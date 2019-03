El arte del Kung Fu en el Monasterio de Shaolín

Voz 1 00:00 para alcanzar tu objetivo de esta forma hay que ejercitar la fuerza interior hay dos clases de fuerza la fuerza exteriores física se desvanece con la edad estas obra con la enfermedad la otra es el Chelsea la puerta interior todo el mundo la tiene pero es mucho más difícil de desarrollar la fuerza interior permanece haga frío o caladora dura hasta la vejez

Voz 2 00:29 y más allá

Voz 0874 00:40 Nos hemos trasladado hasta el monasterio de Shaolin en la provincia china de Henin donde estudió el joven Kwai Chang

Voz 4 00:46 a que todos conocimos por su sobrenombre que es el pequeño saltamontes ya saben ustedes que estos momentos muy Vintage en en A Vivir tienen siempre un responsable que es nuestro antropólogo inocente que es Jacinto Antón cómo estás

Voz 0874 00:56 días buenos días Javier donde no hay controversia no hay victoria ni derrota esa usted flexibles resiste a la tormenta Javier

Voz 4 01:05 no sé qué de que no no sé cuál puede ser mi siguiente intervención después de esta gente

Voz 0874 01:09 esto se lo dice que el quién a quién bueno sabéis el maestro sea soy dice a qué tal cual chal

Voz 0840 01:17 a dedicar es una una de las tantas y enseñanzas filosóficas de vida e ningún Astérix

Voz 4 01:26 que tú tienes impresa en la camiseta se ya ya

Voz 0874 01:29 es si tengo también dar cera pulir estoy de de combate bueno pero sí que fue una serie que marcan nuestra infancia adolescencia de muchos de nosotros cuando solamente había

Voz 4 01:38 una televisión creo que todo si de verdad desafuero

Voz 0840 01:40 con un impacto tremendo yo creo que empezamos a entender que esto de esto de las de las artes marciales tenía un trasfondo vital y que tenía un trasfondo filosófico empezamos a entender ahí con con con con U no Nos marcó mucho a todos se han hecho muchas bromas y se han hecho muchas risas con David Carradine y con Kung Fu pero vamos yo creo que de aquí arranca toda nuestra nuestra relación con con las con las artes marciales estaba un poco digamos están ahí está admiración por repoblar las artes marciales más allá de que sean técnicas de combate y no hay una parte de autoconocimiento ahí más allá del deporte no del todo eso ha arrancado un poco de David Carradine

Voz 4 02:24 además Jokin conociéndole seguro que tú estarías yo que sé en el monasterio en el que recibió su formación Kwai Chang en el en el Olimpo

Voz 0840 02:31 pues mira tengo que decir que sí que yo estoy en el escenario Shaolin eh entendido entendió perfectamente porque porque se marchó David Carradine por pues porque se marchó el personaje que por la comida pues no sabes cómo se comen el monasterio en el monasterio se es comida es comido todo eh de limosna y entonces pues es sobre todo Tóful muy iban unas comidas realmente durísimas yo yo creo que él se marchó no para buscar a su hermano en el oeste sino para para para escapar de las comidas en nuevas teorías

Voz 4 03:02 que yo no sé si estaba cerca de la espiritualidad de un monasterio o si ya es un poco un parque temático bueno estará un poco

Voz 0840 03:10 pues broma aunque ello adelgace bastantes bastantes kilos en ese viaje en sería general llenar salas de las grandes giros pero la verdad es que es un sitio extraordinario en sabes que chinas muy montañosas esto está en unas en unas montañas esas montañas son Jan esto está cerca les dan fe de una pequeña ciudad el monasterio existe desde hace mil años esta ese ese ese monasterio allí se enseña el el las técnicas de de Kung Fu sabes que el Kun Fu el a empezar a practicar los monjes como era una forma de de evitar el el anquilosamiento de tantas horas de meditación no entonces desarrollan una serie de ejercicios que Alice técnicos que un poco les servían para moverse dijo

Voz 0874 03:57 para contrarrestar todo el tiempo que pasaban Ximo

Voz 0840 03:59 entonces se dio cuenta de que esas esos esos movimientos esa serie de gestos y tal también servía para para para la autodefensa se hicieron famosos los los monjes guerreros Shaolin tiene unos monjes que son unos mojes llegamos más más culturales que se dedican a a temas menos mundanos y luego los los monjes guerreros que son los que han hecho famoso al monasterio y que durante muchísimos años durante de la Historia de China exportaba han guerreros especialistas en técnicas en estas técnicas de de lucha que se basaban ya te digo en en en ejercicios que al principio eran es para para para desarrollar un poco el el el cuerpo no

