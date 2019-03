El procés sobre la mesa

Voz 1 00:00 qué pasa

la bella no

Voz 3 05:24 yo luego todo el rato Borloo como su jubiló

Voz 10 05:28 yo sigo por tres veinticuatro cuando que la el comentario lo igual

Voz 7 05:34 no lo comentario ya lo lo peor sólo es ya la verdad es que yo no escucho no sé yo no lo sigo directamente porque esto es como estos días

Voz 3 05:41 canción la primera semana no es importante es que todo el mundo lo preparar semana vamos a ha de sino que minuto del partido es tan complejo vamos de partir bueno primero en el primer tiempo primer cuarto primer tiempo no

Voz 0874 05:59 pues muchas gracias a vosotros estas estas interpretaciones que sonó en su Teodora pasados amaños habla del Ministerio de Justicia a este juicio está acabando ya está eh

Voz 3 06:07 habla no es más Mestre si es que escruta a diario a diario el juicio análisis

Voz 0979 06:14 es que él en la velocidad el juicio que casa poco la velocidad de nuestros tiempos yo creo que son además que uno de los tengo seguramente tiene razón una cosa pero que yo creo que que en un momento en el que se las redes las redes sociales juegan el papel que juegan que necesitas me MSI titulares constantemente eso hace que que estemos valorando lo que pasa en el minuto a minuto seguramente son una valoración totalmente ineficiente ahí es decir yo creo a mi familia me está

Voz 3 06:49 oye también mucho seguido como profesional pero estar me está haciendo pensar muchas cosas que no había pensado

Voz 2 06:54 no no te he dicho muchas veces él dining judicial tiene unos ritmos del periodístico otros pero no es que tengan que vaya a distintas velocidades es que van al revés es decir el interés periodístico es máximo al principio iba luego decayendo porque es muy caro

Voz 0979 07:16 dato sobre eso que dices el primer día de juicio había seiscientos periodistas acreditados esta ultima semana había cincuenta bueno

Voz 2 07:24 yo sin entrar en el Júcar tomos pesa juicio ante un caso de nadie al principio cuando etc etcétera máximo interés informativo y en cambio en ese momento el proceso está en la fase más secreta porque hasta que no se esa de no sé qué a medida que el proceso va abriéndose informando más es decir siendo menos secreto va decayendo el interés

Voz 7 07:49 informativo

Voz 2 07:50 es decir ahora estamos en el momento de máxima atención informativa cuando llega la sentencia a este caso no es no es homologable no pero en otros casos que han tenido mucha tensión al principio cuando se sabe poco cuando se está empezando a demostrar Iker cambio luego cuando llega la sentencia al cabo de los años nadie se acuerda en cambio la sentencia es lo público para el derecho a un juicio largo os voy a dar

Voz 9 08:22 información todos los días y os lo obliga a los periodistas a dar información de la parte del juicio de ese día sin embargo Os haría falta un informador con distancia con perspectiva que os dije era esto lo que hablábamos antes

Voz 3 08:42 la prueba de las declaración de los inculpados es pecata minuta porque qué van a decir yo es que exigirle casi irrelevante tienes que ir a todas las mías detectó ya experto acreditando José María que debía tener la retaguardia un informador que no

Voz 0979 09:03 bueno pues es que vamos del optimismo al pesimismo en Cannes que cada uno en cada uno de los bandos no es la primera semana de juicio entre el bando independentista por vamos a llamarle así es pero nada tiene utilice esta forma Exactamente había habían había euforia ante las declaraciones de los acusados para los sí sí y estar en Cannes

Voz 3 09:28 ahí es cuando dijeron los fiscales que desastre nos han estudiado el asunto se muy está bastante bien Camí esta semana

Voz 0979 09:37 esta semana yo yo tenía amigos independentistas que estaban de sonados

Voz 2 09:41 insisto lo que más me preocupa de todo esto son las expectativas que se creen de verdad eh es decir toda esa gente que cree honradamente vamos ganando vamos ganando ícono gozó

