Los republicanos olvidados de Kasserine

Voz 1 00:00 sí hay que ya

Voz 0874 01:04 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal mira déjate déjame que te cuente una cosa para empezar el otro día estábamos comiendo en el bar de la SER aquí Mario que es el es el encargado desde hace mucho tiempo es un tipo fantástico al que todos queremos mucho en eso me acercó y me dijo este domingo sacan lea Lobo el tema del Ajax yo sabes algo de los detergentes y no sé muy bien porque me pide esto pero yo te traslados a petición

Voz 1579 01:29 saco el tema es que hay una conspiración y no sé porque Fatih particularmente no me entiendes porque les del Barça yo soy del Madrid o el ex del Atlético de Madrid yo soy del Real Madrid conspiración yo creo que el ex del Rayo Vallecano el Rayo Vallecano rácano nos tratan mejor hay una conspiración entre el fallo que tiene mucho que ver con los pues es el Ajax que tiene que ver con lo que le pasó al Real Madrid uno cuatro el resultado de la suma de los dos es ese es uno de los meses que ha estado corriendo por por las redes estas aguantando mucho sí pero bueno esto es así a veces ganas a excepción es igual salir al comentarista deportivo que yo no no no no los partidos duran noventa también no hay hay hay que saben hay que ser cuando cuando el contrario soy mejor pues nada felicitarlos ya hasta oye en sacas libro la semana que viene en el libro se llama si a partir de este miércoles está ya están los quioscos las librerías por lo menos en Madrid Barcelona Se llama el día que murió capo Sins Kapuscinski hemos de decir que lo vas a presentar en la radio pero no en este programa por una cuestión ética más que otra cosa pero en algún momento habrá alguna entrevista contigo yo no lo he leído todavía algún amigo Leo sí lo está leyendo el Nieves Concostrina también me dijo ayer porque graves preocupaciones es si es una novela o novela porque al principio en versiones anteriores había gente me decías que no sé si es una novela yo creo que es una novela por lo menos que me lo inventado ya ves me dijo huele con una Noguera palpita con una novela es una novela y después saltar ese también me dijo el libro mira lo importante es que funcione muchas veces las editoriales los los agente literario sobre quién es tener claro qué es esto porque sino no sabes dónde colocarlo iraquí yo hubiera inventado eh

Voz 0874 03:11 bueno esta novela sobre periodismo por lo que se por lo que más contado a medida que le vas escribiendo en la que cualquier parecido de cualquier personaje con cualquier personaje real es pura coincidencia

Voz 1579 03:20 hombre es un grupo de periodistas de conflictos fotógrafos y periodistas que viene en Londres y en París y que bueno entonces homenaje a Juan Carlos V lució entre ellos como como como ejemplo de una generación que es casi la mía pero un poquito cinco años mayores y empiezan Bayrou te recorre todas las guerras hasta hasta Siria al dos mil doce es como el hundimiento del periodismo de la del primo que hemos conocido de dinero para todo es viajar aquí viajar allá estará un mes fuera todo eso cómo cómo va desapareciendo y cómo les afecta a cada uno de ellos es pues hay historias de amor y demás

Voz 2 03:56 las hay alguna demanda Yao todavía no ha llegado ninguna no

Voz 1579 04:00 eh además pública círculo de tiza que ha hecho una edición preciosa y en la portada de la dibujo el hijo de Elvira Lindo mira si es una portada muy bonita a mí a principio me chocó un poco porque es una portada con muy militar y a mí esos colores no me gustan mucho camuflaje en ese sí pero el camuflaje más Kapuscinski que sitúa muy en a la gente de de de claro

Voz 0874 04:21 pues empezamos con lo nuestro

Voz 2 04:39 cuando llegaron el día siete de marzo cerca de las costas de de la autoridad francesa cuando la autoridad francesa es decir la Administración la policía y el ejército

Voz 4 04:52 todos todos todos eran ya preparados para para acoger a los a los buques y a los marinos españoles