Voz 4 04:43 lo que no forma parte de la afición es esa lección que escuchábamos al principio sobre la fuerza lo que él lo del Che

Voz 0840 04:48 es el flujo vital es la la energía intrínseca de de de las personas eso conducir conducidos desarrollar de una manera la de una manera ha ejercitado pues posibilita llevar la energía a determinados puntos del del cuerpo entonces en fábricas como una especie de escudos de energía que que te permiten realizar cosas que pueden parecer proezas atléticas no de los altos los golpes todo eso sabes que en principio esto esto es en estos movimientos están basados en animales curiosamente en en en animales el Tigre es bastante lógico en el dragón también parece parece lógico pero pero también en la mantis religiosa y la grullas porque hay una serie de de posiciones que que sirve para desarrollar esa energía esa energía Inter interior y llevarla a determinados lugares del cuerpo yo estuve conviviendo te te dije con con los con los monjes estos durante unos días allí en el en el monasterio te das cuenta que lo tienen muy muy muy asumido

Voz 5 05:50 sí tienen esa

Voz 0840 05:52 la capacidad de dar saltos de moverse que es que son realmente realmente extraordinaria os tuve porque un bailarín y coreógrafo contemporáneo danza contemporánea montó un espectáculo con diecisiete monjes de Shaolin trabajaba con ellos y fui a ver cómo montaba en ese ese espectáculo allí en en en el monasterio

Voz 0874 06:15 luego gira van por el mundo gira van por el mundo con

Voz 0840 06:17 este espectáculo de danza contemporánea e una mezcla de danza

Voz 0874 06:21 Contemporani Hay fui movimientos de Kung Fu pero luego hay

Voz 0840 06:26 los que son los los es hacer espectáculos directamente de Kung Fu exhibiciones de todo por todo el mundo que son monjes del monasterio algunos porque hay en monasterio que sería digamos el lugar central de desarrollo y de tradición del del kung fu y luego alrededor se ha montado de todos salir escuelas paralelas si la los los monjes originales son unos unos cuatrocientos los que viven en el en el monasterio Monasterio que es un lugar maravilloso con con murallas con pagodas y varios con estatuas es un lugar es como entrar en una en un mundo perdido oí remoto alrededor Aíto una serie de escuelas de de y con más de cuarenta mil jóvenes que están aprendiendo algunos de maestros que emanan directamente del monasterio y otros de gente que ha montado el negocio un poco alrededor de de de monasterio en vez por ejemplo muchos jóvenes rusos es es una tradición no enviar a a chicos rusos bienestantes a internos en monasterios de escuelas de de de

Voz 0874 07:35 esto escuchábamos ahora es una escenas de El último Samurai el cual Zwick

Voz 6 07:40 invierno de mil ochocientos setenta y siete qué significa ser samurái

Voz 7 07:46 dedicarse por entero un conjunto de principios morales

Voz 6 07:50 buscar la quietud de las casas

Voz 0874 08:05 seguro que tú en algún momento ha querido emular a Tom Cruise no practicar cuando no sé ni lo que es la verdad bueno el entonces en la esgrima las iba japonés

Voz 0840 08:12 esa es es un arte marcial hay que pensar que los artes marciales artes marciales existente desde hace milenios en prácticamente todas las culturas han desarrollado algún tipo de de de artes marciales las que más conocemos son las chinas japonesas las orientales en general porque también tenemos el el la el taekwondo que es de origen coreano y tenemos también la boxeo tailandés estemos tome una serie sobre todo son son técnicas orientales de lucha que de alguna manera conllevan una cierta una Z algunas una cierta espiritualidad tiene conocimiento no búsqueda de conocimiento de los japoneses en esto ha sido han tenido bastantes y tipos de de técnicas de este estilo no sería bueno pues todos los que acaban siendo o no lo el cara tildó el que viendo el seguir japonesa que se practica no con las con las catalanas originales de acero porque sería desaguisado vía muertos en cada en cada en cada combate en cada ejercicio sino con con con cañas de bambú es la ropajes muy impresionante vas con una máscara es todo muy elegante los movimientos son como todo lo japonés muy muy concretos muy coreografiado por lo que veo muy muy muy claro nacional pero bueno te pegan buenos Castañar si realmente te te te puedes hacer daño incluso con los con los en el con los bastones no dudó el esquí de el quinto es el el tiro con arco el tiro con arco japonés también es es está desarrollado como una técnica espiritual en los los guerreros que que disparaban el arco eran los más aristócratas es una técnica mucho menos menos popular eh queda reducida solamente a a grandes grandes personajes que que que que lo que lo practiquen porque hace falta ahí sí que realmente hay una carga de de espiritualidad en en en el tiro en el tiro con arco japonés tremendo en principio es una técnica guerrera evidentemente a a disparar el el el arco tanto a pie como desde desde el caballo pero pero se ha ido refinado de una manera que esa comerte una técnica tremendamente espiritual se a los grandes maestros de crudo pueden disparar en sitios que completa oscuridad y acertar en la en en el blanco la la idea primordial que es que puede sonar muy a Kung Fu es el

