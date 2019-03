Se busca local para vivir

Voz 2 00:00 basada pero la oficina de de transporte cuántos metros puede Piraña no unos setenta metros setenta me gusta el que pueda acceder e tire la independencia que lo tienes que pasa por el patio de vecinos mucho más asequible de esta forma que que en un piso los pisos ya que están poniendo ya más más más más imposible no aquí esto mal más asequible

Voz 3 00:33 en en proporción de precio

Voz 2 00:36 dirá Si eso por entorno a cien mil en mí como la reforma entiendo aparte está pasa que te juegas es un bajo tiene alguna ventaja y algún inconveniente por supuesto el tema por ejemplo del de la seguridad no te da estas aquí está como más vendido entre comillas no pero luego influye pero la forma de según el barrio como sea Hay esas cosas

Voz 4 00:59 este local tiene luz tiene ventanas del trapos tan sólo tiene buenas luz suele puede dotar de climatización de su ventilación reglamentaria sea yo creo que tiene muchas posibilidades de perfectamente podemos encajar una cocina un salón dos dormitorios y dos baños y a parejas jóvenes yo en en nuestra experiencia también hay gente que lo que quiere es otro concepto de espacio un tipo Love que muchas veces en edificio es difícil conseguirlo y esto cada vez se hace más en Madrid

Voz 5 01:27 está totalmente en auge sostuvo ate cuenta que locales comerciales que estén en segunda a la tercera línea que a nivel comercial no son interesantes esta opción era es muy interesante la venta de de viviendas está altísima toda la almendra central es que no se puede directamente con lo cual él le dan la forma de como inversión de comprar locales como este local que llevas dos años si no lo compras los reformas él han ido pones como como vivienda

Voz 4 02:00 paga es tan fácil convertir un local como este en una vivienda hay locales tienen poca complicación a nivel técnico tienen altura suficiente tienen ventilación tienen las los requisitos digamos mínimos sin embargo hay otros locales que nos encontramos antiguos garajes sobre temas de otro tipo que ahí es donde realmente se les han llegado a pedir convertir en una vivienda

Voz 5 02:23 pues de toda la que ahora sale la garajes que no son viables por ejemplo lo ardillas que no dan alturas locales que están a lo mejor en un semisótano tampoco puede

Voz 4 02:33 antiguas leña eras de edificios en el barrio de Salamanca bueno cosas como se puede intentar convertir una leña era un garaje en una vivienda el metro cuadrado está carísimo queda una señera de el año cincuenta o el año cuarenta y qué hacemos con estos metros vamos a convertirla en una vivienda también

Voz 2 02:51 no no no en ese caso no no fue viable