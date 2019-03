La vida es sueño

Voz 1 00:00 hola hoy les mostraremos cómo se preparan los sueños la gente cree que es un proceso fácil y sencillo pero es algo bastante más complicado se trata de una combinación de ingredientes complejos muy delicada en primera ponemos algunos pensamientos Salazar eh luego añadimos unas cuantas reminiscencias del día mezcladas con algunos recuerdos del pasado a amor pasiones emociones todas esas Johnny si ponemos la música escuchada durante el día cosas que hemos visto y también algo personal

Voz 2 00:56 aquí está lo que busco Javier el rastro de un tipo de sueño que se encuentra en esta pequeña isla que está en mitad del río Tíber en Roma por aquí no se ven turistas porque hay que bajar por unas escaleras hasta al borde del agua para ver una cabeza de toro quizá un viejo bolardo para amarrar barcos y al lado los restos de uno figura tiene unos dos mil años por el perfil es un hombre pero un bastón él que su de una serpiente no es un hombre cualquiera siglos antes de que naciera la leyenda de que visitó sonaba como él fue crucificado como él también se convirtió en Dios esas que pidió para los griegos y Escolapios para los romanos este aquí porque subiendo unas pequeñas escaleras llega a su templo eje convirtió a esta isla en la islas quitarle la antigua Roma Teo vamos dos mil años atrás en concreto bajo el imperio de Claudio un tipo listo incompetente al que una serie de televisión transformó en medioevo

Voz 0874 01:54 miénteme cine Carlos López Tapia entramos en la historia de los sueños del sueño sólo que dedicamos casi una tercera parte de nuestras vidas y un dato en los últimos cincuenta años de historia occidental el tiempo medio de sueño ha disminuido una hora y media

Voz 4 02:09 un servidor de y se está preparando ungüento para los problemas de vista que tiene uno de los varios fieles que están en incubación esta noche para la ciencia incubación es el tiempo que un microorganismo necesita para hacernos polvo como hace la gripe pero aquí significa pasar la noche y dormir en este templo que es uno de los más grandes entre los doscientos y cuatrocientos que hay por toda la zona mediterránea es lo más parecido a los hospitales modernos aquí hay un par de serpientes inocuas que forman parte del ritual que ayudará a los enfermos a soñar con el Dios iba a recibir su receta con símbolos que luego traducirán los Ac2 Jackie un gallo que ha atraído alguien que tiene un problema grave aunque tiene bastante dinero porque lo habitual es harina y ofrecer una galleta en el altar que se llama mola de dónde viene nuestra palabra himno la ir desplazando este panel de madera se centran en la parte principal del templo hay media docena la de persona sobre colchonetas hechas con hojas y ramas todos han pasado de comer el sexo durante varios días se han lavado todo el cuerpo antes de entrar ya han tomado la infusión que les ha llevado el sueño era aquel himno es cierto que tiene una convulsión muscular sería fácil confundirlo con epilepsia pero seguramente sea Satur mismo por envenenamiento con agua conservada en un recipiente con esta año en el fondo es algo muy corriente aunque la causa no se sabrá hasta el siglo XX al al sacarme de aquí ya

Voz 0874 03:50 no sabemos cuántos empleo por primera vez en la expresión fábrica de sueños para referirse a Hollywood y al cine

Voz 0347 03:56 con precisión no pero con toda probabilidad va a partir del cine sonoro haciéndose nuestra

Voz 0874 04:01 sueños estamos ante uno de los primeros misterios del hombre tal vez

Voz 0347 04:04 el primero quizá yo sí sin duda el primer misterio pero sobre el que cabe dudar es que el hombre haya sido el primero en el mundo de los sueños durante la mayor parte de nuestra historia solamente los poetas y los creadores de historias fantásticas soñaron que los animales también soñaban hasta que la ciencia les dio la razón

Voz 7 04:20 cuántos en monetario izaron los cerebros de otros

Voz 0347 04:23 mi pero también ellos mueven sus ojos jugando duermen y su cerebro tampoco descansa hay algunas diferencias curiosas como que las vacas duerman con los ojos abiertos o que el delfín duerma con la mitad de su cerebro mientras que la otra mitad sigue despierta pero todos de las ratas sale elefante pasamos por las mismas fases del sueño bueno todos con la excepción de los hormiguero que no he logrado saber porqué motivo va a su aire en este sentido

