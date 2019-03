La opinión de Yago de Vega: "En la brevedad de las palabras de Solari está la sinceridad"

Voz 1991 00:00 la vacilando Solari cuando decía que no había ningún problema con Isco que aquí no pasaba nada evidentemente algo pasaba es tan fácil como salir escamas ha utilizado una palabra que es las cuestiones disciplinarias corre si hay una cuestión disciplinaria es que hay una todo tratar efectivamente con lo cual la dicho aquí a Kiko a Isco le ha dicho está fuera de forma pero esto a lo mejor lo hace hace cuatro meses hice señores no veo ahora mismo a Isco en su mejor estado de forma no le veo físicamente preparado vamos a tratar de ponerle un plan para que se ponga al día porque no está físicamente como el resto de jugadores no puede salir en una rueda de prensa diciendo no con Isco no pasa nada y mantener el discurso durante cuatro meses y ahora que ya sabes que te van a cortar la cabeza empezar a rajar o Raja siempre o no empieces a la hora porque además es que enzimas a quedar mal

Voz 1 00:50 quiero decir que de todas maneras Herráez el el el el

Voz 1991 00:54 que los estaba vendiendo Solari no se lo creía nadie evidentemente bueno

Voz 2 00:58 a mí me llegó a decir que yo soy preguntaba morisco bueno preguntaba que aún juega plantilla no jugaba si era un futbolista fundamental con Zidane se estaba aquí seis años he sido jugador para mí el mejor de España en el mal mundial del equipo dirigido por Bono Lopetegui Roh Fernando Hierro si si al final bueno eh a un futbolista fue vista diferente y no juega nunca pues hay que preguntarle por qué no juega así porque está mal de forma era un tema personal bueno el decía que no había nada que está el tema de disco Joy cuando se habla o hablaba con ellos cuando les ha dicho a la cara lo que él quería decirles porque ya bueno sería contra la pared ahora sí ahora se habla de disco que hay un tema disciplinario que hay una alta competitiva una alta física Se habla de todos habla de que físicamente está bien pero también le falta competición pero claro competencia no tiene porque tú tú le pones que de ser entrenador decir que disco sea maravilloso cien por cien maravilloso y que sea muy malo no quiere decir que las cosas no son ni blanca ni negras tiene en colores hay ahí estar Arcoiris cada uno que coja que quiera yo creo sinceramente que el tema disco solar y se ha equivocado creo lo ha manejado mal e iban es una opinión y puedo estar equivocado y otras cosas las habrá hecho bien seguro el tema Vinicio lo ha hecho de forma maravillosa el tema reggaetón por fíjate cum laude pero es que el Madrid no es solamente eso hay que manejarlo con mucha con Izquierda y con esto digo que suele tener la culpa de que el Madrid está eliminado en todo porque no sería justo aquí tienen culpa todos Solari tiene parte evidentemente porque llevo aquí cuatro meses ya estado mirando a otro lado

Voz 1991 02:26 ah a tratar de de de interpretar las ruedas de prensa de de Solari respuesta larga de la está clavando de lo están volviendo todo respuesta corta y directa te está diciendo lo que realmente es acabamos de escuchar dos cortes de voz uno de trece segundos hablando de no han estado a la altura y otro de dieciocho segundos aquí hemos llegado a colocar voces de Solari de cuarenta a cincuenta segundo mareando la perdiz dándole la vuelta a todo sin decir nada es decir que en la brevedad en Solari está la sinceridad

Voz 1 02:56 declaró y si es que se mire

Voz 2 02:59 la cuenta de eso yo te pones a a ver a escucharlo

Voz 1991 03:01 de prensa de Solaria eso cuando empieza a hablar y ves que no sé que desconecta porque no te iba a decir nada cuando va directo y al grano es cuando te está contestando cosas

Voz 2 03:09 yo me preguntaba por peras y me cuando estaba efectivamente yo estaba pero no por falta de de educación y de respeto que tengo a todo el mundo por igual pero claro ser preguntas por Isco y te habla de que una maravillosa que maravilla bueno no le necesitaba pero que qué bueno que todo era o bueno pues el Alicia al país de las maravillas luego hoy te pega la rajada pues evidentemente no estaba

Voz 3 03:30 cayendo no no me sale pero me ha dado vamos en fin

Voz 1991 03:38 al margen del tema Solari en lo meramente deportivo llega al Real Madrid con muchas muchas bajas

Voz 2 03:43 muchísimas pues eso no está Carvajal no está Lucas Vázquez no está Ramos por sanción pero viaja para hacer grupo no está Gareth Bale no está Mariano que también por cierto lo me lo coge todo hoy ha sido gripe muchísimas bajas recordando un poco cansado y fatigado yo creo que en principio Courtois Odriozola Varane Nacho Marcelo Casemiro Modric Kroos no sé si hay Ceballos puede entrenar Valverde Benzema hay Marco Asensio creo que hasta disco va a tener complicado mañana meterse la convocatoria pero bueno hay que esperar a ver Cádiz empeñar propiedades Solari el equipo viaja hoy se enfrenta al Valladolid un partido que en principio hombre yo iba a estar en en Champions es mi opinión pero que el club lo tiene claro si mañana no se hace un buen encuentro Solari dejará de ser técnico del Real Madrid sería su sentencia como eh como digo técnico como otra orden del equipo blanco y acabar