segunda parte Bordalás a movió banquillo a Quito baje la saca la Molina en cuanto a cabo la pareja de oro a la pareja de moda este Getafe pues el equipo no ha tenido muchos problemas para remontar primero con el empate de Mata y luego en el penalti marcado también por el número siete de Getafe que le pone ya con trece goles y esperando la lista queda Luis Enrique próximo viernes pagaremos el pichichi español el que Malgre S lleva de todos los españoles

Voz 3 08:51 ya he dicho que lo haría mucha ilusión por supuesto en esa lista

Voz 1643 08:53 de de Luis Enrique de de la próxima semana así que este es el tercer equipo menos goleado de Primera División siempre además es el tercer equipo más efectivo de cara a portería con un Mata que está espectacular

Voz 1991 09:03 no no además hasta el propio Bordalás ha hecho campaña a favor de Jaime Mata que está haciendo un temporada es lógico está haciendo trece goles uno de los jugadores más en forma yo es que esto lo lo siempre lo del tema de la edad me parece una chorrada sea un tío que con treinta y cinco años está rindiendo y está siendo el mejor pues habrá que llevarle como pasó en su día con Aduriz cuando hizo esa temporada extraordinaria con la Atlético con treinta y cinco treinta y seis años la selección de rendimiento

Voz 0458 09:27 no tiene ningún viso de defender en en rendimiento yo creo que es una gran oportunidad que también igual que Enrique Gallego otra forma no que es verdad que es un hombre ya veterano pero fíjate llega a primera escapa de de cambiar la dinámica de un equipo Del Bosque a buscar segundas jugadas hacer muchas cosas y lo de Matas son son trece goles como tú decías Yago para un equipo muy diseñado ya todo el mundo sabe que son cuatro cuatro dos ya todo el mundo sabe que arriba a formar Jaime mata generalmente con con Molina hoy lo ha hecho también con Ángel ya todo el mundo sabe que hay un par de bandas que una será Portillo algo más defensiva que máximo Beach

Voz 0852 09:56 se hace fuerte en el centro del campo que a pesar de no tener a

Voz 0458 09:58 divisoria es un portazo a tener que jugar Chillida es decir es un equipo que sabe hacer las cosas que sí está cuartos por algo que sólo quedan once jornadas

Voz 0841 10:06 eso no puede ser una casualidad mira está Paco Hernández hola pago qué tal muy buenas

Voz 0852 10:10 queda ya una nueva protagonista del partido sí señor Jaime Mata que ha hecho hoy los dos goles decisivos el Getafe está cuarto hola Jaime cómo estás muy buenas hola buenas noches la situación del equipo es envidiable no cuartos tu Pichichi máximo goleador español en la Liga impresionante

Voz 3 10:25 pero de lo que estamos viviendo un momento muy bonito pero pero que todavía quedan once partidos quedó quedó mundo oí de verdad que son poquitos el hecho de rápido

Voz 0852 10:35 hago Dani eso escucha ya en Carrusel Jaime Mata hola goleador

Voz 1991 10:37 buenas noches hola buenas noches y te digo en el mes de agosto a once jornadas del final vais a estar afianzado en la cuarta posición y con muchas opciones de jugar la Champions el año que viene me llaman loco no

Voz 3 10:48 sí sí llevaba te tomado la verdad es que

Voz 0841 10:53 once mujer doce está salvado

Voz 3 10:56 es una absoluta locura eh

Voz 1991 10:59 decís en El Vestuario ahora cuando bis cuando terminó el partido después de haber remontado el hecho de que encima miráis la clasificación cuatro puntos de ventaja sobre el quinto saque ya tenéis que fallar más de un partido que que decís en El Vestuario

Voz 3 11:13 pues eso es lo que tú piensa que al final creo que estoy viviendo un momento un momento mágico el ISI creo que el que el equipo es eso de enfrentarse ahora mismo a todos los equipos se queda en los equipos de arriba de tú a tú y siendo ya para pelear por lo más grande creo de que es que es un sueño para todos

Voz 1991 11:35 Bordalás es un tío que quiere siempre contener la euforia la euforia no en quiero decir el vamos a ir paso a paso vamos a creernos lo cuando no tenemos que que creer pero es que creo Jaime Gallego el momento de creer sino no elegir este equipo está preparado para luchar por esto el objetivo la permanencia se consiguió hace tiempo es es que hay hay que soñar la la afición lo hace es que vosotros lo tenéis que hacer también

