Romero: "A Solari le ha faltado grandeza para manejar un vestuario como el del Real Madrid cuando vienen mal dadas"

Voz 0867 00:00 seis Deportivo de Nasser

Voz 1375 00:05 bueno estamos todos falta Álvaro Benito que enseguida se incorpora el resto estaban a todos

Voz 0239 00:09 la banda encuesta que podéis ver

Voz 1 00:11 que que podéis votar desde ya que lleva colgado en un rato eh

Voz 1375 00:17 os lanzo a todos eh la cuenta de tuits desde Carrusel deportivo que debe hacer mañana el Real Madrid mantener a Solari traer a Mourinho otra era Zidane más de cinco mil votos ya lo acabamos de colgar esperamos tus votos ahí en la cuenta de Twitter de arroba Carrusel eh cómo van los voto arroba Carrusel la pregunta es que debe hacer el Real Madrid mantener a Solari traerá Mourinho traerá Zidane Álvaro

Voz 0239 00:41 cómo va a los votos ahora mismo está supera igualado XXXVIII por ciento cree que debería detrás del Real Madrid de Mourinho treinta y uno por ciento mantener a Solari treinta y uno por ciento

Voz 1375 00:49 el gran insisto fue lo hemos calculado hace quince vino

Voz 0239 00:52 esto sí lleva ya más de cinco minutos pues no

Voz 1 00:54 eh ahí os esperemos que sigáis votando

Voz 1375 00:58 ahora trataremos este tema en la tertulia que lleva mañana el mundo en portada lo ha colgado Esteban dieta en la cuenta de Twitter dice exclusiva la Agencia Tributaria por una inspección Aimar en España por la millonaria prima de renovación con el Barça y su fichaje por el PSE ha solicitado por sorpresa al juzgado catalán que dirime sus cuitas con su antiguo equipo todos los contratos desde ya en el mundo eso dice Esteban Urreizti ETA la Agencia Tributaria inspección animar en España por esa millonaria prima de renovación con el Barça y el fichaje por el París Saint Germain veremos a ver qué era eso de si bueno he pues no sé yo ya al principio lo de que la tripa cornada que se llevó esa cornada de triple trayectoria el Real Madrid con las tres con lo de la Copa lo de la Liga y lo de la Champions hacía pensar que esto se podía que podía acabar desangrándose hoy le ponen un torniquete cortar un poco la hemorragia pero la primera parte ha sido tremenda del del Real Madrid pero tremendas y en vez del Valladolid está enfrente un equipo de mayor entidad le pintan la cara porque ha sido tremendo luego en la segunda parte lo han maquillaba sacar un buen resultado y esto para qué vale pues yo sinceramente no lo sé porque lo que dice el sentido común lo cual no quiere decir que vaya a ocurrir es que siga Solari si es que bueno los calentón es pueden pasar un montón de cosas pero lo que dice el sentido común es que acabaría con Solari Ivette trabajando en pensar entraré al entrenador que sea pero probablemente se hubiera pasado otra cosa estaríamos hablando de que mañana el relevo en el banquillo yo creo que no va a haber relevo en el banquillo es que es lógico pensar que no lo va a ver pero claro de qué vale lo de hoy pues probablemente de nada excepto que sigue una semana más como ya dije la semana pasada ha vuelto a la situación de provisional Solari es otra vez provisional

Voz 1 02:37 veinte veintiuno veinte veintidós ni veinte diecinueve veinte veintiuno

Voz 1375 02:41 ocho Solari es semana a semana así está el banquillo el Real Madrid hoy ha salido bien la semana que viene es el Celta en el Bernabéu a ver qué pasa bueno pues pero bueno todos la situación es esa evidentemente pero dice muy poco de una institución como el Real Madrid que ya está el gestar

Voz 0239 02:58 de que hoy el Valladolid eh por dos pelos de su delantero no te metas tercero cero para que mañana es dar un cadáver deportivo como Solari eh en la caseta de balde además dirigiendo un entrenamiento yo creo que el sentido común es verdad que sobre todo después de la victoria de hoy que es un torniquete Manu pero creo que un torniquete muy importante porque el sábado te viene ahora te puede ganar cualquier parte equipo te puede hacer daño cualquier equipo pero hombre el sábado te viene el Celta el estadio Santiago Bernabéu a las cuatro de la tarde ganador

Voz 1375 03:26 los intensivos también es claro

Voz 0239 03:28 ganas hoy consiguiera ganar el partido del sábado por la cosa se calma un poco de sentido común te dice que terminar entre los cuatro primeros va a estar prácticamente conseguido si consigue la victoria frente al Celta de Vigo y acabar la temporada como sea con Solari y planificar la que viene desde ya pero con la tranquilidad el resultado ahora bien primero escuchando a Emilio Butragueño o mejor dicho no escuchando a ver a Emilio Butragueño o mejor dicho escuchando balbucear a Emilio Butragueño ante las preguntas de Mónica Marchante eh a mí me sigue dando la sensación de que nadie en el club salvo el presidente de que nadie el nuevo salvo el presi sabe lo que va a pasar porque tú es el director de relaciones institucionales del Real Madrid te ponen el micrófono después de haber ganado uno cuatro y es incapaz de cómo afirmar que Solari Se más la próxima semana en el banquillo frente al Celta en el Santiago Bernabéu me parece algo muy grave y que dice mucho de la hormiga de la organización del club vamos a verlo

Voz 2 04:18 puedes confirmar que solar iba a seguir sentado en el banquillo del Real Madrid el próximo partido e incluso Ximena confirma hasta final de temporada

Voz 3 04:24 vamos a saber es un estupendo profesionales pero aquí ahora estamos para hablar del partido

Voz 2 04:31 quiere decir que no me puedes confirmar nada en este momento

Voz 3 04:34 a lo que digo es que estamos aquí para ver del partido

Voz 0239 04:40 es que no sabe nada que no se queda tan ancho aquí se le ocurre decir

Voz 1375 04:43 va a seguir mirando al lector al

Voz 0239 04:45 Serie B de la Liga para les cierre oye que que éste señorita o profesor que me está que me está preguntando cosa que no tienen como es el partido sí bueno contra queréis os deseamos el esto con Butragueño que iba a decir