Voz 3 09:54 porque entre son esos que después dirán Estado español no es democrático la Justicia hasta luego ya esto es lo que me conservador

Voz 2 10:04 si no se genera este efecto absolutamente igual

Voz 7 10:07 bueno es una mucho la presencia de Vox en todo este

Voz 3 10:10 estoy bien

Voz 2 10:14 que yo lo haría

Voz 7 10:17 no por lo menos en las marido claro

Voz 3 10:20 el chico estaría en contra pues yo porque lo quiero antes porque servirá saber cuenta no no suena encontrarlas olvida estoy contigo ha habido así es beneficiosa ellos ávido hubiese que tiene una se ubica Iker hubiera sido Bonino acusación olor no habría salido el caso Botín

Voz 9 10:46 no a través de la corrección popular que permite que cualquier ciudadano español aunque no esté perjudicado por el delito tiene derecho a comparecer él solo sin me Bellea de ser acompañante el fiscal informó la recusación cualquier ciudadano eso es extraordinariamente democrático lo único es que ese aviso guiado se lo usa vos viole PAS muchos los humanos que limpiarle Hydra

Voz 7 11:15 Gürtel la acusación particular fue fue determinante para que llevan tuviera un pronunciamiento con demasiada

Voz 3 11:21 habría que asegurar que la intervención de la de la acusación popular

Voz 9 11:26 fuera siempre por móviles demostrados

Voz 3 11:30 el altruismo hay que reformarla que demostraría el origen yo claro es la participación popular situó participación de altruismo es la persecución del no es verdad no nos exige la vemos aquí

Voz 2 11:46 sí claro

Voz 9 11:49 es posible que y que darnos ahora yo creo que no se les debía permitirá

Voz 2 11:55 exacto

Voz 2 13:05 sí

Voz 12 13:06 y que se está siguiendo que haya tantos expertos en derecho ahora

Voz 3 13:10 combinando muchísimo porque la gente sabemos salió yo tengo tiempo cogiéndolo porque no me acuerdo si lo hay cosas que no me preocupa

Voz 2 13:24 que hay gente que se digan derecho penal opine sobre este tema Koke Jasen juristas entre otras cosas porque estamos hablando de cómo él está dando ejerce

Voz 0979 13:34 con potestad punitiva interesa cualquier ciudadano

Voz 2 13:36 no tiene derecho a opinar lo que me preocupa es que se digan cosas erróneas por las expectativas que generan y que luego cuando se no va la cosa por ahí se defrauda la expectativa que se ha generado sin base y entonces aquí viene el desprestigio general de la justicia que hemos Gerry y entonces que se descalifique en general me preo

Voz 7 14:01 para muchos no creéis que está siendo muy positivo para la imagen de la Justicia que ese reto

Voz 3 14:05 el juicio es el papel del Tribunal los Jesus los lo hacía niños te viene una persona muy curioso ver también

Voz 9 14:13 al lugar a la opinión pública las intervenciones en Marchena cortando a los abogados y a los fiscales es que no sabes nada es que el público tiene que comprender que metidos en el terreno del juicio los acusadores sirios defensores es un poco como los jugadores de fútbol al borde del fuera de juego

Voz 7 14:39 es que no hay que volver a colocarse muy cerca del fuera de juego para poder meter gol

Voz 9 14:43 bueno yo Marchena está de un exquisito cuidado Dida yo creo que sí le explicar porqué el temario

Voz 3 14:51 ya que no estoy de acuerdo me alegro alega

Voz 9 14:54 lo que incluso Mateo la razón eso cuesta mucho pero es verdad está dando una explicación didáctica no sólo didáctica sino además cara al Tribunal Europeo de Derechos más no yo creo que lo está haciendo bien yo comprendo que los que los aquellos a quienes les perjudica o lo que está viendo les critican en todo caso pero yo creo que estalla la sensación de que

Voz 0874 15:21 que la clase política hace su trabajo de hecho yo creo que es un buen escaparate para los juristas lo que está ocurriendo y cada vez que pasan político para el juicio da la impresión de que estaban ahí pero como decía Martí en la Crónica hace un par de días en el país eran unos inútiles sencillamente unos inútiles