Voz 3 11:57 sí pero luego al final como como un poquito la cabeza quedan muchísimos partidos Si Yebra que tenía tan rápido va dentro en una Liga atentan igualado a como está Irán competir creo que quedan todos los partidos cree que con los de arriba de complicados y los de abajo tal y como está la zona baja de ese partido también ha habido muertes porque todo el mundo se juega muchísimo entonces es lo que te yo creo que que estamos pensando en el partido ya hay y creo que eso es la la buena dinámica que te que tenemos que seguir estás en el mejor momento de tu carrera ha sido totalmente vamos a dar la vida a llegar a Primera División llevar trece goles Si estar con el equipo en la situación en la que estamos Luis Enrique le ha llamado mandan Whatsapp algo no que va que va de nada bueno cuando te tiene que llamar es la buena no en la lista darnos era vamos es algo que que que no me planteaba oí pues empecé a planteárselo eh

Voz 1991 12:51 no lo digo por si acaso no hagas planes para la próxima a las convocatorias de la selección

Voz 3 12:56 sería un orgullo absoluto pero pero bueno eso son palabras mayores pero bueno aquí estamos peleando para pues se tiene que que son las Laudo pues pues está preparado

Voz 1991 13:04 ya lo ha dicho el míster es no se célula de la encomendado Bordalás ha dicho en rueda de prensa que Luis

Voz 5 13:08 que que que no estaría mal si te llama eh que te lo está

Voz 0841 13:10 currando

Voz 3 13:12 la verdad es que vamos que tu entrenador diga eso es un auténtico a la oye la verdad que se agradece mucho que que valoren trabajo acá

Voz 1991 13:19 José Bordalás está ahora mismo negociaciones con Ángel Torres han han iniciado conversaciones para la renovación sería bueno no que se queda

Voz 3 13:26 sí totalmente creo que que todo el mundo ve que que es la pieza clave de de este Getafe al final haces lo que lo que se nos pide ICREA que que se tramite muy bien en el campo las exigencias

Voz 0841 13:39 el míster goleador enhorabuena a seguir peleando hasta final de temporada un abrazo

Voz 3 13:43 muchísimas gracias buenas noches globalmente

Voz 0841 13:46 eh Paco segundo ahora volvemos pero skate Joana Pastrana Héctor está en el último Ron quedan treinta según

Voz 4 13:50 a los treinta segundos y Joana que está echando el resto por la mexicano dominando el centro del Rin Joana esquivando los golpes de la mexicana izquierda derecha llevaba

Voz 1415 14:01 antes de desviados con poca puntería

Voz 0841 14:04 cansado de la bronca razona

Voz 4 14:06 no está aguantando últimos compases esto se va a ir a los puntos Fiona agotando todas las posibilidades le tira abajo a la cintura Pérez a la cabeza están mandando la mexicano Joana contra las cuerdas últimos segundos echando el resto ambas contendientes si acaba alto igual que abraza Joana Pastrana la madrileña también Gica Nana la bronca rocola se pone en pie este punto por la red a las los contendientes las dos púgiles el Rin abrazadas y ahora a esperar ya gol la decisión de los árbitros a ver si Joana en los puntos se lo lleva parece por las caras más contenta Ana Pastrana que las veces gana

Voz 6 14:46 pero esto lo bien los colegiados ahora llevan veinte minutos dándose Castañar y lo primero que han hecho es abrazarse nada más terminar y dar una vuelta al ring saludando oí esto es esto es deporte en estado en estado puro Ricar Arias es el que más sabe de boxeo sin lugar a dudas de la redacción de la Cadena SER

Voz 7 15:03 hola Nacho Garrido buenas noches los puntos King

Voz 0841 15:07 el ex que gana yo creo que unánime han sido diez asaltos

Voz 7 15:09 increíbles todo el rato lleva a Joan a la iniciativa se ha visto muy cansada Ana la mexicana desde el primer momento se notaban esos esos once años que decís ambos que hay entre ambos ambas púgiles yo creo que no lo llevamos se quedan en casa el cinturón ya

Voz 8 15:23 sí es una barbaridad lo que está haciendo Jonah Pastrana

Voz 1991 15:25 que hay que la historias que hasta dos mil dieciséis Joana Pastrana era camarera empezó en dos mil dieciséis y en dos mil diecinueve es campeona del mundo en Huelva defender el título y lo que está haciendo es histórico para nuestro país

Voz 0079 15:40 es lo que está haciendo deberá tenemos que darle mucho valor porque es una mujer que que lo ha dejado todo como tú decías todo su trabajo se dedica en cuerpo y alma al boxeo como dicen entrenando muy fuerte muchos sacrificios que la gente