Voz 1157 04:57 Clarín

Voz 0239 04:59 si hubiera dicho otra cosa hubiera XXI

Voz 1501 05:01 digo eso en general en general refiero hablando de la figura de Butragueño en general pero concretamente de este tema en particular que la decisión está tomada

Voz 1670 05:07 es decir si yo estuviera tomada a lo más

Voz 1501 05:09 por decir alguna noción pocas seguramente pero alguna

Voz 0239 05:12 bueno pues puede decir eso pues puede puedes decir eso no mira en la decisión no está tomada pueden decir eso por mucho menos porque eres Emilio Butragueño volvió no quedé

Voz 1501 05:20 este año es hablar

Voz 0239 05:21 de incluso de la decisión no no no no no no no no no no lo que no quiere Butragueño es que todo el mundo sepa lo que pinta el el club que es nada así hoy dices el sábado se sienta no se sienta que bajo la Chata

Voz 1375 05:32 yo no sé lo que quiere y yo lo que os pregunto es que creo que tenemos todos más vuestros la respuesta si el Madrid ha perdido Solari está en la calle como ha ganado va a seguir o aún así que quepa duda no veremos la semana que viene lo mismo yo si pierde con el Celta se va de la calle hicieron al Celta sigue yo digo que el partido de hoy no cambia absoluta

Voz 1501 05:51 mente nada nada nada el plan del hombre de haber perdido ha ganado cuatro yo digo que Naga

Voz 0239 05:55 pero tiene un plan el Madrid pues yo es que creo que Mario perdona si no cambia nada el plan del Madrid entonces de Madrid

Voz 1501 06:03 porque no tiene nada que ver con ganado perder se otomana de fusión con

Voz 0239 06:06 a tiempo si tiene que tomar la decisión solares

Voz 1501 06:10 te digo que cuando cuando cuando se sepa

Voz 0239 06:13 cuando sepa así la decisión que tiene que tomar es la de

Voz 1501 06:15 seguir con Solari o no seguir con Solari cuando el Rey

Voz 4 06:18 Maric de este perfectamente seguro que esa situación esa esa decisión es la

Voz 1501 06:23 correcta de su sumado lo hará depende debe de ganar uno cuatro cuatro

Voz 0239 06:28 el Instituto formación formación y a mí me parece maravillosa pero yo te digo yo te digo yo suelo indemostrable que si hoy el Madrid sigue en la segunda parte como había jugado la primera parte mañana Solari no está en el Real Madrid tienen otro dije el jueves aquí que una de las cosas que quería ver en un club Nador tiene una de las cosas que una árabe quería ver el club

Voz 1375 06:53 cómo respondían los jugadores que visto cómo salió la pena

Voz 1501 06:55 la parte la verdad era para echarse las manos a la cabeza pero querían ver si los jugadores iban a responder de tal manera que no fuera necesario tomar ninguna determinación rápida sino el tiempo que necesita para pensarlo y en eso están yo creo imagino que sí Si ganas uno cuatro en vez de perder cuatro uno pues ahí ganas un poco de tiempo pero que en la decisión más

Voz 0239 07:12 la misma la misma formar parte gallego la verdad el Real Madrid

Voz 1157 07:18 es

Voz 0959 07:18 va a seguir buscando entrenador esta semana es decir que con eso está todo dicho el Real Madrid va a seguir buscando entrenador esta semana por a ICIO hubiera ganado el Madrid bueno ha ganado y si hubiera perdido pues igual pero no no no más el cuatro el cuatro uno no soluciona nada El vestuario está hecho polvorín unos sancionado el otro cabreado el otro no sé que todo el mundo Nacho ha dicho el partido la situación con un entrenador muy difícil

Voz 5 07:47 va a seguir buscando entrenador y ahora están a la espera

Voz 0959 07:51 diva de que un entrenador les convenza intriga me hago cargo de esto ahora

Voz 1670 07:56 empezamos a trabajar la próxima temporada vemos los jugadores

Voz 0959 07:59 pero es que eso todavía no lo tienen

Voz 1670 08:01 bueno no lo tiene no va a cambiar por tenga o que hace le puedo decir que si dice que sí

Voz 0239 08:06 esta mañana lo vamos que hubiera dicho que sí

Voz 0959 08:09 mañana el equipo pues mañana mismo

Voz 0239 08:12 a ver qué sanción me imagino que no se contempla yo creo que Zidane ya ha dicho que no lo va a acoger esta te sale en ese sentido sí que da igual el cuatro cero el cero cuatro que es que no depende de Solari a lo mejor precisamente por eso por lo que tiene tiempo

Voz 1005 08:24 el detalle que creo que es importante sobre esta historia las imágenes del final del partido de Solari me cuentan que son reveladoras en el sentido de que Solaria esperaban a los jugadores ha despedido pero no sólo se ha despedido de jugadores sino también de su cuerpo técnico de algún fisio de algún médico se ha podido ver en el Estadio de Zorrilla digo esto no quiere decir que vaya a ser destituido mañana quiere decir que Solari piensa que puede darse esa posibilidad y ha querido escenificar una despedida en el estadio de su cuerpo técnico de algún médico insiste de algo un fisioterapeuta porque yo creo que en el fondo Solari tiene la mosca detrás de la oreja de aunque hoy haya ganado evidentemente su futuro no era efectivamente su futuro no

Voz 0239 09:12 esa no

Voz 1005 09:14 no no creo que no lo es aussie pero Ser o no ser Lumbreras lo que sí es que él puede pensar que esa situación

Voz 1375 09:22 eso es lo que además lo que confirma lo que confirma eso es la rueda de prensa que diga totalmente hacerle adiós cuando ha dicho que a mí me vais a matar pero yo voy a decir lo que pienso ahora que me vais a matar que estoy crucificado este jugador no está en forma no tiene la forma física Isco de no sé que hay jugadores que no han dado sonido ahora voy a decir lo que me dé la gana por cierto va a seguir no lo que les dan sino además a cien no lo que les da la gana y ha dicho que sí que me lo me he podido decir misa pero voy a hacer lo que yo quiero que demuestra por qué no

