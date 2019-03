Bobsultorio literario (10/03/19)

Voz 1 00:00 aquí

Voz 3 00:04 el consultorio literario Diego

Voz 4 00:10 no a mí no hay nada

seis tres ocho uno cinco cinco sin límites y seis el número de teléfono

que nos dejáis vuestras consultas para Bob Pop y la mecánica es sencilla dejé una nota de voz con vuestros problemas preocupaciones

Voz 6 00:36 me parece maravilloso la admira da igual él tiene criterio todo seguía el día que como se ha levantado

Voz 5 00:42 dicho varios factores uno de ellos no me digas que no influye el estado

Voz 6 00:45 me estás desacreditado como tal y con su cultura profesional me estás desacreditada como pierda clientes enteras como profesional de tarjetas

Voz 5 00:58 la voz era difícil era difícil cuando mucho el titular sería algo así como el amor en los tiempos de Vox Álava

Voz 0419 01:08 he hace tiempo he tenido una cita con una persona y todo iba súper bien y conectamos muchísimo y éramos muy iguales y de repente los últimos quince minutos de la cita me dijo de hablar de política resultó ser de voz algo que está totalmente o puestos a mi forma de ser entonces tú qué crees que yo podría salir con una persona que tiene unos ideales totalmente diferentes a los niños que puedas de recomiendan un libro

Voz 6 01:37 me gustó mucho desde que dice al final de la cita me dijo que ha hablado de política vamos a ver qué clase de cita es esta no sólo eso sino que descubres que es de Bob mira yo ya te digo que sí creo que puede salir con él no

Voz 5 01:51 ya para empezar bueno a lo mejor si en otras cosas pues igual que tú no sabes mira hoy

Voz 2 01:57 justamente en el país Sergio del Molino publica un artículo sobre la historia que me interesa mucho

Voz 5 02:01 es como la filósofa Hannah Arendt que somos a por el libro sobre lo obvio hoy elaborar etc

Voz 2 02:10 ella tuvo que que quiera su profesor de Filosofía Martín Heidegger y ella cuando se tendría que ir tiene manía por judía izquierdista descubrió que ese primer novio Martín Heidegger era un pub Kitty Colin más fíjate ya se quedó destruida entonces tú crees que Hannah Arendt podía haber estado pintando con Martin Heidegger pues mira no porque es que esto no se puede yo creo que no se puede porque el Amaury todo lo demás tiene que ver con quiénes somos

Voz 5 02:37 pero yo voy a hacer de abogado del diablo no puede Enrique no pero no puede enriquecer por ejemplo un punto de vista diferente al tu mirado mira polizón uno de Vox sí ser fácil

Voz 6 02:48 de Belén sí hay alumnos que están intentando aprender miran pues estará transmitiendo cosas practica porque aquí hay mucha pudiese

Voz 2 02:56 pero mira me han pedido un libro yo además de recomendar el artículo de Nico que recuerda la dejará que les voy a recomendar otro libro un libro que se va la excepción que está publicado por Mondadori una especie de novela negra de investigación pero sobre todo novela moral muy interesante autores Christian Jünger se estas novelas de escandinavas con una trama aparentemente ligera pero que luego entra en asuntos de enjundia es muy interesante porque habla sobre cosas terribles como son el genocidio en los Balcanes etcétera pero también de cosas más cotidianas como es el día a día en una oficina y entre cuatro personas que descubren que que el y la crueldad su origen no está sólo en los grandes conflictos sino en el día a día en una triste oficina ir el título lo que plantea es una cosa muy interesante es si todos somos capaces del mal incluso en organizaciones donde asumimos que todos somos capaces el mal o alguno de nosotros somos la excepción eso está muy bien entonces a la mujer Éstas son estéticos de Vox pero lo mimo es el me ha tocado el majo de voz bueno deja tú prueba luego ya no vuelves a llamar al consultorio yo desde aquí no me responsabilizo de verdad si sigue adelante si sale todo bien yo que soy un vendido diré que yo le dije que p'alante

Voz 6 04:15 a mí me pondré la medalla te parece me parece fenomenal yo creo que vuelve a llamar