Voz 7 15:53 que el boxeo ahora son cuarenta minutos de combate pero esto son muchos madrugones muchas horas sin dormir mucho sufrimiento la dieta esto es muy complicado tenemos que ha de mucho valor a que este cinturón no eso puede quedar aquí en España aquí en Madrid

Voz 0841 16:07 por ello imagino que no va a demorarse mucho la decisión de los jueces no

Voz 1415 16:11 no están ahora mismo quitándose los guantes a ambas boxeadora es ahora el árbitro las cogerá por los brazos será cuando conozcamos el veredicto de los jueces vamos si como dice Ricardo ojalá sea así yo no he conseguido retener el título

Voz 4 16:28 digamos cuando damos la conexión para aguantar está el pabellón hasta arriba en el polideportivo de al Tour por lo menos el el sonido menos llega a espantar está agradeciendo al público estando la vuelta de honor al Rin antes de conocer la decisión agradeciendo el apoyo de toda esta gente que ha venido a abarrotar

Voz 1415 16:49 este polideportivo en este pequeña localidad de la sierra de Madrid Moralzarzal apenas trece mil habitantes tiene estar hallaba ha llenado vamos a oírlo su pabellón vamos a escucharlo

Voz 4 17:04 noventa y nueve noventa y uno el primero favorable para cien noventa el segundo para ello cine retuvo el título en dos ocasiones por delante sólo un tal Javier Castillejo en cinco ocasiones Ana Pastrana la boxeadora de la Historia de este país que en sólo un año ha ido tres veces proclamarse campeona del mundo

Voz 1991 17:47 pues es sin lugar a dudas una de las noticias este fin de semana Joana Pastrana vuelve a revalidar ese título de campeona del mundo del P son mínimo ha estado fantástica el viernes pasado estaba sentada que Izquierda en El Larguero y la verdad es que soy una tía con tanta pasión que lo vive tanto y que lo tuvo tan claro porque es sí

Voz 0841 18:06 decía eh Dani lo dejó todo apostó por el boxeo una costra complicado ha bien porque porque el boxeo en España no es el boxeo en México el boxeo en Unidos a poder llegar Las Vegas sino que la carne

Voz 0458 18:17 como decía Rijkaard al final está comprometida y no sabes muy bien cómo te va a ir y mira son dos títulos mundiales en función de lo que tu decías de la deportividad una vez es declarada campeona del mundo ha llegado la mejicana ha aplaudido la pega un abrazo

Voz 1991 18:30 eso sí si ya está ahí y al final después además del veredictos han vuelto a abrazar y deportividad total y absoluta que fantástico Store ya sabes que en un ratito a ver si podemos charlar con con Joana vale

Voz 1415 18:43 lo vamos a intentar aseguró que nos atiende aunque sea dos o tres minutos para que le damos la enhorabuena

Voz 1991 18:47 ah pues luego volveremos a ese polideportivo donde Pastrana ha revalidado el título de campeona del mundo del peso mínimo cerramos en el coliseo un escuchando lo que ha dicho Francisco el técnico del Huesca Paco

Voz 0458 18:58 sí porque le expulsado en el tramo final del partido porque ha protestado sobre todo el tiempo de descuento añadido les reclamaba al árbitro que debería haber añadido más porque ha utilizado el bar varias veces igual vamos a escuchar el entrenador dando las explicaciones sobre esa expulsión y también sobre el árbitro

Voz 10 19:14 bueno la final lógicamente reclamó que se abre el bar ha entrado tres veces la segunda parte en un tiempo excesivo en alguna de ella la de penalti dos lado pero excesivo excesivos ya que hay que las gentes aburrido de esperar invitaban ha habido una una asistencia de atender al portero de ello durante un minuto y medio habido cuatro cambio viajaban cinco minutos me parecía que no era no era justo pero bueno por eso pulsado yo creo que reclamaba eso cómoda ninguna explicación simplemente me han dicho que me fuera

Voz 1991 19:51 me parece injusto totalmente bueno pues Francisco hablando de esa actuación arbitral que no ha quedado evidentemente nada satisfecho con ella y ha terminado expulsado el el partido si no me decís lo contrario Óscar Paco cerramos al Coliseum

Voz 0852 20:04 nada más Yago Dvorák y todo el mundo ya se marcha a casa muchos años

Voz 0458 20:06 en en el Getafe con esa victoria que deja al equipo cuatro puntos por encima de la Europa League en el cuarto puesto Grad

