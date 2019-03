Broncano no bebió cerveza en el Erasmus

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0470 00:26 ayer aprovechando este este Corre corre corre venga Javier pero que no no no te oigo bien además hola ahora muelles ahora ahora hasta luego la verdad es que sí tengo muy buena presencia pero es que me ha dicho no es más alta en persona la verdad es que tenga una fuerza física yo decía que

Voz 3 00:44 podríamos cambiar el nombre a las fotos de Broncano ir comentando cuánto tarda la primera foto en llegar hoy así

Voz 0470 00:53 no pero vamos a ver esto Javier hablemos de esta pregunta porque sí que saliendo en la calle estos porque tú eres porque a ti te gusta verá gente pasándolo mal entonces igual que no haya periodismo con tal de verme a mí sufriendo Ussía que sin poder hacer preguntas porque a hacerme fotos yo lo hago con mucho gusto no puedo ejercer el periodismo

Voz 0874 01:10 pero yo creo que tu carrera tiene un punto de inflexión que fue el Ondas a que exige que yo lo respeto y tal pero bueno una vez a la semana porque no tú que vienes

Voz 0470 01:19 vale vale vale si es una especie de Proyecto Hombre radiofónicos por ahí está bien

Voz 0874 01:23 desde que hablamos hoy

Voz 5 01:25 eh vamos a ver es que hoy los

Voz 0874 01:28 Hole es que me lo han dicho a dichas de pinchos minutos portero Erasmus se sabes porque hablamos de Erasmus no porque es una gran idea no sabemos sus intuyo que el programa de intercambio estudiantil

Voz 0470 01:41 no de Erasmus

Voz 0874 01:43 drama de intercambio que yo no sé si tú hiciste alguno tú hiciste

Voz 0470 01:47 yo no aunque me dieron uno pero luego ese año empezó a trabajar en otra cosa hilo de tiene luego me repetir un poco frutero he tenido mucha éramos porque tuve muchos amigos y mucha gente de Erasmus entonces practicamente pasado más de un año de sólo visitando a Europa

Voz 0874 02:00 fíjate que no te pega te pegaba en la cogido eh

Voz 0470 02:03 ya estuve a punto lo que pasa es que era raro que me diese como una práctica es una publicidad en esa época yo pensaba que iba a ser te dije joder sí dejó esto y ya ves me podía haber ido de Erasmus ya haberme dedicado a lo que me un grave graves

Voz 0874 02:14 es un grave error oye tú sabes que España es el país que más Erasmus acoge concretamente Granada es la ciudad europea que más estudiantes a la que más estudiantes van a estudiar somos somos también de los que más se exportamos uno de los lugares a los que más exportamos es al Reino Unido y ahora con el Brexit siempre existió claro todo esto se va a complicar mucho para la gente que está allí de Zidane

Voz 0470 02:33 en Unió quedará fuera del programa al no a Europa como tal

Voz 0874 02:37 claro de esto hablamos después con un experto tu misión periodística como siempre es indagar en la calle Broncano Delgado Broncano hasta luego

Voz 0470 02:45 que me tiene una esquina ahí que te animas te pagaré y ya estoy como podencos

Voz 3 02:49 buenas preguntas sin cuentas en ese no sé qué en ese grupo de edad

Voz 0874 02:53 la gente había hecho Erasmus experiencias

Voz 0470 02:55 José Entrena vale Si dentro dentro de

Voz 0874 02:58 el conocimiento que tú sabes de que este es un programa que se emite a una hora que es la que es sabes vale vale lo mañana hola qué pasa cuando la gente te abren sus Erasmus ten mucho cuidado

Voz 0470 03:08 sí bueno entrevista

Voz 0874 03:12 exactamente

Voz 0470 03:12 venga que hacemos en la foto entrevista había estado de Erasmus alguna vez cuántos años tres diecisiete saque casi de tenis de la universidad a estudiar estudiar lo más importante es lo más importante es que este mensaje me encanta que la ley porque ahora mismo la gente piensa nada de te preguntado excusatio non petita excusatio manifiesta

Voz 7 03:38 este dinamismo dinero que Resines

Voz 0470 03:41 es de familia pudiente no si yo sé que tú puedes siete de Erasmus sin becas que tu hijo te quieres ir tres años a Turquía exactamente no te gusta no deseo pues generamos cuando vais a la universidad que muy importante que estudiar es que como lo dicho todo lo más

Voz 8 03:58 hola te lo más importante de los perros los porros no lo menos importante estudiar lo más importante del metro

