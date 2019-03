Pepu Hernández ya es candidato del PSOE a la alcaldía de la capital

Voz 0825 00:00 Pepu Hernández ex seleccionador nacional de baloncesto sesenta y un años la apuesta personal de Pedro Sánchez será el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid no ha hecho falta en segunda vuelta en las primarias porque ha recibido el apoyo del sesenta y cuatro por ciento de los militantes socialistas que ayer con su voto decidieran que fuera él por delante once semanas hasta la cita con las urnas José Vicente Hernández Pepu Hernández buenas tardes hola buenas paradas ahora sí candidato del partido socialista a la Alcaldía de Madrid enhorabuena

Voz 1 00:33 sí muchísimas gracias si se acaba una etapa igual con ilusión la siguiente porque no creo que haya objetivos directos en este sentido para mí sino que hay etapa tras etapa una etapa más siguiente

Voz 0825 00:44 once semanas son suficientes para ganar unas elecciones municipales en la capital en Madrid donde su partido lleva treinta años sin gobernar

Voz 1 00:52 bueno son las que son directamente lo que vamos a tratar es de eso de tratar de llegar a muchísima más gente de convencer de aportar ideas de formar un equipo que necesita Madrid para que el Partido Socialista sea muchísimo más visible sobre todo que tengamos la confianza de los ciudadanos y ciudadanas pues para que apoyen nuestro proyecto

Voz 0825 01:10 cree que el apoyo del Partido Socialista Manuela Carmena en esta legislatura que está a punto de concluir ha diluido en cierta medida su papel de oposición puede restar apoyos en las urnas el veintiséis de mayo al Partido Socialista

Voz 1 01:22 yo espero que no espero que no porque sinceramente si es una sensación extraña la que se ha tenido en esta último mandato porque realmente mal con muchos de las propuestas del Partido Socialista han salido para adelante pero solamente un grupo ha llevado pisa se ha llevado los parabienes no en ese sentido cuando las cosas no han salido bien pues han sido criticado los dos yo creo que ha sido una cierta injusticia a partir de ahí lo único que queremos es demostrar que somos no solamente capaces de detener las mejores propuestas las mejores ideas para lo que necesita Madrid sino que también somos capaces llevarlas a la práctica que yo creo que es algo que se que ha sido un poquito o no bien hecho al menos en esta última etapa no creo que ha habido muchas dificultades para llevar a la práctica para ejecutar determinadas situaciones que podían ser muy positivas para Madrid esperamos que en la próxima etapa lo podemos hacer nosotros

Voz 0825 02:05 y cuál es ese proyecto concreto en que ya tiene pensado ponen en marcha en el caso de que gane las elecciones municipales cuál sería

Voz 1 02:13 bueno ahora mismo estamos en el momento de de formar ese equipo no al equipo del talento el equipo de de las capacidades de liderazgo desde el Partido Socialista Icon eso lógicamente escuchando como hemos hecho también en las agrupaciones como hemos visto todas las agrupaciones sabemos tenemos que tener muy claro cuál es el análisis de las principales los los principales problemas que que serán Madrid por supuesto tratar de una solución crearemos un buen programa de trabajo hoy directamente pues bueno diremos punto por punto tratando de ver exactamente cuáles son los principales problemas porque creo que también es van a ser muy importantes

Voz 0825 02:46 pero usted ya es candidato de partido socialista a la Alcaldía de Madrid Si yo le pregunto ahora mismo cuál es ese problema el principal problema que usted entiende tiene Madrid en este momento el que tendría que resolver el primero que tendría en su lista de prioridades cuál sería

Voz 1 03:01 pues el primero es la la desigualdad existe una desigualdad muy grande en Madrid no solamente en zonas diferenciadas de la ciudad podemos hablar de norte sur podemos hablar de sureste con respecto al resto pero también en en determinados distritos hay unas bolsas de desigualdad grandes y creo que eso puede ser un gran problema en el corto plazo lo es pero lo puede ser mucho más adelante si no actuamos directamente me gustaría haber una ciudad mucho más equitativa mucho más potente en ese sentido porque estamos solucionando determinados problemas estamos aumentando el nivel de todo Madrid o tanto convertimos a la ciudad en una ciudad con igualdad de oportunidades para todos muchísimo más competitiva en todos los sentidos cuando estamos hablando de este problema estamos hablando de desigualdades en el acceso a la vivienda estamos hablando de desigualdades igualdad de oportunidades también el acceso al empleo creo que debemos solucionar esos problemas porque entonces convertiremos una ciudad muchísimo más potente mucho más próspera

Voz 0825 03:53 en el caso por ejemplo de la vivienda alguna iniciativa alguna idea alguna propuesta concreta que tenga ya en mente

