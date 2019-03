Benzema: "La peor semana no lo sé, pero claro que duele porque siempre queremos ganar"

por victorias importantes para nosotros para la Montal yo creo que que bueno bueno después de examinar los resultados contra Barcelona yo creo que no va a dar más más confianza para uso en los once partidos que nos Nos quedan me tenemos un entrenador estamos con él siempre apoyando y yo el primero

llevas diez años en el Real Madrid Ésta es sin lugar a dudas la semana más dura que has vivido no lo siete días pues la eliminación en Copa la derrota frente al Barça hay lo que pasó el otro día frente al Ajax

Voz 3

00:48

la peor no sé pero claro lo que duele porque no somos nosotros estamos aquí siempre paralela adelante queremos siempre ganar trabajamos mucho y luego cuando tú tupper de todo en una semana es es muy difícil ahora tenemos que continuar de trabajar juntos nos quedan once partidos para queremos poder inclinando meses de competición los empieza a hablar un poco de futuro tú eres aquí el tercer capitán Fernando y varias temporadas tu mente tu cabeza siga aquí a partir del próximo verano tiene siguen la próxima temporada es el mejor club del mundo me voy yo estoy aquí muy bien aquí