Voz 0470 04:05 he donde es un país predilecto pues hablar inglés o hecho nada nada no está en ambos pero yo puedo ser ricos de la ciudad como si te vas a Arabia te oigo al no no eso no vale que nada aunque no se pueden tú

Voz 7 04:22 yo es que más queramos me quedaré aquí en España estudiando Magisterio

Voz 5 04:25 he ahí vosotros

Voz 0470 04:27 Alemania Alemania futuros el inglés Simon poder bueno hay nos ha recabe no sabía si dicho el futuro es el Griego de China también sino también a China

Voz 8 04:37 entra dentro de poco mañana para conocer el nazismo eh

Voz 0874 04:41 no están aportando mucho eh también la David

Voz 0470 04:43 estáis aportando poquísimo cojo del fenómeno si te voy a contar entrevistó a favor de la cultura

Voz 5 04:48 la gente yo no soy muy leído

Voz 0470 04:50 por eso no es no tomar cuanto Marley es menos claro si es Javier es que los muchachos muy incierta pero como no se tiene una moto con nos habéis aportado mucho la verdad no quiero aprovecharlo no tenemos algo haremos Javier perdona es que hay que hacer la foto de una foto

Voz 5 05:11 vale perfecto a lo mejor ahora

Voz 0470 05:14 a ver si encuentras alguien con una carpeta en la mano como estudiante he pensado que quizá con el peaje de hacernos luego una moto y tal podría aportar pero los chavales eran bienintencionados e si semillas que verle en la que la cara de ilusión lo que pasó meses me diría que son más vida moderna que vivir pero esto es una por supuesto claro claro le buen corazón de diecisiete años que quiere pan van van a escape libre lo pelota

Voz 0874 05:37 no es que plantea Duque que qué comer y estás haciendo cuando la que cada semana Attias un choque complicado la semana pasada dijeron chiste con la manada hoy NAP lisboeta es así

Voz 0470 05:46 bueno pero porque cuando uno quiere decir cuando uno sembrada esto tendría que para eso un discurso cuando uno siembra comedia la comedia de muchas maneras no podemos

Voz 0874 05:55 sí se está pasando lo mismo Erasmus venga aquí una muchacha es que son demasiado jóvenes creo para nada entonces no no no no más de veinticinco para arriba o quinto porque es gente que ya lo ha hecho puedo preguntar

Voz 5 06:08 no son son fáciles de aquí de la de la se escuchan las eh eh no

Voz 8 06:16 ya nadie aparece

Voz 0470 06:19 me pero que nadie al está muy bien también nuestra también ahí en Cadena Dial es nuestro también una encuesta no soy soy padre e hija se es ese tu hija tiene muy buen criterio eh

Voz 5 06:29 ahora tope titula ser nada no escucha tú no no no no yo escuchar escuchas de que radio leo libros pero si tienes que poner la radio te obliga a un comando del ISIS no no ponga la radio señor vamos a Radio Clásica o El que madre mía que no sé

Voz 0470 06:44 estamos con un diplomático intelectual no jugaron diplomático no

Voz 5 06:47 no estás con alguien que le interesa cultura de verdad

Voz 0470 06:51 la intensa lo que no cultura

Voz 5 06:53 pero hombre ponerla en la Cadena SER es un es un bastión la cadena la Cadena SER es un bastión efectivamente pero no solamente es eso que pero me gusta tu posición es o el silencio o la música clásica son son tutor funciona si entonces lo que queremos preguntar es el las becas Erasmus Rice casas has recibido algunas yo a mis años bueno no lo sé y los

Voz 0470 07:18 bueno sí que te he cincuenta y siete años

Voz 5 07:21 el cincuenta y siete cuando señores hay unos setenta y cinco años no yo haré teníamos que tenerla la identidad tienes que para mi actitud de veinte porque no paró de hacer cosas vale setenta y cinco ahora hay gente que estudie la universidad ya de mayor se se pero pasa una cosa nuestro caso los ánimos no vale pero si tuviese que hubiese pillado en tu edad universitaria que Rada realmente no sabemos si sirven para que realmente la gente se el mejor por supuesto dos sirvan para que la gente pueda poner de cerveza hasta eso no ha pasado nunca se entonces pues no pasa nada país habría sido Tous eh eh Gemma ya recorrido el mundo pero para estar un año a un país Europa hay europeo además pues hombre pues me gusta mucho Francia por ejemplo vale vale pues os deseamos lo mejor que vaya muy bien que sí Hércules lo clase que Cadena Dial Jordi yo deseo y me lo mejor es meter algo de clase

