La suerte de padecer cataratas

Voz 1643 00:15 ya tiene estaba en estudio vacío yo tenía ciertas esperanzas pero me dicen que estás en en Coruña puede ser esa donde me has mandado días ha aprovechado para que Broncano pruebe cerveza sea a mí me dejan las croquetas el diez días estas no si aprovechas para poner la cerveza gracias estás en Radio Coruña estoy radio e hice voy a decir una cosa hay una jarra con agua eso es todo pues supera puesto bien bueno ahí no hay ni agua eh Javier aquí pero ahí no ponéis una jarra del tamaño de una pecera llena de agua con tres vasos de agua que tenemos hay que salir a buscarla servidos es que esto es trabajar en provincias es mucho mejor Javier escribe la que has ido a ver a Papá Burque mamá burka o eso es los dos dos ahí contigo no no no está aquí conmigo no están regular la verdad pero pero ya estará mejor pero eso contiguo regular no regular de salud así vaya por Dios si diles algo de mandarles un abrazo hay entonces

Voz 0874 01:10 les deseo lo mejor y que lo que sea sea pasajero y que sí

Voz 1643 01:12 a mí no me mira Sporting no tiene nada que ver con

Voz 0874 01:16 mis sentimientos por mi madre te está escuchando mi padre creo que no

Voz 1643 01:19 a parecerse escuchaste ayer la rabia

Voz 0874 01:21 no no me escucha esté ya sabes qué pasa ayer hicimos en el tramo de los cómicos otra vez un buen coche me pongo hablar te vas a quedarse en sección pero es igual

Voz 1643 01:29 venga dale dale claro como había

Voz 0874 01:31 la huelga de mujeres el viernes yo también quería que de alguna manera por solidaridad notas en el programa del día siguiente y entonces ayer el programa de los cómicos la sección de los cómicos que suele preparar Paqui la hicimos sin guión improvisa y entonces hicimos esto que hacen los programas en los que no hay guión hoy los guionistas que es acepta llamadas de la gente para rellenar vaya creo

Voz 1643 01:52 dejando a otros programas y Javier entonces

Voz 0874 01:54 me llamó una señora creo que llamaban Rosario creo que se llamaba trabaja como asistenta y además se había escondido estaba trabajando en un cuarto para hablar con nosotros en el estudio lleno de gente lo que había como cien personas aquí en el estudio me estás asustando a Javier dijo esto que vas a escuchar clara

Voz 3 02:12 me encanta me encanta tu programa hiciera ese de que los cómicos que están allí me encantan y sobretodo a Manuel Burque que que es mañana

Voz 1284 02:22 la mesa que lleva usted es el que luego que el tema no me saque ese es el bueno está aquí señora no se dice de que

Voz 1643 02:30 tú pues Castelo ya ya el siempre dejando la permita oye que es el día en el que me das cariño no no es muy bonito lo que estás haciendo Javi casos de bullying que esto pasó esto pasó porque seguramente compensa a todos Rosario tuits que practique hemos escuchado demandó mucho amor Rosario ellos gallego no parece no ayer no no no pero no no no parecía gallega pero aún así no a tu madre visto me lo confirmó no era no era te podía ser un acento parecido al canario pero no era que sepas que ayer viniendo en tren A Coruña de repente el que iba a mi lado está mirando al móvil el escapa la melodía de las preguntas de Broncano y entonces se pone nervioso y la apaga el móvil y al rato viene su madre como muy pícara le toca la pierna y el mamá mamá está mal están molestando templada si hay al cabo de un rato se se ve que el chico cogió valor y me dice Eres más gracioso que bronca dile a Javier que más gracioso que Broncano eh Javier estás haciendo

Voz 1284 03:35 me hacía a mí mirados le estás dando fans es como lo que dicen de Vox diez mil votos más para buscar pues igual tienes razón con esto cada vez que me haces Bulli diez mil fans más de Burgos

Voz 0874 03:45 duelo tú lo que no sabes Manuel es que todo esto yo lo tengo meditada porque sé que

Voz 1284 03:48 que tiene dentro de unos años me haber armado haber dicho esto porque lo que vas a hablar hoy hoy de mi nueva sección de Saber vivir o sea enseña a vivir

Voz 1643 04:00 como yo diría ponga un poco de por favor voy voy

Voz 4 04:04 la desde aquí se escucha es de lo más menos no no me puedo recrear pero pero me sirve hoy Saber vivir o cómo lo puedo decir mejor Javier prefiero que suena egoísta ayúdame eh enseña a vivir hoy en enseña me a vivir a mí solo a mí solo y a nadie más como tener una lupa de la NASA en vez de ojos a los noventa años que mal lo hecho

