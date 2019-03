Carrusel último tramo: El Sanedrín de la situación del Real Madrid y hablamos con Masip (10/03/2019)

Voz 1 00:00 el Deportivo de Nasser

Voz 2 00:35 la primera pregunta si está Isco bien expedientado por supuesto estaba plantilla del Madrid pero lo sabe el propio disco van vale en verano habrá retoques os era una gran revolución no

Voz 1 00:52 pues te voy a decir una cosa te voy a contestar un poco un tío de Valladolid contestando un poco la gallega a la gallega creo que va a ser una mezcla entre gran revolución y retoques porque retoques me sabe a poco gran revolución quizás sea mucho

Voz 0458 01:02 a mí me vale sí que está bien porque creo que voy a ir

Voz 1 01:05 por ahí los tiros tercera pregunta crees que Solari le dijo a muchos jugadores a la cara que no están a la altura del escudo hombre si lo ha dicho públicamente quiero pensar que sí yo creo que Solari tiene la personalidad de habérselo dicho Si lo ha dicho en la sala de prensa decir cuántos tanto tema habría no te pido número pero vamos que no lo sé bueno sea una charla general yo creo que es que hice lo dijo lo que dijo tarde

Voz 2 01:25 pero claro se lo dijo

Voz 1 01:27 Mourinho está más o menos cerca del Madrid

Voz 1375 01:31 pues mira le el miércoles estaba cerquísima

Voz 1 01:34 el jueves estaba muy muy

Voz 1375 01:36 hasta el viernes sale un poquito hoy se aleja otro poquito más

Voz 2 01:41 bueno no descarta incluso que amplíen a Solari pero mira mira a ver qué mensaje te ha mandado es importante trascendente para hijo nuestros no es un mensaje de un compañero de la tele críptico las cosas para mañana va

Voz 1 01:54 y la última qué te parece la te te parece el fútbol a las dos está oyendo a ti estamos está acompañando las preguntas con imágenes que tenga vale vale perfecto si te parece que te parece el fútbol a las dos de la tarde el fútbol a las dos de la tarde

Voz 0933 02:05 eh no me gusta no me gusta

Voz 1 02:07 Inglaterra entiendo que tengan sus horarios aquí a las dos de la tarde la gente come uno dos m o están en el vermú y no es el mejor aliado la zona más habitual dar hay que saber dónde vives hasta la patata frita y el la la OIT rica la croqueta de tal estado de once XXXIII Antonio Romero en Zorrilla muy buenas olas

Voz 0933 02:28 qué tal mano muy buenas pues de una primera parte

Voz 1 02:30 eh bastante lamentable del Real Madrid que si hoy le pilla un equipo de Champions en vez del Valladolid vete a saber de qué estaríamos hablando en lugar de seguir desangrándose de esa triple cornada de triple trayectoria porque hay que recordar que fue una jornada una cornada triple trayectoria eh Liga Copa y Champions estaba el Madrid desangrándose hoy lo podían haber rematado ya directamente pero yo creo que ha cortado la hemorragia Romero con un

Voz 0985 02:52 torniquete gran puesto de momento de momento

Voz 1 02:55 no se desangra vamos a ver hasta la semana que viene bueno

Voz 0239 02:58 no si con todo el respeto para el Valladolid que cuarenta minutos bueno la primera parte vamos sobretodo cuarenta minutos echó de mucho mérito

Voz 1501 03:04 sí

Voz 0239 03:04 con todo el respeto para el Valladolid Si el Real Madrid que esa planta bien Zorrilla con la actitud indolente que ha salido desde el primer minuto de juego se encuentra enfrente un equipo con más colmillo y con más acierto arremete siete no los cuantos le mete uno cuando se que verdad que el gol prácticamente de carambola de Varane en el minuto cuarenta de la primera parte la primera vez que el Real Madrid Manu Manu asomaba sobre la portería de Masip ha cambiado la historia y en la segunda parte el Valladolid lo ha intentado con pundonor pero ya estaba muy tocado y el Madrid practicamente en tercera cuarta porque no tiene más ha resuelto un partido que me imagino que sirve para guitarra la respiración asistida de aquí a las próximas horas Santiago Hernán Solari pero poco más vuelve a dejar dudas sobre todo en esos primeros cuarenta minutos que la actitud sobre todo la actitud ha sido la ventas