Voz 5 10:41 yo soy la flecha

Voz 0840 10:43 no importa no no tengo que apuntar porque yo soy la propia Flecha que se dirige hacia su objetivo hay todo hay una traslación del del espiritualidad zen al al ejercicio del del tiro que es que es muy muy impresionante yo lo lo lo lo bueno parece que va a mi manera porque tendrías que hacerlo con arcos de los de los que tienen de ellos que no os arcos espectaculares altísimos que muy mal la moto supongo que pasan años y años y años experimentando practicando no solamente ya te digo en la parte de del tire la técnica el tiro sino también la espiritualidad que conlleva toda la práctica del del CNIO muy bonito el tiro con arco con arco japonés cuando uno está al alcance de que nunca mejor dicho de todos

Voz 4 11:26 a escuchar ahora el mayor icono que nadó las artes marciales o por lo menos en Occidente que es desde luego

Voz 0874 11:31 Lucy in

Voz 8 11:34 o es marciales incluyen todas las artes de combate como karate judo boxeo chino Jun como quieras llamarlo todas esas como y que ido etcétera etcétera pero son formas combativas de pelea algunas son hoy por hoy deportes pero otras no son utilizadas para golpes de patada de dos golpeando los ojos si cosas así

Voz 4 11:56 ya que en fincas de la pintéis pues esa sí entonces golpeando en los ojos Bruce Lee que iba a ser confundo

Voz 0840 12:02 si el curiosamente él lo incluso tenía un proyecto para hacer una serie de Warrior que que que era un un un guerrero un experto en artes marciales chino que llegaba el Far West como vemos es prácticamente lo lo lo fue después pero hubo ciertos problemas con con el con el personaje no solamente porque porque él se le veía más relacionado con el con las artes marciales y con el con el Kun Fu más moderno es el es el ubicaba más en películas modernas de de acción sino porque se decía textualmente que tiene un aspecto demasiado demasiado asiático demasiado chino finamente eso todo por por por David Carradine bien por un problema básicamente de racismo sea era es un un americano que parece chino pero que competir esos rasgos porque no tienen en realidad nada de chinos cada bien tienen esa cara tanto tanto el padre como como los los hijos lo que es curioso es que es que se hizo la la película cuando se de la película de la de la de la serie muchos años después en los años ochenta salía como hijo de David Carradine el hijo de Bruce Lee para estos fue de alguna manera una forma de cerrar de cerrar un poco esa esa historia no de de del de que Bruce Lee no fue no fue el el que en el Caine de de que es una es un es una pena porque hubiera sido un grandísimo un grandísimo Kane no entiendo a Sanidad aunque difícilmente hubiera llegado a las alturas de introspección y que que que que tenía que tenía debe de Vic

Voz 0874 13:33 mirada silenciosa durante tanto tiempo una serie que fue

Voz 0840 13:36 muy larga duró duró varias varias temporadas muchos capítulos recuerdo que en los capítulos salió gente tan curiosa como Jodie Foster como Harrison Ford incluso salió José Feliciano

Voz 0874 13:49 cuando ellos cabellos aparecía prácticamente todo todo el mundo Pat Morita el propio Pat Morita Izmir Hay Leslie Nielsen he leído que salió también en Gaza como puedas sería bonito recuperarlos yo a veces

Voz 0840 14:03 en Internet miras alguno recuerdas alguno conecta con esa música en con la flauta con la flauta que que que que llevaba que es ahora seguramente parecería

