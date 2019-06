Carrusel Madrid: Getafe 2-1 Huesca (10/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 0684 00:18 la coalición mal por eso Pérez de Getafe bienvenidos a Carrusel Deportivo Madrid y bienvenidos a Radio Madrid so nidos Serra para vivir integró el Getafe Club de Fútbol Sociedad Deportiva Huesca que va a comenzar dentro de exactamente un cuarto de hora con carros y Dani Garrido a través de la SER es la opción del fútbol en Madrid suena a través del ciento cuatro apuntó tres en Radio Madrid por supuesto en la web de esta casa que apuesta por el deporte la comunidad estamos en el sur con el consentimiento y la confianza de Laura Martínez la producción de banda a la Parras que si te pican cuenta podrás absolutamente toda su vocales con la dirección técnica del ingeniero Carlos Díaz Marjaliza comenzamos desde el Coliseum es la SER es carruseles este Getafe Huesca

Voz 2 00:59 todo

Voz 3 01:01 Pepa siete seis esta Cruise se mete Darius Vico la bandeja cuatro

Voz 0684 01:28 está muy su momento histórico con la vuelta de Carrusel Madrid te contamos el deporte más cercano a esta hora con la espectacular temporada también histórica del Getafe Club de Fútbol que ha metido en puestos Champions metido en el cuarto puesto defiende posición en la semana en que hemos tenido por ejemplo el cumpleaños de José Bordalás en que será un partido importantísimo en Sevilla ante el Betis en la previa del choque de Mestalla donde saben que el Geta tiene digamos un interés especial tras lo sucedido en el partido de Copa aunque antes a salvar el escollo ante la Sociedad Deportiva Huesca el partido de hoy digamos que es un tópico es el colista pero no va ser nada fácil lo dicho no es un todo eco porque por primera vez el equipo alta aragonés está a tiro de salir no sólo el último puesto sino también de los puestos de descenso me fijo en un resultado que nos ha dejado este sábado interesante para el Getafe ese se que se ha acuerdo a la una entre el Deportivo Alavés y la Sociedad Deportiva Eibar han empatado a uno esto le viene bien al conjunto de Bordalás y en definitiva vamos a por ello ambiente alineaciones primera conexión con que juega al Geta con que juega el Huesca lo tenemos confirmado iban Álvarez qué tal muy buena hola qué tal oye antes de Carrusel Madrid desde el estadio Coliseum Alfonso Pérez cuando ahora mismo están comenzando a retirarse ya los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca los del Getafe lo han hecho hace un par de minutos ya están recibiendo las últimas instrucciones

Voz 3 02:49 de José Bordalás en el túnel de

Voz 0684 02:51 vestuarios se está llenando poco a poco el Coliseo Alfonso Pérez se espera una entrada en torno a los doce mil espectadores sabemos que el Getafe pase lo que pase hoy aquí en este partido va a terminar la jornada por tercera consecutiva en puestos de Champions lo comentaba duró después del empate del Alavés esta mañana frente a la Sociedad Deportiva Eibar it tenemos ya alineaciones confín nada sabemos quién son los protagonistas tenemos dos novedades en el once del Getafe se queda fuera al goleador el capitán Jorge Molina que le deja su lugar en el once Ángel Rodríguez la principal sorpresa se queda fuera de la convocatoria el guardameta David Soria con unas molestias musculares no ha querido forzar el portero tampoco ha querido ponerle en riesgo Bordalás por lo que jugará Leandro Txiki Zola en portería línea de cuatro atrás con Damián Suárez por la derecha Vitorino Antunes por la izquierda Cabrera higiene en la pareja de centrales en el doble pivote inamovible máximo bis junto a Mauro Arambarri un costado el derecho para fundé el otro el Izquierdo para Portillo ya arriba mencionados Jaime Mata y Ángel Rodríguez en la Sociedad Deportiva Huesca que forma con Roberto Santamaría en portería línea de tres centrales con Adrián Diéguez Xabi Etxeita Damián mustio en el carril derecho para David Ferreiro el carril izquierdo para Javi Galán

Voz 1284 04:03 trivote en el centro del campo con ya Ángel Herrera Moix

Voz 0684 04:06 domicilio y ya arriba Simi Ávila rica llegó apenas faltan diez

Voz 1284 04:11 minutos para que comience este partido con el arbitraje de Eduardo Prieto Iglesias Icon Adrián Cordero en el Vega en el bar este Getafe en el Coliseum

Voz 0913 04:19 los graves importantes en la alineación habitual de Bordalás la ex titular en la portería que debuta hoy si no me equivoco el bajo los palos del conjunto azulón la novedad también de Molina que se queda en el banquillo donde están ya es como portero suplente Samu Saiz Flamini Matías Olivera el nombrado Molina mía

Voz 3 04:36 que él Íñigo duro con el que no tengo nada que ver

Voz 0913 04:39 el Huesca Jovanovic Aguilera Kutcher Juanjo Camacho Alex Gaillard

Voz 3 04:43 sí Javito estos dos últimos jugadores del filial acompañando a Francisco en cuanto al ambiente Iván de momento el Coliseum digamos que bastante vacío

Voz 1284 04:51 si la gente que está entrando poco a poco se movida bastantes actividades con motivo del Día de la mujer ver hoy es el Día de la Mujer azulona hemos visto como el presidente Ángel Torres ha posado junto a las seis abonadas más antiguas del club Pascual ha invitado al palco para vivir el partido son Carmen Isabel Pilar Mónica Silvia y otra vez Carmen durante la previa también se han realizado unas clases de zumba en los exteriores del coliseo un en el aparcamiento mucha gentes acercado osea que una tarde festiva en Getafe y esperan culminar lógicamente con esa victoria que mantenga el Getafe una semana más en los puestos de Zambia