Voz 0841 20:12 hacías a los dos hasta mañana un abrazo

Voz 11 20:14 algo un abrazo a las once y cincuenta seguimos

Voz 1991 21:10 en el Camp Nou le ha ganado el Barça al Rayo Vallecano tres uno lo que pasa tampoco así un partido brillante del equipo de Valverde de hecho en el primer tiempo diría que hasta el partido del Barça fue malo mejoró en el segundo tiempo y evidentemente tiene bastante más calidad que el Rayo y al final apretando un poquito el el acelerador se ha llevado los tres puntos que le mantienen en lo más alto de la clasificación y manteniendo las distancias sobre los perseguidos

Voz 0841 21:32 Adriá Albets qué tal muy buenas hola Yago qué tal

Voz 0852 21:34 el buenas noches le ha tocado remontar al Barça pero

Voz 1991 21:37 creo que a pesar de que el primer tiempo no ha sido bueno sufrir ha sufrido poco eh

Voz 0017 21:41 sí no no no ha sufrido mucho el Barça en este partido ha acabado ganando tres uno pero es verdad lo que decías que le ha costado bastante imponerse al Rayo sobretodo en la primera parte ha salido un poco lo rápido y hubo fríos

Voz 0841 21:53 muy desenchufado despistado seguramente con ese pan

Voz 0017 21:56 ha sido de Champions del próximo miércoles en la cabeza de hecho lo tenía a Valverde que le ha dado descanso a jugadores importantes como Rakitic como Sergi Roberto Icomos manden velé que ahora contábamos que sufre esta pequeña elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda de momento es duda para el partido de Champions pero no está descartado veremos cómo evoluciona en los próximos días un DVD que hoy sólo ha jugado cuarenta y cinco minutos en la segunda parte Ike ha cambiado el partido jugando por banda derecha le ha dado una marcha más al Barça y el equipo pues al final ha sido capaz de reaccionar frente a un Rayo que le ha plantado cara sobre todo como decíamos en la prima era parte enorme Piqué hizo otro partidazo marcó el gol del empate antes del descanso y en la segunda pues esconden vele Valverde apostó por un cuatro dos tres uno sin Arthur y el Barça creció marcó Messi de penalti el dos uno Luis Suárez tras una gran jugada con Rakitic puso el tres uno final gran partido también de Arturo Vidal que por cierto batió el récord de pases con ciento

Voz 1 22:53 dieciséis es un dato interesante que da Fermín

Voz 0017 22:55 a Suárez en Cataluña y que además Arturo Vidal fue el que más balones recuperó del Barça desesperante Coutinho no les salió nada se marchó en la segunda parte mayoritariamente aplaudido por el Camp Nou pero también se escucharon algunos pitos desde la grada al brasileño que bueno pues se sigue sin aparecer sigue sin dar ese paso adelante que es espera del jugador más caro de la historia del Barça de Coutinho precisamente hablaba Valverde tras el partido de decía esto el entrenador del Barça

Voz 0841 23:28 por que está peleando durante todo el partido por

Voz 0588 23:30 bueno para poder marcar esperé siempre esperamos que nuestros grandes jugadores siempre saquen conejos de la chistera en cualquier momento a veces puede ser a veces no pero su trabajo está ahí

Voz 0841 23:42 pero después más lo que otras pero siempre decía

Voz 0588 23:44 es no sé lo que está en perseverar y en ir un poco más hacia adelante y para poder encontrar pues bueno esas jugadas que te en un punto más de

Voz 1991 23:55 está bien que Valverde defiende a uno de sus jugadores para la temporada de convenios horrible está siendo decepcionante no está al nivel que se espera de él y más teniendo en cuenta toda la pasta que ha soltado el Barça por el el traspaso por la llegada del del jugador Coutinho no está ahora mismo al nivel de de estar en los partidos importantes del del Barça y lo digo así porque es que lo demuestra cada vez que sale al alcohol todo lo contrario que Piqué que yo creo que Piqué está no los mejores momentos de su carrera Adrià

Voz 0017 24:19 sí seguramente se puede decir que está en el mejor momento de su carrera Piqué que precisamente con el de hoy suma cuatro goles en Liga y son los mismos

Voz 1 24:27 que lleva Filipe Coutinho

Voz 0017 24:30 llama bastante la atención este dato y eso pues está en su mejor momento de forma rindiendo a un nivel espectacular Gerard Piqué impecable atrás y aportando también en ataque marcando goles como el que ha marcado hoy de cabeza frente al Rayo un Piqué que valoraba así el partido y el resultado de esta tarde en business

