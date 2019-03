Escucha las noticias de las 18:00 (10/03/2019)

así es los primeros datos apuntan a que podría tener que ver con una veloz con la velocidad vertical inestable antes de despegar la compañía asegura que no sabían registrado problemas técnicos previos al vuelo el piloto tenía experiencia reconocida ya había avisado poco después de despegar de que tenía dificultades pidiendo permiso de retorno al aeropuerto de partida aunque el modelo Boeing siete tres siete Max es el mismo del avión que se estrelló en octubre en Indonesia dejando ochenta y nueve personas fallecidas la compañía asegura que este avión había pasado su primera revisión el mes pasado

pero por lo demás sobre los resultados de las primarias de ciudadanos que conocimos ayer la formación naranja paralizado esta misma tarde la proclamación definitiva de Silvia Clemente como candidata a la Presidencia de Castilla y León el otro candidato ha presentado una reclamación al partido cuestionando el resultado que dio la victoria al ex militante del Partido Popular información de Óscar García

sí qué tal buenas tardes la decisión la adoptado la Comisión de Garantías y valores de Ciudadanos encargada de velar por la correcta marcha del proceso de primarias tras recibir una reclamación este domingo por parte de Francisco Igea en ella hija asegura que los resultados de la votación conocidos ayer no encajan es que ve que hay un desfase de ochenta y uno votos entre el total de los emitidos y la suma de los tres aspirantes que se disputaban ser el candidato a la Junta ahora la Comisión está realizando una exhaustiva comprobación Nos dicen fuentes de Ciudadanos antes de tomar la decisión final por tanto se ha decidido paralizar la proclamación de Silvia Clemente hasta que termine esa comprobación recordemos que Ciudadanos informó ayer de que Clemente ganó las primarias hay una ajustadísimo a diferencia de treinta y cinco votos por cierto que dos concejales de Ciudadanos en los ayuntamientos de Salamanca de Burgos han anunciado que dejan el partido tras la victoria de Clemente consideran que no representa el proyecto de Ciudadanos

en Venezuela continúa sufriendo un apagón eléctrico que está afectando a la mayor parte de ciudades incluida la capital Caracas el Gobierno de Maduro acusa a la oposición venezolana de haber orquestado un ataque a la red eléctrica del país con la colaboración de EEUU mientras el presidente encargado Juan Guaidó ha advertido de que el Parlamento pueda autorizar una intervención militar extranjera a la crisis política y social que sufre Venezuela se ha referido hoy el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero insiste en la necesidad de recuperar el diálogo

yo creo que la fuerza de es creo de la violencia descreído de la intervención militar para resolver cualquier conflicto solo provoca muerte caos destrucción es un momento bueno para para recordar que que que la violencia no es defender ninguna idea es sólo defender la violencia muy oportuno insistir en la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional retome el camino de promover diálogos acuerdos y consensos

Voz 1510

03:20

el presidente de Argelia Buteflika acaba de llegar a su país desde Ginebra donde ya ha estado un mes ingresado en el hospital su regreso se produce en mitad de las protestas por su candidatura a la reelección y una cosa más minuto de silencio en Estepona en Málaga para condenar el asesinato de una mujer a manos de su pareja la víctima tenía cincuenta y ocho años y un hijo menor el presunto asesino ya está detenido a la espera de pasar a disposición judicial no constaban denuncias previas por malos tratos hay que recordar que el cero dieciséis es el número de atención a las víctimas de la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura aunque hay que borrarlo del registro de llamadas es todo la información sigue en Cadena Ser punto com y en la antena de la SER