Voz 0874 05:17 estamos en marzo de mil novecientos treinta y nueve más de cuatro mil soldados y marineros republicanos abandonaron el puerto de Cartagena Oporto de doce embarcaciones rumbo a Vicent Antúnez que una vez allí construyeron una vida nueva integrándose en la sociedad tunecina ahí contribuyendo al desarrollo de la región dejaron un un legado del cual hoy dejan testimonio veinte lápidas sólo veinte lápidas abandonadas en un cementerio en el patio trasero de una casa es un homenaje un poco triste a su memoria resulta difícil encontrar una explicación a un olvido de este tipo esto es uno de los últimos episodios de nuestra Guerra Civil Ramón envuelto como muchos otros en la penumbra en el en el no recuerdo

Voz 1579 05:53 sí son historias esta ley enterradas porque esos republicanos llegaron en el treinta y nueve y en el cuarenta y tres en el INE se produjo una de las grandes batallas de carros de combate entre los alemanes y los americanos tenemos a falta de memoria con Hausen que ha salido recuperando mucho a través de peligros de Carlos Hernández de la película de y nueve y hay otros muchísimos republicanos españoles quizás españoles que lo republicanos igual gente División Azul que tienen historia hay pérdidas que no no hemos recuperado había una historia interesantísima concentración en no me acuerdo que república soviética que coincidieron comunistas españoles represaliados por ésta Lin prisioneros de de la División Azul ese llevar muy bien porque hablado en España

Voz 0874 06:39 el exilio republicano del treinta y nueve hay que recordar esto siempre lo sufrieron casi medio millón de personas que se vieron forzadas a huir de España muchas de ellas lógicamente no volvieron muchas luego tuvieron descendencia en esos países y se consideran eso es descendiente remotamente españoles desde lo que dices tú cada una de esas personas es una historia que no hemos contado todo

Voz 1579 06:59 no tenemos que recordar que las imágenes de los españoles es muy parecido las imágenes de los refugiados sirios que ya está llegando estos años a Europa e México fueron veinticinco mil los españoles porque el presidente Cárdenas los acogió en de esos españoles puse muy el quizás no es nada inocente de todo el éxito el cine mexicano falla el León Felipe Alberti es decir que que a veces la la la inmigración te trae muchos regalos o te vas a gente que habría restaurantes como los vietnamitas y camboyanos que se fueron de Vietnam en París en otros sitios son gente que venía a trabajar que bien integrarse

Voz 0874 07:36 los republicanos olvidados de Catherine E estábamos infrecuente ahora mismo es un es un también un fragmento extraviado como tantos otros de la Guerra Civil española y lo ha recuperado el periodista Javier Martín que es el delegado de la Agencia EFE en el norte de África creo que está ahora mismo en Argelia cómo estás Javier buenos

Voz 6 07:53 hola buenos días en Argelia estás llegué ayer a Túnez pero yo si todos estos días de protestas en el pues

Voz 0874 08:01 mira luego hablamos también de ello Marcelino ya no Ambrosio Martínez Antonio Sánchez son solamente tres de los nombres que yacen en ese cementerio olvidado cuéntanos un poco como lo cómo lo encontraste como es cuantas tumbas hay en qué condiciones se encuentran

Voz 6 08:17 bueno la verdad es que ha sido uno de los trabajos más bonitos que he hecho

Voz 7 08:21 eh me ha llevado varios meses de investigación no tanto el cementerio porque del cementerio me dio la pista es filósofo Santiago Alba Rico que vive aquí es verdad que ya había oído ya había oído hablar de ello ya había escrito un artículo hace unos meses yo me fui para allá para intentar darle a eso imagen dentro de una de una nueva forma que tenemos de entender ahora en la agencia ser trabajo estamos intentando traer el poner nuevos formatos en intentar contar las historias de otra manera se me dio esa oportunidad de contarlo en formato vídeo en un micro documenta

