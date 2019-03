Las últimas "vacaciones en el mar"

Voz 1 00:00 el éxito ex

Voz 0874 00:45 mayores de cuarenta y cinco años acaban de reconocer una serie de televisión que hace cuatro décadas marcó la vida cotidiana de los españoles la autora de la novela en la que estaba basada Vacaciones en el mar se llamaba Geraldine Sanders ha muerto a los noventa y seis años en su casa de California este mañana central han necrológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:04 hola qué tal Javier Geraldine Saunders que es

Voz 0874 01:06 a esas figuras de la literatura asociadas a una única obra

Voz 1326 01:10 si en mil novecientos setenta y cuatro publicó Vacaciones en el mar veinticuatro años después en mil novecientos noventa y ocho apareció la secuela Vacaciones en el mar la nueva tripulación que por cierto también dio lugar a su propia serie

Voz 0874 01:23 en días que no escribió nunca nada más o escribió

Voz 1326 01:26 la novela pero no se llegó a publicar en España pero Estados Unidos también era muy conocida por otro motivo el astrólogo Sidney Omar le cedió el testigo de su famoso horóscopo en el Chicago Tribune durante años ella fue una referencia para los lectores de ese horóscopo

Voz 0874 01:41 aunque publicará poco los derechos de Vacaciones en el mar seguro que le darían para vivir bastante bien a sus noventa y seis años

Voz 1326 01:47 sí sí claro Vacaciones en el mar dio para mucho incluso en los últimos años preparaba una versión de la historia para un musical de Broadway

Voz 0874 01:55 el título original es The Love Boat el barco del amor

Voz 1326 01:58 sí era una novela romántica donde Geraldine proyectaba sus experiencias personales como directora de cruceros que fue su trabajo durante años la escuchamos en una entrevista que le hicieron en una entrega de los premios Emmy donde explicaba cómo se inspiró para escribir la serie

Voz 2 02:12 a este duelo decisivo y sabueso un efímero entrena va que fijado su chamizo es fiché ni es nada Joe te decía Cheney sea vendéis Wiki la mancillada Elvis le digo eso Moody

Voz 0874 02:33 cuando trabajaba en un barco durante tanto tiempo todos los días de la semana cada día era una película prácticamente la cadena norteamericana ABC compró los derechos

Voz 1326 02:41 sí para grabar una Tibi Movie que tuvo mucho éxito y eso animó a impulsar una serie que triunfó en el mundo entero

Voz 0874 02:47 los verdaderos protagonistas de la serie eran los miembros de la tripulación del barco yo creo que los oyentes que vieran aquella serie estas acordarán de los nombre

Voz 1326 02:54 si ellos serán los personajes fijos de Vacaciones en el mar los más populares serán Merrill el capitán del barco que era una especie de padre para todos salvo el calvo Isaac el Camará Pero Adam el médico Julie la directora de crucero que era un artista resolviendo los conflictos entre los otros miembros de la tripulación las tramas Henin muy blancas y ligeras y siempre con un toque romántico siempre en cada capítulo con unas

Voz 0874 03:17 ya invitada por vacaciones

Voz 1326 03:19 en el mar desfilaron figuras del cine como Anne Baxter Ursula Andrews Kathy Bates el que Sommer Lilian guiso Sasa Gabor el productor de la serie era razones peeling el mismo de otras series como Dinastía Los hombres de Harrelson o Los ángeles de Charlie escuchamos el inicio del primer capítulo de la serie

Voz 2 03:41 hace un día estupendo si ya lo creo buenos días capitán buenos días capitán bueno para ustedes vaya a cortarse el pelo son imaginaciones mías el capitán Study Morte perro esta además creo que conozco el motivo el señor y la señora Casta que él es uno de los directores de nuestra línea ahí viene a hacer un cruce que recuerda que pide ahora al peluquero que pida al peluquero gracias por recordármelo casi se me olvidaba mira ya empiezan a embarca

Voz 0874 04:11 has piénsese llamaba en España las series emitió en esa época en la que solamente había una televisión es la boca mucha gente le costará comprender

Voz 1326 04:17 sí los doscientos cuarenta y nueve episodios de Vacaciones en el mar se emitieron en Televisión Española entre mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos ochenta y seis series como esta podían ser vistas por más de veinte millones de españoles el impacto fue tremendo e igual que unos años antes la serie centro médico había despertado muchas vocaciones de médico Vacaciones en el mar hizo que muchos españoles soñaban con poder hacer algún día un crucero

Voz 0874 04:43 mucho por los cruceros en todo el mundo además de Vacaciones en el mar hay otras series otras películas que se han aumentado en cruceros