Voz 4 05:24 en las clásicas empresas de Getafe que ha hecho

Voz 0913 05:27 eh digamos pues unos bailes algunas historias antes de que comience el partido en la previa los prolegómenos desde Getafe Sociedad Deportiva Huesca que tiene iban Álvarez en el inalámbrico y a otro Álvarez en los comentarios en este Carrusel deportivo maldito un clásico como está tiene muy buenas hola buenas noches a lo primero los cambios del Getafe por ahí empiezo he hoy no puede jugar David Soria puede Chiquito la portería no está Molina arriba no sé qué te parece este monje once de de José Martí

Voz 5 05:51 bueno pues bien el aconteció sí que es una baja sensible ya queda visual está siguiendo hasta la selección grandísima de prueba el portero sevillano que al fin no está sonando mucho juntos y en la delantera sí que que recalca que que Molina ha subido Adaja considerable pero viendo quién juega que juegan Zed que es un pepino palabra mayor Laver Galdós

Voz 6 06:13 cuando lo dejas el banquillo y Besance dices bueno es más el de Müller para mí para mí Molina así que está en un momento de forma increíble al que no quitaría nunca esa mata en este caso salimos Dance me parece un acierto

Voz 4 06:26 yo lo hago Gines la previa por los compañeros en Huesca con Luisa María Aznar Eduardo por dunas que este busca que viene para arriba y que hoy tiene una buena oportunidad para salir del descenso sino para salir del último puesto porque el Rayo acaba de perder en Barcelona ponemos nosotros

Voz 6 06:42 sí nos encontramos dos dos equipo Hong dinámica buena no el el Getafe once puntos en los últimos cinco partidos y el Huesca diez puntos en los últimos cinco partidos dos equipos enrachado nos vamos a ver hoy para que equipos se canta del los tres puntos

Voz 4 06:59 enseguida hablamos de ello porque la hoy deportivo Huesca tira

Voz 7 07:01 también bastantes bajas pero este equipo el conjunto aragonés que viene

Voz 4 07:05 motivado por los últimos resultados sin ir más lejos el de la pasada semana en El Alcoraz venciendo dos a uno al Sevilla Fútbol Club en definitiva vamos a escuchar a protagonistas uno de los titulares hoy es por ejemplo en el centro del campo máximo los jugarán más importantes del ejercicio esta semana hablaba con nuestro compañero Gonzalo Conejo

Voz 7 07:23 qué tal duro que taliban pues estamos aquí

Voz 8 07:26 con un jugador fijo a pesar de ser su primer año aquí en Getafe en el once Bordalás Nemanja máximo Beach muy buenas tardes buenas tardes qué tal cómo estás cómo afronta el partido contra el Huesca duro partido aunque sea colista verdad

Voz 9 07:40 es muy duro con un buen alcohol tengan jornada mejora mucho pero nosotros estamos preparado y quiero dar todo para ganar a casa

Voz 8 07:49 estáis seleccionado con ese ahora mismo cuarto puesto que os da acceso a la Champions sino miran mucho Pablo García

Voz 9 07:56 queda mucho para jugar solo miramos y queremos ganar

Voz 8 08:00 el partido contra el Betis el fin de semana pasado fue un una victoria importante además en un campo complicado el contra un rival directo por esos puestos europeos

Voz 9 08:07 sí sí claro nosotros demostramos último partido aquí somos capaces pagan una agencia de equipo fuera que en casa de caza ahí soy muy feliz equipo entrenador por todo club cualquier demostramos que somos un buen equipo Icon

Voz 8 08:22 todas las que darle es un tío que que ha hecho grande el Getafe cómo lo ves como entrenador

Voz 9 08:28 sí sí eso un muy buen entrenador sabe que quiere de su equipo que trabajamos mucho tengo vivimos como uno somos una familia y por eso de momento PSOE

Voz 8 08:40 querrías hacer algún llamamiento para este final de temporada para la afición no

Voz 9 08:45 no quiero decir estado de gracia de todo de ahora hay que ha estado con nosotros y estamos más apacible Lario

Voz 8 08:52 muchísimas gracias pues ya habéis máximo

Voz 10 08:55 se dice que el Getafe no quiere pensar en la Champions que hay que ir partido a partido y que lo más importante es el próximo el que les enfrentará al

Voz 12 10:14 Garros El Madrid ser más Madrid

Voz 0684 10:19 este domingo desde las tres las dos en Ghana

Voz 4 10:22 vamos a por ello tenemos cinco minutos para el comienzo de la primera parte para comienzo el partido de este Getafe Deportiva Huesca escuchábamos a máximo Beach una de las piezas claves del conjunto de Bordalás en el centro del campo que por supuesto está en este once del Getafe Club de Fútbol iban escuchamos a los entrenadores abordadas a Francisco al del Getafe en el Huesca y además en el caso de Bordalás esta semana ha cumplido cincuenta y cinco mar año

Voz 1284 10:46 el martes cumplió cincuenta y cinco años el técnico del Getafe comenzamos escuchando a él que esta semana le preguntaban por ese objetivo el hablaba lógicamente de la permanencia que no piensan en la Champions pero mejor que no escuchamos a José Bordalás

Voz 13 10:59 peleando por Champions no eso lo decís vosotros nosotros lo estamos peleando por la Champions otra cosa es que estemos en puestos en este momento de Champions pero eso no quiere decir que estemos peleando por la Champions