Voz 0874 04:33 a ver déjame que explique esto porque si que vamos a hablar de cataratas no sería sí pero déjame que lo explique Tuc Tuc quieres hacer una sección que consiste en que la gente te alerte de cosas que tú puedes hacer para llegar más sano la vejez

Voz 1643 04:45 eso es para poder tener noventa años ir a nadar al mar para sabes pues ya está humanos que los ves nadando noventa dices pero cómo es posible que quiero ser con noventa años tampoco en el mar hombre pero no lo hacen todo se notó lo hacen pero bueno tampoco es un delito que estás en plena forma pero que no cinco

Voz 0874 05:02 cinco tres cuatro nueve número de teléfono de quiere dar

Voz 1643 05:05 consejos y luego nosotros si eso implica el enfoque de los consejos eso que oye mira pues yo tengo esta dolencia con ochenta años y me gustaría

Voz 1284 05:13 a ver la corregido cuando tenía treinta y tu edad aprovecha y cámbialo

Voz 1643 05:16 si yo hubiera por ejemplo yo que sé pues cambia tus costumbres haber comido de manera más regular volver claro era más regular pues ahora seguramente dormía mejor en una úlcera una pierna eso te diga que habría hecho más joven para estar más que yo absorba su conocimiento bueno más que nada de manera de manera egoísta también acuérdate que tu programa lo escucha adolescentes aunque yo creía que no vale entonces y ellos también tienen miedos futuros que los expresen usted de este número repítelo para que la gente que tenemos instalado el seis tres ocho ocho

Voz 0874 05:46 cinco cinco tres cuatro nueve hoy quiere serlo

Voz 1643 05:49 a la vista como protegiendo de la vista exactamente sino de las cataratas como como no tener cataratas pero yo no sé

Voz 0874 05:58 es algo que tú puedes evitar ya

Voz 1643 06:00 el otro día me sorprendió pues la próstata yo pensé que es que te he visto porque exagerar después de la parte de los dientes para evitar problemas pero no medico que el experto te dijo que es nada más sacar adelante pero que no sirve para nada que no sirven para nada más allá de mi propio placer qué tal tu visto pues ya va estropeada Javi ya vamos arranca falta Fabri claro yo ya estoy mal es como querer a arreglar un portátil del dos mil siete

Voz 0874 06:23 ya

Voz 1643 06:23 me entiendes pero tú tú tienes que tiene dioptrías yo tengo dioptrías si yo tengo miopía desde hace mucho pues desde los yo creo no me acuerdo me lo tendría que decir mi madre pero siete ocho años por ahí ya era el niño Gafotas Trias tienes miedo de que eso vaya a peor lo que él más cataratas pero ahora la medicina ocular está muy avanzada yo ahora me podría operar los ojos no lo he hecho sabes por qué porque es porque si con miopía que opera en la vista la vista cansada se adelanta es verdad horizon

Voz 0874 06:53 pero luego al mismo tiempo si te operar cataratas de mayor corrige también la vista cansada porque el mis para así ven ahora vamos como ellos sea tienen ven mejor que tú sí sí sí porque porque como te ponen unas creo que se llaman lentillas entre populares sino recuerdo mal a estas ese es mi genética ocular es una ciencia ficción también de quiero ser un ciborg estamos aquí hablando de cosas que no sé

Voz 1643 07:12 escúchame una cosa es que antes antes de nada vamos si ahora saludamos al especialista pero tú qué tal tienes los ojos porque tú estás muy bien

Voz 0874 07:20 bien muy bien no es no ha sido un problema nunca nunca

Voz 1643 07:23 a vista cansada eso sí necesitas acercar y alejar el móvil para poderle sí sí sí sí sí pero a sus cuarenta y dos años ya tienes que hacer es bueno y eso le pasa a todo el mundo pero tú tienes alguna dolencia Javier a alguna Enrique Santos hueso es oftalmólogo en el Hospital Clínico San Carlos

Voz 0874 07:42 cómo estás Enrique buenos días

Voz 5 07:44 muy buenos días las cataratas forma

Voz 0874 07:47 en parte del proceso de envejecimiento o no están vinculadas a la edad

Voz 5 07:50 totalmente el principal factor desencadenante es la edad hay algún tipo usted cataratas con tratamientos médicos traumatismos algún tipo de catarata ataque has esta gente joven pero lo más frecuentes por la edad

Voz 0874 08:04 y son frecuentes en toda es un poco como la vista cansada que llega más tarde más pronto a prácticamente la mayoría de la gente no me digas eso

Voz 5 08:10 sí sí a prácticamente vamos a todo el mundo

Voz 0874 08:13 a todo el mundo

Voz 5 08:14 a todo el proceso de envejecimiento por eso todo lo que tiene yo te lució no porque yo una persona mayor que estás Anna pues simplemente después resolver el problema de la catarata ya está lo que ha dicho se pone ocular la catarata la caca Batasuna lente que tenemos dentro del ojo justo detrás edil el color del ojo ahí eso gente eso es esa lente o pacifica por la edad para que me lo entendamos

