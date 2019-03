Entrevista a Javier Gil, del sindicato de inquilinos

Voz 1

00:10

sí bueno eso es uno de los efectos de la burbuja inmobiliaria cada vez es más difícil encontrar piso porque los precios cada vez son más elevados cada vez el alquiler con una parte mayor del sueldo por lo tanto la gente intenta buscar nuevos espacios en los que vivir que sean más baratos más asequibles pero también vemos que para los propietarios de vivienda para los especuladores surge una nueva oportunidad de negocio como muy bien escuchábamos en esta conversación transformar antiguos locales cuyos precios no han subido tanto porque tienen menos salidas en el mercado pero en el momento en el que transformar el uso de ese espacio es habitable de repente se dispara el precio del suelo no es todo forma parte de está que son las burbujas inmobiliarias que es una revalorización del suelo lo que hace es que empieza a empujar a otros usos que no son el inmobiliario explícitamente no el de la vivienda entonces eso es lo que estamos viendo ahora mismo