Voz 0841 24:50 bueno creo que hemos tenido una racha partidos muy duro

Voz 0645 24:51 los oyeron partido que en teoría era un poco más asequible por la posición del rival en la clasificación y también porque el miércoles tenemos un partido muy importante entonces un partido como como el de hoy históricamente sabemos que siempre es muy complicado jugar no pasó creo el año pasado también Leganés antes de ir a Roma y tampoco jugamos nada bien bueno ahora el partido del miércoles ya te digo centra todas nuestras nuestra atención y intentar pues clasificar

Voz 0017 25:19 también ha hecho un buen partido Nelson sembrado en el lateral derecho sigue creciendo el portugués hoy ha provocado un penalti ha hecho al final un partido muy serio Nelson miedo que

Voz 1 25:30 hablaba así de bien de su compañero

Voz 0017 25:32 Leo Gerard Pique

Voz 0588 25:34 para mí esto uno de los centrales de los mejores centrales del mundo si hay bueno

Voz 13 25:39 yo soy

Voz 0588 25:41 muy afortunado pueblos jugar a tu lado y aprender a cada partido cada entrenamiento los disfruto máximo que puedo

Voz 1991 25:50 el Barça ha cumplido en liga sigue manteniendo esas distancias no ha sido un partido brillante ahora pensar en la Liga de Campeones con el cero cero del partido de ida no se sabe si llegará en Lennon todavía

Voz 0017 26:01 no no sabes habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días mañana el equipo tiene día libre y a partir del lunes va a empezar a preparar Valverde este partido está final que decía Gerard Piqué frente al Olympique de Lyon del próximo miércoles evidentemente pues muy pendientes de lo que es titularísimo en el Barça sería una baja muy muy importante para los de Valverde si finalmente no

Voz 1991 26:25 que llegar yo creo que en el club hay optó

Voz 0017 26:28 mismo porque como decíamos esta elongación que sufre en el bíceps femoral de la pierna izquierda es pequeña pero hay que tener cuidado Yago porque lo decíamos también antes en el primer tramo de Carrusel que es una pequeña lesión en una parte de la que ya sufrió Ousmane le tuvieron que operar hace un par de años en este bíceps femoral

Voz 1 26:51 ya veremos cómo evoluciona una zona

Voz 0017 26:53 de cada ya hay que cuidar al francés gracias Albets

Voz 0841 26:56 mañana un abrazo esta mañana hola Palacio muy buena muy buenas Yago

Voz 0079 26:58 eh Michel siguen el Rayo no sigue

Voz 1991 27:02 en la decisión de Mondo no han dicho nada en en el Rayo Vallecano pero a pensar no

Voz 14 27:06 por ahora sigue es verdad que la directiva al Rayo se ha caracterizado las últimas temporadas en no tomar decisiones en caliente fíjate que la semana pasada cuando perdió contra el Girona cero dos el viernes estuvieron reunidos una hora pasaron tres días hasta que hablaron con Michel una conversación de más de dos horas el lunes ahí le quedó claro a Míchel que ya no tiene

Voz 15 27:27 el crédito en el club el único que el aguante

Voz 14 27:30 dado esta semana ha sido Raúl Martín Presa porque el resto el consejo directivo también la dirección deportiva ya querían el cambio de Michel y el ultimátum que contábamos seguía siendo el mismo después del partido o que si no ganaba al Barça en el Camp Nou pues que sería el último partido de de Míchel en el Rayo que pasa del un día especial a la vista el presidente en vista de su presidente te iba a decir es el único que decidió las cosas que dice y piensa el futuro de los jugadores los entrenadores y mil cosas más en el club entonces todo dependerá como el Madrid con Florentino yo creo que hay una ligera diferencia funcionamientos pero sí el funcionamiento igual entonces ah y no sabemos cómo ha podido

Voz 16 28:15 yo a ver el partido presa

Voz 14 28:17 que lo veíamos en imágenes bastante desesperado o después de encajar el tercer tanto que del Fútbol Club Barcelona yo creo que decisión tendremos entre mañana y el lunes no creo que lo dislate más porque la siguiente sí que es una finalísima para el Rayo Vallecano que es contra el Villarreal La Cerámica el próximo domingo a las seis y media de la tarde la gran final del Rayo lo lógico no sería que echaran a Michel y menos con la imagen que ha dado el equipo

Voz 1 28:43 eh pero lo lógico muchas veces no se cumplen

Voz 0841 28:46 el demente para acción no viene borracho en algo pasa que tienen sobre una herida en la lengua casi no puede ni hablar que habrá dicho está haciendo un esfuerzo de nada

