Masip: "He calentado a oscuras, así que ha sido complicado hasta calentar hoy"

sí al menos como tú dices a esos primeros treinta y cinco minutos no que que a la cara que hemos luchado porque hemos peleado hasta el final y pero bueno no ha podido

has visto ya o no

el pues no no lo has visto pero no querrán hacer o la verdad

a los mejores porteros también ocurren estas cosas eh paradón hombre por eso digo no cuando par de errores vale pero que en la temporada tema siempre está siendo todo lo mejor en primera emisión salta salta contigo Nacho oí das medio mordido y no el despeje

sí intentado golpear al balón pero pues me he dado la mala suerte que la cae a meter oye lo último

sí bueno hay yo he comentaba oscuras también no sé si era complicado calentar hasta hoy os eh

Voz 1375

01:54

confundió porque sacan fundido nadie del vestuario se han metido en el otro pero no no no se ha pasado alguno al vestuario el Madrid se ha visto allá Casemiro hace aquí jode vaya cuando lo has dicho vaya papelón no