Voz 7 15:40 el ministro de Interior ha trasladado una imagen que yo también lo que piensa estoy

Voz 0874 15:45 encontraba su número dos cuando cuando hecho su número dos que hizo de atracción

Voz 2 15:49 estoy que hay argumentaciones como cuando miento cuando este hombre lo pusieron por encima Zoilo qué pensaría él diría pues no se sabe de esto soy yo porque me han puesto a este señor de ministro que además ex magistrados Borges es su capacidad para escurrirse viene

Voz 7 16:07 la época de la oposición y Chipre tampoco se entendía muy

Voz 2 16:09 bien es qué pasó con él pasó también con Rajoy porque no se les estaba juzgando a ellos es la cosa de la responsabilidad penal la responsabilidad política es decir admitir delante de tanta gente que que no sentará abandonada sí no sé es decir bueno yo eso no lo

Voz 10 16:27 el jefe de aquí no Aponte también han dicho que no de su días nada lo hacían los de cada grupo

Voz 9 16:41 sorprende hasta el punto de la desconfianza es difícil que un acontecimiento como ese que es único en la historia de todos nosotros resulta que los operativos tenían rigurosa autonomía para decidir

Voz 2 16:58 yo creo que lo están haciendo estas cosas en ciertos favores en la defensa porque vamos a ver si estábamos ante un alzamiento dirigido a proclamar la independencia de una parte del territorio español que posean un cuarto de Piolín y cuatro

Voz 3 17:13 no otro nada yo no sabía nada yo no dije nada mejor que ellos que

Voz 2 17:19 estamos ante una decisión que pone en crisis al estado ojo lo realmente estábamos ante eso que Acció viendo lo que diga Trapero Trapote es que da igual hay un fue absolutamente imposible libro

Voz 0979 17:33 hay un factor en todo esto que es un caso con tanto sentimentalismo por medio que cualquiera le aplicara razón sentimiento es que es imposible yo creo que nadie salga de su posicionamiento sea la sentencia a la que sea sea el devenir del juicio el que sea es que todo el mundo está en su trinchera en su opinión totalmente formada in nadie la va a cambiar

Voz 3 17:56 es que no no la va a cambiar no digo ya lo cambiaron tertuliano ni la va a cambiar lo la que es aquí la pierna pero Sergio absolutamente falsas expectativas olvidado

Voz 2 18:08 no porque no ha habido un acuerdo estoy de altura

Voz 3 18:14 sí

Voz 2 18:15 claro ahí lastraron a una expectativa eso SAS es decir a mí lo que me preocupa eso que lo digo la verdad es que se les iba justo o que muchos ciudadanos de Cataluña piense en lo único justo y lo único posible el único admisible es una sentencia absolutoria los eso no se estropicio como como cedé Se genere esa expectativa la hemos liado pero eso está aquí hombre

Voz 3 18:44 yo suelo decir a mucha gente sí

Voz 7 18:47 probablemente lo lo lo que sea interesante de la sentencia es más que más que la parte jurídica va a ser como son los jueces los magistrados capaces de redactar lo que ocurrió desde desde finales de agosto hasta hasta mediados de octubre como lo estructuran y en que lo apoyan yo ya digo yo mí me objetivo aunque el Madrid lo del partido partido de sí me pone en el proceso no me parece que sea la la la terapia más más razonable

Voz 0979 19:17 si fuese de de de una de las dos partes que está representada en este quicio estaría muy decepcionado San porque el político que va ir dice no no yo pasaba por allí porque los dos están adoptando la misma actitud no no yo no mandé las cargas yo esto lo mandos policiales y los otros me están diciendo no no yo no proclame la independencia en un acto simbólico no no yo referéndum al referéndum era una un desafío al lesionado pero ya está olvidado no ustedes me vendieron todo lo contrario yo confía en ustedes y pensé que cuando llegó a votar el uno de octubre ustedes iban a hacer lo que me dijeron que iban a hacer que a las cuarenta y ocho horas iban a aplicar los resultados de ese referéndum que lo que decía era el referéndum yo usted como como ministro de Interior me dijo que no iba a reprimir eso con con con toda la dureza que hiciese falta ir echando mano de lo que hiciese falta no me diga ahora lo contrario yo me sentiría muy defraudado por suerte como no se seguidor ni de unos de otros