Voz 1991 28:56 tiene un morador ahí en la lengua

Voz 0841 28:58 de Lara he abrimos tiempo sanedrín Jordi Martí Marcos López buenas noches muy buenas qué tal muy buena

Voz 1991 29:05 cómo ha visto hoy al Barça Jordi

Voz 0985 29:07 visto haciendo los deberes y han incluso reservando son pocos y tú que ese de que si que te diga ha sido un desgaste un tanto menor con la vista puesta también en el partido del miércoles

Voz 0841 29:19 deprime en el primer tiempo han entrado

Voz 1991 29:22 Ana José Ossa bastantes enchufados sí

Voz 0985 29:24 es un poco incómodo partido a Barcelona Un Barça lento además es el apuesto Rayo por delante pero bueno ha tenido la paciencia y la entereza para dar la vuelta al marcador final bueno como decía Adrià en la primera parte se ha hecho muy evidente que en la banda derecha la del Barcelona era un solar en la segunda parte de lo ha corregido y la entrada de envíele le ha dado este punto de profundidad que al Barcelona le ha permitido dar la vuelta al marcador por lo tanto Yago goles de Messi goles de Suárez más gente que se sube al carro Arturo Vidal ha hecho un gran partido sembrado también lo destacábamos con Dani en el carrusel incluso omitió un partido correcto lástima que todo esto quede en empañado por esta elongación que ha sufrido DVD porque parece que es un jugador crucial hizo muy importante para el dificilísimo partido contra el Olympique Marcos

Voz 0079 30:21 pero aparte son Barça plomizo Un Barça áspero e incómodo incapaz de encontrar el camino adecuado para romper un buen planteamiento defensivo del Rayo porque el Rayo además plantado con un cinco cuatro uno no ha encontrado los caminos y los atajos para hacerle daño al Rayo y además ha descuidado la vigilancia defensiva como decía Roberto Trashorras en Carrusel en ese fantástico gol que no les quito nada de mérito al golazo que ha metido Raúl de Tomás porque es maravilloso como el de donde antes no no existía nada evidentemente tan mal lo ha visto Valverde que como ya hizo en Sevilla hace una semana o dos semanas perdón como hizo también en el en el Bernabéu en el en el partido de Copa y en el partido de Liga corrigió muy en el descanso es decir cuando criticamos a Valverde creo que ahora también hay que poner en valor lo que ha hecho es corregir en el descanso esos errores tácticos del equipo le reanimó al equipo y al final el Barça ha sostenido sobre la velocidad de ley sobre el corazón ese corazón y esa fuerza física que despega Arturo Vidal pero le ha faltado fui del asfaltado especialmente tener el control del partido es verdad que en la segunda parte el Rayo apenas ha aparecido en los dominios de Ter Stegen pero al final acabas remontando el partido con dos acciones a balón parado la falta que saca Messi cabecea Piqué el penalti que que acaba marcando Messi después de la entrada

Voz 1991 31:43 y y Coutinho y empieza a agotarse la paciencia en el Camp Nou en yo dudo mucho que pueda seguir en que viene Jordi

Voz 0985 31:52 Massaguer a ver quién pone encima de

Voz 0841 31:54 mesa claro es que los números van a

Voz 0985 31:57 ciento cincuenta millones en amor Gutiña de digo yo que no le dan raro no te los dan entonces aquí que el cuál es el problema fíjate que los esfuerzos de Valverde son totales hoy incluso le ha mantenido en el campo con la salida de Denver eh para ver si el jugador va recuperando sensaciones elevemos alguna cosa el pero es que no le vemos realmente nada intrascendente este Cotino que estamos viendo es que ni siquiera intenta

Voz 1991 32:23 algún acción

Voz 0985 32:25 tal alguna finta el recorte para dentro para disparar no debemos absolutamente nada y que pasa lo que pasa es que ahora tiene a ver si me explico bien Side en Belén no pudiera jugar por lo que fuere porque no llega porque Adriano dice que llega muy justo bueno esto es un Herrán crisis que no pueda jugar dobles una crisis pero toda crisis lleva su oportunidad esta puede ser la oportunidad la ocasión para que Coutinho revierta esta situación Wood partido más señalado que jugar en el Camp Nou contra el Olimpic partido decisivo pues hay tiene Coutinho una magnífica oportunidad para revertir estas pésimas sensaciones que no está dando insisto no le podemos decir nada a Valverde le da confianza intenta recuperarlo incluso Conde en Belén el campo pero de momento el jugador no da síntomas pero insisto que si no se recuperará a tiempo tiene una magnífica oportunidad el próximo miércoles