Voz 0874 04:45 no hay gente rara o animales raros en todas partes pero no nos proponga es que dedique mula sección a los hormiguero que yo creo es demasiado específico

Voz 0347 04:52 es tratar de contener de bueno que Paqui Ramos podría entrar bueno tengo pero

Voz 0874 04:55 hay un momento concreto de la historia en que los hombres pretendemos interpretar los sueños

Voz 0347 05:00 imposible adaptar algo así pero hay toda una colección de cinco libros escritos en el siglo II por un greco romano un talar temido lo de dar el Dix fue de los primeros en realizar los símbolos luego habría muchos más muchos lo han aprovechado para ganarse la vida todos sabemos quién fue el último que lo hizo y que ya es materia de

Voz 8 05:18 de la Antigüedad ha habido tres grandes cambios en la idea del hombre sobre sí mismo tres fuertes golpes asestados a nuestra vanidad antes de Copérnico creíamos que éramos el centro del universo antes de Charles Darwin el hombre creía que era una especie en sí mismo independiente del reino animal antes de Sigmund Freud el hombre creía que lo que decía y lo que hacía era en el producto únicamente de su voluntad consciente pero el gran psicólogo demostró la existencia de otra parte de nuestra mente que funciona en la clandestinidad y que puede incluso gobernar muestras minas estáis la historia del descenso de Floyd hacía una región casi tan negras como el mismísimo infierno el inconsciente que el hombre de cómo dejó que entrar

Voz 9 06:08 la mil ochocientos ochenta y cinco en Navidad estamos eso

Voz 0347 06:12 Hollywood en mil novecientos sesenta y dos coño Houston y Montgomery Cliff haciendo de joven Floyd vista con ojos de hoy funciona bien como somnífero no quiero imaginar si no hubieran dejado en los huesos el guión que le encargaron al filósofo Jean Paul Sartre hasta el punto de que pidió no parecería

Voz 0874 06:26 es crédito bueno los sesenta fueron años muy intensos en cambio sí Freud se había convertido en uno de los pilares de las ideas de la época con su teoría de que teníamos otro yo dentro de nosotros y que a través de los sueños y de psicoanálisis se podía llegar hasta la parte del cerebro donde se escondía sea otro yo

Voz 0347 06:41 es difícil ser una persona el siglo XX no ser algo freudiano pero flojo fue el primero en hablar de la inconsciente en realidad no fue original en casi nada pero es una buena prueba de que las ideas no tienen que ser originales ni ciertas para tener éxito la película de Houston tampoco tuvo mucho ir al cine tardó cincuenta años en volver a tener Afrodita protagonista lo hizo hace solo los siete años con Un método peligroso con David Cronenberg de director y con Viggo Mortensen haciendo un frío y Maduro que ya triunfaba en el mundo de los artistas sobre todo entre los surrealistas o con Hitchcock y sus obsesiones eso Fellini las suyas siempre con ese medio Fred ha marcado el siglo XX siempre conservará el mérito de despertar curiosidad de interés por el mundo de los sueños pero en este siglo está ampliando la corriente que indica que su trabajo como psicólogo es una gran mentira

Voz 10 07:27 no es va las

Voz 0874 07:37 en el mundo de la psicología sigue criticando al psicoanálisis de Freud porque las pruebas experimentales au clínicas no pueden ser reproducidas por otros científicos empleando las mismas técnicas y la misma metodología si eso no ocurre no se puede llamar ciencia

Voz 0347 07:51 efectivamente Anzo ni cree en un psiquiatra británico muy reconocido describe a Freud como abro comillas un charlatán retorcido marrullero muchas de las piedras fundacionales del psicoanálisis son una farsa cierro comillas

Voz 0874 08:03 hay muchos científicos piensan que va siendo hora de sepultar al psicoanálisis incluso como idea junto a los elixir es al químicos el purgatorio o creencias que han resultado útiles a los charlatanes a lo largo de la historia

Voz 0347 08:14 en el lado de la ciencia a los médicos y psiquiatras lleva medio centenar de años tratando de llegar lo más al fondo posible del sueño cuando se montan un hospital español el primer laboratorio para estudiar el sueño por allí andaba una jovencita que empezaba como residente hoy ha recorrido muchos de los cargos de importancia dentro de su especialidad y en más de uno fue la primera mujer que los ocupo presidente de la Comisión Nacional de neurofisiología clínica cuatro veces Secretario General de la Sociedad Española de neurofisiología