Voz 1005 09:48 muy poca personalidad la figura de Solari porque que haya tenido que no para mí ningún cero porque hay que haya tenido que esperar a verse ya finiquitado para ponerse firme en ese no entrar mano dura no quiere decir que tiene muy poca personalidad solarium y ayer lo demostró la prensa

Voz 1576 10:05 es un da una una cosa una cosa es que de puertas para fuera Ang de comunicación diga lo que lo que tenga que decir pero ha demostrado mucha personalidad

Voz 6 10:12 ha quedado en evidencia del muertas Adentro tampoco tenía el sábado

Voz 1576 10:16 porque al que tenía porque al que tenía que decirle no estás bien y no juegas has hecho mil quinientos mil quiniela dos que casos de indisciplina que ha sido Isco que por cierto lavado la cara mucho en este sanedrín Isabel mostró además que no ha estado a la altura cuando han venido cuando han venido torcidas a la primera se ha puesto en contra del vestuario el entrenador pero es otro tema pero bueno el Real Madrid ya da igual que vaya a buscar un entrenador si después de todo lo que hay ahora mismo que que se ha levantado la alfombra con la derrota ante el Ajax que ve el entrenador que venga es lo de menos tienes que ver qué pasa con tu capitán que ya se dice que manda magiares entrenando dejando al que presentó manda todo el mundo discute con el otro el otro con el uno

Voz 1670 10:56 esta corregido

Voz 0239 11:00 pero cómo puedes decir que el entrenador es lo de menos es que no es lo mismo que ven la Mourinho

Voz 7 11:04 ahora bien esto de ahora ahora no

Voz 1375 11:08 escúchame escúchame una cosa Romero ahora mismo

Voz 1576 11:11 como la situación que vive el Real Madrid donde se ha cerrado un ciclo y ahora ya los tiros van para todos los lados lo primero que hay que hacer

Voz 1375 11:19 aparte de buscar una figura entrenado por supuesto

Voz 1576 11:21 hay que arreglar muchas otras cosas estos tres meses no simplemente para poner una figura el lunes el martes la semana que viene al frente de él

Voz 8 11:29 el sábado tendrá que arreglar

Voz 0239 11:31 Francia con el que sea te pieza angular para la próxima temporada entrenador no

Voz 1576 11:35 al final que al final no es como otra situación de otro equipo en el que llega se pone son entrenador intentó cambiar la dinámica deportiva estén mucho más extradeportivo dentro de lo que está el tema

Voz 9 11:44 Barcelona a pie de la palabra iba llego quiere hablar también que no lo he oído pero Dani Garrido qué crees que hay que hacer con Solari ahora

Voz 1501 11:49 sí bueno yo sí creo que sí quiero decir que hay una expresión castiza que dice que me lo de morir matando yo creo que sí hace creo que la situación ideal para el Madrid no no sé pero será que Solaria haría acabar la temporada porque creo que un entrenador de prestigio que haya ganado títulos en otros lugares incluso en Madrid que a ser Zidane difícilmente cogería cogerá la situación ahora

Voz 0301 12:06 excluyó de esta variante ha

Voz 1501 12:09 Mourinho que sí creo que lo cogería ahora mismo no pero yo creo que entrenadores que tiene

Voz 1670 12:13 ha quedado muy claro ofrecieron se por la de entrenadores

Voz 1501 12:16 estén que estén en en para esta tarde que habían visto gran

Voz 1375 12:18 a uno que se parecía a que quieran coger el club que no era

Voz 1501 12:21 me parece me me me parece que no se va a dar creo por tanto que Solari lo ideal sería que acabara la temporada después por encima de lo más importante en el fútbol que son los títulos

Voz 1157 12:32 y para mí una cosa que es la imagen

Voz 1501 12:34 yo creo que el Madrid en esos estaba sangrando y que vive Javi recordemos que lo pedí que todo el mundo sabe cuándo perdió en Vitoria contra el Deportivo Alavés estaba estaba absolutamente finiquitado fue digamos una institución en diferido que llegó más tarde pero es que llegó Solari todos supimos también que tenía tres cuatro partidos por delante para ver si era provisional o no se lo firmaba un contrato y ahora todo el mundo sabe también con razón o no con razón o no que está absolutamente finiquitado entonces para mí la situación sería que Solaria acabara la temporada después llegar a otro ahora creo que no

Voz 1157 13:04 a mí me gustaría

Voz 0985 13:05 hincapié en un aspecto que ha salido que es el tema eh un comentario que el escuchado Mijatovic en el carrusel Mijatovic ha dicho que no le disgusta día que Mourinho fuera el entrenador y ahora acabamos de escuchar una encuesta que sino la entendido mal parece que la opción de Mourinho es la que también a ojos de la hinchada es la que esta encuesta no es no podrían tiene muchos votos y tú acabas de decir Manu algo que a mí me parece también razonable que es que en un momento de sofocón es decir si hoy el Madrid tuviera perdido en Valladolid pues número sofocón la imagen de Mourinho parece que está más cercano a mi esto me ha sorprendido un poco porque la distancia pensé que la figura de Mourinho también en Madrid era vista como la de un entrenador pues un poco devaluado un poco ya descatalogado al margen de su carácter más bien tóxico para el fútbol español y me está sorprendiendo estos impulse estos indicios de tantos Mijatovic Florentino las encuestas que apuntan a la unidad de Florent de

Voz 1375 13:59 Mourinho como tal Álvaro Benito hablando de encuesta casi siete mil votos treinta y siete por ciento traerá Mourinho treinta y uno por ciento mantener a Solari treinta y dos por ciento traerá Zidane máxima igualdad cuando se le pregunta al Eibar en redes sociales de Carrusel deportivo que debe de hacer el Real Madrid podéis votar en la cuenta arroba Carrusel que está puesta ahí la encuesta que debería hacer el Madrid mantener a Solari que traerá Mourinho otra era Zidane podéis votar hoy seguimos