Voz 1991 33:16 no evidentemente aquí sino rendir rinde Cotino Valverde que la dado oportunidades oportunidades oportunidades Icod tenía huevos ni a mí ni al nivel que se espera Marcos yo no sé si es espera de aquí a final de temporada que es cuando se empieza a jugar lo importante hombres tenerse les pega

Voz 0079 33:31 otra cosa es que la ciencia acá acá vez esperando al propio Valverde que hoy pudo tener la tentación de quitaron el descanso cuando cuando quitó Artur colocó entonces le no le dio la posibilidad de seguir jugando y de seguir habitando con esa fórmula de los cuatro dos cuatro fantásticos donde estaba Messi Suárez Coutinho velé en el fondo el problema real de de Coutinho es que desde que ha llegado al Barcelona Soy un jugador decreciente es decir cuando él llega al Barça en el en enero del año pasado que no puede jugar la Champions recordemos que juega Liga y Copa su jugador que tiene la sensación de que entra bien en el equipo de que le da un registro nuevo un recurso nuevo especialmente el disparo desde fuera del área que conecta bien con Messi que se asocia bien con Suárez entiendes que a partir de ahí lo que lo que tiene que hacer es crecer pues no a partir de ahí lo que haces de crecer eso lo acaba pagando el equipo y creo que ahora mismo se está consumiendo por dentro porque ve que ha revelado y hay y ha conquistado un puesto en el equipo titular porque beca Arturo Vidal que ha sido muy criticado ha hecho veinte minutos buenos en el Bernabeu y hoy ha sido uno de los mejores jugadores del Barcelona porque ve que en el fondo todos tienen un motivo para estar tranquilos si va a estar felices fiel a medida que cada vez que lo intenta cada vez se enreda más y creo que ese es un grave problema para él primero llegará para el equipo porque en el caso de que no se recupere y la industria a punto para el miércoles es obvio que Valverde le va a dar otra oportunidad IS es obvio que tiene talento y calidad y que algún día algún día explotará pero es que el gran problema es que va siempre hace abajo se va consumiendo consumiendo consumiendo y nunca sabes si habrá un momento en que él mismo diga bueno vamos a ver de lo que soy realmente capaz porque ya lo hice con el Barça

Voz 1991 35:11 yo de Arturo Vidal tenía mis dudas y al final está respondiendo creo que el trabajo que que le el que le que le mandan digamos cumple quiero decir sin ser uno de los mejores del del equipo pero teniendo siempre en una nota alta el que aparecen en el espera yo creo es Boateng porque es un fichaje que vamos yo no entendía en su momento me da a mí que va a jugar muy poquito de aquí a final de temporada perdona Jordi Gené

Voz 0985 35:31 bueno fíjate Yago en en la cara en el rostro bueno es que ese de de de una pesadumbre de de de de un jugador cabizbajo que en fin yo te hay que ser cautelosos pero es que incluso como si hubiera un impacta apático algo tiene tiene como atenazado pero no lo vemos el a la ni una chispa de brillo no de una chispa

Voz 1991 35:53 qué sensaciones que feeling tiene tenéis Marcos para la Champions

Voz 0079 35:57 bueno el el equipo ha completado una semana fantástica más allá o quince días pero el perdón para ser exactos el equipo venía de de del día de Lyon con veinticinco veintiséis remates la semana fantasma

Voz 1991 36:09 has en Barcelona en Madrid y bueno no sabes

Voz 0841 36:11 está todo un poco no quiero decir no es ajena una cosa o la otra eh no no no no no no

Voz 0079 36:15 evidentemente pero yo creo que Valverde que lleva ya varios días diciendo que aquí nadie está para tirar cohetes va va en esa dirección es decir el Madrid que tenía una ventaja superior a la del Barcelona queda eliminado el París Saint Germain que obviamente también tenía una ventaja superior a Barcelona porque el Barça está cero cero en el partido de ida también quedó eliminado y creo que lo ocurrido con Madrid PSG debe servir como aviso como estímulo como punto de partida porque el Barcelona no puede llegar a los octavos de final enfrentarse al Olympique de Lyon que comprenderemos que no es uno de los grandes equipos del fútbol europeo Hinault pasar a los cuartos de final de la Champions

Voz 0985 36:50 es Giorgio más allá de lo que le pasó al Madrid y al yo creo que la vacuna viene de Roma e Hilla aquí yo creo que al Barça esto no debería pillarle con el paso cambiado la vacuna es en Roma el equipo tiene que salir motivado todos hemos visto al Olympique y especialmente Bruno contra el City ya hemos visto que recursos fue capaz de exhibir el Olympique con equipos de envergadura como el City pero también el Barça en la ida a pesar de cero cero yo creo que al final le neutralizó

