Laura Baos: "Ya no es un terrorismo al uso como al que estamos acostumbrados"

Voz 1

00:00

ya no son tan ya no es un terrorismo al uso que nosotros estamos acostumbrados de una organización vertical con una con una con una base una cúpula que mandaba a la base sino quedarnos hablando de una célula de una organización exactamente descentralizada un terrorismo perenne que que que inspira es decir que enciende la llama el terrorismo en cualquier parte del mundo que es capaz de hacer una difusión mediática muy exitosa lo digo entrecomillado no en el sentido de que un Like te coloca en el otro en el otro lado del mundo con un avance tecnológico y con una producción de vídeos en los que se hacen en bueno en los que hacen propaganda de de pertenecer al Estado Islámico con una promesa de territorial que no tenía Al Qaeda o a una promesa ya porque ellos tienen Territori hacen realmente la reivindicación de Estado Islámico icono unas avances en ese sentido muy muy muy grandes