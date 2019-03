Gol de Modric (Valladolid 1 - Real Madrid 4)

Voz 1

00:00

viene daba bola para Karim Benzema yo creo que ya no de dar tiempo Valladolid que ya partido pelota para Luka Modric juega Luka Modric otra vez para Karim Benzema el mejor de largo del Real Madrid pegado a la línea de cal por banda izquierda va tocaron cortito para el croata entra Modric ahí está le tira la bicicleta se va Luka Modric el remate Gale al de Luka Modric ese fondo en un abrazo con Karim Benzema que prácticamente no celebra el cuarto después de una buena jugada de los dos mejores junto con reggae en el terreno de juego del Real Madrid el balón por parte de Izquierda Karim descarga para nunca madre decía la aventura en solitario le tira la bicicleta el Defensor del Valladolid se beneficia del rechace suele queda la pelota sólo en el cara a cara con el portero Masip que no puede hacer nada ante el remate del Pacífico cruzada y con mucha calidad de Luka Modric para sentenciar el partido se funde en un abrazo también en el banquillo del Real Madrid marcó el cuarto lo hizo el Balón de Oro lo notó de puedo Carlo Luca madre Real Valladolid uno Real madre cuatro