Voz 1326 04:48 sí claro por ejemplo Titanic una de las películas más populares de la historia

Voz 3 04:52 Jordi eh

Voz 1326 04:59 o algo peor no que me parece es bastante peor ya hace unos meses estrenó la comedia española Yucatán de Daniel Monzón con Luis Tosar Joan Pera Lupe Roda Jorge Asín

Voz 4 05:11 estoy más si caballeros bienvenido sea este crucero

Voz 5 05:15 quiero que cierren sus ojos visualiza en nuestro barco alejándose del puerto permitan disfrutar de este paréntesis en sus filas

Voz 6 05:25 quizá todo esto

Voz 2 05:28 es eh a lo mejor los de Peñalba entrados aquí ha sido por ahí vamos a hacer lo que hice panista olvidarnos de todo disfruta disfrutar de que

Voz 7 05:43 si no sabe nada vamos a

Voz 2 05:45 Qatar

Voz 8 05:46 veraneo de la lotería

Voz 0874 05:49 era lo que queríamos hacer aquí Luis era hablar de cruceros que es un modelo de viajes que para algunos es casi una aberración para otros es una manera de desprenderse de todas las preocupaciones porque me tiene que pensar que tienes que hacer no hablamos de viajes con quién lo vamos a hacer mejor que con Paco Nadal que se ha acercado al estudio esta mañana cómo estás Paco buenos días

Voz 1679 06:04 qué tal muy buenos días tú voluntariamente

Voz 0874 06:07 te has hecho algún crucero

Voz 1679 06:09 yo he hecho muchos cruceros y confieso que algunos voluntariamente y es más confieso que en algunos hasta me lo he pasado muy bien el mundo crucero es muy curioso es muy poliédrico tiene muchas miradas igual hasta cuatro décadas ya de vacaciones en el marco de la que mayores y así vamos yo recuerdo el capitán estuvo muy de Giuly lloré muy de Giuly mira esta serie hizo muchísimo por popularizar los cruceros pero también hizo muchísimo daño por por por por por el tema cruceros no buena parte de todos los prejuicios las imágenes estereotipadas las etiquetas que le hemos colgado al mundo de los cruceros proviene de esta serie porque nos hizo igualar el la cultura del ocio americana con la cultura del crucero que son dos cosas muy distintas pero que desde aquella sería la igualdad pensamos que un crucero es un crucero como que ellos cruceros americanos de Vacaciones en el mar muchísimo y tú a qué perfil

Voz 0874 07:12 de de persona que piensan en este país les recomendaría es hacer un crucero que a quién le dirías no te apuntes nunca

Voz 1679 07:20 pues mira es que ustedes es difícil porque yo siempre digo un crucero es como una ciudad si la puedes vivir como tú quieras entonces hay quién vive la ciudad de una manera o de otra por la noche porque el día más tranquilo más sosegado yo le diría a ver un crucero es perfecto para ir con niños por ejemplo de hecho hay cruceros temáticos para niñas hay celos estadista ni un crucero es estupendo para ir en grupo de amigos en jarana pero fíjate un crucero también puede ser fue mi caso el primer crucero que yo hice fue un crucero de garrafón o sea con todos los tópicos todas las etiquetas que Le quiera exponer

Voz 0874 07:57 con estas que a todo esto

Voz 1679 07:59 a dices a la gente que te hay que ir a la a la cena un poquito bien por la chaqueta y se presenta con camiseta de tirantes no por más que se lo días que eso existe pero era un año en que yo había viajado mucho estaba cansado de organizar viajes quería viajar en verano con mi pareja porque queríamos hacer hubiera junto a ella también quería viajar me daba una pereza tremenda ponerme realizar un viaje de mochilero duro África organizarlo todo dijimos eso y mirábamos apuntalado por apuntaba a uno barato por el Mediterráneo clásico es simplemente Nos aislamos de todo lo que había ahí dentro y lo usamos como medio de transporte para estar cada día en una ciudad sin tener que hacer y deshacer pero lo que pasa

Voz 0874 08:40 que da a entender que puedes conocer ciudades yendo en crucero yo creo que los cruceros están paran no conocer nada en realidad para poner pies a lo mejor una ciudad volverá a salir rápidamente