Voz 1501 14:22 a ver si faltan los de Zidane

Voz 0239 14:24 ah pues mi absoluta de primer y segundo que a lo mejor todos los que están votando a que venga a Mourinho no son madridistas también te digo pero bueno puede puedes

Voz 1157 14:32 lo de lo que decía saluda Álvaro bonito perdona fracking está ahí

Voz 0239 14:35 para nuestro entrenador hola a Mister Álvaro qué tal buenas noches que va a seguir siendo mister aunque alguien no le gusta que flaco decías

Voz 1157 14:41 no decía que al hilo de lo que decía Talavera de Solaris sigue me parece que es lo de menos en educación Solari durará vas durará menos pero ya es historia en el Real Madrid lo que toca es acertar con el entrenador y luego sobretodo tomar decir

Voz 1005 14:54 en ese vestuario es un polvorín a mí la situación

Voz 1157 14:56 salvando las distancias eh pero me recuerda lo que vivió el Barça hace muchos años después de la época de Rijkaard que el vestuario era un polvorín con Ronaldinho haciendo las suyas con Eto'o rajado los compañeros con Émile son denunciando comportamientos malos curiosamente en esa etapa para solucionarlo se dudó también entre Mourinho o en este caso Guardiola lo que está claro es que el acierto de ese cambio de entrenador vino por las decisiones que se tomaron y es que Guardiola llegó el primer día y le dijo a Ronaldinho a Deco y a Eto'o que no los querían el equipo decir eso no

Voz 0239 15:26 dice que el Madrid está abocado a una revolución y eso lo tiene que hacer y lo primero que tienes que elegir quién va a tomar esa exactamente

Voz 1375 15:34 yo creo que esas decisiones ya están tomadas ahora

Voz 0239 15:37 eh tú que dice una cosa el Madrid lleva dos años personas perdona Marcos perdona Marcos porque eso que eso que suele a mano que lo suelta si no lo cogemos ahora es lo que pasa es que muy grave sea porque no es lo mismo repito me pongo en los dos gemas

Voz 1375 15:49 no no es lo mismo que venga Mourinho que diga

Voz 0239 15:52 pero a Ramos a que venga Zidane diga nóminas que Ramos es mi piedra angular en El Vestuario que no es lo mismo si esas decisiones ya están tomadas el Madrid aprende muy poco le puede salir bien porque el Real Madrid es tan grande que haciendo las cosas mal se ha ganado o regular ha ganado tres Champion de las últimas cuatro y cuatro de cinco habrá alguna que habrá que tomar todavía habrá alguna claro

Voz 1501 16:12 pero bueno yo voy a decir eso

Voz 0239 16:15 de hecho Romero la cierto el Barça es que le dio plenos poderes

Voz 1157 16:17 a Guardiola pero evidentemente salir

Voz 1375 16:20 como entrenador al que en el Real Madrid desde que está Florentino lo han dado

Voz 0239 16:22 plenos poderes a Mourinho el único bueno yo creo Manu que si ha habido no convencen que yo creo que no los plenos poderes que hay diferentes el órgano pero siciliana

Voz 9 16:32 el que yo creo que no quería que querían vender a este que no quería vender

Voz 0239 16:36 ya pero si Zidane yo creo que no al final es convencido por la directiva que repito yo creo que ya es el nuevo entrados del Real Madrid para la próxima temporada yo creo que Zidane ahora no viene como vino es decir Zidane vendrá con los plenos poderes pero se ha ganado

Voz 1375 16:50 ahora sí vendría con plenos poderes

Voz 10 16:52 ay perdona gallego y no no muy breve lo que es evidente es que el Madrid ha tomado dos decisiones equivocadas la sucesión de Zidane elija Lopetegui se equivoca la sucesión de Lopetegui elija Solari se equivoca y ahora ya no tiene más margen para para equivocarse porque como bien dice Antoni Frankie o a cierta hora en la elección del entrenador

Voz 1375 17:10 vienen tiempos muy duros para el mal incluso antes

Voz 1576 17:13 pocos incluso hay una decisión error errada también que es la que propicia de la salida de Zidane es no tomar las decisiones deportivas acorde a lo que pensaba el entrenador eso es la primera y luego yo estoy de acuerdo con las dos que has dicho que esa primera es que no se hace caso a lo que quiere el entrenador en la política deportiva para el año que va a empezar

Voz 1 17:34 bueno yo insisto al Madrid busca entrenador eh

Voz 0959 17:38 las opciones parece que son esas dos Se va a seguir busca entrenador busca para allá o para verano busca entrenador para allá porque lo que quieren hacer es que el entrenador del año que viene empiece a trabajar en esa temporada ya desde trabajar ahora en El Vestuario de ver quién está en El Vestuario implicado quién quiere quién no quiere pues si si esperas al año que viene te das te vas al mes de junio Easy bueno pues ya hay hay muchas cosas en movimiento sí sí ahora puedes llegar verla plantilla hablar con unos reunirte con otro ver la actitud de este como entrena puedes ir tomando decisiones desde ya ese es el plan que tiene en la cabeza pero a pesar de que se contado así puede parecer bueno pues sí la verdad es que ha visto así vienen aquí está entremeses y ya saben este a este esta para venderle ya esté no entrena este está cabreado pero yo creo que en cualquier caso Mourinho o Zidane

Voz 1157 18:37 son decisiones de de de

Voz 0959 18:39 en medio de la desesperación esta situación es es una situación desesperada por mucho que se intente reflexionar durante diez días los cuatro de la semana pasa de los siete de esta estás yendo al mercado precipitado solamente ahí esos dos te hubiera gustado fichar a otros entrenadores que están en otros equipos no esperas a junio donde puede haber otras opciones más modernas más más Man nuevas que no están gastadas porque a mí muy dañino globos ni la de Mourinho ni la de Zidane me parecen me convence ninguna y me parece que el Madrid está pues eso en sumido en la desesperanza