Voz 14 11:10 nuestros objetivos lo tenemos claro por lo tanto

Voz 1038 11:13 yo no no no lo vamos

Voz 13 11:15 variar ni mucho menos y más cuando quedan doce jornadas del campeonato queda mucha Liga

Voz 15 11:20 si de aquí señores de campeonato puede pasa

Voz 0684 11:22 cualquier cosa algo mejor

Voz 0913 11:24 en el minuto cincuenta y cinco de partido hay que estar pendiente Por qué me pareció escuchar esta semana Iván que le hacen un homenaje

Voz 1284 11:30 hoy lo han movido por redes sociales dos aficionados del Getafe veremos si se lo terminan dando no va a José Bordalás también hablaba de Joaquín lógicamente el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca que llega en una buena racha pero sigue siendo colista y Francisco decía que todavía el Huesca no ha conseguido Nadal escuchamos

Voz 0749 11:46 queremos estar cerca de ese objetivo de una salvación pero siendo realities sabiendo que todavía no hemos conseguido nada hay otra final

Voz 4 11:57 por eso no pero para eso está preparado la Sociedad Deportiva Huesca Ekin y te pregunto por esas declaraciones no mucha vamos

Voz 16 12:04 eh Bordalás no quieren

Voz 17 12:07 estamos totalmente de acuerdo o no a final el ser cautos e tanto Francisco cómo Bordalás en lo que está haciendo y lo que debe tal haciendo bastante bien Si llena la cabeza de pájaros a los a los jugadores del Getafe como que batió al meta del Chamber demás no se van a meter al final el objetivo se cumple cuando tú cumples un objetivo ya lo tienes presión en

Voz 7 12:27 este caso lo que está haciendo quitar presión a su equipo

Voz 17 12:29 eh reflejando que que en no hubiesen en Champions sale de la salvación aunque la salvación ya está ya está conseguida pero bueno sí que él intenta aquí tampoco presión y me parece lo adecuado y ser cautos que va a final para conseguir ese objetivo

Voz 4 12:42 veremos hasta dónde llega este Getafe y hasta dónde llega

Voz 3 12:45 José Bordalás tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca vestida completamente de blanco no completamente porque lleva en el pecho la cruz de San Jorge con la segunda equipación el conjunto aragonés el Getafe sí completamente de azul prolegómenos del partido iban se hacen la foto para sacar veremos quién ha venido Gené al sorteo de campos se saludan los árbitros IVE un trofeo Justo en la bocana de vestuarios y un trofeo que va a ser para

Voz 1284 13:06 me mato a que va a recibir el trofeo a mejor jugador del mes de febrero en la Liga Santander se lo va a entregar un ex jugador una leyenda este Getafe como Sergio Mora al que Quini Álvarez conoce muy bien ya está acercando ya el número siete es está cercando Jaime Mata le espera Sergio Mora se pone en pie el Coliseum Alfonso Pérez no es para menos les tan ovacionando máximo goleador del Getafe con once goles dos además ha marcado también en la Copa y ojo con la dupla que forma con Jorge Molina está levantando ese trofeo recibe el aplauso de un Jaime matan mejor jugador de la Liga Santander en este mes de F

Voz 3 13:37 pero ahí está el siete del Getafe que ofrece ese trofeo a la afición que se lleva el aplauso por supuesto de la grada de este Coliseum que bueno iban va tomando cierto color pero sí que es verdad que sobre todo a esta hora

Voz 7 13:47 bueno quedan un par de minutos para el comenzó el partido bueno pues la gente se va animando iba a entrenar

Voz 1284 13:51 sí iban entrando están apurando hasta el final esa previa en los bares de alrededor también con la animación previa al comienzo del partido yo situaría unos nueve mil diez mil espectadores luego recibiremos el dato oficial pero poco a poco va entrando más gente desde los vomitorios van tomando asiento iremos aproximadamente un centenar de aficionados con la Sociedad Deportiva Huesca tenían entradas a treinta y cinco euros y se han acercado unos cuando saber

Voz 0913 14:12 portadas de Deportiva Huesca a la que servidor por ejemplo ha visto aquí en la Ciudad Deportiva jugando con el filial del Getafe claro ahora los aficionados que aún estando último claro se vienen a Madrid la semana que viene o la siguiente me parece que vienen también al Santiago Bernabéu y el desplazamiento que va a ser absolutamente masivo con nuevas

Voz 3 14:28 sacar el Getafe situados los dos jugadores del Getafe

Voz 0913 14:32 no ha de ello es ese máximo Michel otro Ángel

Voz 3 14:34 Rodríguez en el centro del campo iba a comenzar el partido aquí en el Coliseum en la jornada veintisiete el Getafe que puede marcar cierta distancia con su puesto de Champions después del digamos empate del Alavés esta mañana en Mendizorroza ante la Sociedad Deportiva Eibar va a comenzar el partido esperando el colegiado del choque el navarro Prieto Iglesias queden exactamente las veinte cuarenta y cinco y enseguida va comenzar este Getafe Club de Fútbol Sociedad Deportiva Huesca que se inicia justo en este mito

Voz 1269 15:04 como en toquen el balón para el conjunto azulón primero abriendo el el costado zurdo lo intentaba Vitorino Antunes que por cierto Iván es una de las novedades en el partido

Voz 1284 15:11 lo de dos novedades hemos visto en el partido de hoy respecto al once que ganó la semana pasada en el Benito Villamarín se ha caído ya lo hemos dicho Jorge Molina que se han quedado en el banquillo ha entrado en su lugar Ángel Rodríguez también ese cambio en la portería de David Soria que tiene unas molestias musculares no la querido forzar Bordalás juega Leandro chic izó la que se estrena hoy con el Getafe en Liga y además Vitorino Antunes en el carril izquierdo Matías Oliver al que llegó en este mercado invierno de tal Albacete se queda en el banquillo