Voz 7 20:13 es lo maravilloso que sería exclusivamente con una declarar sería maravillosos que yo sí

Voz 3 20:20 pues dígame qué pasaría si se diese pereza esta organización se presenta que lo mejor lo ponen las esposas realmente este puta madre pues mire no no la vídeo conferencia está para cuando no se fue leyes cuando unos se gana terreno

Voz 7 20:45 a lo mejor había que recuperar la película que de Fritz Lang lo de la furia estás se que estaba escondido en un peaje de manera lo digo porque yo creo que sería muy bueno para

Voz 2 20:56 sí

Voz 7 20:57 para el sexy para el proceso que la tenía un problema procesal extremadamente complejo porque porque aquí hay una asimetría procesal entre los que han sido procesados los que no han sido procesados y otro trataría de en técnica jurídica plantearía el problema es que no hay una imputación frente a ellos pero a la vez es un es un testigo importante entonces lo que llama la atención es que el ex presidente de la Generalitat desde su posición en Bélgica está siendo uno de los focos de opinión sobre lo que está ocurriendo en en el Tribunal Supremo hoy sin embargo no tiene la la gallardía política y jurídica es decía pues mire usted si si si voy a ser interlocutor voy a hacer de verdad de verdad entonces eso también permiten pero yo creo que permitiría que es que es que cerráramos los títulos porque a Puigdemont al resto de consellers y exconsellers huidos habrá que enjuiciar les en algún momento

Voz 10 21:48 aquí vivía ahí te picudo historia sin partidas eso es desde hace años con dos delincuentes habituales los que Obama y ya entonces uno de inicio el otro nos que tú te comes el marrón fíjate que ha dicho veto sabemos eh

Voz 3 22:09 porque lo retiro de

Voz 10 22:13 yo entonces dice No Do Si él entra en la cárcel yo voy con él que lección para cuya tienen a sus adláteres en ya diciendo que no está allí

Voz 2 22:30 que era se lo hijo de todas formas procesado en España porque

Voz 0979 22:33 digo porque no se refiere siempre hay como el procesado rebelde Fuerzas pasa eso

Voz 7 22:39 una cuestión puramente técnica alguno más de algo que es un poco más en Arganza

Voz 3 22:46 bastaba

Voz 2 22:46 ha habido aquí existe la teoría de la absolución o la esperanza que yo no se va a ver no es el problema entonces todavía son más irresponsable esos que lo dicen si no existe esa esperanza lo que no se no puede hacerse es decir públicamente que no aceptara hay nada que no sea lo que significa pues actuaremos saldremos a la calle si otra vez volver vuelve a empezar bueno pues raca raca bueno si es que pero es que eso es lo que nos preocupan los que vivimos aquí volverán vuelve a la casilla de salida

Voz 3 23:18 si la sentencia es otra vez gasolina para la calle Oscar planos dado el éxito estaban Dhanga vaya con la sensación que es que acaba ahí

Voz 2 23:30 entonces pues no pues no más no no no eso mismo se decía en septiembre del diecisiete de nuestro cuando fue no acabó ahí

Voz 3 23:42 a lo programado otros hacia un lado u

Voz 0874 23:47 no hacen falta grandes acontecimientos para alimentar para imitar la calle ha habido algunos falta uno que es el de la sentencia pero al margen de eso yo creo que el futuro tampoco de las que vaya a haber grandes puntos de inflexión nadie se va a atrever a decir que el relato acaba empieza a desinflarse

Voz 3 24:09 pero cuidado no hay que buscarle algo luego el Constitucional David luego viene de Estrasburgo va a ver plazo extra puedan volar porque también hay mucha leyenda y al poder