Voz 0470 08:21 creo que hay clásica no conviene a James Brown se sí sí sí sí antes estaba Perianes no Perianes es la que ahora se pone Javier que vamos a tener un oyente nueve las diez y media los sábados a las diez y media los sábados hay clase que no ser

Voz 5 08:34 no sabe fíjate teme tu nuevo horizonte por su puesto no no no no su nuevo y entonces pero es que además yo voy encontrando horizontes nuevos constantemente mostrando a vosotros podemos decir que tenemos un nuevo en la calle no sé

Voz 0470 08:47 choca la mano un nuevo oyentes muy bien muchas gracias está haciendo vamos a ver a ver qué madre mi Egipto Xavier es porque me sigues enviar desde que no pregunta sube en la sube vale vale voy bien misión fallida completamente ya son treinta años de la beca Erasmus conectando los jóvenes europeos

Voz 0874 09:14 pues España decía es un tercer país que más estudiantes envía al exterior y el que más recibe de toda la Unión Europea los destinos preferidos por los españoles son Italia y Reino Unido que este último destino como decíamos está en peligro debido al Brexit cómo nos afecta a los estudiantes a la vista de la salida de Reino Unido de la Unión Europea el día veintinueve es realmente posible que se cancelen las becas Erasmus en el Reino Unido o el sistema completo de becas os acompaña en el estudio Carlos Poza que Secretario nacional de SEN oye sean las cosas Carlos buenos días si el Brexit se materializa tendrá un efecto inmediato sobre quienes estén allí

Voz 6 09:50 la no creemos que que sea un un efecto inmediato hasta por lo que se ha dicho por parte de Gobierno e inglés hasta dos mil veinte parecen asegurados el el actual programa y luego hay bastantes vías

Voz 4 10:01 para para poder para poder explorar

Voz 3 10:04 cuáles vías que que otros países han tomado y que no están European pero el año dos mil veinte está en la vuelta de la esquina la verdad que

Voz 4 10:10 sí la verdad que sí pero pero bueno

Voz 6 10:14 es un plan diferentes alternativas para para no cortar de seco con el programa Erasmus que como bien has dicho es es de los destinos en concreto de Reino Unido que más referimos

Voz 0874 10:23 yo sé que hay universidades en el Reino Unido que están ofreciendo ahora incluso precios o garantía de precios estudiantes europeos para poder seguir atrayendo alumnos están garantizando que incluso aunque llegue el Brexit seguirán cobrando esa tarifa como si fueran europeos

Voz 6 10:37 sí sí sí están están movilizados la verdad que para para eso porque la es un aporta mucho y hay iba más allá de un año estudiando fuera van más allá de de del propio de lo propio académico que este que está ahí irrumpió no tiene la voluntad de problemas universales Andreo no creemos que tenga la voluntad de salir

Voz 0874 10:54 es lo que pasa es que sí que hay universidades por lo que sabemos que están recomendando a los alumnos que escojan otros destinos ante la pasividad de que esto se compliquen no

Voz 4 11:02 bueno cada universidad un poco es un poco su mundo

Voz 6 11:05 eh entonces puede que haya por ahí nosotros por parte de SEN e lo que hacemos es lo contrario no tampoco pero pero sí que incentivados que todo el mundo se vaya hay más que sigan yo no sé si quieren esa como iba a Reino Unido y sin

Voz 3 11:18 si quieren irse a otro país otros países Javier perdona es que he tenido un problema de intendencia y vamos a ver si te sale pueda bajo eh pero si yo lo sé que a mí no me importa si es que esto es lo mejor que hay que hacer es cambiar

Voz 0874 11:35 en vez de la Gran Vía como a la vuelta de la Gran Vía no siempre hay no

Voz 3 11:38 mucho menos público ahí sí que es un público distinto hombre ahí sí que es una información muy sesgada ahí

Voz 1026 11:43 yo siempre he dicho de población muy concreto que para un día está bien tope depende el tema de la I más D más

Voz 3 11:49 quería muy no pero es que en general sobre sí claro solo

Voz 1026 11:52 de cualquier tema lo que está en la diversidad y me voy a la calle tras que decir brutal

Voz 0874 11:59 desde la experiencia yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar temas que no tengan que ver con los jóvenes

Voz 1026 12:03 claro cuál es no tener que ir a buscar chavales al señor mayor que entrevista no va a pedir una foto no aportó nada nada más que le ha estado bien nazis verdad eso es es tiempo de radio bueno gusta claro es como imputadas exacto bueno que estés Carlo esposa verdor obligando a Carlos existe es David percal y cuál es el interés nacional de él

Voz 3 12:22 las motos Network hay un secretariado nacional dependiente del centro Carlos Puerta del Ministerio de Cultura no la su Secretariado yo sí secretario a nivel asociación secretario de las

