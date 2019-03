Entrevista Pedro Pastor

Voz 1 00:00 desnuda retó

Voz 2 00:05 el principio donde está la vida como semillas sin cáscara

Voz 1751 00:13 estamos escuchando desde unos el del próximo disco de Pedro Pastor y los suecos descalzos que verá la luz el veintidós de marzo es un álbum que lleva el título de vulnerables y que ya es el tercer trabajo discográfico de de este cantautor de tan sólo veinticuatro años que se ha convertido en un ejemplo de éxito no de la autogestión en la música y que hoy nos acompañan a este estudio Pedro Pastor qué tal buenos días que Teddy llevas coleta telas cortó la gorda o renovarse o morir si está bien liberarse

Voz 3 00:45 lo que uno ha va cargando a lo largo de la vida a la espalda

Voz 4 00:49 hay también el físico y transformarse y buscar nuevos horizontes si es lo que has hecho con este nuevo disco yo creo que sí que siempre jugamos

Voz 3 00:57 la a renovar no a investigar a jugó

Voz 4 00:59 vamos a quedarnos estancados porque también por divertirnos no y por la excitación que supone hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer no dentro de que tenemos una una obra hay una carrera que lleva un sentido común no pero bueno hay que hay que buscar nuevas ramas no el árbol porque sino que aburrimiento no

Voz 1751 01:19 antes estábamos hablando de aprender no que estábamos escuchando de esa aprendiendo para aprender a veces hace falta dar pasos hacia atrás no

Voz 4 01:29 yo creo que en este tiempo nos ha tocado vivir hay que dar más pasos hacia atrás que hacia adelante porque vamos un paso por delante de lo que deberíamos estar no como como especie entonces creo Nos toca un poco para atrás en ese sentido que en realidad es ir para adelante no pero como quitar quitar capas quitar aprendizajes que que no nos representan y decidir quiénes son

Voz 1751 01:51 quiero de arte de buena gente no con buenas escola

Voz 4 01:54 por acciones en este disco de quién te ha rodeado para empezar de los locos descalzos que nevando ha sido un trabajo colectivo el primer disco que grabamos todo juntos lo hemos graba en directo en un estudio pero todos a la vez sin claqueta que hoy en día nos está haciendo mucho queremos reivindicar como esa posibilidad también ha sido un riesgo para nosotros si es ahí seguridades y esos miedos que ha supuesto y luego si hay una colaboración muy porque para nosotros muy importante que es la membrillo que es la cantante de Mingo que es una banda argentino que no se canta y luego una banda colombiana que es el Caribe Font bono con esta investigación latinoamericana que venimos haciendo hace hace algunos años pues hemos querido también plan amarla en este disco de pelota h5 cuando supe que te habías rodeado de viñas es que esta es mi canción favorita que la he puesto muchas veces

Voz 1751 02:38 el programa

Voz 4 02:39 la complicidad

Voz 5 02:41 andan aquí me encarga se le dan bien

Voz 1751 02:48 la vuelta a la Tierra no

Voz 1 02:49 ellas están muy conectadas con la naturaleza a su manera

Voz 4 02:53 la de Qantas su timbre de voz como con congeniar voces también ese recorrido que han hecho porque latinoamericanas como es este caso que es una canción puertorriqueña ya han hecho todo un viaje canciones latinoamericanas que han enseñado mucho folclore a por ejemplo en este país que no tenemos muchos conocimientos folklore latinoamericano ya se han sido una parte importante de reconectar los con esas musical fíjate fíjate unos visita ya Valentina ellas colombiana lo decía antes Caribe funk de Colombia y de Cartagena del Caribe colombiano claro y también te rodeado de sus su que es como como tu hermano así lo mi compañero de viaje también es una de las personas que más me inspiran artísticamente no es muy importante como no dejar de de nutrirse de esa gente que siempre te está inspirando porque al final esa constante es muy importante no aparte de que llegue lo nuevo que lo que permanece sigue ahí vivo no ahí latente tú con sus peleas como me peleo yo con Bob Pop bueno como todos los hermanos que vamos a hacer no tanto tanta convivencia al final es imposible no pero quién quién Greta los dos o ninguno de los dos yo creo que soy un poco más calma Aíto de ella no te está escuchando desde Radio Barcelona cómo estás Pedro me pongo los cascos para escuchar llevó claro hombre qué tal estás muy bien y tú pues yo vi en emocionado e ilusionado por el nuevo y estoy muy tranquilo porque además vengo de estar un mes recogido en casa Mi abuela en Tenerife vive en paz con con el mundo la verdad no vengo mucho más tranquilo de lo que estaba en estos últimos años ha sido agusto atrapadas con calma no la verdad y respirar un poco de de Isla que ya lleva aquí me he puesto mal otra vez porque esto es una ciudad horrible