Voz 4 15:35 la vuelve a tocar el portugués en el lateral zurdo la altura del banquillo de José Bordalás bueno yo el Getafe en la banda derecha buscando aquel

Voz 3 15:41 Don Jaime Mata el Huesca bien aguerrido atrás con tres centrales con dos carrileros largos y eso que tienen muchísimas bajas entre ellas quizá la más sangrante en la última semana la de Jorge Mira

Voz 0684 15:52 con lo intenta el Getafe en el costado diestro aparece por allí Ángel

Voz 3 15:55 Rodríguez una de las novedades en el conjunto abordarlas en el día de hoy la va a sacar la Sociedad Deportiva Huesca el balón muy largo llega desde muy atrás llene para recuperar ese balón la recuperar de nuevo la Sociedad Deportiva Huesca en el carril zurdo aparece por allí el conjunto de Javi Galán el

Voz 0913 16:10 el compañero de Paco en el instituto en Badajoz el compañero de Radio Madrid dos buenos extremeños no extremeños de bien de toda la vida ha comentado

Voz 1284 16:17 has esas bajas esas ausencias que tiene la sociedad Huesca las comentamos rápidamente Melero un jugador muy importante con esa pubalgia Rivera Miramón Insúa y la última la de Carlos a capo que viajó entre los diecinueve convocados pero esta mañana ha realizado unos estiramientos en el hotel de concentración han notado unas mole es días ISE ha quedado finalmente fuera de esa lista de dieciocho entonces se tiene que ocupar ese carril derecho David

Voz 4 16:38 pero crecen los enanos a esta Sociedad Deportiva Huesca clientes

Voz 3 16:40 en el carril zurdo con todo el Lele Cabrera para intentar hacerse con ese balón que tocaba full quieren mandar hecho aquí viene Mato abriendo el costado diestro para que David Ferreiro se va con el esférico y se lo ceda a su propio portero que no es otro que Roberto Santamaría con el dorsal número EC en la Sociedad Deportiva Huesca Quini el Huesca con tres centrales dos carrileros largos bien aguerridos atrás y además con músculo en en la línea defensiva sí

Voz 6 17:05 la verdad es que esas refuerza bastante bien en este mercado sobre todo la incorporación de Javi Galán de de Henry gallego Javi Alan sigue para mí es un jugador más de de todo terreno de la banda no tanto Ferreiro que Ferreiro más jugador de ataque sí que tiene trabajo pero esa esa zona defensiva yo creo que hay que aprovechar más el Getafe hay incorporase porque ese por ese tramo de de banda derecha que tiene atacando el el Huesca sí a mí vive en el Huesca sí que me está gustando a última jornadas como está planteando los partidos equipo que que se dedica a decidir bueno portería a cero llame llegará hay algo parecido es lo que está siendo Getafe no un poco afinar defensivamente está bien y luego pues ofensivamente el van a llegar seguro

Voz 0913 17:45 con chimenea Ávila con rigor llegó en posiciones ofensivas ojo con eso eh en Riga llegó a finales el tema

Voz 6 17:50 picó jugadores que viene café el balón evitaría

Voz 4 17:52 Túnez cuidó que se incorpora al ataque nada lo va a sacar la zaga esa de la que hablábamos de la Sociedad Deportiva Huesca el balón que lo van a intentar recuperar pote del Huesca lo hace gallego Gallego volviendo a subir el balón se impone con claridad Damián Suárez que abre para Portillo mi costado zurdo intentarlo Cho Getafe Ubrique ese balón que lo más tocar Jaime Mata aquí está el siete del conjunto de José Bordalás de nuevo para Portillo Portillo que atrás por aquel jueves Maxine hoy abrimos el lateral diestro donde está Damián Suárez aquí está el uruguayo sufrió subiendo el carril

Voz 1269 18:21 buscando a cualquier cuidado que se metió en el área poner arriba el balón por encima de la portería de Roberto Santamaría iban en el primer acercamiento el conjunto azulón

Voz 1284 18:28 primera llegada del Getafe vaya pase bueno lo había filtrado Damián Suárez a Dimitri full que que había ganado metros estaba en posición de remate Jaime matan no Centrovía en el francés servirá de puerta la Sociedad Deportiva

Voz 0913 18:38 sabemos como permiten arriba esa defensa lazos de la Sociedad Deportiva Huesca tanto Ángel Rodríguez como Jaime Mata que te decía Si chimenea Ávila y Enrique Gallego son palabras mayores lo de Ángel Rodríguez

Voz 1269 18:49 en Getafe ni te cuento que también a mí me encanta me encanta

Voz 6 18:52 dar este tipo delanteros que afinarse deja la vida y el Getafe de esa basado mucha mucha jornadas en defender bien en decirlo así en jugó directo Isaac

Voz 5 19:01 eh

Voz 3 19:02 ojo a atroz de la Sociedad Deportiva Huesca gala cedida Etxeita saliera Roberto Santamaría no sé si ese balón iban ha salido por la línea de fondo por la línea lateral ha dado

Voz 1284 19:12 que de banda finalmente fíjate me estaba fijando que qué ganas tiene Quili Ángel Rodríguez

Voz 0684 19:17 como se nota que no tiene el puesto de titulares igualado y cómo ha ido