Voz 1026 12:32 ah vale no es esta tu cargo no es estatal no es un cargo del Gobierno no no no que te has dicho que no es que se va a enredar con esto se hacía con la burocracia

Voz 0874 12:41 para

Voz 1026 12:42 ahora que que en todo nosotros fomentar que la gente se vaya de eramos

Voz 3 12:45 nosotros fomentamos exactamente a nivel asociativo y a nivel universitario tú a tú

Voz 6 12:49 con el propio estudiante que se vayan te ahora tanto Javier pero

Voz 3 12:51 tú has has estado tuviéramos o no me ha preguntado puros y no se lo he preguntado pero fíjate pensaba que no me parecía que aportarán

Voz 1026 12:58 que yo siempre que voy a la gala

Voz 3 13:01 sí yo soy como el fiscal de Seguridad coronando y luego claro hizo entonces ahora viene muy bien estuve en Bruselas lo recuerda eso es como los años ochenta lo es que lo vivimos que no lo recordamos no no lo recuerdo perfectamente y Ciencias Políticas Ciencias Políticas que ya aquí tampoco

Voz 9 13:20 el sacerdote pero pero se lo digas tú me habría quedado muy padre bien

Voz 3 13:26 has dejamos se El jardín de las delicias de tu padres tu donde dices que fuiste a la a la vuelve a Bruselas sale lo único que de repente este dijiste igual Ámsterdam habría habido mejor no se ambiente algo la verdad que visité muchos ostentan porque es curiosamente digas porque porque no podemos imaginar por qué

Voz 1026 13:46 es mejor hacerlo pero no yo

Voz 3 13:49 Bruselas tú misma ciudad preciosa sabes yo estuve allí mucho con gente

Voz 1026 13:51 que estaba de visitas allí igual igual coincidimos Carlos Haya

Voz 3 13:54 en algún sitio pues puede ser en en el Delirium Delirium UCI pero es una cervecería gigante es una maravilla es la más famosa

Voz 0874 14:01 esta gente solamente por eso cuánta gente en España va a Reino Unido cada años tienes tienes explota

Voz 3 14:07 según el dato es el te tengo el dato de que el la tercera el tercer destino me suena pero hablamos de miles de estoy hablamos de miles de estudiantes sí sí

Voz 1026 14:15 Saudi culmen Javier que escribo porque me gusta describir lo que sucede Carlos ha ido de guay y cuando la pregunta ha hecho por desbloquear el móvil como si esto fuese Minority Report pero el móvil la doble toquen el móvil y el móvil ha dicho a Gurpegui tú quién eres mírame Mírame Astiz aquello queda así lógicamente muy avanzado y el manita que tiene el dato pero el dato está en el móvil de cariño sí pero si me vas a dar goles

Voz 3 14:36 vez cuarenta mil a cuarenta mil cuarenta mil que van a ver

Voz 6 14:40 Erasmus a Reino Unido desde España cada año cada año

Voz 3 14:43 hoy tenemos el dato de los destinos texto lleva suena no lo llevamos en un grupo que tenemos la junta directiva pero para un poquito estoy los destinos a los que vienen los estudiantes extranjeros a España hemos hablado de Granada que que se cuál es

Voz 0874 15:00 sanguínea ciudades

Voz 3 15:01 el ranking de ciudades y no me Granada es la que más piden Madrid sepia mucho Barcelona Sevilla mucho Santiago Santiago no

Voz 1026 15:12 tendría sentido no son como Salamanca Santé

Voz 3 15:15 como Granada Salamanca se pide mucho si Santiago en la verdad que no no me suena que hay que ir a no se estamos bueno entonces vamos a vamos a acabar donde hemos empezado

Voz 0874 15:24 que a la gente que se quiere a Reino Unido tranquilidad se puede seguir pidiendo a nadie he dicho que se va a cancelar el año que viene a pesar de que quizá dentro de unos días o unas semanas las docenas de incertidumbre realmente como muerto antes sí

Voz 6 15:36 estamos allí a la espera de que entre el Gobierno y ver qué pasa con el Brexit la primera y la segunda pues ver cómo se posicionan pero lo que dicho amplio al principio países como Noruega tienen unos convenios que les permiten estar dentro del Erasmus completamente de Erasmus está fuera de de lo que esté en la incertidumbre o que ya están de Erasmus Tour

Voz 0874 15:56 ya recomendarías Ciencias Políticas como una salida profesional

Voz 6 16:00 bueno yo tengo la suerte de poder estar en ejerciendo de ello oí yo creo que mi erasmus en Bruselas a este caso sí que me aportó porque lo que es la ciudad que delirio Malta