Voz 1 03:50 de con eh Tornadijo y con Cano Raúl Martínez saber cómo está la otra cara de la moneda pero Javi Herráez sale fuera

Voz 0933 03:56 hay Karim Benzema hola Javi bueno pues aquí está Karim Benzema qué tal buenas noches

Voz 3 04:00 bien el capitán del Real Madrid una victoria no sé si os da tranquilidad para los próximos días si queréis que siga Solari como técnico

Voz 1260 04:08 Victoria importante para nosotros para el yo creo que

Voz 2 04:13 bueno bueno después de los

Voz 1260 04:16 los consultado contra eso no no yo creo que no va a dar más más confianza Grosso dos partidos nos que nos quedan luego tenemos un entradón estamos con él siempre apoyando y yo el primero

Voz 4 04:32 llevas diez años en el Real Madrid Ésta es sin lugar a dudas la semana más dura que has vivido no los siete días con la eliminación en Copa la derrota frente al Barça y lo que pasó el otro día frente al Ajax

Voz 1260 04:43 la peor no sé pero claro lo que duele duele porque no somos nosotros estamos aquí siempre paralela adelante queremos siempre ganaba trabajamos mucho y luego cuando tú Tucker de todo en una semana es es muy difícil ahora tenemos que continúa de trabajar juntos no es quedan once partidos Juan aquí hemos podido inclinando competición pero se empieza a hablar un poco de

Voz 5 05:08 pero tú eres aquí el tercer capitán dice Fernando y varias temporadas tu mente tu cabeza siga aquí a partir de del próximo verano quiere siguen la trashumantes

Voz 1260 05:17 pues bien el mejor club del mundo me cree que voy yo estoy aquí muy bien aquí yo siempre trabajo por este tipo cuando escucha

Voz 2 05:26 en el nombre de Solari figuran Mourinho salvó de todos estos días qué pensáis

Voz 1260 05:33 eso es tema del del creo que nosotros tenemos un entrenador que está bien con nosotros en nosotros estoy con con él se abre

Voz 0097 05:40 en pie apoyando

Voz 1260 05:42 hasta el último día Karim

Voz 3 05:44 a ti quién te gustaría para el futuro eh Zidane o Mourinho Solari bueno pues esa es la contestación para el futuro Solari diese marcha Karim Benzema

Voz 1560 05:56 bueno pues dejamos allá Karim Benzema hablando con Javi Herráez ahora escuchamos también lo que ha dicho Karim Benzema a Ricardo Sierra en el micrófono de Movistar Plus desmintiendo a Luka Modric empecemos ya con el Sanedrín pero saludo enseguida todos que ya están preparados

Voz 1 06:09 pero el carro Raúl Martínez está

Voz 1560 06:11 la hola Carlo muy buenas mano buenas noches pues no sé

Voz 1 06:14 así lo de que el apagón de la luz antes de empezar el partido fue un aviso de lo que iba a pasar han apagado todas las luces sobre todo en las dos áreas en la nuestra y especialmente en la contraria en la primera parte que ha jugado bien el equipo bastante bien el equipo pero claro no se puede ser tan inocente en Primera

Voz 6 06:28 sí la verdad es que el Madrid claro claro han ocurrido un montón de cosas no voy a decir al final de que al final de la transmisión el Carrusel que que bueno lo normal es perder contra el Madrid lo no

Voz 7 06:38 lo normal es perder contesta con este Madrid

Voz 6 06:41 de lo que has hecho durante la primera mitad bueno el caso es que luego en rueda de prensa han comparecido los los técnicos Solari yo creo que con gesto un poco más tranquilo reconoció casi una semana tremenda dificilísimo ya ha hablado sobre disco ha sido muy conciso a la hora de contestar la pregunta

Voz 8 06:56 la sobre el expediente a disco estuviese zanjado son son cuestiones internas todas tienen su explicación mañana hay otro día mañana arrancamos a entrenar

Voz 9 07:09 ahí empieza todo está sintiendo eh de forma mayoritaria el apoyo de los jugadores cómo están paralizando en estos momentos tan difíciles yo estoy a muerte con ellos

Voz 6 07:19 ha sido muy conciso de de contestar a estas preguntas no que han sido ya muy muy recurrida Si bueno la ha contestado de forma muy concisa y para terminar bueno si te parece escuchamos al Sergio también bueno Sergio Llamas cariacontecido oí que ha hablado las cosas ha dicho que que el equipo se hace el aquí constantemente y que eso tienen que corregirlo y también ha hablado y ha sido conciso acerca de los beneficios hay contratiempos del bar