Voz 9 24:26 cena está poniendo muy un exquisito cuidado en que no haya infracciones es lo único que va ligada están Lubos Estrasburgo no es una última instancia estar no sólo me mente va a mirar si ha habido infracción de derechos fundamentales derechos humanos el bulbo lo otro no lo la lo lo va a tocar que no está nada claro que Estrasburgo diga que es anula todo lo nada claro

Voz 0979 24:58 pero además a quién a quién vez decís que esto se acaba decías tú Javier a quién le interesa mediáticamente y políticamente que esto se acabe estabas

Voz 2 25:09 interesa muy poco que sacaba

Voz 7 25:14 a ninguna de las partes implicadas interesa desde luego

Voz 0979 25:17 sí pero espero a nivel a nivel nuestro a nivel mediático

Voz 2 25:20 no

Voz 0979 25:21 sí pero lo que parece es que te aviso como una ha habido

Voz 0874 25:25 si tú lo comparas con movimiento ha habido como una aceleración ha habido hitos han pasado cosas trascendentes para nuestra historia para la vuestra separaba de todos pero de repente te pones a pensar en qué puede pasar en el futuro inmediato que sea tan trascendente como lo que ha pasado

Voz 2 25:39 y a mí no me ocurre nada a mí tampoco es que el guionista del pluses que es mejor que el de The Wire

Voz 3 25:55 entonces ha pasado esto es como tu padre

Voz 0874 26:15 teníamos una larga lista de cuestiones que queríamos plantear a nuestros juristas de cabecera el pues ese es el proceso se lleva buena parte de las conversaciones de la comida en casa del juez Fernández Seijo con la catedrática Mercedes García Arán con el ex fiscal José María Mena con el abogado Mateo Seguí con Lourdes Lancho Se apuntado también Jordi Évole estamos llegando al final de un de un cocido que ha preparado el juez en un medio día caluroso en Barcelona hay tres cosas lo había tres cosas más de las que queríamos hablar la confirmación de las penas para los condenados de Alsasua que insiste además en que no fue terrorismo la posible o imposible exhumación de Franco la decisión de Podemos de presentar como candidata por Ávila a una mujer condenada hace treinta y cuatro años por asesinato

Voz 7 26:59 bueno bueno que es un cocido bueno tarde tópico

Voz 13 27:02 dos años

Voz 3 27:02 esto esto es como se llama el riendo cuando en realidad no relleno es la pelota lo que visita yo venía con las novedades de Facua

Voz 12 27:16 que ya me han matizado pero yo venía es a tenemos de tenemos los temas buenísimo enseguida y los penalistas mira

Voz 2 27:27 no es Gemma lo de la canción como terrorismo no lo de la agravante prosiguen las penas muy duras lo de la agravantes tema lo que yo te decía antes que no era tema era si esa agravante se podría trasladar pues se yo yo quería decir eso entonces lo de el caso concreto de Alsasua siempre da mucho miedo hablar sin haberme leído lo Veles pero con todas las precauciones lo datan te para mí es que la ver eso no se puede calificar como terrorismo es una actuación agresiva Group lesiones creo que hubo algo palista o lo que fuera lo dieran y enmarcada en una situación de conflicto que pensábamos que estaba superada pero que de vez en cuando todavía Darcis sus coletazos no es decir lo que no se puede calificar como terrorismo cualquier manifestación incluso violenta de

Voz 3 28:32 en situaciones de enfrentamiento que estábamos lo juzgado en la Audiencia Nacional anunció Navarro esa es la cuestión

Voz 2 28:40 no sería el mismo código penal ya que no se llamaba sensibilidad o no o no eso es eso es otro debate que si queréis otro día lo pensaba eso de si el juez es mejor el que está allí pegado al terreno o no está más distanciado pues depende vende no dice María Tutor lo bueno que tiene todo el derecho es que todo depende de lo malo entonces en este caso si era mejor la Audiencia Nacional lo otro no lo sé no sé cómo hubiera sido depende depende claro