Voz 1284 19:19 no hay provocando el error de justo justo lo que estamos

Voz 6 19:22 dando afín a sólo delanteros que se vacían que no dan un balón por perdido y en este caso yo creo que un cierto Bordalás dándole a Ángel eh ciertos partidos sabiendo que Molina está bastante bien pero pedáneo Ángel y teniendo ahí a la plantilla un poco y con los ojos abiertos como diciendo bueno aquí puede jugar cualquiera algo que yo por ejemplo achacó mucho a Solari que eso no no lo ha hecho en su momento Bordalás está gestionando perfectamente la plantilla allá de él

Voz 3 19:46 entrenador del Real Madrid que tiene el partido mañana hemos visto la primera tarjeta amarilla del partido para un jugador de la Sociedad Deportiva Huesca la falta ya para el conjunto azulón en el costado diestro es peligrosa para el equipo de José Bordalás que ya en estos primeros cinco minutos de partido ha tenido un par de ocasiones vamos a aguantar la falta desde el costado diestro por allí se sitúa el uruguayo Damián Suárez con el XXII no espalda también se acerca por allí Javier Portillo para sacar es el con esa jugada de ataque a la que se incorporan hasta cinco seis jugadores del Getafe Club de Fútbol prácticamente en el área de la Sociedad Deportiva Huesca que defiende con prácticamente con prácticamente no con los once jugadores que tienen a su disposición en defensa el conjunto de Francisco Prieto inglés es que hace algún aviso a un par de jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca también del Getafe Club de Fútbol y aquí está el conjunto de la Comunidad de Madrid

Voz 1269 20:37 desde el costado diestro también sobre quién la va a poner ojo arriba el sí

Voz 1704 20:41 Europa lo voy a saltar Le Cabrera asalta Etxeita como

Voz 1269 20:43 este potencia ver ese balón por donde sale no logra dejar salir en principio hizo el árbitro Iván que sí que va a ser valor al Getafe

Voz 1284 20:50 qué demanda para el Getafe intentaba la jugada ensayada Damián Suárez porque vitrina Antunes ha venido desde segunda línea pero muy atenta a la zaga el Huesca vuelva a jugar en ataque el conjunto de Bordalás

Voz 3 20:59 el portugués Vitorino Antunes desde el carril zurdo ofrece Portillo justo delante también está por ahí Ángel Rodríguez tarda en sacar el lateral izquierdo de el Getafe va a recuperar la Sociedad Deportiva Huesca balón arriba no hay absolutamente nadie Quini el Huesca que está quizá demasiado

Voz 7 21:14 tras

Voz 6 21:15 sí como hemos comentado antes al final del Huesca viene aquí a a intentar rascar aunque haya dicho Francisco que no se conforma con el empate yo creo que es algo que es de cara a cara afuera al yo creo que ahora mismo sacar un empate de de este estadio un estadio tan complicado que que no aquí todo el mundo saca saca punto si en este caso es lo que está haciendo está defensivamente intentando al bien espera que el que hay alguna tanto Hardy gallego ir de mal Si bueno un poco que que pasen estos quince primeros minutos que al final el el Getafe de o los equipos de Bordalás tanto peligro suelen crear

Voz 1269 21:46 ojo ojo que viene Huesca Juanpi Juan Piqué el suelo de Damián Suárez también que se RAC enorme el uruguayo que va a sacar el balón para Vitorino Antunes la pega Riba ahí Eufor Iván del Getafe en el suelo cuidado que viene el Huesca lo intenta por banda diestra Juanpi que se lleva es esférico se encontró con también también al suelo no pitó absolutamente nada en la vida

Voz 1284 22:03 pero ya se ha incorporado el forro que se da horas acerca el navarro Prieto Iglesias a interesarse por el estado de Damián Suárez que está agachado doliendo sede de la rodilla derecha cojeando un poco pero parece que ya está bien el uruguayo va a servir la pelota desde la banda Vitorino Antunes

Voz 0684 22:17 ahí va el Getafe de nuevo estamos en el siete de partido se lo cuenta la retransmisión en locales del Carrusel Deportivo Madrid que hemos empezado hace un par de semanas estamos en el Coliseum buscamos Europa Laser sosteniendo al Getafe siete y medio de partido Getafe cero Sociedad Deportiva Huesca cero en el partido de la jornada de Carrusel deportivo

Voz 1269 22:58 ocho de partidos señala la falta ahora el navarro Prieto Iglesias a favor de la Sociedad Deportiva Huesca muy alejada del áreas en las señalaron al Getafe y varios jugadores del conjunto visitante también de conjunto

Voz 0684 23:11 hace apenas llevamos ocho minutos de partido pero ya estamos viendo una bonita batalla entre Río Gallego Lele Cabrera saltaban los dos dejó el brazo arriba el central uruguayo del Getafe se queja de la cabeza el delantero del Huesca Falta favorable al conjunto oscense

Voz 1269 23:25 sí acerca por allí Juanpi también Moi Gómez un ex del Getafe Club de Fútbol para poner en juego esa falta muy con la zurda el veinte de la Sociedad Deportiva Huesca bueno Iván en la grada digamos que ha cogido bastante color

Voz 1284 23:36 sí yo decía antes de empezar que sería entre nueve mil diez mil yo creo que estamos incluso por encima de los diez mil espectadores es animado la gente es lógico este Getafe es cuarto está muy bien en la clasificación y hay que animarse venir aquí al coliseo

Voz 1269 23:47 un

Voz 3 23:47 va a sacar la falta la Sociedad Deportiva Huesca lo dicho está por allí Juanpi también con él

Voz 1269 23:52 los el número seis Moi Gómez levanta la mano en el área a lo intenta el Hort de Huéscar Hachemi Ávila aquel sólo Deportiva Huesca ojo que piden penalti la cueva que sigue We are el jugador alto Aragón en el Getafe