Voz 1679 08:50 sí en la inmensa mayoría de los cruceros son así pero hay otros que no mira yo lo que me parece un poco nunca a día sí que es verdad que que todo lo ya te digo todo lo que quieres aplicar es aplicable esa esa ciudades flotantes de cinco seis mil pasajeros que en realidad son Cancún uno Benidorm con quilla simplemente que se mueven pero dentro tienes toda la gama de oferta que podría tener en una activa es decir para eso no hace falta embarcarse de hecho hay mucha gente que ni siquiera el crucero no ese tipo de cruceros son los que yo exhibe un poco ramplón es un poco sencillo test pero por ejemplo hay otro tipo de cruceros que yo recomendaría es que busques que tengan paradas interesantes y con un tiempo para ver claro si te dejan seis horas en en el puerto de Ostia para ver Roma no romaníes nada porque además es imposible

Voz 0874 09:38 décima no gastando un solo duro en Roma con lo cual Roma no gana

Voz 1679 09:40 claro claro pero si te dejan seis horas en Dubrovnik si puedes ver o de los dejan por ejemplo en Corfú pues te puedes alquilar una moto de Roberto cita llevarte una idea de Corfú es que hay cruceros un digamos un poco más selectos en el sentido de que están pensados para poder ver algo y otros que están pensados simplemente para que no te baje tú sabes que no hay muchas veces que vemos el precio de un crucero seiscientos euros en temporada baja incluía el avión a el sitio donde César cómo cómo es posible no bueno es navieras ganan el dinero con el con lo que tú te gastas allí dentro muchas veces el pasaje te lo venden a precio de costo sobre todo en temporada baja hay un cálculo de posible que subido un poquito este cálculo de hace unos pocos años que de media cada pasajero se deja trescientos euros en gastos varios aunque ella lleve todo incluido claro si llevan cinco mil pasajeros por trescientos son un millón y medio de euros

Voz 0874 10:33 pero si la pregunta es gratis si el alcohol es gratis en qué te gastas eh porque de compra de suelo

Voz 1679 10:38 pulsera te compras una cosita te hacer fotos en el photo call hay muchísimas cosas dentro de un crucero tú dices llevar la comida la bebida pero pero luego hay muchísimos momentos pues es verdad que lo que quiere es que no salgas del barco sales que ellos que como las excursiones con ellos que son carísimas también no por ejemplo se ha desarrollado todo un mundo paralelo desde que apareció Internet de eso excursiones en paralelo fuera fuera del barco sea tu las contratas llegas al puerto es decir al de Rodas y hay empresas que están esperando abajo te montante hacerlo entonces cursillos la contrata expresamente por Internet de robo hay muchas gracias gracias a concluir tras pero bueno eso eso ya depende de tu astucia ahí de tu tu sentido común no pero pero es verdad sí que hay muchos tipos de crucero esté esto es cruceros que tu dices por ejemplo hay algo que me llama mucho la atención iba muy en el sentido del turista americano que tú eres un gran conocedor de la cultura americana sabes que yo les encanta yo conocido americanos que iban ciento treinta cruceros los coleccionan no Gloria de esos club de fans de cruceros sí sí sí sí bueno hay de todo lo que quiera no sé por ejemplo estoy al puerto de que es uno de los puertos más importantes de cruceros en el Caribe mexicano allí han creado en la estación de cruceros en el puerto una pequeña ciudad mexicana con un pueblecito Mexicano tiendas restaurantes todo entonces la gente que baja del crucero se queda en esa ciudad de mentir de cartón piedra allí tiene para comprar porque todo está pensado para que compres ni siquiera sales a México no a veces el tipo de cruceristas que a mí no me gusta que yo detesto un poco y que y que creo que que que logra un viaje para conocer mundo no conoce nada más que el barco lo que quieren enseñar para que no hable de esa red de gastar dinero dentro de la empresa

Voz 1326 12:27 antes de hacer tu primer crucero confesaba el otro día en el diario El País que tú tenías muchos prejuicios alrededor de los cruceros si haber digamos que todos los que venimos del mundo mochila

Voz 1679 12:36 pero viajero independiente etcétera pues desde estábamos los cruceros pero también te digo un poco Luis por eso no porque ese ese esos clichés que quieren no vienen mucho de aquella serie no pero mira ahora por ejemplo vengo de hacer un crucero mi último viaje ha sido un proceso serio porque claro ha sido un cordero en un barquito de doscientos pasajeros que recorría los canales patagónica los desde Ushuaia apuntó Arenas que pasaba por el cabo de Hornos

Voz 0874 13:02 el crucero tipo que estaba claro claro pero es que

Voz 1679 13:04 pero es que eso también es crucero no por eso te digo que es muy amplio el mundo hay muchos tipos de de crucero claro

Voz 0874 13:10 lo que pasa es que la no sé un poco en la memoria colectiva nos hace pensar que un crucero estoy recordando una novela David Foster Wallace