Voz 1643 08:41 si pudiéramos saber continúa continua que me estoy muy nervioso

Voz 5 08:45 le quitamos la cata laca ponemos la sustituye por una lente artificial que nos permite la visión de lejos incluso de cerca hay muchos tipos de lentes que nos permiten como Lejarza progresivas verdel es ver de cerca también

Voz 1643 09:00 no se puede prevenir es decir esto está Pedro Duque

Voz 5 09:05 hombre en él como he dicho el principal factores la edad es un proceso de envejecimiento normal del organismo entonces crearemos hay casos excepcionales pero yo no tiene cataratas por lo típico pues sí pero esos datos estadístico lo más frecuentes que todos tengamos cataratas significa que hemos vivido muchos años

Voz 1643 09:25 hice me doy fría Gascón manzanilla por ejemplo que sólo le viviendo una página eso ayuda

Voz 5 09:31 el recuerdo no quedará fuera que se pone quitársela fuéramos de pequeño una jota de fármacos que era para prevenir las cataratas pero pero no hay ningún remedio que pueda que pueda prevenirlas Mi curarla

Voz 1643 09:46 vale pero pero si yo te digo lo contrario hay alguna cosa que a que ese acelere como por ejemplo poner a dos centímetros del portátil eso no sería malo tampoco gustado saliendo al estilo

Voz 5 09:59 los logia mucha mitología popular los ordenadores no estropean los ojos simplemente los ordenadores lo que UTE que no parpadear al fijar la vista y eso hace que los ojos la superficie ocular y lo que la gente la asocia con que que que el daño o los de en fin es eso todo

Voz 1643 10:16 sea lo lo único es intentar no echarte el ojo no sé lo que hay que intentarlo cumpleaños eso es lo que te da nombre fitness

Voz 5 10:23 la mira hoy es mi cumpleaños el placer

Voz 1643 10:26 como Enrique pero esto es el principio avisado antes Enrique de Enrique

Voz 5 10:32 entonces pues yo no pues yo estoy feliz hacer años

Voz 1643 10:35 cuántos tienes cuántos cumple hoy cincuenta y uno eh y qué tal los ojos

Voz 5 10:41 no somos estupendamente ya no ve de cerca tengo muy de cerca de la propicia la vista cansada que es otro proceso normal no empecé a quinientos setenta llamarte desarrollo

Voz 1643 10:53 exacto según

Voz 5 10:55 damos unas necesidades entre comillas que no

Voz 0874 10:58 me está gustando mucho la manera metafórica Enrique de referirse al envejecimiento de hecho hay una frase que me ha encantado que es que tener cataratas casi es bueno porque significa que estás vivo básicamente

Voz 5 11:08 de otro lado Enrique tú cuando

Voz 1284 11:11 es un paciente te bien y le tienes que leer la receta ITA la dejas de de los ojos porque si bien sigue confiando en ti

Voz 5 11:17 pues sí pues sí totalmente porque yo soy una persona como otra cualquiera aunque sea médico

Voz 1643 11:23 no sé lo queréis un filósofo eso es lo que dice

Voz 5 11:25 sí yo propongo de cerca tan contento

Voz 0874 11:29 oye que muchas gracias por la conversación feliz cumpleaños y que Santos hueso que es oftalmólogo en el Hospital Clínico San Carlos feliz cincuenta y un cumpleaños muy bien no esas puesto en nuestro sitio porque ahora casi como que me apetece cataratas porque ya que voy a otros cuatro años más baja

Voz 1643 11:47 Enrique me abrazo gracias un abrazo hasta luego adiós pero tío no se puede hacer nada bueno no en esto pero hay cosas en las que sí pero en la próstata ahí en las cataratas no se puede hacer nada te comento has pinchado en hueso dos osea no puedo hacer nada no para esto pero me puede el existencialismo pues recuerdo no te planteaste esto hablamos de

Voz 0874 12:09 la posibilidad de evitar que te crezca como dice Javier Cansado pelos en lugares donde antes no tenía pelos como por ejemplo las orejas dice él

Voz 1643 12:17 no no eso no afecta en nada a la salud hemos llegado todavía lo mejor hay algo que puede deshacer yo quiero ser un un anciano los Mossos sano fuerte que hace las mudanzas él solo sea yo quiero ir a la residencia donde viva de mayor de ancianos y hacer la mudanza yo de recuerdo una madre vale vale darse los tú que te está escuchando recuerdos señora burka gracias señor dice lo bien bien Javi esto son diez mil fans más para Burque

Voz 6 12:56 no