Voz 1 04:36 por de Madrid favor Pedro que que que que que estás diciendo pero si nos ponemos

Voz 1751 04:45 pero por favor Diego Galán y no a los mandos de este

Voz 4 04:50 digo galas que es un es una persona infinitas como más

Voz 6 04:54 ya lo musical que yo creo que ya tiene un largo recorrido que es muy reconocido quiero destacarlo humano el trabajo de psicología que ha hecho con nosotros cuatro cómo ha controlado no nuestros inseguridad en nuestros egos para que todo Nos enteramos parte el proyecto para qué

Voz 1751 05:09 lo lleváramos adelante en en riguroso directo de las inseguridades a ti no te veo una persona insegura tú tienes en seguridades

Voz 4 05:19 que las personas inseguras no mostramos etcétera hace de una armadura que nos hace no parecen inseguras pero al final yo creo que las personas que menos inseguras parecen son las que malos son en realidad yo tengo muchas inseguridades como todo el mundo arrastró mi mochila tengo mis taras tengo mis miedo los este trabajo habla de eso mismo no intentar aprender a mostrarnos vulnerables ID reconvertir el término como algo positivo la buena habilidad no tiene qué ser mala que es lo que nos han intentado vender todo este tiempo no de de humanidad entonces somos vulnerables porque no lo vamos a aceptar no

Voz 1751 05:56 abanderar incluso ya cantar porque creo que voy a hacer algo que te quiero agradecer mucho y es que no es adelantar un tema del disco que sale el día veintidós es decir que ese tema no ha sonado en ninguna radio no la sólo en ninguna parte sale sale este viernes el día quince ese segundo adelanto

Voz 4 06:11 es qué tema que grababa con con Lola de pero y es un tema así como más de más de amor del disco pero bueno yo creo que habla de un amor vulnerable no

Voz 1751 06:21 pues te vamos a escuchar en directo Pedro vamos quieras vamos para allá genera vamos para allá vamos a pedir una un aplauso ya que tenemos aquí Pedro Pastor va a hacer el próximo tema que saldrá de este disco el día quince sale el disco Sale el día veintidós Un tema de amor que ha hecho junto con pero jugó como dices que se llama el tema Pedro el baile el baile bueno ahí lo voy a cantar porque le aplicamos ha sido voy a cantar cantan lo vas tiene letra no doce cincuenta y cuatro Pedro Pastor en directo en exclusiva en la radio el baile

Voz 9 07:05 se me va a doler

Voz 10 07:09 no me importa

Voz 9 07:13 por qué se enseña si me dejó aprenden que no pasa de no importa que se es que me vamos a parte a una se deshaga solos miedo desarma harás a mí esquema aprenden sé que no es todo y prepara pero acaso se está alguna ave siendo metáfora justo lo que yo busca

Voz 11 08:06 ya

Voz 9 08:08 miedo a los pies de

Voz 12 08:11 muy llama eh

Voz 10 08:16 la fuerza del viento imparable

Voz 9 08:20 todo dos meses tanques ya que estoy temblando de duda pensando en o sea que era más agua cero mil grieta derrumba harás los pilares si te abro las puertas de mi edad se queme que teme que tienen

Voz 12 09:13 sí

Voz 9 09:14 pero quiero ver es si hable Eli justo como imagina aquí estoy temblando de miedo aquí estoy temblando de Ghana

Voz 10 09:33 la rabia de pueblo creciendo de desborda

Voz 9 09:39 todos meses tanques

Voz 11 09:42 ya han me muero

Voz 10 09:49 acepto el baile

Voz 13 09:54 sí sí

Voz 10 09:58 te haces

Voz 14 10:01 sí

Voz 7 10:05 de aquí saldrán

Voz 1 10:08 el día quince de marzo el disco vulnerables sale el día veintidós esta mañana