Voz 7 29:24 entonces que veníamos de una época en la que sonaba tercer terrorismo de baja intensidad exacto y ahora ya ese concepto ha desaparecido ya lo creo que sí pero que que yo creo que es que es positivo que ya no ser el el terrorismo es una cosa lo suficientemente seria porque creo yo

Voz 2 29:40 no porque el terrorismo de ETA desaparecido que era donde se hablaba de eso del de baja intensidad o El Gordo hermanos tiene la nuca hago quemaron un autobús ese Padrissa ha parecido cambiar estamos hablando del terrorismo terrorismo de gran intensidad es el yihadista

Voz 0874 30:00 y en la exhumación de Franco porque crees que hay alguna base legal para poder hacerlo impuestos en esta carrera final antes del veintiocho de abril

Voz 9 30:09 el problema es que se han metido en un laberinto jurídico a través de sí sí sí lo hubieran

Voz 7 30:15 tirado sin estructuras normativas a Doc hubiera sido mucho más eficaz pero al final resulta del todo ah como de casi todo

Voz 2 30:30 dos dos legislaturas

Voz 9 30:35 pues era el primer momento había Sara el empujón y ahora ya no sea viable

Voz 0874 30:40 eso sí con muchas otras cosas José María echamos la vista

Voz 3 30:43 pero pero bueno pues no era el momento de lo que al final franqueo que hemos hablado tanto dinero a Pedro porque Franco Valle quedó supeditado a una licencia de obras tiene un punto tiene

Voz 7 30:59 yo te digo que al final la licencia de obras ver lo que tengo que pedir yo humano la terraza y que la exhumación de Franco dependa de un juzgado de lo Contencioso y de una licencia de obras Le quitar empaque peso histórico al personaje es que al final esto va a terminar como Al Capone final por un tema menor ruso lo que pasa es que sí que hay un elemento simbólico en todo en todo esto hay hay factores simbólicos se yo el por lo menos mi opinión es que el el Gobierno podría haber tomado la decisión sin necesidad de haber estructurado una norma tan tan extraña como la que estructuró Se se ha metido en algún laberinto al que no puede salir hiciera una decisión estrictamente política ya que si hubiera llegado un furgón del Instituto Anatómico Forense yo hubiera sido capaz de levantar la dolosa que no era fácil pero pero también hay que ser respetuoso con con ese elemento simbólico ya que estamos hablando de de los Caídos estamos hablando de Lorca el otro día Nava apareció en La Almudena

Voz 10 32:02 los Veinticinco mira

Voz 7 32:07 a que que que también deberíamos ser capaces de reestructurar algún tipo de reparación para para los que perdieron la guerra y además de perdona yo creo que España es el único país del mundo en el que en el que una parte importante de la población no ha podido enterrar a sus muertos

Voz 2 32:24 lo que decía José María dinámico Escorial inquieta y levantarlo hombre a mí me cae simpático

Voz 0874 32:30 a ver si chapuza lo pone mucho también

Voz 3 32:34 a Pepe Botella no me gusta pero

Voz 2 32:39 eso ha querido justificar lo hacerlo legalmente entonces ya me pidáis follón por si realmente alguien

Voz 10 32:47 este también lo tendrán algo de miedo el

Voz 3 32:51 no no que no han ido bien las que yo he querido dejarse ningún

Voz 2 32:57 Ellos sabían que bien no se podía hacer y desde luego no en los plazos de este Gobierno a veces imponer hacerlo justo lo que consideramos justo hacer sometido a la ley con lo correcto es muy complicado pero eso en este caso a mí me lleva unas conclusiones es lo mismo que están diciendo los independentistas de ser de revés a ver a nosotros hacíamos lo justo por tanto no son no no son hacíamos las leyes por tanto en caso de duda el reglamento deja Franco ahí no no en caso de duda hazlo respetando la ley porque sino no vas a tener legitimidad para decirles a los que ponen la idea de justicia por delante de la legalidad que no se puede hacer claro que lo justo era ir allí con la piqueta sacarlo pero tienes que poder te agarrar en alguna ley porque es que si no estás dando argumentos habituales dice si ya sabemos que los letrados nos dijeron que esto no se puede hacer pero el pueblo de Cataluña a la autodeterminación este tema me explico es decir que