Voz 4 14:12 un poco lenta la serie no sí pero bueno

Voz 0840 14:14 hace ya parecía entonces

Voz 0874 14:17 pero no lo escuchábamos dado que los chipirones náuticos

Voz 0840 14:21 pero pero realmente conserva ese tono de de cierta espiritualidad digamos el contraste que hay una alternativa entre las escenas de acción las escenas de reflexión en el monasterio que el el el joven saltamontes va va aprendiendo cosas sobre la vida y sobre la esto yo creo que fue también nuestra nuestra entrada dan un cierto hippies como también es eh esa esos capítulos de de confío yo recuerdo con muchísimo cariño la verdad

Voz 4 14:51 si la meditación podía también quizá compararse a ciertos estados emocionales que llegan cuando fuma es algo que no quieres fumar

Voz 0874 14:57 si algo algo algo había también ahí pero vamos yo creo que ellos lo hacían sobre todo por la

Voz 0840 15:03 las técnicas de las técnicas las técnicas más budistas eh pero claro nada que ver con toda la caterva después de de luchadores que han que han venido hay que que vamos que han hecho han hecho estragos en en la opinión que tenemos sobre las artes marciales

Voz 4 15:19 es de hecho tienes cuenta alguien que sabe mucho de esto a pesar de que su profesión yo creo que es crítico musical no es más que otra cosa no

Voz 0874 15:26 bueno pero bueno pues seguramente estará diestro en estas artes a la hora de buscar a la hora de buscar a alguien que no pues claro podíamos

Voz 0840 15:34 pues que ahora Chuck Norris eso

Voz 0874 15:36 alguien así pues bueno Van Damme pues dándolos teníamos a mano entonces pues Luis Irago pues tiradores que podíamos Luis Davis cómo estás sentado algunas de ellas muy bien es esto no

Voz 4 15:46 poco si digo que tú eres experto no sé si en artes marciales o en la historia de las artes marciales

Voz 7 15:51 no en realidad simplemente me limito para Gary judo desde hace unos cuantos años Si bueno mi conocimiento aparte evidentemente es cierto que es es cinturón negro de judo pero cuando practicas judo alianzas del cinturón negro te das cuenta que justo en ese momento comienza a conocer la practicar deportes ahora estoy digamos empezando a aprender de verdad hasta ahora ha sido con una especie precalentamiento

Voz 0874 16:13 este concepto de la resistencia de ayudo a mi me cuesta entenderlo

Voz 4 16:16 digamos si te encuentras con unos con unos malos en una calle sin salida no

Voz 7 16:20 no no no no en realidad puede que el judo no sea la el arte marcial idónea para la defensa personal porque hay algunos que son mucho más mucho más efectivas como por ejemplo la incluido pero también se fundamentan en lo mismo tú nunca tienes que llevó la iniciativa tú tienes que esperar a que lo otro haga algo por lo tanto también se acentuó un poco el carácter pacífico que tiene en el fondo estas artes marciales porque en realidad tú nunca llover la iniciativa tú siempre esperas a que el otro haga algo y entonces aprovecha es la fuerza que él desarrolla para agredir T para proyectarla para proyectar León el caso liquidó romperle la muñeca al codo los dedos en fin lo que se Luquero

Voz 0874 16:52 pero vaya vaya crítico de música aquí tenemos gente piensa que cuando él hemos vivido aventuras en el Sónar se hemos vivido aventuras en el Doctor Music Festival acto yo lo he bañado desnudo

Voz 7 17:02 ni más ni menos por una lesión en el talón que no me produce haciendo judo sino cubriendo el Sónar no te lo voy

Voz 0874 17:07 de bueno también hay que saber defenderse exactamente

Voz 7 17:11 ahí hay un componente espiritual también el judo digamos que supongo que sí pero yo sé occidental entonces lo que para mí tiene el judo fundamentalmente es que mientras entreno mientras los entrenamientos sin olvida todo lo demás lo único que tienes que hacer es estar concentrado en lo que estás haciendo eso por un lado y por otro lado sí que tiene algo muy oriental que a mí me fascina que es el respeto al respeto y la educación saludas todo en judo saludas al profesor saludas al tatami que es donde lo practica saludas al adversario no te puedes es vestir mirando al al y te has de girar para ajustarse el cinturón y el judoka es decir hay algo de de tranquilidad hay algo de cuidado tienes fuerza pero tiene que ser proporcional alardea utilizarla y sobre todo mucho respeto hacia no sólo hacía adversario que eso en otras yo creo que son unas por eso se dice que es muy útil para los niños porque les enseñas educación educación y contención que son cosas que yo creo que son bastante necesarias en los tiempos que corren