Voz 5 04:19 Nos cuenta lo que le ha parecido la siguiente consulta tiene que ver con la paz o la paz silencio de una casa de gente una casa llena de libros se han ido todos de casa por fin por fin

Voz 0419 04:33 lo hago mira te cuento

Voz 7 04:35 eh el yo vivo en mi casa con mi padre con mi familia con mi padre mi madre mi hermano el año que viene por trabajo y por estudios pues nos vamos todos menos mi madre entonces qué libros le podrías recomendar para pues para que pueda leer mientras espera que volvamos a comer los domingos

Voz 2 04:52 madre mía esa mujer que gusto se va a quedar pues le voy a recomendar varias cosas porque entiendo pero también entiendo que haya un punto hay de soledad donde los libros te sirven como como compañía como consuelo a mandar libros de estos que que te apetece vivir dentro de ellos hay uno que a mí me gustó mucho que es de una autora creo que también es danesa yo estoy supere escandinava yo sí que se llama si tienes el día escandinavo bueno hemos estado deben pues mira igual que te digo una cosa te digo la otra

Voz 9 05:22 el libro se llama el libro cerrado es de siete a K

Voz 2 05:27 es Ball esto publicado por Lumen es esté GT GT apuntó Paul con dos a es con K pero vamos el libro ha cerrado de Lumen muy libres fantásticos un tocho Piru tú vas entrando en el libro dices aquí está pasando algo de lo que quejo aparentemente un diario una señora así como de alta sociedad que tú ves un ruido de fondo pero que no lo va a espías nuevas espiando pero todo lo que te cuenta te interesa mucho porque ella además es una señora como rica bien que era todo muy bien y tiene como mueble en nuevos Si hace mudanza Itínere bajo el servicio pero en el fondo hay esto va pasando algo muy gordo indulto lo vas oliendo según avanza el libro pero no puedes parar de leer esa señora que se va a quedar sola en su casa probablemente vayamos verlo mucho cuando lo termine cuando le toque otra semana que a todo esto porque tiene que hacer tu madre PAI el domingo cuando vaya a vosotras llevarle algo en casa no se había independizado bueno se llama que en otro casi Uttar todos juntos el pues que aprendan a cocinar los que se van bueno vale pero vamos una vez dicho esto le voy a recomendar que se lea a una autora que a mí me vuelve loco que no es escandinava que es francesa tomarían en italiano que es Natalia Ginsburg Puri sino y aquí no no he ido nunca puesto que te va a cambiar la vida pedrea Ginsburg Juve recomendar tres libros de ella se uno que se llama las las pequeñas virtudes que la publicado Acantilado y traducción de Celia Philippe peto otro que se llama léxico familiar de Lumen también yo creo que se llama querido Miguel con la traducción de Carmen Martín Gaite ojo hay al lujo que está publicado por Acantilado ir sino se queda contenta con estos tres porque dice hoy que solo estoy en mi casa que será familias que incluye tres novelas cortas también ha publicado por Lumen Natalia Ginsburg cubrí cuando lo descubra si es que no

Voz 5 07:12 bueno pues voy a voy a voy a gracias dinero siempre te da las gracias vinieron no porque no hay pero pero las gracias siempre atraco le ha regalado una biblioteca entera pues libro una biblioteca una crítica

Voz 2 07:25 si se va a su marido y sus hijos de casa ya va a tener mucho tiempo libre ya cuando una vez se relaje esté a gusto diga qué bien me ha quedado dirán ahora siendo poco pues Lete Anatolia Ginsburg ILT el libro cerrado ya verás qué bien is Si esta señora escucha este consultorio dice pues yo no creo que a mi hija porque esta semana quedado sin lectura que me llame que yo estoy aquí encantado de servirle

Voz 0022 07:49 muy bien te lo avanzado antes esta semana el estudio se se ha llenado ha cubierto otra ausencia un montón de chavales que han venido a ver el programa de la Escuela de visual master de quieres que bueno ellos quieren que les haga sirio terapia a pecho