Voz 14 33:58 aquí chicos la ley es es un

Voz 2 34:02 un corsé a veces de también es una garantía de que no te levanten la camisa Si tu voluntad

Voz 3 34:11 a partir José Marín una fruta es enorme no

Voz 7 34:14 está claro cómo es el es el infiltrado a ver

Voz 2 34:19 un trocito es decir lo que está sucediendo

Voz 3 34:23 es acabo de plantear el Jubilar clase tú lo tienes la ley decía que estaba bien no siempre pero estas de quién era la del domingo a última hora la ley probar cosas

Voz 2 34:46 mira

Voz 7 34:46 él es el milagro de es faena esto es esto es un pomelo chino que es antes era pomelo es un desengrasan te buenísimo y que está a medias entre el limón el tomé la mandarina la poca gracia que hemos tomado hemos tomado muchas gracias

Voz 3 35:04 ah vale que en secundario ninguno ninguno en contra buenísimo el ahí te engancha la mía

Voz 0979 35:11 donde dónde pero vivimos ahora que habéis dicho lo del Fairey vivimos en un país maravilloso que que el martes pasado

Voz 15 35:20 que fue el día de la declaración de Enric Millo en el juicio cuando dice que hubo policías que cayeron en la trampa de El Fandi la noche acaba con la eliminación del Madrid ante el Ajax

Voz 0979 35:31 la gente empezó a hacer mes diciendo hemos pasado del Fary al Ajax en cuestión de horas iba a mi me parece que eso al final dice mucho a favor de de nuestro país no sé yo que no soy nada de patrias nada de de de de sentirme de un sitio porque no me siento cuando ves estas cosas digo hostia esto sí que se parece un poquito a la patria que yo querría que que que se ríe de de de todo no de lo más grave de lo más liviano como pueden ser el fútbol es

Voz 7 36:00 hombre yo que soy atlético para los atléticos lo de las llamas

Voz 13 36:04 ha sido como como un psicoanálisis

Voz 7 36:07 en cuarenta y cinco en noventa minutos que se nos han acabado usted todos los problemas de las la posibilidad de perder otra final contra el Madrid desaparece por completo

Voz 3 36:18 yo no hablo no cuando cuando vine a España

Voz 0874 36:22 con las niñas claro mis hijas eran muy americanas muy políticamente correctas me invitaron a Madrid Barça los dos meses de llegar lleve a las niñas entonces estamos en una zona donde había muchos madridistas y lo primero que gritaban era Messi Messi Messi subnormal subnormal claro Mis hijas llamar subnormal a alguien es entonces me dicen pero a ella más subnormal alguien en España yo el hombre en el fútbol

Voz 0979 36:49 yo tengo que decir que la primera vez que fui al Bernabéu hubo ese cántico y esta vez querido no ha habido ese cántico no sé igual vamos a mejor y no nos damos cuenta o no lo queremos destacar pero bueno yo soy optimista por naturaleza patológico no hay mucho caso

Voz 7 37:04 yo también creo que avanzamos si hay flan casero y hay fresado y aquella entre otros y frisos naranja fresas con nata Caserta

Voz 3 37:13 a mí me imagino que me habría gustado un mes entero pronto nuestra comida y también una excedencia para Festa pues mira hay un tema que yo yo que traía espera Mateu de la candidata de Podemos en Ávila

Voz 12 37:28 bueno es que que estuvo condenada hace no sé un montón de años ser cómplice de un asesinato

Voz 3 37:36 a Dios cumplió la condena por ello no nos como promotora lo de la reinserción lo de la selección

Voz 10 37:48 sí ella dice que la gente es muy muy muy hipócrita pagas Si una persona condenada por que ha cumplido condena en la cárcel a partir de este momento ya se anuda el registro de penados ya has cumplido entonces fuera pero no cumplido de risa si yo creo que los cometí me condenaron cumplir condena punto final es muy teórico ya lo sé pero en principio yo creo que se debería respetar un poco a la gente de cumplido dos condenas claro ya está fuera de