Voz 1005 19:12 entonces que el Madrid no necesita sumirse en esa desesperación sinceramente esa es que el Marino necesita ficharon entrenador mañana por la mañana que puede mantener la temporada con Solari buscaron entrenador tranquilamente de cara a la próxima temporada osea es que yo no entiendo esta desesperación en qué se basa osea no lo entiendo sinceramente si se va saliendo

Voz 0239 19:33 desviar el foco Julio desligado pero te falta una ecuación de falta de una parte de la prensa española por eso

Voz 1005 19:39 eh pues efectivamente

Voz 0239 19:41 senador retratar porque toma la decisión el foco

Voz 1005 19:46 ahí que yo puedo estar de acuerdo esa decisión retrata al de tratar que toma la decisión pero que aún

Voz 1157 19:54 entrenador sentándose ahora en el banquillo de este Real Madrid es que solo

Voz 0239 19:57 nada el que venga tienes que darle el que venga ahora tienes que darle lo que quiera darle un par de años más es que no pero pero estos tres meses van a ser si Gil

Voz 9 20:05 te pierdes te has cuatro partidos no entiendo te pueden ganar no entrenar asumiendo ahora el cargo entrar del Real Madrid

Voz 1375 20:10 a mí que me suena también un poco el Real Madrid me parece

Voz 9 20:13 a lo mejor ahora pero ahora mismo galeras hayan hombre

Voz 0239 20:17 no interpretes tomará interpretes Benito limpiara es complicado pero no suena también un sí

Voz 1501 20:24 es el momento ahora de la limpia la puedes hacer desde

Voz 0239 20:27 pues yo digo que el presidente viene sobre el escenario

Voz 4 20:29 Flaqué y es que si ves más más sensaciones

Voz 1501 20:32 como las de hoy en la segunda parte no en la primera digo que puede que con estos jugadores incluso con toda la baja que tenía sancionados etcétera pueden tirar hacia adelante puedes tener más tranquilidad a lo mejor esa opción de la que hablaba gallego de abrirse a otras cosas

Voz 1375 20:44 a tener paciencia y esperar a verano

Voz 1501 20:47 pues a lo mejor es bueno a lo mejor no es exactamente lo que están esperando saber si pueden o no tirar con esto porque porque las razones más más

Voz 1375 20:53 primitiva o uno más sencilla o más saber si pueden aguantar a Solari para negociar con Pochettino con si

Voz 1501 20:59 que el equipo va a responder a las once partidos que quedan este verano van a tener

Voz 1375 21:02 problema de perder los partidos de pero el colegiado contra cuando se ha plantado el vallado

Voz 1501 21:06 hasta el minuto veintiocho todo o venta o XXXV

Voz 1375 21:09 es que el Madrid había sido un alma en pena es que parecía de verdad que iba a perder claramente el partido durante la primera parte

Voz 1501 21:15 que temen en el club que eso pase hoy que pase control

Voz 1375 21:17 Delta que pasa en el siguiente partido Si no lo ven

Voz 1501 21:20 esperar los así ven buenos síntomas entre comillas o dentro de la dentro de la situación tan mala siempre en Buenos síntoma

Voz 1375 21:25 me espera a julio junio tengo a los de ahora Mourinho Zidane más lo que sea claro Pochettino Klopp etc

Voz 0239 21:32 le preguntan a bonito que me

Voz 1375 21:34 pero en su opinión aunque ya le he oído también pero no puede sonar esto también un poco el Madrid está desesperado y no sabe qué hacer si aguantar Solaria no porque aguantar resolver también es un riesgo aguantar a Solari es que el próximo domingo pierdes con el Celta en el Bernabéu innovan a pitar a Solari eso lo sabe todo el mundo aguantara Solari es un riesgo

Voz 1157 21:53 porque porque hace levitar es decir

Voz 1375 21:56 ya la semana pasada bastante ha hecho con sus errores que los ha tenido entonces aguantar Solaris un riesgo sobre todo además de eso por delante ha sacado Alves remontar el sí bueno sí pero ahora mismo no está a salvo de saquemos de exactamente nadie o sea que no van a ir a por Solari solo no van a decir bable no pero luego también la relación que hay con El Vestuario que eso está salas relación de Solari remisos con esa plantilla eso sí que es un descalzaperros de los de primera división pero no suena también además de esa desesperación del Madrid a que también esto se puede usar desde dentro del club Álvaro como un

Voz 1157 22:29 cuidado como nos pongan las pilas cuidado que vienen luego luego se llama Mou

Voz 1375 22:34 cuidado que como no jugáis bien este domingo me cargos oral y viene Mourinho cuidar it salen los partidos y los van ganando pues mira a lo mejor es lo no viene porque te digo una cosa como venga Mourinho allá hay cuatro cinco seis jugadores

Voz 1157 22:47 qué van a decir yo aquí no sigo

Voz 0097 22:50 yo lo que creo es que ese puesto desgasta mucho ser entrenador del Real Madrid desgasta demasiado como para atraer al entrenador que tengas pensado traer en verano traerlo ya para desgastarse cuando no hay nada en juego para gastarse en en tener que estar cara a cara con la gente que no va a seguir si es que hay gente mucha gente poca que no lo sé que no vaya a seguir con la consecuencia de resultados en los cual estas tienes poca responsabilidad de lo que pase de aquí a fin de temporada porque es un equipo que no que no has creado túnicas criado tú entonces yo no yo no le veo ningún sentido yo no yo no tengo ninguna duda de que los jugadores vayan a competida que a final de temporada teniendo en cuenta lo que he dicho hoy en Carrusel que por mucho que tú quieras el cuerpo humano no es una máquina y cuando los rivales se juegan la vida que es sobre todo a mantener la categoría o sus objetivos entrar en la Champions entrar en Europa League etcétera etcétera y tú no te juegas nada pues va a ser difícil igualará pero bueno el el Madrid tiene tiene jugadores el talento con Barack como para que no se complique la plaza Champions y que esto no sea un un despropósito

Voz 1375 23:55 total no Scolari que hay que hacer tú querías yo ahora en qué punto está hay que ratificarlo porque claro eso es absurdo ratificara el entrenador que tiene contrato hasta dos mil veintiuno lo ratifican lo echas no dices nada pero sabes que te la estás jugando cada fin de semana que que hay que hacer con horario nombre