Voz 0840 18:11 hecho gracia esto que dice que saludo asalta también es recordado los luchadores de sumo que tiran llegando así arroz hacen ese ritual de que por cierto el sumo es el el arte marcial más antigua si pones los demás me he visto que son relativamente modernos estéticamente son del siglo XIX

Voz 7 18:27 bueno en realidad el judo si existe matizó en el siglo XIX pero Perón un conjunto de técnicas que se venían practicando es de tiempos inmemoriales pero no lo que hizo fue darle digamos un corpus estructurar las entonces el judo moderno que practicamos de ahora es una sistematización de técnicas antiguas milenarias en muchos casos en algunos casos hay algo prohibido en judo sí bastantes cosas por ejemplo

Voz 0840 18:49 en los ojos se por ejemplo

Voz 7 18:52 Torres tiene que estar bautizados no puedes sólo puedes aparte de proyectarse lo puedes inmovilizar estrangular o Luxor y las exacciones sólo son los miembros superiores no puedes Luxa rodillas son pues lo exacto vídeos en youtube por ejemplo por ejemplo que es un judo de suelo para entendernos los luchadores van directamente al suelo o casi de manera inmediata al suelo pues hacer de todo pues atacar la rodilla puedes atacar el el codo pues atacar la muñeca en judo no puedes atacar cuello muñeca y codo más las piernas son in in intocables por supuesto no puede golpear ahí está muy reglado y muy pautado incluso hay llaves que sean prohibido porque había algunas llaves por ejemplo las cuales era predominante la potencia física había luchadores ahora no recuerdo de qué país no si georgiano granadinos que tiene una gran potencia y entonces para limitar en lo que es la fuerza física conducir la ayuda hacia la practica de la técnica hacia tener técnica se prohibieron algunas de estas llaves que en realidad lo único que era

Voz 0874 19:52 coger al adversario y tirarlo una pregunta básica sería lo has usado alguna vez fuera del tatami claro no en realidad yo siempre

Voz 7 19:59 les pongo un poco lo mismo en caso de conflicto sirve para ser el más rápido saliendo de la escena

Voz 0874 20:04 se sabe salir corriendo

Voz 4 20:07 es una buena enseñanza caminan de la flexibilidad es la traducción de judo y entonces supongo que tampoco podrán empezar a practicarlo cuando ya eres mayor no

Voz 7 20:14 bueno eso no es del todo verdad

Voz 0874 20:17 es verlo mayor que se bueno de hecho

Voz 7 20:19 yo practica judo hasta el final de la infancia comienzo de la adolescencia luego lo dejé por espacio de cuarenta años ya los cincuenta por una razón muy pragmática que no tiene nada que ver con la filosofía oriental sino que fue un comentario de mi mujer que es un momento consideré desafortunado que al verme levantarme de una silla en la playa que tenía la banqueta justo a la altura de la de la de la arena comentó que mis movimientos eran propios de un viejo entonces eso la verdad es que me hundió moralmente y pensé que tenía que volver a hacer algo de deporte para no dar un aspecto tan penoso a mi propia mujer comenzó a hacer judo a los cincuenta y diez años bueno comercial con el cinturón verde que es el el grado que había alcanzado cuando lo practiqué de joven eso fue una cosa que me hizo mucha ilusión me me me respetaban una presunta sabiduría que si realmente había olvidado pero bueno en diez años se consiguió pasar de verde a negros a los sesenta entonces sí bueno de hecho conseguido el cinturón negro lo conseguí con sesenta y dos años

Voz 0874 21:19 conservas ya siempre oyes que renovarlo cada año como carne

Voz 7 21:22 no no no no el cinturón negro ya es de por vida lo único que quitará no ya no me lo quita nadie lo único tengo diploma y todo lo único es que soy negro primer dan en principio por ejemplo a mí mis mis en seis del del gimnasio tienen séptimo dan ellos se pueden llevar cinturón blanco y rojo sólo algunas personas en el mundo alcanzan el décimo dan