Voz 8 07:45 solamente creo que que ha perdido un poco de magia el fútbol sino con el tema Alvar no mucho parones muchos ahora mismo la verdad que que tampoco no tengo más a decir pero que igual que pierde un poco la la esencial porque el fútbol no

Voz 2 07:57 bueno seis Sergio también han eso eh

Voz 1 08:00 en José Ignacio Tornadijo muy buenas la mano buena noche tiene pocos motivos el Valladolid para quejarse hoy lo ha reconocido Carlos Suárez diciendo que el Valladolid ha sido inferior Madrid aprovecha sus ocasiones ahora no puedes perdonar un penalti que tira la grada dos goles que no han anulado por fuera jo Ahora la pregunta Iturralde pero bien anulados luego aún así consigues todavía hacerle un gol y por delante y luego cometes el error que oyes Masip no vamos a dudar de la categoría además sí pero el error que cometen el despeje y a partir ahí yo creo que ya se empezó a torcer el dos errores muy claros y demás

Voz 1051 08:29 el de plano en el penalti le del lo lleva por delante como una cosa muy infantil no y que no es normal de un día

Voz 0458 08:35 profesional de primera división pronto el baile

Voz 1051 08:37 había tenido lo que decía Romero el Real Madrid la sensación que les estaba dando es que era bueno peor todavía si había venido comentando no vuelva el IVA arrasar y al final él y pues sus propios errores le han ido castigando puntualmente cada equipo como el Real Madrid le has tantas oportunidades al final te acaba matando por muy mal que esté el problema es que ésta es un equipo endeble en cuanto se le tuerce algo la cabeza lo jugadores Eva inmediatamente abajo yo creo que eso sea visto especialmente a raíz del uno dos el equipo tenido quince minutos que ha quedado grogui Benzema marcado sólo con la defensa parada bueno pues son muchos golpes no lleva mucho tiempo ya sin ganar la gran suerte que está teniendo Manuel Vázquez Gadea perdió el Huesca ha perdido el Rayo y Celta

Voz 1 09:17 sigue fuera del descenso a falta de doce jornadas pero claro sí sí

Voz 1051 09:20 sigue siendo un equipo tan blando arriba y sobre todo atrás

Voz 1 09:23 empieza conceder demasiado lo puede lo puede

Voz 1051 09:25 pagar muy caro al final de la temporada que llevamos creo que un punto

Voz 1 09:28 todo en seis jornadas no si uno es de dieciocho No uno de dieciocho exacto son mucho y aún así estamos ahí Marley de ir pero ya estamos sólo uno por encima

Voz 1051 09:36 la el Villarreal ya si también con veintiséis Isaac Tomic Atwood fallas pero los rivales día uno Garau a otro antes

Voz 1 09:42 va a jugar en Eibar el próximo domingo por la mañana

Voz 1051 09:44 pues bien mediante un partido donde ya tienes que empezar no dar buena imagen a sumar puntos que es lo que te puede dejar en primera a ver si Méndez

Voz 1 09:50 llevarnos echó una manita hombre que las cosas de Mendilíbar Dani que es un buen tío es

Voz 1051 09:53 igual al cuello

Voz 1 09:55 no porque es verdad que buena gente vendría nacionalistas oyendo lo está bien y bueno es que el Eibar si sigue

Voz 0458 10:01 ganando por ejemplo sacas puntos en Ipurúa puede estar ahí revoloteando

Voz 0985 10:05 acciones séptima maneras Dani igual

Voz 0458 10:07 en el baile pasa todo o sea es que hoy un palo con uno tres en el penalti que se ha ido al hipermercado diferente sea

Voz 0985 10:15 los dos goles por muy poquito bien anulados pero por muy poquito

Voz 1051 10:18 podían haber sido gol es que le pasa el fallo de y le pasa a todo

Voz 1 10:22 la luz Taro cuando es bueno menos mal que ha venido

Voz 1375 10:24 bien bien pero ellos Cardo sea contra

Voz 1 10:27 el verano se bueno Javi Herráez Se marcha el Madrid sí señor

Voz 3 10:32 Zahi vuelve en avión la verdad es que me parece que está catalejo Valladolid de Madrid pero prefieren irse

Voz 1051 10:37 en avión también vino en aviones el Atlético Marine decía en el día de hoy