Voz 1 16:09 Delirium los jueves dramón vaso está bastante bien de lo de lo de lo con validaron como de libre

Voz 3 16:14 el mayor pedido por las horas allí no Carlos Costa secretario nacional de era

Voz 0874 16:19 hemos estudien Edward que en España gracias Carlos un abrazo

Voz 3 16:22 habla muy bien la cosa muchas gracias pasa mil contactos te decíamos y se lo proponen te lo paso ponerlo no mira Ángela que cuenten terminan de Canarias se quieren contenta e se qué tía oye perdóname te las Koke una gripe en las Islas

Voz 1 16:52 bueno pues Juande venido aquí que sido te has ido de vacaciones se más acciones para hacerlo

Voz 3 17:00 te has ido allí con un cubo

Voz 1 17:03 a coger clientes claro a repartir tarjetas vaya clientes que tiene por favor Javier Noe de alguno Javier me hablar contigo no pagamos

Voz 1026 17:12 pues que yo no sé de quites hablando ahora quiero saberlo de uno no no voy a decir

Voz 3 17:15 enseña solamente que claro es que te voy a escuchar programa yo creo a ver pero hice piensa alguna pista se piensa que más que una consulta de de nutrición montada por voy para sus experimentos cambia de tema

Voz 1026 17:31 Javier Javier madre mía el Open de este año sangre oyendo con Tennis rositas

Voz 1 17:39 con esto nos decepciona no puedo quitarme la claro que me has contado Ángela ya pero es un secreto no se puede contar no ya sé que es un sector porque ya no te voy a volver a contar nunca más

Voz 0874 17:47 arte han de espárragos cuando es temporada Parladé

Voz 1026 17:53 lo que pasa es que hay poco hay muy pocas personas en el mundo que se pueden definir por un gesto de forma unívoca a que tú sepas que es él y solo él

Voz 9 18:01 de qué hablamos hoy en Génova destripador de cerveza Cervera hombre tú sabes

Voz 1026 18:06 David no está hoy hay ahí yo aquí bromea muchas veces pues no me gusta la col no me gusta el picante pero no por probar

Voz 1 18:14 pero aquí hoy estamos vendidos porque no puedo pero ni probarla

Voz 1026 18:19 bueno es que lo que puedo probar de cerveza yo es es nada humedal nadie dices dice dedal nada nada lo lo lo lo Carlos sabio lo mínimo para obedecer ligeramente el labio en lo máximo seguro

Voz 3 18:29 pues yo creo es seis cervezas no alcohólicas tampoco puedo se porque no no pero no probarlas pero quiere saber que cual no pero es una cuestión ideológica ideológica es una opción ideológica lo que habrás visto hacer a gente que ha vivido ceguera

Voz 1026 18:41 no ha dejado marcado porque no hoy no voy

Voz 10 18:44 entrar en nada os hay me puedo obedecer los labios como una abuela

Voz 1026 18:46 no creo que que es la verdad

Voz 0187 18:49 pues es una bebida alcohólica que se produce por por fermentación pero no tiene destilación como como otros licores así pues eso

Voz 1 18:58 cuando mucho más que volver para gente Ángela siquiera volvemos a las compras

Voz 3 19:05 que una venga te cuento te cuento más

Voz 1026 19:08 en la claro cuando cuando un pronto tan conocido y tan influyente en la sociedad claro yo entiendo que Ángela la de prensa describir pero ya todo el mundo lo sabe por lo de la litronas

Voz 9 19:17 me supongo que el proceso de elaboración

Voz 1 19:19 vale mira el proceso de elaboración que lo importante es el manteado del cereal el cereal Gemma Altea sí y con ese es un proceso

Voz 0187 19:27 con el cual el almidón se convierten azúcar IS a es azúcar más adelante sufrirá el proceso de fermentación que se convertirán alcohol rompió mantear es como poner el cereal en agua fría y luego lo ponen en unas cajas y le dan le dan calor y entonces ahí empieza como a germina ya es el cereal manteado y ahí lo que hacemos es que rompemos el almidón para conseguir el azúcar libre y es azúcar libres era el que más adelante producirá no

Voz 3 19:53 este tema es que claro que me hubiera explicado eh

Voz 1 19:56 sí lo con colores seguidas yo siempre siempre lo arregla la libreta la libreta de Angela da gusto verla

Voz 9 20:02 qué tal estás sujetando si cree que lo voy a coger lo que tienen que ver de salir