Voz 0097 24:09 lo que a él le ha tenido que hacer mucho daños todo la rumorología de estos días eh porque tú pierdes poder San el él el de los pocos poderes de la poca fuerza que tiene un entrenador en un vestuario tan grande como el del Real Madrid es saber que que que que tus decisiones au que que tu sitio está asegurado que tus decisiones tienen consecuencias para luego para con los jugadores no y ahora mismo pues los jugadores saben que está débil y aunque no es no es todo para que nadie saque los pies del tiesto verdad yo creo que es un momento para que todos remen juntitos de aquí a final de temporada y a final de temporada ya se verá cómo cómo se reestructura esto pero obviamente ha debilitado muchas anti que hoy yo lo he visto la cara tocado ha tocado vamos tiene una él estaba tocado como es normal no sólo no sólo por por obviamente por la semana de resultados donde

Voz 0239 24:56 acaba de haber perdido en vez de haber ganado

Voz 0097 24:59 claro pero porque obviamente lo anímico está muy tocado por ya no sólo por los resultados sino por todo lo que has salido fuera no hay yo creo que no ayuda a nadie cambiar ahora de entrenador ni qué es ni que se hable de esto da o aguantar yo creo que todos sabemos nadie escurre el bulto y todos somos conscientes de casi un varapalo durísimo para todos para todos los profesionales y los que somos madridistas y público en general hay ya está a remar hasta final de temporada de la mano de la manera más digna posible y a partir de ahí intentar que se tomen decisiones correctas que se analice y lo he dicho en Carrusel por favor que sirva para analizar qué se ha hecho mal qué pasos en la dirección incorrecta para que no se vuelvan a repetir el año que viene porque si el año que viene en el mes de noviembre de octubre noviembre estamos hablando haciendo este este sanedrín que lo estaremos haciendo hablando de qué gen no sé qué queremos estamos repitiendo los errores del año pasado que si el de vestuario no sé qué que si Vestuario tal que si el entrenador cuál eh entonces hay que hay que ser muy minucioso en el análisis para intentar acertar lo máximo posible

Voz 0985 26:00 sé que tú sería mantener a Solaria está al final el elegido desde la distancia planificar a la revolución

Voz 0097 26:08 yo no yo yo no creo que ETA que haya que hacer una revolución eso lo decís vosotros yo no yo no lo pienso yo no lo pienso en absoluto

Voz 1375 26:14 qué es lo que la plantilla balada te yo me pongo a en el metro

Voz 0097 26:17 dado salvo los primerísimos espadas que esto que todos tenemos en el en la en la retina la mente que lo sabemos quiénes son ambos una imagen va P Un Cain Un Hazard

Voz 0985 26:27 Eric bien

Voz 0097 26:28 he visto no me parece un primer espada sinceramente no me parece un primer espada a mí me hace como jugador pero que no me parece un un jugador que te vaya a hacer ganar Champions él solo que te va a dar un salto cualitativo en las zonas determinantes del juego te puedes mejorar la línea medular con dudas porque porque ha sido claro si vemos a los jugadores el nivel de ahora pues que te vale casi cualquiera pero es que no es el nivel real estamos hablando de jugadores jóvenes jugadores que le quedan a muchos unas cuantas temporadas al máximo nivel para mí la prioridad es recuperar el nivel de eso jugadores que son jugadores sean reconocibles

Voz 1670 27:01 Álvaro pero como se detecta si por ejemplo tres no

Voz 1375 27:04 el propio si Marcelo va a ser el Marcelo no

Voz 0239 27:07 el otro lo o va a ser el siento Marcelo tiene treinta ya como como Marcelo no va no va no va a tener temporadas de de buen

Voz 0097 27:14 de momento pues no lo sabemos desde luego esta no ha sido

Voz 0239 27:17 no claro claro pero es que si analizamos

Voz 0097 27:19 esa temporada tienes que echar a veinte tíos pero

Voz 0239 27:22 yo tengo una si es que no sabe a lo que ve es que no es fácil detectar qué versión te vas a encontrar de ciertos jugadores para para poder contar con ellos no ahí donde voy que la elección del entrenar

Voz 0097 27:32 Albert es es primordial porque esa sí es la labor del entrenador es que la labor del entrenador muchas veces se ve cómo se simplifica hacer una alineación abono a tener El Vestuario contentos no el el entrenador tiene que sacar la mejor versión de los jugadores incluso fíjate lo que te digo mejorada alojó es a pesar de que sean estrellas muchos de ellos mejorarlos y sobretodo sacar una gran versión de ellos es que yo me pongo a buscar en el mercado jugadores que puedan mejorar un hipotético once titular del Real Madrid que todos tenemos en mente con los jugadores a su nivel eh con los jugadores al nivel que todos les hemos visto por lo menos sal a los que han sido campeones de Europa siendo determinantes estos últimos curso los Gino hay tanto pues ahí es que Luis yo creo que la misión fundamental el Real Madrid recuperar una una gran versión de Varane sería una gran versión de Carbajal de Marcelo de cross de Casemiro de el propio Modric que aunque ahora está mejor pero empezó la temporada como la empezó de Asensio de Isco

Voz 0239 28:31 de Bale es que no ficha nadie en el club

Voz 1501 28:34 Álvaro para sirva para argumentar lo que están diciendo no creen que haya ningún caso que esa ecuación de están acabadas para mayo de alto nivel que acto mayor rendimiento no se enteran la temporada hasta el final no cree que haya ningún caso concretamente el de Marcelo que que eso sea así de hecho creen

Voz 0239 28:51 por ejemplo entonces la culpa colación los adiós a ver la mejor versión ya me estoy perdiendo algo

Voz 1501 28:57 lo creen que Marcelo por ejemplo está en la edad perfecta para rendir todavía muy bien has treinta años creen que Sergio Ramos está en la madurez perfecta para seguir liderando al equipo pero claro hay jugadores que lo que tienen que saber

Voz 1670 29:08 pero es además es nada eh que a día de marzo no te jugada no va bien