Voz 3 10:41 Isidro Sánchez que fue el que inauguró el la ruta lo bien que se

Voz 0933 10:44 la nave y en coche pero bueno cada uno que haga el viaje

Voz 3 10:46 como quiera ir y mañana entrena por la mañana recordemos Casemiro no va a poder jugar frente al Celta el próximo sábado siguiente partido de Liga las cuatro y cuarto no jugara Casemiro por sanción y bueno vamos a ver cómo llegan hombres como regalo les hemos visto fundido físicamente con idea para recorrer

Voz 0959 11:02 ya

Voz 3 11:03 al jugador del Real Madrid también a Raphael Varane y un dato interesante es el de Marcelo en una semana muy complica

Voz 6 11:10 era para todos sabido pues eso reuniones sabido

Voz 3 11:14 discusiones también entre dos amigos como Sergio y Marcelo que lo han arreglado y Marcelo acabado de capitán ha jugado dos minutos

Voz 2 11:21 que Solari lo quiere

Voz 3 11:24 cobrar se quedó en Madrid Isco el resto

Voz 2 11:26 va a trabajar mañana sinceramente de arreglos minuto

Voz 1 11:29 no sé si es para recuperarle porque dejó una cara Marcela como diciendo venga bueno pero es verdad que no era señalado como evidentemente pero joder cuando lo he visto que entrado minutos yo estoy con Romero que estaba

Voz 0933 11:38 sí vamos me te San Marcelo minutos pague

Voz 1 11:41 yo no me proponía sudar vamos

Voz 0239 11:43 son profesionales tiene que estar a lo que le diga el entrenador y Marcelo

Voz 0933 11:46 oye Larga entrevista segundos pero vamos yo creo que

Voz 0239 11:48 lo decía Mijatovic el recorrido de Marcelo en el Real Madrid merece un respeto seguramente el se ha equivocado en varias ocasiones a la hora de la temporada pero con uno cuatro repito una cosa que arañar segundos al crono una cosa de del partido de la competición no con uno cuatro en el minuto el ochenta y ocho sacar al segundo mejor lateral izquierdo probablemente de la historia del club después de Roberto Carlos o me parece que eso

Voz 1560 12:09 bueno he saludo toda la banda además de Romero está poner

Voz 10 12:12 Jesús Gallego la Gaye hola buenas noches está ahí Julio Pulido que tal Julio

Voz 0933 12:15 qué tal buenas noches Mario Torrejón muy buena el años

Voz 1 12:18 buenas noches Pablo Pinto la Pablo muy buenas no sé dónde está Miguel Martín Talavera pero está por ahí o la tala muy buena aquí estoy mano buenas noches esta Jordi Martí en Barcelona Jordi hola muy buenas Marcos López qué tal Marcos qué tal buenas noches por ahí flaco que hola buenas noches y nuestro árbitro Iturralde a noches ahora nos explicará es que pinchan la imagen de un árbitro tocándose el auricular a ver qué dicen desde el bar y cuando pincha la imagen del bar está la sala vacía me acojonado he dicho por favor para Mila mejor sabor hasta la fecha

Voz 1260 12:48 sí sí

Voz 1 12:51 puede ser esto lo decía nada más eficiente pero

Voz 1260 12:53 bueno ha sido un error del realizador que no sé por qué

Voz 0933 12:56 la ficha la imagen del barco no conectar así las ventanas para que se ve

Voz 7 12:59 porque ha habido dos partidos antes y entonces hay seis salas de bar seis a las VOR en Las Rozas Jean Pinchao aúna donde ya no estaban tenía pincha o en la otra que es donde estaban el realizador

Voz 1 13:10 el río pincha en vez de Zorrilla pincha en el campo que Juan

Voz 2 13:13 ese vacío todas de golpe porque está confirmado que estaban no sí

Voz 0933 13:18 estaba en esta están confirmados más creo además que tal al están esperando por allí a ver si aún a de una vez allí aprende algo bueno yo fui hoy

Voz 1 13:25 ya te puedo asegurar que no vuelvo al portero del Pucela así muy buenas buenas noches Hall se ha escapado vivos hoy

Voz 11 13:36 pues se lo hemos tenido hay al menos un rato

Voz 1501 13:39 igual que lo hemos intentado hasta el final habéis hecho

Voz 1 13:42 yo media hora muy buena no la primera media parte era la primera media hora treinta y cinco minutos en la primera parte