Voz 1 20:07 a Dios está todo con muchos jugadores cosas subraya otra como es la facultad que es el libreta de empollona de facultades sí yo es que era un poco ya ya ya se nota ya muchos cuadros mucho detallito lista de cosas

Voz 4 20:21 la cerveza engordar Ángela por favor por favor que nadie canaria

Voz 0187 20:25 haber nutricionalmente eh aporta XXXIII kilocalorías

Voz 1 20:28 por cada cien gramos treinta y tres mil calorías treinta y tres mil calorías

Voz 1026 20:37 hacía tiempo que no te preguntaba por la compra y tres

Voz 1 20:39 kilo calorías cosa treinta y cinco mil calorías cada cien gramos he perdido un vaso

Voz 0874 20:47 cerveza que es un tercio que son como unos trescientos mililitros

Voz 1 20:51 pero bueno es como no sé si como unos cien

Voz 0187 20:53 unas cien kilos no unas cien kilocalorías sobre esos eso no es mucho lo que pasa que son eh son kilo calorías eh que están en forma líquida y que la mayoría de lo que sea porque hay son es hidratos de carbono y alcohol vamos que beneficios realmente la cerveza no tienes

Voz 1 21:10 lo siento le buscas algo bueno aquí

Voz 3 21:12 cerveza dices que no hombre claro

Voz 1 21:14 no puedo decir nada bueno estamos en el mismo equipo alcohol yo no voy contra el producto en sí pero claro a ver yo no

Voz 0874 21:22 los Zetas nunca cerveza nunca jamás jamás pues yo siempre leo artículos en la prensa de un vaso de cerveza al día es bueno

Voz 0187 21:28 sí claro y eso detrás quién está detrás de ese

Voz 1 21:32 el periodista Ángel Acebes busca para para claro se te sirva a ti para

Voz 4 21:37 pensiones para justificar que tengo un problema me llamo es que se me viene a la cabeza León Pedrito me llamo como se tengo

Voz 3 21:47 el alemán porque mucha cerveza pues es decir leve como este pavo eso

Voz 1 21:53 bueno eso te lo dice mucha gente

Voz 3 21:55 mucha gente mucho eh tú te Bynum cliente dice es que a mí me gusta mucho mi cerveza con una etapa de oreja tú le quitas la cerveza no le quita la oreja

Voz 1 22:03 claro quitó todo te digo ni te deja claro lo saben no aprobó el agua del canal

Voz 3 22:09 Carlos trabaja en el restaurante cervecería la etapa en la calle San Bernardo ochenta y ocho cómo estás Carlos buenos días

Voz 11 22:15 muy buenos días Juan Carlos vaya brete lo hemos puesto porque quise

Voz 3 22:17 la es decir si si sí sí

Voz 1026 22:20 ha destacado la cualidades negativas de su producto mezclamos con era como si en enero Carlos

Voz 0874 22:25 los que yo conozco bastante bien venden productos que también algún día deberíamos tratar y que tú seguramente vas a prohibir la burra que tenéis es fantástica pero yo no sé si la burra ata a Bogotá grasa claro Ángela estaría

Voz 1 22:36 está buena labor eh buena Burreta eh buena burraco hombre seguro que algo mejor que de la cerveza siempre

Voz 0874 22:42 me estás quitando las ganas de vivir

Voz 1 22:46 cuántos tipos de cerveza venderlos

Voz 11 22:47 el príncipe Carlos no seas tenemos en rotación tenemos ocho grifos de cerveza que están continuamente rotando en rotación crece dos uno

Voz 1 22:55 Fuentes que vas cada semana no lo están haciendo

Voz 11 22:57 Eslovenia pero aquí todavía no lo hemos hecho esta cada semana tú vas cada semana encuentras una selección de cerveza en barril diferente y luego tenemos una selección de unas noventa cien referencias en botella es un poco el paraíso de la cerveza pero además ya quietas criticando la cerveza

Voz 12 23:17 Carlos ha sacado la camiseta

Voz 11 23:21 es un poco Fernando Hierro no apuntabas Carlos están en cervezas no también hacemos comida sin gluten el setenta por ciento hasta entonces por ahí podemos ser un poco más amigos ahora luego cerveza en cubos como como palos animales

Voz 3 23:37 habla habla bien de la cerveza Carlos

Voz 11 23:40 bueno pues la cerveza la cerveza para nosotros es como como cocinar de alguna forma no hay en ese proceso de de derbi y todo esto puedes añadir los ingredientes que quieran de esta formaba lo que vas a conseguir es una gran variedad de sabores diferentes que no puedes encontrar tanta variedad del mundo del vino que nos ayuda es tocona establece

