Gol de Benzema (p.) (Valladolid 1 - Real Madrid 2)

ha dos penaltis parecía que lució zona penalti lo que pasa que como ahora están más pendientes de que lo ratifique el bar que de pitar no tardó en señalar el punto de penalti lo jugadores del Valladolid que no protestan demasiado alta a favor del Real Madrid barrieron Odriozola a expensas de lo que pase

Voz 1

00:49

desde Nueva Keita no que no dudo que le pegó con tierra derecha sólo espacio de seguridad se tiró al lado contrario Masip no tuvo ninguna opción donde la falló el Valladolid B porque están sentenciando claramente los errores defensivos acertó Karim Benzema con pierna derecha en el seis de la segunda parte penalti claro sobre Odriozola que lo transforma del delantero FEM pero del Real Madrid le Real Valladolid una Real Madrid dos el segundo de Benzema de penal