Voz 2 13:47 fíjate la cantidad de cosas que han pasado sí

Voz 11 13:51 Nos ha pasado de todo cosas buenas cosas malas pero bueno estoy la prueba

Voz 1 13:55 sobre todo malas el penalti que falla seis el los dos en fuera de juego luego os ponéis por delante pocas veces tú tú has notado que hoy suele podía meter mano al Madrid

Voz 11 14:05 sí al menos como tú dices en esos primeros treinta y cinco minutos no que que votado a la cara de que hemos luchado que hemos peleado hasta el final y pero bueno no ha podido ser equipo pues tiene que seguir con confianza y con ganas hasta el final

Voz 1 14:16 joe está cómo está el vestuario preocupado jorobado de evidentemente por la derrota pero sobre todo por la racha que ya Weiss de uno de dieciocho puntos como está ahora mismo

Voz 11 14:26 bueno ahora mismo jodidos pero con lo que ha pasado hoy pero bueno hemos que sí sabemos que podemos competir contra todos los equipos de la Liga lo hemos demostrado y nada tenemos que salir al menos un poco reforzados para intentar seguir a iban a intentar ganar los tres puntos

Voz 1 14:41 qué te ha pasado la jugada del gol las visto ya a uno

Voz 11 14:43 ah pues no no lo ha visto pero no querrán ver o la verdad cuando habrá que verla para corregirlo de para mejorarlo doy la cabeza arriba

Voz 1 14:51 de seguir esta cosa para bueno a los mejores porteros también les ocurren estas cosas eh temporada hombre por eso digo no cuando par de pero

Voz 0458 14:59 temporada además Chipre está siendo de lo mejor aportar en plena revisión

Voz 1 15:01 sí si salta salta en Contigo Nacho aquí das medio mordido ahí no el despeje si intentado golpes

Voz 11 15:07 cada balón pero pues no he dado la mala suerte de que la carga

Voz 1 15:10 me pueden meter seis oye lo último que ha pasado con os habéis cambiado y a oscuras en El Vestuario no con el apagón

Voz 11 15:18 sí bueno y yo he comentado oscuras también no sé si era complicado calentar hasta hoy osea

Voz 1 15:22 Nos sacan fundió nadie del vestuario se ha metido en el otro no no no no no digo ya ha pasado alguno al vestuario el Madrid alguno de avistó ya Casemiro que hace aquí Hall vaya cuando la vista fichó vaya papelón no

Voz 11 15:35 sí un poco raro toda la situación pero bueno al final se ha podido solucionar

Voz 1 15:39 bueno oye portero que venirse arriba e mucho ánimo que queda mucho todavía muchas gracias a ti más ir un abrazo gracias por estar ahí en este tramo final de Carrusel en la SER

Voz 1560 15:48 bueno cerramos con Torradijo con garra Raúl Martínez

Voz 1 15:51 Javi Guerra que salen en avión que como decía Javi también lo hace el Atlético de Madrid y además mi opinión pero yo lo entiendo porque es verdad que es un avión de cuánto durará el vuelo Mehdi yo no he ido nunca

Voz 1375 16:01 decida si lo ido nunca en avión en coche o en AVE

Voz 1 16:04 pero cómo se puede tardar media hora veinticinco minutos pero

Voz 1501 16:07 hay que decir que Real Madrid y la mayoría de los Barcelona y Atlético de Madrid de clubes grandes también en Europa van en avión siempre entre otras cosas porque yo que conozco

Voz 1 16:15 en el caso del Madrid claro ese entre aficionados guiado

Voz 1501 16:18 tuvo la tranquilamente nada para que es mucho más fácil que es decir Real Madrid se quedan a las diez de la mañana en Valdebebas a las diez de esta montarse en el avión o sea que no es como tuvo yo que tenemos que ir allí pasar el control que esperar luego sentarte como tú a lo mejor

Voz 1260 16:30 sí pero yo

Voz 1501 16:33 luego luego van a Valladolid como la ciudad que sea y les pasa lo mismo con lo cual es más complicado para el Real Madrid no se para el Barça igual pero más complicado al Real Madrid irse en AVE nación lo que sea

Voz 1 16:43 a día de hoy que te digo una cosa que han ganado y tal pero que si pierde pierde años pero ya sabemos cómo es esto que hay gente civilizada la mayoría afortunadamente pero hay otros que no hice mete el Atlético un día que han perdido en el AVE con una banda de de estos que te dan el coñazo dos horas una hora en este caso pues clubes viaje quién va pasando parece normal los años ya años y años que ahora está perdiendo el Madrid se comenta pero vamos allá pero la razón