Voz 7 08:42 presidente del Consejo Nacional de Especialidades

Voz 0347 08:44 médicas incluso fuera de la especialidad ahora mismo es la presidente del Club Rotary en Madrid y esto sin dejar su propia consulta donde suele acabar a la hora justa para llegar a casa cenar

Voz 0874 08:54 Inés Picornell cómo estás Inés buenos días hola buenos días Javier que somos presidente Hinault presidenta y secretario y no secretaria porque tú quieres que usemos esas palabras hay una razón para ello y yo tengo la mejor semana para reivindicar la bueno

Voz 7 09:09 yo creo que es importante para mí respetar nuestra lengua y que es el presidente del participio del verbo ser el ente excelente que preside sea hombre o mujer

Voz 0874 09:24 cuánto tiempo hace que entramos en el cerebro para estudiar cómo funciona el acto de dormir

Voz 7 09:30 cuánto tiempo en el año veinticuatro en el año veinticuatro Hans Berger hizo el primer registro pero claro un hijo suyo que tenía un cuadro de hipertensión craneal dentro del cráneo habían hecho Trip vanos para evitar que muriera al

Voz 0874 09:49 al expandirse CD exacto ídem

Voz 7 09:52 entonces él metió ahí electrodo se dio cuenta que registraba una actividad después se dio cuenta que que además cuando dormía era distinto primero describe el ritmo Alfa el ritmo de vigilia y cuando duermes tú era distinto pero claro para estudiar el sueño lo que no podemos hacer es trepan los va a meter

Voz 0874 10:17 electrodo porque el cerebro

Voz 7 10:19 es muy pequeña muy pequeña se necesitan sistemas de amplificación muy grande además que es muy pequeña tiene líquido Céfalo y dio las meninges el hueso la piel la grasa la piel o sea que cuando llega arriba es que no ves nada pero después de la Segunda Guerra Mundial con la era de los transistores ya se pudo hacer

Voz 0347 10:43 en es hace sólo dos décadas del siglo XX no soy dice todavía para qué sirve el sueño ya que el cerebro no descansa para relajar los músculos no es imprescindible estar dormido durante horas desde hace muy poco sabemos que el aprendizaje depende del sueño ciertos tipos de aprendizaje no se dan si uno no duerme porque no se consolidan esos conocimientos no se no se memorizar

Voz 7 11:02 sí es verdad si es verdad para bien vivir hay que pienso dormir porque sin un día de estrés te provoca un trastorno de sueño el día que duermes mal tiene un trastorno en la Vigilia ya no se puede hablar de vigilia de sueño sino del ciclo vigilia sueño porque uno está dependiente del otro siempre no realmente los niños que están son los que más necesitan dormir su periodo de aprendizaje es magnífico en la infancia son como esponjas no necesitan ese sueño para es verdad que antes se pensaba que en sueño era descansar pero cuando pudo registrarse el primer registro electro encefalograma Fico icónico militante mente la frecuencia cardiaca la frecuencia respiratoria lata todos los parámetros biológicos se pudo saber qué pasaba durante Sue no

Voz 0874 12:06 pasé durante el sueño

Voz 7 12:08 pues eso durante sueño hay modificaciones importantísimas visión lógicas es una Arles psicológicas Rusia porque claro al principio se creía que suelen que sueño era algo uniforme luego se describió que teníamos dos tipos de sueño un sueño en que es tranquilo la actividad del cerebro lenta la frecuencia cardíaca regular la frecuencia respiratoria también la la tensión arterial también todo todo todo se normaliza de repente hay un giro corporal después de aproximadamente una hora y media el sueño el enfermo aligera mucho sueño inmediatamente después viene un sueño totalmente distinto la actividad del cerebro en vez de estas ventas tan rápida como si estuviera haciendo un calco en cálculo mental no sea como existe una actividad mental importante la frecuencia cardiaca estás totalmente regular taquicardias radical de la frecuencia respiratoria igual se hay una tempestad vegetativo IVA IBI en este período donde soñamos siempre que despertamos al sujeto en este período siempre te cuenta una historia en el sueño lento no en en sueños rápido

Voz 0874 13:40 a pesar del del progreso evidente seguimos muy lejos de comprender los sueños pero hemos aprendido mucho sobre cómo se producen de Acesa las medidas que dan la docena de sensores que se aplican a sueño de los pacientes actuales tú hablabas de después de la Segunda Guerra Mundial cuando ya se puede captar gracias a sistemas de amplifica

