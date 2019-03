Si tu nieto es el emperador de Roma y no te gusta lo que hace, pues lo matas y pones a otro

Voz 1

para esos momentos en los que creéis que vuestra Familia es la más disfuncional del mundo no hay nada mejor que mirar hacia atrás hacia el Imperio romano hermanos que se casen con hermanas madres que asesinar a sus hijos no había más fría el once de marzo del año doscientos veintidós una de estas familias protagonizó uno de los episodios más sangrientos del mundo romano cuando en el año doscientos dieciocho murió el emperador Carlos Cala su sucesor fue decidido de forma poco convencional la prima del difunto emperador dijo que su nieto de catorce años era en realidad hijo ilegítimo de cara a cala la madre y el propio chaval pues aceptaron entrar en la farsa y la jugada les salió bien el joven bario hábito Basiana no sería el nuevo mandamás