Voz 1 03:59 sí hay cuestiones muy importantes uno sobre la necesidad de crear un parque de vivienda social en alquiler porque normalmente tenemos que buscar es tanto mayores como jóvenes en su primera leyenda o jóvenes que quieran tener un proyecto vital familiar no lógicamente no están accediendo es un problema gravísimo y creo que tenemos que solucionar tratando de reequilibrar un poquito más los altos precios que están estar en Madrid ese parque de vivienda social y las oportunidades que nos podemos ofrecer algunas que se han llamado operaciones no yo la llamo oportunidades yo creo que tienen que incidir en ese reequilibrio necesita más

Voz 0825 04:31 CC repetido en un estas semanas que lo importante es el equipo ha dicho ahora mismo hace unos minutos quién va a formar parte del porque algún nombre tiene que tener también en la cabeza ya me imagino

Voz 1 04:41 bueno la gente que directamente se presentó para para formar parte de mi candidatura ya por supuesto cuento con ellos pero a partir de ahí lógicamente lo que vamos a tratar es ser lo más amplia más amplio posible no todas las sensibilidades que existen en el partido todas las posibles porque entiendo que yo en Cabezo pero ojo liderar liderar el talento quiero decir las capacidades de liderazgo del partido son muy importantes tiene que haber muchas tiene que haber muchos entonces en este sentido vamos a tratar de formar el mejor equipo posible y eso es eso es lo que vamos a presentar

Voz 0825 05:09 en renovación es una palabra que utilizan mucho en política ustedes si yo le pregunto qué renovación va a tener en este caso el actual grupo municipal socialista

Voz 2 05:18 no

Voz 1 05:19 por mi parte no es una palabra que me preocupe excesivamente soy nuevo en el partido por así decirlo encabeza una lista trataremos de hacerlo lo mejor posible pero no es una cuestión que me preocupe excesivamente en la renovación sino me preocupa mucho más el talento y la capacidad no estamos hablando exactamente de nombres en este momento pero es estamos hablando distintas capacidades las necesidades conocimientos que se tienen que se necesita no para para cubrir absolutamente todo lo que necesitamos el equipo de partido recibió el apoyo de

Voz 0825 05:45 Pedro Sánchez en estas primarias qué porcentaje de esa victoria de ese apoyo de los militantes edad Pedro Sánchez

Voz 1 05:52 bueno primero estoy tremendamente agradecido el apoyo de la militancia no que yo creo que libremente y democrático transparente pues ha sido o los que ayer ayer votaron no estoy encantado con el apoyo que me han dado para mí era muy muy muy importante tratar de movilizar de motivar de ilusionar al al partido y la respuesta ha sido extraordinaria en ese sentido tampoco puede hacer mucho más por oraciones porque han votado en cada caso espero sinceramente que haya sido porque si hemos logrado de darles una nueva visión una una un nuevo ánimo creo que lo necesita porque ellos son los que van a ayudarnos a trasladar a toda la ciudadanía de Madrid la capacidad que que tenemos Si sobre todo las soluciones que podemos aportar

Voz 0825 06:32 por qué cree que sólo ha votado la mitad de los militantes que en principio parece que son los convencidos los que ya se han movilizado los que ya están movilizados porque cree que sólo votó la mitad de esa militancia

Voz 1 06:44 bueno las noticias que tengo el respecto para otras ocasiones creo que ha sido un éxito también de participación en ese sentido y sobre todo con respecto a otros a otros partidos donde cree que se han votado como veinte por ciento una cosa así de los posibles sí sí creo que sí es el es la cifra que he leído no lo digo porque la participación es muy importante la movilización es muy importante la ilusión es muy importante y al menos sólo se representa para mí yo creo que la jornada de ayer representa un éxito porque hemos conseguido motivar inmovilizar a gente que que han hecho el esfuerzo voto

Voz 0825 07:19 antes de las municipales hay que pasar no olvidemos con unas elecciones generales cree que ese resultado el que obtenga el partido socialista Pedro Sánchez puede condicionar también el suyo bueno yo

Voz 1 07:29 lo que me siento muy muy ilusionado también por el momento político actual me gustaría realmente pues eso tratar de de bueno comunicarte hacer llegar pues las cosas que hemos comentado y sobre todo pues también prestar mi apoyo yo he venido aquí ayudar entonces yo puedo ayudar en todos los sentidos se que mi cometido será Madrid pero por supuesto también me gustaría participar en el momento decisivo importantísimo que creo que se está planteando para y sobre todo para las fuerzas progresistas que tenemos que realmente de alguna manera combatir no algunas ideas que pueden llevarnos también a años pasados que no nos gusta volver a repetir