Voz 1576 17:09 no es la que dice mano en problemas en el caso del Atlético de Madrid tú no puedes hacer un Ave charter sólo sea para que pueda haber un una persona que pase por el vagón donde el jugador de Atlético Madrid nadie lo puede prohibir entonces para del más más intimidad firmas más roban Englaro

Voz 1375 17:24 bueno vamos con el Sanedrín después de este Real Valladolid uno Real Madrid cuatro goles de

Voz 1 17:30 eran dos de Benzema ayuno de Modric

Voz 1375 17:33 eh quiero escuchar ya el corte de

Voz 1 17:36 Benzema no lo voy a poner enseguida desmintiendo a Modric diciendo que no está de acuerdo con lo que dijo Modric antes de el partido de Champions contra el haya ahora lo escuchamos eh Alcaraz falló un penalti que tiró fuera en el minuto doce minutos después marcó en fuera juego Guardiola en el dieciocho le anularon otro a Guardiola también por fuera de juego bueno Casimiro si expulsa o Isco fuera de la lista con expediente ahora lo comentamos Ramos

Voz 1375 17:55 agrada un montón de cosas además Girona dos Valencia tres goles de Ramalho y Stuani para Girona de Guedes Parejo y Ferran Torres para el Valencia Sevilla cinco real

Voz 1 18:04 sociedad dos Sarabia

Voz 12 18:07 hat trick de Belbeder

Voz 1375 18:09 Oyarzábal en propia puerta ha marcado los cinco de Sevilla para la Real dos de Oyarzábal Levante cero Villarreal dos en el descuento los dos Pier Two cuece Celta cero Betis uno esta mañana gol de Jesé primer gol que marca Jesé en quinientos sesenta y ocho días después eh en quinientos veintiocho días me mañana viaja al Atlético a Turín para el partido de vuelta contra la lluvia ha dicho y Cristiano llamamiento a la afición que sepuede qué vamos a creer llamamiento de Cristiano y el miércoles juega el Barça en casa con el Lyon con la duda de Denver

Voz 1 18:38 problemas vasculares

Voz 1375 18:39 en segunda Rayo Majadahonda dos Alcorcón cero Extremadura tres Córdoba cero Granada uno Zaragoza cero Tenerife uno Numancia uno golazo olímpico de Luis Milla el hijo Depor cero Las Palmas uno

Voz 1 18:51 para mañana cierra la jornada a las nueve el Málaga Osasuna fuera de España al Liverpool a derrotar al Barney cuatro dos sigue líder y luego repasaremos el resto cosas Marta Casas la Liga ACB el Mundial de Motos vaya final entrada Vicioso y Mar Márquez espectacular la primera carrera del año tremendo el final de Dovizioso

Voz 1375 19:07 por por milésimas ha ganado a Marc Márquez

Voz 1 19:11 esta noche debuta Rafa Nadal en Indian Wells ante el estadounidense Jared Donaldson

Voz 1375 19:16 y nos vamos ya con todo el sanedrín pero eh

Voz 2 19:22 desde nada saluda Íñigo Marquínez por una tristísima noticia

Voz 1375 19:26 afecta a

Voz 1 19:27 bueno al periodismo de este país fundamentalmente pero muy particularmente a esta casa también

Voz 1375 19:31 porque era ya había sido comentarista en los últimos años de esta casa además de un gran periodista eran columnista en el en el país

Voz 2 19:41 ha fallecido Eduardo Rodrigálvarez

Voz 1 19:44 está en Bilbao Íñigo Marquínez hola Íñigo hola

Voz 0220 19:46 es hermano esta tarde con Dani en Carrusel es decir

Voz 1 19:49 que ha hablas te hace una semana con el bonos con todo un poco estaban poco fastidiado y tal y en las últimas horas hemos conocido el fallecimiento porque no ha podido superar ese ese cáncer no

Voz 0220 19:59 si hace cosa de un añito y pico eh falta comenzar una una tertulia en en la Cadena Ser en vilo