Voz 1 24:00 viendo eh nos ayuda esto para maridaje

Voz 11 24:02 se está todo el digamos para la salud pero esta vez realmente pero sí que encontramos una gran variedad de sabores y como me dijeron que Broncano iba a aprobar hoy toda la hacer ver

Voz 1 24:13 no he traido he traído

Voz 12 24:16 las más raros

Voz 1 24:18 se equivocó a la gente que no lo había aprobar

Voz 11 24:21 ha ido las más raras que podía encontrar aquí en Madrid y somos los primeros que recibimos muchas muestras semanalmente y muchas de ellas vienen en no muy buenas condiciones sí que tenemos que porque no tiene los medios para elaborar de forma adecuada

Voz 9 24:34 he estudiado políticas ha hecho un erasmus

Voz 10 24:37 en el altar del vete pero lo de aquí

Voz 1026 24:40 mi abuela me voy a echar aquello que decir

Voz 11 24:42 yo no quiero que nos quedemos con ese dato quiero decir que en España se está haciendo cerveza artesana como él gana poco a poco se están consiguiendo ciertas cosas poco a poco vamos a conseguir que haya más presencia de alguna forma a los que estamos trabajando en esto suena mal pero nos sentimos casi pioneros estamos trabajando para que la gente

Voz 1 24:59 el alcalde acaba de Carlo Ancelotti suena mal que me lo crea lo pionero pero es un poco así dirigente un héroe has abriendo huella Carlos estamos tratando de divulgar no

Voz 11 25:10 de todo ese conocimiento Cerveceros a cultura que que en otros países como Bélgica o incluso en el en el tema de cerveza artesana Estados Unidos que es el referente

Voz 1026 25:18 Carlos sin miedo sois el el el flower de mamar se Carlos

Voz 9 25:22 no no no para nada a nosotros lo que defendemos es un poco la calidad Carlos Delirium metro basado no de hecho Delirium

Voz 11 25:29 es hablado antes en Bélgica no es el sitio que más me gusta precisamente

Voz 3 25:32 en Bruselas porque no paraba de crecer para otras cosas estamos viendo Salobre encantado yo he estado

Voz 11 25:37 sí son ambientes en los que yo no estoy muy a gusto igual Broncano nos puede hablar mal

Voz 1026 25:40 yo sí yo fíjate que había cerveza esto y estuve a gusto pero por otros motivos porque es bueno pues bueno pues Hillary

Voz 1 25:48 como dices que el día que empezar no

Voz 1026 25:50 yo no voy a decir si alberga isla domina en el que la prevé más allá de cómo insistió al principio del hidratar muy poco los labios no va suceder tú me dediqué a respetar como si yo fue os a decir no no es una alergia no es una intolerancia ideológica no esto es una religión

Voz 4 26:04 no

Voz 3 26:05 no no no si tú tú dijiste una en este problema que tú te te ves obligado a hacerlo fíjate

Voz 1026 26:09 de viejas no queda más remedio si te una persona de la comunidad islámica que te dice que te Ramadán no le faltaría pero no es lo mismo lo mismo Pertur

Voz 1 26:18 deja e inhabilita es bueno que va a aprobar el chaval bueno pues tenemos aquí una buena variedad para vosotros porque la disfruta Carlos pioneros con que las velas para mí es suficientes en algunos casos sí pero ya me bien también te digo que no

Voz 11 26:37 leerlas peor que verla en alguno de ellos caso de los que traigo aquí porque hay olores ahí un poco particulares a la de la cerveza Alain Vic es esta que tenis aquí con con corcho digamos que la nota de cata en aroma de entrada por ejemplo en casquería puesto en el mercado porque me he puesto casquería el mercado como he dicho antes establo caballo pero eso es lo que recuerdo la vez que si él aromas un poco claro

Voz 1 27:02 claro que vamos a ver pero pero no tenemos vaso y nada lo yo voy a aprobar el esfuerzo nosotros no porque es lo que me me me lo deja en casa entonces por qué porque lleva corcho bueno esto

Voz 3 27:31 sí que es lo que lo hace mucho sabes que él sólo bebo agua sea para mí esto no no veo hablaría de dólares igual de fuerte Filho eh cerveza Teruelas no poco Erasmus

Voz 1 27:49 soy un poco así a lo que salía en la en Delirio en el sector primario e

Voz 11 27:55 pero eso es una es una LAN Vic es una cerveza de fermentación espontánea que es una rara avis de espontáneo cerveza él muy espontánea ella sí