Voz 0239 29:12 pero viendo esto entonces a ver si a ver

Voz 1670 29:14 sí no

Voz 1501 29:17 se dio que tienen que diagnosticar no pronosticar si eso va a volver a suceder si algún si algún indicio que te que te hagas suponer que nunca más esos jugadores van a poder volver a tener la misma forma Bochi pues entonces claro

Voz 1670 29:28 el año pasado pasó Mario oye mal y ahí es que el año pasado haces el tono la Copa en en Liga hasta se fuera pero una pregunta mareó un una bola de la Champions basado

Voz 0097 29:40 Romero

Voz 1375 29:41 Antonio Julio habla no tenía la curiosidad

Voz 1005 29:45 luchando a Mario repaso que estaba haciendo de la confianza que tienen en la mayoría de la plantilla que siga teniendo

Voz 1375 29:52 sí sí estoy aquí estoy aquí

Voz 1005 29:55 cuando probando balones no que si siguen confiando en Bale que tengo

Voz 0239 30:00 mira a la pregunta da apuntada quizá la pregunta pero vi bien apuntado lo de julio si el que tiene que hacer ese diagnóstico Mario pero yo yo en eso sin la persona que tiene que diagnóstico el Lumbreras que el año pasado le quiso dar la bandera del club a Bale

Voz 0097 30:14 pero escuchando una cosa lo estamos hablando de diferentes casos porque yo tiramos el caso de Marcelo por ejemplo o llevarán te puedo poner en la mesa o el de Cross o el de Casemiro jugadores que les hemos visto

Voz 1157 30:26 dir muy alto muy bien con regularidad

Voz 0097 30:30 ganando títulos siendo determinantes en esos títulos au parte muy importante

Voz 1157 30:33 de esos títulos eso no lo hemos visto en Mail

Voz 0097 30:37 Avec Le hemos visto alguna pincelada en una final siendo muy determinante dejando muestras pero no hemos visto la regularidad en

Voz 1375 30:45 tiempo de de Ramos de Vara de Carvajal

Voz 0097 30:49 de Marcelo de Kroos de Modric de Casemiro donde han sido donde han habido grietas en esos jugadores más allá de de los altibajos normales de una temporada pero ve nunca hemos nunca hemos llegado a ver al B

Voz 0239 31:01 pero yo creo que todos pensamos en un día

Voz 0097 31:03 cuando llegó al Real Madrid que podía llegar a ser

Voz 1501 31:06 apatía sorprendente no digo que vaya a tener un rendimiento constante fenomenal y tal yo creo que es un grande

Voz 1375 31:11 es un jugador que ha aparecido con interpreten

Voz 0239 31:13 la escuela dentro de que él

Voz 1501 31:16 el problema que tenía el de lesiones fundamentalmente ha hecho que que esa intermitencia haga que aparezca poco o relativamente poco vale pero ahora tengo una sorprendente yo no sé si sólo pasar factura yo creo que sí pero eso es una

Voz 0239 31:27 domingo para Jordi es verdad yo de la pregunta es quién hace el diagnóstico de

Voz 1375 31:33 todo esto

Voz 0985 31:35 en el club

Voz 0239 31:36 ah vale Martínez sí sí sí no no no no estoy todo el día no es que quiere

Voz 1501 31:42 sólo pedimos a Bartomeu no no no no

Voz 0239 31:44 su Dios no noticia lo hizo no no como ha dicho Antonio ya ya lo hizo salir estival se quitó los directivas

Voz 1501 31:52 era jugar como dice Antonio te suena muy activa ganó cuatro copas de Europa

Voz 7 31:56 no pues no estamos hablando de pero yo estoy está ganar de la Champions Europa pero indefenso años sale más barato antes era la frase ha fichado a toda la plantilla menos menos todas bueno intentarlo es una costumbre que nuevo

Voz 1375 32:11 ha echado a toda la plantilla a toda

Voz 1501 32:14 yo empezaría Cabré cuando me diga el director empieza ya empiece empieza y acaba fichando a toda la plantilla salvo a Marcelo sea el único que no ha fichado San Marcelo el resto de la plantilla suya

Voz 0239 32:24 me preocupa Europa

Voz 1501 32:26 el anterior etc etc etcétera y de quienes después

Voz 10 32:29 vida Mario que el Madrid a diez de marzo

Voz 9 32:31 de la Liga Malin vale vale en ningún momento yo creo que el entrenador que venga tiene además de intentar sacar el rey

Voz 1375 32:38 cimiento deportiva los jugadores que es obvio pero creo que ese rendimiento lo tienen los jugadores se yo creo que a Cross no lo jugar ya Casemiro ni a Bale Bale es caso aparte para mí pero quiero decir que además de intentar recuperar el rendimiento deportivo de los Marcelo de los Asensio no sé qué que es una misión luego creo que tiene otra misión que es intentar tocar la tecla que hay que tocar para que ese vestuario que ahora mismo está dividido yo creo que como muy pocas veces

Voz 1157 33:07 ese vestuario está dividido los jugar

Voz 1375 33:10 lores

Voz 1157 33:11 grupos eh

Voz 1375 33:13 a Modric y contradice Benzema le dice que no tiene razón enfrentamientos piques yo creo que ese está bastante roto y hay poca unidad y eso lo tiene que hacer el nuevo entrenador que venga también hay entrenadores que saben mucho de fútbol pero luego no saben tocar esa tecla las supo tocar Zidane cuando llegó Benítez que sabía mucho de fútbol y los jugadores no no respondían al estímulo Benítez llegó Zidane tocó la tecla respondieron al estímulo decida por el respeto por lo que ha significado por lo que sea Lopetegui tampoco pudo hacerlo Solari que te voy a contar fijaos cómo está la plantilla con Solari Isco ni aunque haya diecisiete bajas bajo arisco ni aunque haya diecisiete bajar va a llevar a Isco es capaz de llevar a infantiles antes que llevará Isco Marcelo le mete en el ochenta y ocho verdad Marcelo era para dar una oportunidad o para tocar las narices a Marcelo en ese vestuario está roto entre los jugadores entre muchos jugadores entre sí también con el entrenador eso también tiene que saber el entrenador que venga que no solamente que saber de fútbol hay que saber de gestión de vestuarios Iniesta ni el anterior parece que lo han podido hacer en el