Voz 1704 24:05 madre mía aquí

Voz 3 24:06 a ver quién es el balón del área sí

Voz 6 24:09 el barullo no afinar una falta que es una jugada jugada ensayada de Francisco bueno en el rechace ha empezado a dos jugadores y mira por donde siempre que haya Gené para sacarla es un jugador que que que en toda Si está en un momento espectacular ser reclamado penalti

Voz 1284 24:24 puso en el área el Getafe lo estaban eh reclamando los hombres del Huesca también Francisco que ha ido a protestar aliñar cuando ahora señala fuera de juego yo tengo bastantes dudas de la jugada de porque estaba en Riga llegó han ido varios jugadores del Getafe intentar despejar cayó el delantero es verdad que reclamaban pero Prieto Iglesias no vio nada tampoco se lo han dicho desde el bar tiene que ser muy claro para que el Barthe diga que es penalti sino no te lo va a decir

Voz 1269 24:44 nada no se quejan tampoco los jugadores de él junto visitante la Sociedad Deportiva Huesca el fuera de juego se lo cobraron al Schumi Ávila iba a sacar Chi Chi hizo la novedad soy si no me equivoco

Voz 3 24:55 poco debuta en partidos de Liga Juegos los de Copa

Voz 0913 24:59 de aquellos acabó pero yo creo que sí

Voz 1284 25:03 su primer partido con bajo la portería del Getafe en Liga ha jugado en Copa bien has dicho esta es eliminatoria friend de al Valencia pero las veintiséis jornadas anteriores fue David Soria el portero en la Liga

Voz 1269 25:12 los aplausos ahora para Dmitri full quién lo intentó

Voz 18 25:14 a percutió por el costado diestro llegó por Solbes un jugador de la Sociedad Deportiva Huesca cedió el córner que si no me equivoco es el segundo el primero para los intereses del Getafe Club de Fútbol hasta allí sabido quién Portillo tiene su derecha dominan la piel Suárez uno dos tres cuatro cinco jugadores del conjunto azulón que van a intentar rematar ese esférico volcado desde el costado diestro aquí está con el dorsal número ocho Portillo va a sacar en corto el balón para Suárez Suárez que va a abrir al centro del campo El Getafe Deportivo que la a meter el balón le carreras intentado de tacón meter ese balón de nuevo dinerarias la Deportiva Huesca enorme el con

Voz 1269 25:52 a la hora de la situación por parte de la zaga hostense y el balón arriba en largo

Voz 3 25:56 es un canto al siete del conjunto aragonés

Voz 1269 25:59 que no es otro que David Ferreiro es un jugador este que me gusta mucho y que ha cogido protagonismo ahora en el lateral derecho porque no están capo ni tampoco mira

Voz 6 26:07 si a finales de David Ferrero bueno coincidió con él en Racing Santander de su jugador que que que yo que se puede pasar el partido cortando el recorta recortes yo nunca se lo vas a pillar es un jugador muy muy generoso en el trabajo defensivo aunque no es un jugador que se pueda jugar de lateral derecho yo lo un jugador más más adelantado más agresivo más más para arriba sí que veo que que le veo que está en un momento de forma increíble y es verdad que para las bajas afinarse tiene que acomodar a esa a esa posición de carrilero bueno en estos casos sí que lo está haciendo bastante

Voz 7 26:39 señora

Voz 19 26:41 en el Carrillo estaba nada retrasa muy hasta atrás da

Voz 0749 26:45 eh

Voz 1269 26:45 Sociedad Deportiva Huesca toque ese balón Damián Suárez La Habana tocar ellos muy atrás en abierto al costado zurdo aparece por allí Javi Galán aquí está el pacense llega al jugador del Getafe balón línea lateral para el conjunto que dirige Francisco lavado de cara además en las últimas jornadas de la sociedad porque ojo que vienen ellos lo intentaba la Sociedad Deportiva Huesca nada tiene que va a sacar

Voz 3 27:06 no con mucha solvencia que viene el Getafe Club de Fútbol para jugar es esférico Portillo en el centro de campo se da la vuelta intenta abrir el costado diestro lo consigue el balón para Damian que supera la línea que separa los dos terrenos de juego de nuevo devuelve para Portillo aquí está el Getafe abriendo arriba para Jaime Matas Mello el jugador del Getafe mejor dicho llegó un zaguero de la Sociedad Deportiva Huesca para hacerse con ese fair

Voz 1284 27:26 lo llevamos doce minutos de partido y tanto Bordalás como Francisco todo el encuentro de pie dando órdenes de momento los dos bastante nerviosos porque en estos primeros compases están teniendo ocasiones tanto el conjunto azulón como el equipo que hoy viste de blanco nervioso Bordalás nervioso grandísimo momento con es cero cero en el colegio

Voz 0913 27:43 Begoña Iván elegante Bordalás siempre siempre muy elegante el técnico de ahora cánticos hacia la Liga no hacia la Liga acordándose Montella

Voz 6 27:52 sí que es raro que que antes no te va vete ya en un campo pero bueno cuando su cuántos años cumplió las esta semana cincuenta y cinco años está con mucha vale

Voz 3 28:02 todavía es una Pérez por allí Furyk y el cuidado que se incorpora otro jugador del conjunto azulgrana máximo Biz prácticamente vive en helicóptero Jardim y Puig

Voz 1269 28:09 dentro del área cuidar grabar sacar la Sociedad Deportiva Huesca apareció por allí el dorsal número veintiuno del conjunto de Francisco el balón fuera Herrera córner a favor del Getafe

Voz 1284 28:19 Iván el segundo para el conjunto azulón y qué daño hace hace esa banda derecha del Getafe con Damián Suárez y Mitre Falqué que bien se entienden el uruguayo y el francés dándole mucho rédito y ahora este segundo saque de esquina para un Getafe que crea mucho peligro a balón