Voz 8 08:55 tal hay empecé a tirar del hilo primero

Voz 7 08:59 de una manera muy muy bueno me fui allí evidentemente me las las tumbas están en muy mal estado muchas están abiertas porque ante el el cementerio era un cementerio cristiano que cuando los extranjeros de caserío y sobre todo los franceses abandona Se convierte en un lugar para que la gente vaya a emborracharse a pasárselo bien hay mucha gente abrió las tumbas pensando que podía encontrar algo no pelo pero bueno los cadáveres en la allí o por lo menos eso nos cuentan exacto de ese terreno pasó a propiedad de de la persona a la que estamos que lo tiene cerrado hoy igualado en muy malas condiciones sería fácil de recuperar y estamos hablando de una inversión de dos mil o dos mil quinientos euros para dejarlo con una puerta con unas flores y con una ley con un césped como casi todos los cementerios que hay en Túnez que hay muchos de la primera fase

Voz 8 09:51 una guerra mundial si Irán

Voz 7 09:54 investigación de de Marcelino fue pues a mitad Mireia simplemente empecé por Marcelino porque su apellido era el más es más raro de todos los que había no yo metí en Internet ya no fe y me llevé la sorpresa de que había alguien llamado Celestino ya no encontró fe que había sido represaliado en la en la guerra civil que después había sido alcalde socialista en Ferrol en la primera corporación después del franquismo y y que todo apuntaba a que a que era su hermano seguimos intentando buscar

Voz 8 10:26 Internet llegué a un punto negro

Voz 7 10:29 dejé la investigación millennials como digo yo a través de las redes sociales para irme a la investigación de toda la vida y me fui a las páginas amarillas prefiere que la acción Siglo XX sí sí fui a las páginas amarillas encontré a destinos ya no está está muerto y su mujer también pero en tres su número de teléfono subdirección de de Ferrol se me ocurrió llamar al número de teléfono a ver qué pasaba y afortunadamente pues allí sigue viviendo la hija de Celestino que es sobrina Marcelino y a través de ella puede reconstruir la historiad de Suu de su familia hablé con su hermana Teresa que todavía sigue viva que no sabía que sabían que estaba en tules pero no sabía que estaban en una tumba pensaban que estaba en una fosa común no sabemos todavía cómo murió Marcelino ni cómo murieron los otros pero pero por ejemplo pues eh Teresa la la la la hermana se ha quedado muy aliviada sabiendo que su su hermano está allí no luego también hemos encontrado a aún a otro que que sus nietas lo llevaban buscando por las Puy Suárez que en realidad no se llama pues Suárez se llama Puyi Llinares eh bueno pues su familia estuvo buscando durante años y por las cunetas y los cementerios de España y de repente han descubierto que está usted en Túnez

Voz 0874 11:49 claro y si es difícil sí es difícil conseguir financiación para llevar a cabo episodios de Recuperación de Memoria Histórica en España conseguir dinero para no ser levantar ese pequeño cementerio intentar saber lo que dices tú cómo murieron cuando si si si los restos nos pueden dar alguna información es casi imposible no

Voz 7 12:07 sí eso es muy complicado es verdad que nos hemos puesto en contacto con diferentes organizaciones memoria histórica también una una organización de memoria histórica que hay en en Ferrol que está muy interesada la embajada también está viendo a ver cómo se puede cómo se puede ayudar en este en este en esta historia pero la historia es muy larga porque estos son veinte que están en el caserío pero la historia de los españoles nos lleva a dos mil españoles

Voz 8 12:35 sabemos que hay o nos dicen que hay

Voz 7 12:38 estos en otras zonas de tules pero no lo sabemos ahora estamos investigando una fosa común que hay en en en en la que aparecen dos nombres que parecen Españoles luego muchos que marchó Aaron hay una historia que además está en en cómic en en novela gráfica que explica cómo los españoles que llegaron a tules terminan una parte de ellos sumándose a las tropas francesas y a través de Argelia terminan siendo la una de las primeras unidades que libera París con con con con llaman Cartagena se llaman no es decir que es un es una exilio muy olvidado muy amplio porque fueron cuatro mil Franco viene a buscar buscara manda el sábado a Comas mira ente Salvador Moreno a buscar los barcos los once barcos que por lo que entendemos en Francia hay España ya habían llegado un acuerdo el Gobierno de Burgos y el Gobierno de Francia habían llegado a un acuerdo para que los barcos vinieron a Túnez y fueran desde Túnez entregados a las fuerzas nacionales son cuatro mil dos mil de vuelven los otros dos mil se quedan aquí de esos dormí tenemos muy pocas muy pocas informaciones aquí hay hijos de algunos de ellos todavía vivos que trabajan en Túnez pero que tampoco les gusta hablar no hay es es es muy amplio es muy amplio y ya digo que la primera actividad que se debería hacer en o creo que no es que lo es cara cuando hablamos de financiación es recuperar y darle dignidad hacen claro claro que eso es lo primero