Voz 1026 28:04 puede estar buena puede estar jugando a ver a tu fermentado no

Voz 11 28:10 si realmente lo que se hace el primer día de de la elaboración de una habitación con las ventanas abiertas se deja contaminar por toda la levaduras que hay en el aire entorno al río si se gana en Bruselas

Voz 3 28:22 pero hombre

Voz 4 28:25 Javier está también está

Voz 3 28:29 él me gustaba cerveza que esto huele muy fuerte que es un torrezno sino hacer

Voz 4 28:34 hasta que no se lo el

Voz 3 28:36 el Torres lo mal porque sabe lo que me puede pasar

Voz 0187 28:39 no sólo mojarse los labios venga si ha comido insecto has comido

Voz 1 28:42 pero el alcohol es una tema comía Alon Bar es verdad es un problema así pero ahora tengo yo te esa con la foto aludiendo a lo gustativas aquí estoy no noto paralelo al alma te dejó claro no sé qué tipo de tecnología alienígena no venga Bojan los Nuggets eh

Voz 4 29:08 una

Voz 1026 29:09 que me ha entrado un poco eh

Voz 4 29:11 a ver qué tal

Voz 1026 29:14 sí casquería cerveza me susurró tranquilo que yo te aviso y luego me avisaron

Voz 4 29:18 sí se nota se nota es la boca de y eso está anotando un poquito ese que da la verdad es un poco

Voz 11 29:33 una cerveza Un poco serio

Voz 1 29:35 siente no se siente

Voz 4 29:38 qué hacer

Voz 1026 29:43 estamos vamos un poquito más suave que la más suave de las que estáis con lo que he consumido me podían borracha no poco

Voz 1 29:49 sí efectivamente champeta esto es María te convenga colorines

Voz 11 29:56 para darle una sin alcohol a ver si para seguir

Voz 1026 29:58 no no no no no no no no si así es la que sea gorda

Voz 11 30:02 que son todos bastante raras eh venga pues una cosa es la paz los otros es una cerveza de de Valencia son chicos de Valencia ensayamos Z es una Ramos Villares un estoy un poco al alemán es eso

Voz 1 30:14 en la sección clubes de tu igual que no agua al igual mantas un poco más recuerdos huele a que tiene que buscar aquí David Carlos tiene que ser un puntito ahumado

Voz 11 30:23 o un caramelo ensalmo cito

Voz 1026 30:26 Caramelo ha dicho sí

Voz 1 30:28 venga venga venga venga pero bueno tu primer nazi Javier no tiene ningún Javier vamos buenísima

Voz 1026 30:37 la Dhul Javier se puede volcar esto mediador

Voz 4 30:41 es potente un poquito venga venga

Voz 1026 30:49 no puedo pero es que sólo ver ver ver el color viniendo hacia mí ya es terrible

Voz 0874 30:52 a ver

Voz 4 30:59 yo creo regresaba plástico ahora

Voz 3 31:04 pero pero pero por qué pero por qué te pasará esto de esto es una decisión cuando tomase esta decisión nosotros horas no no todos lo recomendó no entiendo hacia dónde va tu vida

Voz 1026 31:18 me estima me más común la verdad es que es para poner mala cara

Voz 11 31:24 tampoco queremos con lo pasé mal pero tiene que probar la cerveza de moda tenemos aquí una que es

Voz 1 31:29 nadie y me han dicho poco yo estoy pasándolo mal porque me abre toda norma va a ser muy agradable yo había despedido ya pero

Voz 1026 31:35 bueno no sé si claro Carlos que te hecho yo me tomo esto huele bien pero muy bien te apesta huele como o porque huele como a Zuma

Voz 11 31:43 sí es un punto tiene un punto de lúpulo que al final le da aromas a frutas tropicales

Voz 1026 31:47 Juan Tato frutas se lo digo una cosa pero bueno esto gusta eh pero él ha solido

Voz 1 31:53 cuál es esto es esto la Clarita pues no

Voz 1026 31:56 es abuelo huele ya a zumo zumo

Voz 1 31:58 sí sí sí seguro

Voz 1026 32:01 eh

Voz 4 32:05 bueno lo que no sabía Broncano es que

Voz 11 32:07 Lúpulo además de aroma fruto también te da un poco amargo al final que está descubriendo

Voz 3 32:12 esta sí que Carlos Ávila del restaurante cervecería La tape San Bernardo ochenta unos vamos para allá luego hasta luego Carles gracias muchas gracias

Voz 4 32:26 aunque seguí pero no te importaría pero tengo te con sus padres venga a llamarlo

Voz 1 32:36 no te tienen que venía

Voz 4 32:37 no obstante

Voz 1026 32:41 a vivir que son dos días Javier del Pino