Voz 0874 21:42 esto ya es bueno es que gana llevar toda la vida practicando entonces que que tú mujer pegado parte comentarios más si te pones ahí te pueden decir votarán no ya en realidad me he metido

Voz 7 21:51 Haniya en la falta que me digan a veces le hago demostraciones estuvo

Voz 0874 21:54 sea en casa de lo que soy capaz de hacer porque no se lo mira cariño esto es lo que pasa por aquel comentario que hiciste en la playa de todos hay que decir que estas artes marciales tiene tiene un aspecto de belleza plano

Voz 0840 22:07 es lo que estamos reivindicando aquí no estamos reivindicando las las técnicas de de banda sino es esta ida del del chino de de que se puede trasladar esa energía interna en una cierta belleza plástica no es exacta

Voz 7 22:19 ante así porque de hecho incluso yo tengo calculado que cuando Mi cuerpo me permita las caídas cuando ya me anatomía se resienta a a practicar admitido que liquidó es lo más elegante que hizo una de las cosas más elegantes hasta el punto de que hay movimientos de danza contemporánea me comenta una amiga que la practica que se basan en la en movimientos bueno no son coreografías de esos movimientos defensivos que consisten en desequilibrar la adversario que sepas bueno hay movimientos de danza contemporánea que se Baiona leyó es maravilloso ver cómo practican el equipo yo lo suelo ver a veces porque después de clase de judo en el gimnasio se practica equívocos aparte que llevan a un estas sí de falda pantalón la Hakan Ana que es preciosa siempre querido tener una mi mi hijo de hecho estuvo practicando cuando durante una temporada y también tenía una

Voz 0874 23:06 sí es es precioso entonces equipamiento y muy elegante muy elegante de hecho

Voz 7 23:11 ver a los a los que practican Aído como se aderezan cómo se colocan el el la vestimenta es muy bonito si hay algo de de armonía de plasticidad de flexibilidad que a mí me resulta fascinante en estos diez años

Voz 4 23:25 cincuenta sesenta ó sesenta y dos a alguna lesión

Voz 7 23:28 con algún hueso roto no me he tenido tonterías bueno haber luego una vez en el pie y tuvo un pequeño esguince de tobillo

Voz 0874 23:37 pero bueno te pueden hacer mucho más daño

Voz 7 23:40 la vida con mi mujer ahora mismo tiene el perdone roto se lo rompió el otro día cruzando la calle

Voz 0874 23:46 evidentemente bien que eso lo recuerdas tú no

Voz 7 23:50 te puedes hacer daño por supuesto pero es que viviendo te haces daño

Voz 0874 23:53 bueno pues oye suerte con con tu carrera en el Giotto Grace toca techo casi pero todavía te queda un poco me queda muchísimo lo que no me queda tiempo para desarrollar sus habilidades naturales entonces ocho unos japoneses los mejores por cierto esto

Voz 7 24:08 no ahora ya no sea realmente sí que son muy buenos y no recuerdo el nombre del primer holandés que les ganó un oro olímpico pero a ver los hay muy bueno se sigue siendo es que en realidad en Japón el judo es casi casi como nuestro fútbol lo practican siempre y además no con carácter competitivo perdido una cosa muy curiosa en Japón que demuestra la diferencia cultural que hay entre ellos y nosotros en Japón no hay tantos cinturones como japoneses blanco eres marrón hombres negros es decir o no sabes sabes algo

Voz 0874 24:38 ah vale vale vale ya aquí para no está mentalidad antes

Voz 7 24:41 llevado todos los cinturones porque un occidental no va a estar siete años de cinturón blanco no no no concibe un progrese tan lento

Voz 4 24:48 fíjate que cuesta creer que sea es crítico musical yo no sé si hay alguna estrella del rock que practique ha informado de esto no

Voz 7 24:53 no no no la verdad es que lo dieron que curiosidad no se ha quedado siempre por sentado que no

Voz 0874 24:57 porque realmente

Voz 7 25:00 no necesita un cierto tiempo y luego por supuesto que tienes que tener digamos unas vamos no no no ser proclive es porque esto va en detrimento de tus prestación si una moto Sakamoto en aquella perico

Voz 0874 25:13 la diferencia es hábil con la espada es posible que hiciera que sí sí es es es posible que es posible que sí es posible que se Luis Hidalgo gracias por venir un abrazo gracias a vosotros hasta la semana que viene water my friend

Voz 9 26:10 un ejemplo