Voz 7 13:57 lo hace acelera

Voz 0874 13:58 toda esta actividad no había muchas diferencias entonces entre los tratamientos de hace tres décadas y los yo

Voz 7 14:04 pues sí había muchos en los tratamientos farmacológicos prácticamente eran empíricos aunque algunos tenían una base porque qué duda cabe que los fármacos muchos provienen de estratos de planta

Voz 0414 14:19 también ellos pero los tratamientos farmacológicos yo creo

Voz 7 14:24 que antes no disponían del Arsenal que tenemos aunque no y lo más importante yo creo que lo más importante así ha sido saber qué cómodos los mismos qué tipo de sueño tenemos que es lo que altera este sueño

Voz 0347 14:39 hay hay una buena noticia y es que hoy la inmensa mayoría de los trastornos de sueño pueden curarse solamente hay cuarenta familias detectadas en todo el mundo con un gen que convierten insomnio en una enfermedad mortal pero en las ocasiones en que no se duerme al margen de una enfermedad también han detectado consecuencias muy graves hace poco un documental francés entrevistaba a un especialista en largas travesías en solitario por el mar donde uno no se puede crear dormido más que unos minutos porque recuerdo que el mayor desastre ecológico en el mar fue porque eso Valdés se quedó dormido el accidente de Chernóbil ocurrió a la una y media de la madrugada con técnicos que llevaban trece horas trabajando se puede llegar a tener alucinaciones

Voz 11 15:17 con el yo yo tuve una durante una travesía que duró demasiado tiempo también tripulante a mi lado me iba yo sólo vivía ese tripulante saltar al agua fluye hubiese Psetizki así que cuando el EBIT tirarse al agua supe que tenía un problema

Voz 0874 15:36 cuál es el mayor progreso Inés en la cura ante los problemas de sueño que esperáis especialistas en los próximos diez o veinte

Voz 7 15:41 yo creo que todavía que da algo importante a nivel farmacológico encontrar un fármaco sea capaz de reproducir el sueño fisiológico

Voz 0874 15:51 tendremos una pastilla hay que inmediatamente sueñas no

Voz 7 15:54 no que que que pese a que sea capaz de que el sueño que genera tenga la misma estructura de morfología que sueños Ponta

Voz 0874 16:04 porque el sueño inducido por una medicación

Voz 7 16:06 el PP tiene tiene diferencias en la estructura de sueño yo eso es

Voz 0874 16:12 nota después supongo también en el nivel de agotamiento de estrés de calidad de vida de claro claro

Voz 7 16:18 de hecho hay que tener a los hipnóticos cuyo metabolismo es de larga duración que a veces hay enfermos que te cuentan que por la mañana se Springsteen están zombis qué tratamiento el le ha puesto un tratamiento de un de con un Tiko cuyo metabolismo era lento por ejemplo no en este momento lo más importante es respetar la higiene del sueño que la gente no le respeta

Voz 0414 16:50 o sea lo banaliza por no cumplir un horario porno exacto ser regular porno por ver la televisión donde sí sí

Voz 0874 16:58 la costar de exacto

Voz 0414 17:00 el ejercicio físico a última hora porque el ejercicio físico que hace te eleva la tensión arterial la frecuencia cardiaca la frecuencia respiratoria todo lo que necesitas bajar para empezar a dormir y aquí estoy nada

Voz 0347 17:13 esto esto empieza por por la luz porqué de las estadísticas europeas se deduce algo curioso es que los trastornos del sueño aumentan de sur a norte

Voz 0874 17:21 la luz es uno de los elementos responsables de Saba

Voz 0347 17:23 es decir no hay una cafetería restaurante de lujo en París que a la hora del desayuno baña con luz azul a los clientes para ayudarles a que espabila en una marca de automóviles estudia ahora usaran el interior de los coches para trayectos nocturnos y la luz roja anaranjada se usa justo para lo contrario no

Voz 0874 17:37 total que la gente que duerme de día y trabaja de noche también lo hay una tienen un descalabro de sueño qué duda cabe pero también hay una realidad eso eso quiere decir que una vez que des la vuelta el horario y vuelva a la normalidad puedes hacerlo lo que el cuerpo se acostumbre nunca dormir exacto exacto pero bueno que también hay una