Voz 3 38:25 los casos más

Voz 0979 38:30 toque we el Estado algo Martínez

Voz 2 38:35 espacio es que políticamente no esta señora tiene todo el derecho a presentarse y su formación política tiene derecho a presentarla políticamente yo quizá un hombre

Voz 9 38:47 duda ella si el compré yo lo buscaba despropósito para general problema o les ha pillado de delito

Voz 2 38:55 aprovecho para decir antes de que se organice una veíamos como aquí en Martín

Voz 3 39:04 no no no no no no no

Voz 2 39:10 la aprovecho gracias por recordármelo para decir que lo que eh he visto crecer condenada ven criticó años me parece dice incumplió sólo siete mil ochenta y cinco es decir con el Código Penal franquista en el que había redención de penas pero yo trabajo Ike que reducían Mi muchísimo la donde ahora hay eso ya no pasa a ser la antes de que se organice la escandalera porque sólo siete de las ventas cayeron los que Soraya no pasa esto fue el ochenta y cinco y tal con el código que fuera cumple todo ya pagó en sentido vulgar que es algo que los juristas perviven no no útiles

Voz 3 39:50 es un es cuestión de pagar Mederos el de cuaje de María pudiera el hijo de María no lo quisieron que

Voz 2 39:59 dice que las ventas se orientan a la reinserción y que me viene pic punto de vista de la reinserción Nuestra Señora lleva muchos años haciendo vida normal no volver a delinquir ha cumplido con todo tiene todo el derecho

Voz 7 40:09 sí

Voz 2 40:09 a presentarse y su formación política presentarla políticamente no es decir abre su formación política si quiere asumir el riesgo de presentarlo no claro

Voz 9 40:22 yo pienso que hasta característica de esa formación

Voz 3 40:27 lo más probable pillarlas la de usted que es muy bien hecho señora

Voz 9 40:40 igual que tú y que yo hice dos ahora como he a la opinión pública libre el momento en que se presente sus campaña electoral si sale elegida en su puesto que es la verdad elegida León echar en cara que una vez fue inductora de un asesinato aunque sea hace treinta años ya estamos hablando de asesinatos de hace ochenta

Voz 3 41:07 ahora tiene unos oyendo a viernes razonable pensar no tenían otras giras sentirse

Voz 0874 41:17 todavía Bt podemos todavía con más razón tienes que aguantar porque tienes que que

Voz 3 41:21 leer la inserción como fórmula con lo cual se han metido en pitos claro perdonadme una pregunta es que les da Dios pero hay que diferenciar uno

Voz 9 41:33 lo sabes la pregunta porqué debe ser capital de provincia a ese precio

Voz 2 41:39 Ávila Ávila quien presenta el próximo nueve de Ávila

Voz 16 41:46 a

Voz 3 41:51 cuál lo cual Elia problema porque porque Margarita Robles no entrara en el debate del plan tuve nativo Margarita Robles no va a entrar sobre todo dos Un crimen en una asesinato crimen feminista

Voz 10 42:17 María desde el ocho de marzo

Voz 3 42:19 hola

Voz 10 42:23 un pequeño homenaje la María están dorado la filosofía que decía de la humildad puede venir

Voz 1113 44:17 el desarrollo posee seguido a ratos por televisión desde la barra de un bar que deja la impresión por los comentarios escuchados de que El País está lleno de doctores en derecho penal y constitucional que opinan sin tener idea jurídica pero sí pasión sentimental escuchados procesados y testigos te queda la sensación de que todo pudo

Voz 9 44:36 claro que si los políticos hubiesen sido sensato

Voz 1113 44:39 Nos todo empezó con el Constitucional cepillado sólo estatud hecho que indie no incluso a los que no lo votaron que nadie del Gobierno del PP viese crecer el independentismo sin entablar diálogo con la Generalitat fue un error gravísimo que desde la Generalitat salen dásela marea independentista no fue menos grave digan lo que diga la sentencia el coste social a pagar será caro y largo