Voz 1991 37:21 ah

Voz 0985 37:22 Vic por lo tanto quiero pensar que las sensaciones son las positivas que su equipo el de Valverde llega con buenas sensaciones con jugadores que se van subiendo al carro Icon por lo menos tres vacunas empezando por la de Roma y a partir de aquí yo soy un optimista y creo que si el Barcelona de la mano de Messi ir de la mano de estas buenas sensaciones que desprende el equipo puede encarar bien la eliminatoria ir lo que tú decías de los vasos comunicantes yo sí creo en ello e Barça Madrid Madrid Barça son vasos comunicantes

Voz 0841 37:52 ahora claro que tu adversario

Voz 0985 37:55 arreglado yo creo que aquí sinceramente te quita no sé cómo decirte que te puedes relajar un relajar en el buen sentido de la patata una presión Man eso es por lo tanto creo que todos los indicadores y las sensaciones son positivas

Voz 1991 38:08 pero dicho esto si el Barça no gana la Champions Liga y Copa sirven para salvar mono para salvar la temporada así evidentemente porque son dos títulos no habrá lo que voy deja satisfecho al aficionado del Barça

Voz 0079 38:19 dependerá dependerá de la medida como no lo digo porque

Voz 0841 38:22 el mensaje fue claro de Messi al inicio temporada queremos

Voz 1991 38:25 la Champions sacra de Messi también es queremos con

Voz 0079 38:27 por todo ello remitimos después del dos uno del del Levante en la Copa del Rey o del dos cero en del Sevilla en la Copa del Rey Messi llamó llamó al orden en sentido figurado y en sentido real el Barça fue por esa copa ya hasta la final tiene un grandísimo rival como el Valencia el Barça está dominando la Liga vivamente claro es que al final sólo hay un equipo al que le exige el triplete porque es el único equipo que lo ha conquistado dos veces en el dos mil nueve con Guardiola en dos mil quince con Luis Enrique pero esto del triplete a mí me parece como como como una utopía no bueno sino ganamos el triplete eh

Voz 0841 39:01 es es es un error erró una frustración por parte del Barça

Voz 0079 39:03 la creo que el Barça está obligado a competir y ahora está a hoy es diez de marzo ya está líder de la Liga española finalista de la Copa a punto o en sus manos tiene pasar a los cuartos de final de la de la Champions digamos que el problema en ese sentido no tiene el Barça lo tienen otros equipos que no están en esas posiciones correcto de aspirar a tantos títulos como como expira el equipo

Voz 0841 39:24 de devolver lo que voy es que cualquier aficionado al Barça

Voz 1991 39:26 a Jordi ahora mismo de dice Liga y Copa o la Champions la Champions punto y las otras dos renunciamos ninguna duda

Voz 0985 39:33 bueno es realmente como dijo Messi de la Champions es la de ahí la deseada dicho esto Yago cuidado

Voz 0841 39:40 esto no es una Liga y una Copa es una Liga una Copa sea quiero decir que son

Voz 0985 39:43 la actriz Dolores activamente máxime cuando tú consolida una hegemonía en las últimas once temporadas en las que a tu principal adversario no le dejas con dos Ligas de las últimas once tú conquistas la inmensa mayoría pro tanto a esto no hay que despreciarlo el otro día Bartomeu unos dijo en una entrevista con Cuní aquí en Cataluña algo que es interesante es que a veces no le damos importancia a los títulos que se van consiguiendo léase Copa léase Liga oye son de enorme dificultad como lo prueba el hecho que por segundo año consecutivo tu principal adversario haya quedado descarnado con más de diez puntos de diferencia el objetivos la Champions por supuesto también sabe el Barcelona que la Champions pasa por un buen alimento en la Liga lo está consiguiendo sí si se descarrilan la Champions veremos cómo y de qué manera

Voz 0841 40:29 sobre todo algo que no no la va a ganar el Madrid eso claro no es un matiz es algo liberador a lo que voy vasos comunicantes lo que digo que antes

Voz 0985 40:38 los vasos comunicantes era lo que de bollo Jordi es que

Voz 0841 40:41 la Liga ya está ganada o quiero decir el momento de hablar dejas

Voz 0985 40:46 entre déjame explicarme el aficionado

Voz 0841 40:49 Barça dice la Liga la tenemos ganada es decir la tenemos metió en el bolsillo es decir si se nos escapa ese error nuestro no es lo mismo disfrutar una Liga ganó