Voz 1269 28:33 la Vitorino Antunes hasta allí se ha ido para sangre ese balón que va devolver el portugués a recolocar aquí está la ponen corto balón para Ángel dentro del área la va a poner el portugués de nuevo de segundas con pierna zurda cuidado la incorporación balón arriba el intento de remate nada muy pasado la Getafe Club de Fútbol la va a sacar la Deportiva deportiva con la contra el arriba para Schumi Ávila yo era impresionante con mucha solvencia full Care situándose en la posición de Gené que es precisamente ahora que presiones el balón que sale por la línea de fondo enorme el trabajo del central del Getafe Club de Fútbol tiene

Voz 6 29:04 si es que se le va a pedir no ha llegué a finales su esfuerzo trabajo todavía recuerdo los los director deportivo que iba Anabel de Alcorcón que decían que no es de Villar en primera división por su altura que no debían un central contundente cuando es el central que yo creo que más salta de la Primera división y encima en primera visión no hay tanto juego aéreo tanto juego directo no para que para que un centenar tenga que tener eso centímetro de altura en este caso lo suple con ese salto que al final es el central tan agresivo que lleva sigue verdad que siempre suele salta Cabrera ayer caer a las caídas pero en este caso siempre llega llega al portero

Voz 4 29:40 ya está la Sociedad Deportiva Huesca decías iban perdone ahora mismo está el Huesca con diez jugadores que en Río Gallegos ha tenido que hacer Gara la banda Se está cambiando las botas él

Voz 1284 29:47 gigantón delantero del conjunto oscense Riga llego ahí

Voz 1269 29:50 está jugando Vitorino Antunes en el costado zurdo aquí están Izquierdo el conjunto de José Bordalás a la altura del banquillo de Francisco llevamos a las nueve de la noche están escuchando la Cadena SER son más Radio Madrid esto es el Carrusel deportivo vamos a Ronda Getafe cero Huesca cero o bien damos de de la situación en la que queda Michel porque el Rayo Vallecano acaba de perder en el Camp Nou tres a uno ante el Fútbol Club Barcelona veremos si Michel continúa al frente del banquillo franjirrojo son las nueve ronda informativa que comienza con un partido juego que estamos contándolo

Voz 1284 30:28 dice Iván y superamos ya el minuto quince de la primera parte un cuarto de hora aquí en el Coliseum Getafe cero Huesca cero

Voz 4 30:34 además la jornada veintiocho Nos ha dejado ya lo siempre resultado comenzó ayer en San Mamés con el empate uno entre el Athletic y el Espanyol han jugado el Alavés uno Iván uno Atlético de Madrid uno Leganés cero y el resultado que comentabas Duro Barcelona tres Rayo Vallecano uno madrileño mañana queda Prada nueve menos cuarto

Voz 1269 30:50 Zorrilla el partido el Real Valladolid ante el Real Madrid además Amanda gala para el fútbol en Madrid tenemos un partido importante en Segunda en el día de mañana

Voz 0419 30:58 si mañana viviremos un partido emocionante duro Rayo Majadahonda Alcorcón un encuentro que enfrenta a los equipos madrileños en el Cerro del Espino a las doce donde además quinientos aficionados alfareros estarán para apoyar al

Voz 1269 31:10 y hoy hemos tenido los siguientes resultados que estamos teniendo es una visita

Voz 0419 31:14 sí Mallorca se imponían en casa ante el Real Oviedo Mallorca uno Real Oviedo cero y concluido también el partido en El Molinón el Sporting ha dominado en casa he conseguido atar los tres puntos con gol de Alves alegrías por tiene uno Almería cero dos partidos Nástic Albacete salido con descanso un empate en el Nou Estadi Tarragona cero Albacete cero y minuto treinta en el estadio Manuel Martínez Valero este cero Cádiz cero también

Voz 1269 31:39 hemos de Madrid Ojeda todo esto

Voz 0419 31:41 pues sí porque once del grupo I de Segunda había terminado ya el encuentro entre el unionistas de Salamanca Inter de Madrid un partido concluido con un empate en el estadio Helmántico uno unionistas de Salamanca cero Inter de Madrid pero ya está en juego en el último cuarto de hora en el Real Madrid Castilla Celta B que de momento lo encuentro va con un empate y Real Madrid cero Celta B pero también

Voz 1269 32:02 bueno pues eso la ronda lo dicho sobre las nueve un poquito minuto diecisiete en el Coliseum Alfonso Pérez a cero entre el Getafe y la Sociedad Deportiva Huesca está en la ronda en Carrusel

Voz 22 33:08 el ex en Madrid

Voz 1269 33:09 a sus dieciocho de partido en el Coliseum Alfonso Pérez de momento células cero entre el Getafe Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Huesca en un partido digamos guiri de momento aburrido la verdad lo primero

Voz 6 33:19 sí se preveía no afinar son dos jugadores son dos equipos que están jugando bastante nos están jugando uno la salvación que al final es cuando un equipo de les tiene presión presión por por por no bajar en este caso con esa ilusión que que que subió el año pasado va a primera división y un equipo va a meterse en Europa no esa esa alegría que tiene que suele tener se está jugando bastante aunque dando mucha jornadas al año para los dos equipos esto es una final entonces ahí sí que se nota ese esa presión esa presión defensiva y con pocas ocasiones que estamos viendo en este en esta primera parte