Voz 8 14:08 debería de hacerse idea Diego es una inversión

Voz 7 14:12 que no es demasiado grande que es el me sobra uno de los centros del yihadismo no si es es uno de los problemas estamos justamente el cementerio está en la falda del monte Xavi monte Xavi es a día de hoy el lugar una zona militar que se puede entrar porque allí hay una bolsa muy pequeña pero una bolsa al final Cabo de de de grupos radicales que tienen conexión con otros grupos radicales del Sahel porque estamos hablando de que de un lado del Mencheta Montes Xavi es Tulio del otro lado del monte Xavi es es Argelia

Voz 1579 14:49 yo hablando de Argelia vaya movido no Buteflika va a salir de Estado no identificado no su familia porque era Buteflika está en un estado que no se sabe si hablado Sito padece

Voz 7 15:00 bueno Ramón sabes que yo soy gafe soy claro dónde voy suele ocurrir alguna cosa o alguna desgracia en bueno estamos estamos en el final del régimen argelino eso está claro que la situación se parece mucho al final volviendo a unir temas de del franquismo no es decir prácticamente todo el mundo sabe que que Buteflika en y gobiernan está vivo pero no hay una confirmación hizo lo que parece claro es que es que hay una fisura en el régimen que no se ponen de acuerdo en una figura era porque no existe tampoco del calado suficiente como para ser presidente Lacalle ha empezado a moverse quizás se ha empezado a mover inducida por alguna parte del régimen eh que quiere presionar a la otra parte del régimen pero lo que estamos viendo son manifestaciones muy festivas muy reivindicativas y sin violencia con una policía o con un dispositivo policial poco agresivo no hemos visto todavía las fuerzas especiales con lo cual el el reto me por una parte está tranquilo porque está dando una visión de que hay libertad la gente se puede expresar en el en en el país por otra parte empieza a cundir un poco de pánico porque al contrario que las semanas anteriores está bien el ocho de marzo hubo muchas mujeres también empezaron a ver otras reivindicaciones que tiene mucho que ver con la guerra civil de los noventa con familias de desaparecidos con movimientos islamistas se les podría ir de las manos y en en algún momento pero estamos en un momento en el que tenemos que estar preparados para saber que el que que ser régimen va a cambiar se ha empezado a hablar mucho la gente ha perdido el miedo a decir que el problema no es Buteflika sino la corrupción del régimen porque hay una corrección muy importante es dentro de lo que es la cúpula de poder una distancia muy grande entre la gente en la calle que tiene problemas para llegar a fin de mes y la gente que que que denomina que que tiene coches de alta gama ahí viene muy bien no no podemos compararlo con la primavera árabe porque no hay una continuidad en las protestas pero sí que sí que estamos al fin de afines

Voz 0874 17:11 claro está que es muy interesante lo que dices las concomitancia con el final del franquismo original de Buteflika también hay que estar muy pendientes de eso de comentas el papel de la mujer en todo lo que está pasando el reportaje del que hablábamos para la Agencia Efe es fantástico se llama los republicanos olvidados de Catherine firmado por el periodista Javier Martín delegado de la Agencia EFE en el norte de África que siempre tiene la amabilidad con nosotros desde allí un abrazo fuerte Javier

Voz 6 17:34 un abrazo a vosotros

Voz 1579 17:46 será por algo que has escogido esto no si estamos hablando la República acordado Miguel Hernández entonces te acuerdas

Voz 10 17:59 el medio si se en el día