Voz 1679 13:16 maravillosas iba a hablar de ella algo que supuestamente divertido que jamás en la que te volveré a ver

Voz 0874 13:21 decía que era lo más parecido a un campo de concentración sin que la gente sepa

Voz 1679 13:24 qué va a ser Gasset fuera de Foster Wallace real lo conozco es un poco la habilidad de de de este mundo cruceros relata relata con crudeza y con la ironía que que tiene un mundo irreal no pero yo te digo fíjate yo sí distingo bastante de El Mundo cruceristas europeos yo creo que el turista europeo si valora otro tipo de cosas valora la visitas culturales bajar y ver algo más que el que el mundo del del cruceristas americano que va en ese sentido no pero sí ahí están reunidos toda la miserias todas las muy poca calidad la mucha miseria algunas dependen

Voz 0874 14:03 no se pero sí que ha habido yo creo una evolución de lo que tú dices no de la cultura inicial americana de lo que la cero que era como para personas mayores preferentemente solteras que podía salir con pareja de ese crucero no era ha evolucionado más hacia una especie de Magaluf con quilla como decías

Voz 1679 14:17 sí sí sí hacía eso hay dolor y se ha popularizado mucho en gente que se lo pasa muy bien en un crucero pero

Voz 9 14:24 pero ya te digo

Voz 1679 14:27 es verdad que que que está rodeado de una aureola de de de de de cansadas que se pueda hacer dentro oye que hay mucha gente que se lo pasa bien que me me parece muy muy loable está te gusta eso eh yo me lo he pasado bien conocer también hay cruceros y cruceros hay compañía o de cruceros y de un nivel más alto en el que la merienda es caviar te lleva a caviar a a tu camarote tu mayordomo privado mayordomo para cada cuatro o cinco camarotes se me convenía Crystal por ejemplo se americana de de crucero de alta gama no llevan mil pasajeros y claro seguramente

Voz 0874 15:05 mil tripulantes para atender sí sí sí claro sí sí

Voz 1679 15:07 el mundo lo que hay detrás de la puerta que da acceso a al al otro barco que es el de los el de los tripulantes Luis

Voz 1326 15:15 has hecho Amigos para siempre los cruceros ese tipo de situaciones suelen provocar la no

Voz 1679 15:20 pues yo soy de son muy muy hacer amigos para siempre que lo te vas a volver a hacer pero si se hacen se hacen amigos haber mira otra de las cosas que molesta de un crucero que ya hay compañías que están tratando de solucionarlo o el espesor de manera que todas las noches te tengas que sentar en la misma mesa con los que te ha tocado te lleves bien o mal usted la conversación conversaciones no te guste no a mí sus una cosa que me molesta ya hay compañías es como vivir

Voz 0874 15:46 en la comunidad de propietarios que te diga sí sí sí claro y además

Voz 1679 15:49 no puedes cambiar de presidente eso eso es lo que hay muy poquitas pero oye algunas compañías que te están permitiendo elegir en el la mesa pero no sé por ejemplo recuerdo el otro crucero de esto es así también de cierto lujo a uno de los restaurantes era no sí deben ser Novo es una cadena tienes a japoneses híper Carlos cenar en el Nou que estaba siete dólares era lo que te cobran por hacerla la reserva y cenaba siendo no good que normalmente para docientos por lo menos en Nueva York entre no sea que digamos que esa es la ventaja pero claro luego estos grandes cruceros de seis mil pasajeros pues por mucho que te digan que llevan muchísimo servicios que lo llevan pero siempre y con tantísima gente cuando quieres hacer la excursión estrella está pillada claro mucho tiempo cuando vas a comer a la hora que tú quieres comer esta esta pillado muchas veces el truco de un crucero es ir a contracorriente por ejemplo si es un crucero de españoles con gente la cena en el primer turno el espectáculo si quieres en el segundo porque los españoles no todo quieren ir a la última al último turno no es ir un poco a a contracorriente abrir

Voz 0874 16:56 sí creo que hay un un perfil que puede ser bueno para usted leyendo el ocho nunca no pero cuando tienes niños muy pequeños que existen es desde luego más dos o más no tienes manos suficientes para ellos y cuando vas ellos de vacaciones es trabajo trabajo trabajo más que vacaciones en el crucero de los cuidan por lo que me aunque sí sí con lo cual es una buena manera de decir bueno pues es un crucero en el que en el fondo estoy contactando un Babysitter gratis si justos