Voz 1269 33:50 de momento sin acercamientos claro por golpes la Sociedad Deportiva Huesca además de ese barullo que hemos tenido entró el área que hoy defiende Leandro hizo la el valor de la cueva precisamente conjunta aragonés arriba el rebote ahora bajando lo o al menos intentarlo lo Etxeita el balón muy largo llegaron con bastante ventaja también Suárez en el carril diestro fraguar ese balón lo hace con Lele Cabrera el central izquierdo el conjunto de guardar las abriendo para eh Vitorino Antunes a la altura del banquillo de Bordalás el balón arriba para que lo que Portillo llevó Etxeita con solvencia el balón fuera va a sacar el Getafe desde línea lateral aquí Vitorino Antunes tiene por delante a Máximo Díaz Cano el área lleva el central de la Sociedad Deportiva Huesca ojo Portillo cortito arriba buscaba Ángel la intención era daba bastante buena pero ojo ahora

Voz 18 34:31 con la contra los que te enorme Quini el togolés tiene sí

Voz 0684 34:38 cruzó se llevó el balón enorme el central en conjunto

Voz 1704 34:41 de una vez más una vez Maza final

Voz 6 34:43 llega llega al final lo que decíamos antes no que que él llega siempre corrige los fallos de los demás y al final es un jugador que no se debe tanto porque a la hora de saca el balón no nos no se complica la vida ya peligrosa

Voz 1269 35:01 el lateral de la red es lo intentó el siete del Getafe nada estaba demasiado escorado eh

Voz 1284 35:05 la primera ocasión clara del partido para el Getafe ese balón filtrado por banda izquierda el disparo final de Jaime Mata lo comentaba duro escorado el delantero madrileño pero que siempre se mueve como pez en el agua en el área del conjunto rival ya está avisando el Getafe que quiere adelantarse en el Coliseum

Voz 1269 35:20 sí tenía que haber hecho recorte

Voz 7 35:24 en esos mujer Labraza en ese momento

Voz 6 35:27 sí bueno al final son son jugadas que vienen de la nada no él me mete el cuerpo yo siempre achacó a los delanteros ahí que se frenen no que que que el atropello así decirse el defensa y en este caso Matas sí que ha buscado el gol

Voz 2 35:42 ahora porque

Voz 0684 35:44 el jugador del Getafe de un golpe de Etxeita iban qué está pasando con cartulina amarilla del partido se las lleva el capitán de la Sociedad Deportiva Huesca Xabi Etxeita que ha soltado el brazo sobre el rostro de Jaime Matas está que has el delantero que ha llevado un golpe en la cara era un balón filtrado Mata que le iba a ganar la espalda Etxeita central veterano ha dejado el brazo cartulina amarilla en la primera del partido

Voz 0913 36:07 desde la grada se ha notado cierta tensión en jugadores de unos y de otros en esa acción y Etxeita que se ha querido alejar del acción en primer momento vamos

Voz 6 36:16 sí yo creo que ha sido clara no ha final cuando cuando una cuando una tarjeta es clara los mejores coge irte dejarte de ahí que los los jugador de Getafe sino París siempre siempre que hay una falta siempre que hay una jugada Un poco polémica van a ir a a todos a una al árbitro al jugador en este caso la clarísima no no hacen falta allí que vayan

Voz 1269 36:37 ojo que lo intenté Ángel en el costado diestro nada balón que sale con la línea lateral el balón en la Sociedad Deportiva Huesca estamos a punto de llegar al ecuador del primer acto con este Getafe cero Sociedad Deportiva Huesca cero que encontramos en el Carrusel Deportivo de Radio Madrid las transmisiones locales en la SER de las últimas cuatro semanas vamos a por ellos el Getafe en el costado diestro les saquen la falta me parece que es admitir

Voz 1284 37:01 a falta de quién sobre Enrique Gallego que todo lo que le está dando este delantero desde que llegó Quini a la Sociedad Deportiva Huesca revisaba ante los datos siete jornadas desde que llegó sólo se ha perdido trece minutos sin indiscutible para Francisco

Voz 6 37:14 sí lo estaba comentando ante no es el típico caso no de un delantero con con bastante edad que que suelen meter goles en Segunda B cuando un delantero mete tanto goles en Segunda B lo va a meter en Segunda y cuando los mete tantos en Segunda lo en primera qué pena que el haya llegado tan tarde no al fuga este jugador pero bueno al final ha conseguido llegar a Primera División en en dos años no recordemos que el año pasado era uno de los pichichis en Segunda B firmó con Extremadura y al final este año en un año se planta en previsión quién se lo iba decidida e insultó al al Huesca en el mundo del fútbol que que un delantero con tres de tantos años son XXXI no hubo más o menos eh

Voz 0913 37:48 como tiene exactamente Henri Gallego XXXII

Voz 6 37:53 dos años y dos años llegar a Primera División como él decía eso un es un sueño pero que será currado es la trabajado el eh con sus con sus goles

Voz 1269 38:00 se intentar rehacer ahora la Sociedad Deportiva Huesca buscando el área defendido por Leandro Tizona getafense ha ley con mucha solvencia el conjunto de José Bordalás en el carril zurdo Liberec Torino Antunes a la va a dejar para mata mata que la toca para Portillo en el centro del campo el Getafe pero con mucha intención Arambarri abriendo el costado diestro aparece por allí también sobre la baja el uruguayo para cualquiera que lo va a poner de primeras el balón que penal por de la Sociedad Deportiva Huesca el saque de esquina a favor de conjunto de las

Voz 1284 38:26 el tercero del partido para el Getafe los tres desde esa banda derecha ya lo comentábamos de Damián Suárez Damián Suárez es entienden a las mil maravillas y que están prometiendo mucho por ese costado derecho estaba ante un esas saca