Voz 7 17:59 estación podemos tener problemas de sueño los podemos resumir en tres insomnio dificultad para dormir para iniciar ese sueño o dificultad para mantiene de sueño pero luego hay otro grupo que es los trastornos del ciclo ni te mira hay personas que en vez de tener de veinticuatro hola lo tiene de veintitrés y medio

Voz 0874 18:24 esto que significa no sólo que es es decir

Voz 7 18:26 es decir con este mineral el ciclos circadianos el ciclo solar de veinticuatro horas pero hay unos pero tienen de veintitrés y medio otros de veinticuatro diez minutos o sea que en cada día prisión dan un decalaje con el ciclo solar yo he dicho que estamos a la par con el ciclo solar

Voz 0874 18:48 entonces eso significa que cada día van restando menos

Voz 0414 18:51 ahora o va sumando inmediato efecto no son muy feo

Voz 0874 18:55 qué intenta tal y como lo cuentas es una lotería y es una suerte que te toque ser una persona quedarme bien

Voz 7 19:01 día también es verdad que no son muy frecuentes pero todos conocemos a vos vos llamamos a los que no duerme no es no empiezan hasta cuatro mañana porque no les vienen sueño

Voz 0874 19:14 Juan Tamariz que lleva la vida entera durmiendo de día Ivy trabajando de noche

Voz 7 19:18 y hay otros que a las ocho de la tarde Llanos se aguantan son las Londres

Voz 0414 19:24 que es que sueño les viene demasiado pronto o las gallinas que también la gallina se pone a dormir pronto dicen no

Voz 0874 19:31 sí ayudarse con somníferos y supongo que lo primero te hace casi adicto a ellos para el resto de tu vida

Voz 7 19:37 no no y además una de las causas muy frecuentes de trastorno de sueño está generado pueblos a mí pero primero hay que saber el tipo hay que diagnosticar el trastorno que tienes porque si no acabas teniendo un trastorno de sueño más la adicción a los somníferos luego hay una cosa muy importante hay gente con dificultades para conciliar el sueño y recurre a una copa porque es verdad que el alcohol es un puede inducir al sueño pero resulta que a la hora o la hora y media te despiertas en la noche porque estropea la fase REM afectan mucho a la fase REM el alcohol

Voz 0874 20:22 bueno la verdad es que Carlos podríamos seguir hablando de esto durante todo el día además me imagino que es la mayor parte de la gente que nos escucha tiene problemas para dormir o los ha tenido o los tendrá porque creo que todo el mundo pasa por ahí es difícil

Voz 0414 20:32 todo claro que hay que medir

Voz 7 20:36 es porque la mayoría son generados por nosotros por desconocimiento del de lo que tendríamos que hacer vamos saben el lunes los que trabajamos Sama los que libramos Salah hoy domingo el lunes tendría que ser el día en que estamos más contentos con mayor rendimiento con todos todos muy muy bien no es el día peor porque porque en fin de semana tras decirle vimos el horario o sea que el peor día decís que hay que intentar intentar mantener

Voz 0874 21:10 el horario a miles lunes me encantan tengo que decir pero claro por razones profesionales sería libre al fin y al cabo Inés Picornell que es pionera y referencia de la biología del sueño y claro tengo que hacerte una última pregunta oyes tú qué tal duermes

Voz 7 21:25 muy bien pues yo creo que es familiar

Voz 0874 21:28 gracias sin hasta luego

Voz 7 21:31 que a Javi ahí no te vas sin contar

Voz 0874 21:33 porque la SER piel tiene tiene tanta presencia en el mundo clásico de los sueños

Voz 0347 21:37 pues porque les fascinó observar que se desprendía de toda la piel en cada cambio de camisa y eso era el mejor ejemplo de renovación que se encontramos no lo primero que hizo el bebé Hércules por ejemplo fue estrangulada con una serpiente y Alejandro Magno había nacido de la unión de su madre con una serpiente sagrada tuvo un significado positivo que se acabó cuando la transformaron en la imagen del demonio pues te esperamos con nuevas imágenes próximos miénteme sin un abrazo Carlos

Voz 12 22:03 qué es la vida una ilusión una sombra una ficción pues estamos en un mundo tan singular que vivir solo eso llegar aunque ninguno lo entiende que toda la vida es sueño y los sueños sueños son