Voz 1670 34:16 Madrid pero cómo va a detectar entrenador que vaya a venir al Madrid en verano Xisco está para seguir o no por ejemplo si no les ven no no no va estar pasa

Voz 0097 34:25 seguir disco no quiero decir claro pues entonces

Voz 1670 34:27 quién hace ese diagnóstico no lo va a hacer el entrenador será que les guste Isco como futbolista o no ya está

Voz 0239 34:32 claro pero lo de lo que hablo

Voz 1005 34:35 te puedes quedar con la versión que han dado la mayoría de los jugadores del Madrid esta temporada claro porque

Voz 0239 34:40 claro que sí y no al revés hay que del una versión puntual de una temporada dijo lo que dijo la directiva la planificación hacerlo bien

Voz 1157 34:54 a una plantilla con ocho candidatos al Balón de Oro eso decía el comunicado despido Lopetegui con lo cual ahí la la junta directiva

Voz 0239 35:01 y hasta que no sé porque llevamos debatió

Voz 1670 35:03 dos semanas la culpa ha sido de Lopetegui ya está

Voz 0239 35:05 por centrarnos por ejemplo la figura de ir porque para mí se ha equivocado gravemente en casi todo desde que se fue Lopetegui durante la temporada de Solaria para recuperarlo pero disco repito se ha equivocado gravemente pero en los dos que ha estamos centrados las dos opciones principales a expensas de que es siga el milagro y sesión ganando partidos Isabel abanico qué tiene que ver lo que puede pensar Mourinho de Isco de lo que puede besar Zidane de Isco que no tiene nada que ver es que no es lo mismo traerá a Mourinho para hacerla limpia con perdón en el vestuario que traerá Zidane porque probablemente a Zidane con Zidane Isco es muy importante ICO Mourinho es obra

Voz 9 35:40 la dijo Dios Salim mediante emails Cobo trascienden

Voz 1576 35:47 de porque es que Isco

Voz 9 35:49 qué equivocado te entrará en suelo

Voz 0985 35:52 la Junta cuando hablamos de limpia cuando dicen no el nuevo técnico tiene que acometer la limpia Isaura de cuatro cinco jugadores de que jugadores está hablando

Voz 0239 36:00 pero si es que quiere el entrenador lo que es lo que el entrenador considere que no valen para la próxima temporada si es que Miralles operación no es lo mismo Mourinho que Zidane

Voz 1375 36:08 hora menos y es que en el Madrid inhóspito y que no suene dado despectivo porque estoy uno lo que decía antes Mario eh esto mismo jugadores este mismo presidente han ganado cuatro Chaplin cinco en cinco temporadas perfecto pero es que este Real Madrid no le preocupa al estilo del entrenador no le preocupa dejamos ya está todo dicho pero es que es verdad que a veces nos vamos a sorprender pero al Madrid le da igual que llegue un entrenador y para para muchos es el mayor error en la planificación deportiva el Madrid pues para el Madrid no al Madrid le interesa es un entrenador que motive a sus jugadores que rindan en el campo el Madrid lo que me interesa es ganar el estilo que el otro el estilo del Madrid es decir no sabes lo que te pasan de Mourinho a Manu que es que les da y al final eso pero si correr la voz también entre con dos la historia Villarejo también se relajaron

Voz 0239 36:56 joe con el micro de Romero a Madrid eso de

Voz 1576 37:01 hay cosas que trascienden hay cosas que trascienden lo deportivo quiero decir yo sí entiendo que el club como club después del comportamiento que ha tenido Isco desde con el entra en anterior entrenador y con el que ha venido después Icon ciento y un caso de indisciplina algunos públicos y otro menos públicos yo entiendo que como club independientemente del entrenador que venga le gusto en el guste e Isco si puede tomar una decisión con Isco

Voz 1157 37:26 pero

Voz 1375 37:26 si la alineación pero Talavera si la alineación del Madrid está hecha venga quien venga con todo el respeto que no es por decir que no tengan personalidad el entrenador que venga se llame como se llame va a tener que poner a Neymar a Hazard a Asensio a Benzema pero sí pero si es que voy me pongo yo de entrenador y pongo lo mismo quiere vas a decir si estos tíos no hay que decir es nada si saben cómo tienen que jugar ahora la gestión de un vestuario la gestión de los egos el tocar la tecla de la motivación para eso también hace falta tener un carné no solamente para decirle como por ejemplo hacia otros entrenadores mira chaval tienes que pegarle con el exterior de pie mira tienes que defender a ser central que se miraban y decían oye tocarme las narices a esa para Sáenz dentro del Madrid hay que tener mucha mano izquierda el éxito tienen más difícil

Voz 0239 38:07 hombre es lo más difícil porque

Voz 0097 38:10 eh yo creo que mi hay mucho entrenador bueno con mucho conocimiento en el fútbol europeo pero capacitados para el Real Madrid no hay tanto me sobran dedos de una mano para contarlos porque que con hacer lo que cómo es ese club hay que conocer ese vestuario hay que impartir autoridad en en ese en ese vestuario con todo lo que ha ganado y eso lo lo que tú has dicho va a mí me parece lo más complicado por eso por eso es tan difícil

Voz 1375 38:33 se te revela disparar más entre revela disco y hay aquí un tío como Zidane o como Mourinho lo maneja cada uno a su manera a lo mejor equivocadamente pero Solari no ha sabido cómo manejarlo entonces ha dicho no es castigado castigado me perdón

Voz 1670 38:45 llega el último ejemplo el cambio Marcelo a dos minutos del final al bueno Álvaro no estaba todavía pero me gustaría saber como entrenador que opinó

Voz 1375 38:52 pregunto te pregunto al y les doy la palabra gallego pero nos come la disco esto de lo de pasamanos buena discos siempre venga a Putin

Voz 12 39:10 ser más Madrid ciento cuatro punto tres