Voz 1679 17:17 en ella te digo para ir con niños está muy bien luego a veces que los niños eran los comería es también porque sino son tuyos de todo recuerden otro crucero así más de garrafón que había tres jacuzzi poner un cartel bien grande prohibido a menores de doce años de bueno lo estrella cursis estaba lleno de niños menores de esa edad si los padres están felices porque también quita del crucero pero para ir con niños es cómodo por lo que tú dices porque es un entorno cerrado seguro no les va a pasar nada y luego hay mucha gente que suele ir tan bien en pandilla grupos de amigos en los que te despreocupas donde comemos donde cenamos nos van a engañar ese sitio está bien ese sitio está mal digamos que bueno eso es una parte positiva

Voz 0874 18:00 lo que tú decías antes del mayordomo es pagar por la sensación de sentirse rico durante unos días a veces también no no hemos hablado por cierto del daño que hacen los cruceros algunas ciudades Palma por ejemplo en Mallorca hay un gran debate negarlo son miles y miles de personas que a diario bajan del barco y no hay un solo euro así que en la ciudad de la convierten en una especie de metro en hora punta y sin embargo no aportan nada

Voz 1679 18:20 eso es cierto o sea es un mito que el crucero trae mucha riqueza algo trae porque gastar en combustible que viandas que repone allí el derecho también ha de atraque también contamina no pero es verdad que el cruceristas bajada gastar lo justo a ese caso algún recuerdo fíjate en una ciudad costera española en que hasta en Cartagena me decían que el mayor negocio de Lucero lo hace el estanco en un estanco de la calle Mayor es el que se hincha no porque la gente tiene la comida en el barco no va a consumir más allá de una Coca Cola eso es verdad yo estoy muy en contra de que se satura la ciudades como cruceros eso sí que que regularlo yo creo que tienen que llegar cruceros es otra parece más del turismo hay otra parte más de de lo que genera esta industria pero no puede ser que a Barcelona Palma hayan en cinco seis cruceros de tres mil cada uno lo suelten el el mismo momento no eso sí debería de de regularse bueno pues es un debate que como tú dices ahí está

Voz 0874 19:15 bueno recomienda uno para la gente que los escuche

Voz 1679 19:18 pues mira a mi me gustan mucho los cruceros expedición cruceros pequeñitos ya te digo que van por parajes que no se de otra manera

Voz 0874 19:26 suenan tan baratos estos no lo has visto lo eso sí

Voz 1679 19:28 dos a ver si tú quieres un crucero un poco selecto pues hay que hacerlo si quieres un crucero por mil euros pues también los hay pero sabe es la lo lo que hay no

Voz 1326 19:37 cuánto puede costar un crucero selecto pues mira

Voz 1679 19:39 entre tres mil depende exige el de la Antártida son nueve mil ocho nueve mil euros el de Groenlandia seis mil Este que acabo de hacer por las canales patagónica en temporada baja son mil mil doscientos euros en temporada alta tres mil yo miraba uno concreto lo que recomendaría a la hora de elegido en crucero siquiera utilizarlo como medio de transporte para conocer lugares es que busques uno que tenga paradas en lugares que tenga atraques en lugares interesantes con un horario claro que lo llegue a las siete de la mañana sale a las doce de la mañana con un horario suficientemente amplio para que te de verdad para patear para patear la ciudad y que te dé tiempo a a disfrutar y relajarse del barco pero luego también a ver cosas interesantes por el Mediterráneo hay muchos así que

Voz 0874 20:26 en mil novecientos noventa y cinco ciento sesenta y cinco personas han desaparecido durante un crucero ahí lo dejo

Voz 1326 20:30 Ibrahim así diecinueve personas al años arrojan al mar durante un crucero también hay un lado del la negra lo utilizó

Voz 1679 20:37 que yo tengo el recuerdo de hace mucho tiempo de Mary Sampere no sé si os acordáis que no es fuese socio y fue el marido o ella o algo así me parece recordar que vuela tragedia relacionado con hayan aunque tienes razón algo me he venido a la mente no

Voz 0874 20:53 Paco Nadal periodista de la Cadena Ser el país gran experto en viajes oye te agradezco la visita para hablar de esto llamamos para una cosa que te guste más que los cruceros

Voz 1679 21:01 claro no ya te digo yo creo que estoy en su parte buena es parte mala

Voz 1326 21:05 pido a los crucero hay que decirlo pero se puede pasear

Voz 1679 21:07 tenemos claro yo me lo he pasado bien como aunque sea un viajero solitario pero creo que hay un viaje para cada momento de la vida

Voz 0874 21:17 hemos hablado a raíz de la muerte de una de las personas que más han hecho por poco popularizar los cruceros que se Geraldine Saunders la creadora de Vacaciones en el mar que gracias Paco y hasta luego lo es

Voz 1679 21:27 te lo