Voz 5 08:04 cubierto a quemarropa no hagamos íbamos con Alfonso hola Bob qué tal hola Alfonso buenos días

Voz 10 08:11 mira te quiere comentar porque yo tengo un problema que últimamente me está pasando es que no paro de encontrarme a gente tanto en el metro como por la calle in especialmente en el trabajo gente que me grita que grita constantemente del metro tranquilamente todo CEIM pum te salta una gritando la otra hablando por teléfono y bueno quiero que me recomiendas algún libro pues no sé si para mí o para ellos pero no para mí para poder aguantar los no sobre todo

Voz 2 08:37 la necesidad de verdad o dio la gente que me grita pues mira voy a recomendar un libro que estoy a punto de terminar me de hecho estoy leyendo lo muy despacio porque no quiero que se acabe nunca es el nuevo libro de Edurne Portela y se llama formas de estar lejos el acaba de esa semana ir porque lo recomiendo con esto los gritos porque es un libro que demuestra que lo que de verdad importa

Voz 3 09:03 son las cosas que es casi y se dicen

Voz 2 09:06 los silencios lo que no contamos lo que no se grita lo que se cuenta de espacio pero que al final es lo que determina nuestras vidas nuestro dolor nuestra alegría en ocasiones y es un libro perfecto porque no hay ni un grito en este libro aunque por dentro podría es decir que es un vez Rido el libres súper dedicado es esta gente que edita no se da cuenta de que en realidad donde más está diciendo es con lo que se está callando

Voz 5 09:34 esto que decía valgo más por lo que cayo no que por lo que digo yo decía que por lo que grito porque

Voz 2 09:40 decir está bien pero es que yo creo que nunca hace falta gris

Voz 5 09:44 claro es que creo que no he estado nunca yo tengo Puri nunca jamás híbrida que tú ya has peleamos muchísimos pero con un tono de voz como muy de señoras con te cosa que a mí me desquicia un poco es decir que yo cuando discuto con alguien pues yo entiendo a pues esto la vehemencia subido me lo paso muy bien cuanto más quitó yo más

Voz 3 10:09 ya bueno

Voz 0022 10:10 a mí me pone de los nervios Valentina qué tal buenos días buenos días cuéntanos un poquito cuántos años tienes de donde viene es la última que has hecho la compra por compra o

Voz 3 10:23 porque cae socia del supermercado todavía

Voz 11 10:27 miran soy colombiana tengo veintiún años llevó casi tres años aquí en España estoy feliz qué bien está sudando locución si Valentina tiene una consulta para digo mira lo que me pasa es que a la hora de perseguir a vas con mis compañeros au en clase de participación y todo esto me pongo super nerviosa in encuentro que decir o hablo súper rápido o no hablo entonces necesito urgentemente que me recomiendas algo

Voz 5 10:55 pues mira te recomiendo que sigas trabajando en esto porque me encanta tu voz y cómo hablas muchas estaba nervioso ahora o estaba temblando pues ha sonado fenomenal

Voz 9 11:06 fíjate a recomendar más o menos

Voz 2 11:09 la las de dos libros hay también yo ya estoy gastando

Voz 5 11:12 no muchísimo pero la verdad es que ha llevado a Radio Barcelona cuánto pesa hoy Curie la semana que viene tenemos que rebajar el presupuesto y de libros mira hay un libro que me gusta muchísimo de Stefan Zweig es un autor que me gusta

Voz 2 11:24 está sobre todo que me gusta pronunciarlo

Voz 5 11:27 lo llegada de debe Stefan Zweig que se llama comentamos a Bruce de actores que estábamos en el nombre por favor cómo somos alumnos de Lucien por favor Alfonso S

Voz 6 11:38 sí perdón no no no valen de nada le sacaba de Stefan

Voz 5 11:46 Stefan ves que me encanta bien casi siempre la guiamos haciendo fatal ya Godall

Voz 3 11:52 Stefan Zweig muy bien

Voz 5 11:55 que yo lo pronunció pronunciarlas pronunciarlo así como un poco Germans Lucía Esteban muy bien