Voz 1 20:05 sí señor he nos dijo tengo cáncer

Voz 0220 20:08 pero bueno yo viví muy vi con con ganas de pelear ya estado peleando hasta hasta hoy mismo que ha fallecido esta tarde ayer en compañía de Jon Rivas el compañero también del país nos acercamos a la a la al hospital donde estaba ya decimos que el hombre abusaba todavía peleando pero bueno ya había tirado la toalla sea puesto a descansar nos ha dejado si Eduardo Rodrigálvarez a los sesenta y tres años comicios colaborador de la Cadena SER durante muchísimo tiempo coloniza el país afortunadamente fotoperiodista porque éste iba para cantante yo quería ser cantante le dijeron que lo dejara que era muy malo y cogió la pluma yo creo que no ha deleitado

Voz 1 20:41 ya te digo pues con sus comentarios

Voz 0220 20:43 además se va un escritor tiene varios diversos para no

Voz 1 20:48 el el último además una precioso

Voz 0220 20:50 contarte que al hospital sería llevado además los primeros folios de la segunda novela que está escribiendo El hizo bueno pues las la ha dejado a medias el hombre no algo que no

Voz 1 21:00 mejor nunca en su vida se basa con su menos

Voz 0220 21:02 no hablaba por lo que escribía por lo que representaba una una figura son copita época

Voz 1 21:09 yo no le conocía como tuvo como Dani me acuerdo perfectamente cuando te con todo aquello que me llamaste tú me dijiste te va a llamar Eduardo que quiere contarte una cosa es un poco fea

Voz 1375 21:17 eh

Voz 1 21:18 hace ese año y medio cuando le ocurrió después hablar contigo y con Dani me llamo yo no lo he visto nunca en persona pero evidentemente hemos hablado mucho porque entraba en los Sanedrín es a un tipo tipo de estos que iba a decir que ya no queda nombre quedan muchos pero pero un tipo

Voz 13 21:32 da o un caballero un tío

Voz 1 21:35 un señor un señor es así me acuerdo que me llamó y me dijo Manu tengo cáncer y tal te voy a pedir que a partir de ahora sino te importa no entra en los Sanedrín es no voy a entrar en Carrusel no voy a entrar en el Larguero quiero dedicarme a disfrutar de mi mujer y mis hijos fue lo que me dijo y luego hemos hablado un par de veces me dijo que si en algún momento había algo importante del Athletic le llamara musita pero evidentemente bueno pues ya ya ya se había dejado describen el país también había dejado de trabajar allí estaba dedicándose pues a a vivir pensando en recuperarse pero desgraciadamente Dani pidieron bilbaíno de pro

Voz 0458 22:05 no nosotros queríamos mucho en la en la radio eh bueno supongo que también se hacen otras emisoras de de España de la Cadena SER pero en Bilbao extradición ante la tertulia futbolera fuera de del Athletic hay Bono lo mejor era siempre el Post la cena que teníamos pues con con Marquínez Jon Rivas compañero actualmente del país con Joserra Arda que trabajan Bella con Marquínez qué tal dijeramos es un entorno muy bueno para nosotros no estábamos todos esperando a que Edú contará siempre las mismas aunque tenía muchas no era era muy bueno en en en eso foto trataba todo el mundo es muy muy bien hemos pasado momentos muy buenos con con e l y bueno ahora se destaca

Voz 1 22:45 por lo que dice Íñigo no lo bien que escribía lo bien

Voz 0458 22:48 es expresaba así en torno a su Athletic pero a él le gusta que además hablar de la vida de otras cosas el nombre muy extremadamente culto no yo quisiera destacar también que en su juventud que era un hombre con con muchas inquietudes trabajoso forma para intentar normalizar nuestra sección que en Euskadi era complicada por lo que todo el mundo sabemos no muchas veces nos ha contado a mí pues diferente reuniones que que tenía con con con diferentes gentes para intentar que está ahí fuera más de paz no bueno el que queremos mucho queremos mucho a Gorka su hijo que es un extraordinario también periodista bueno pues quiere decir que lo echaremos mucho de menos

Voz 1 23:24 pues sí Iturralde también conocía bien

Voz 1260 23:27 la zona de la tierra a todos los periodistas allí no

Voz 1 23:30 bueno pues nada un abrazo para subir mujer y para la familia para los hijos y para todos ha sido un placer tenerle aquí lo poquito tiempo había conocido y los muchos años que muchos de vosotros que ya veis aquí más años que yo pues Davis conocido también mejor así que un abrazo parte de todas las su familia descanse en paz eran Eduardo que entró por última vez en diciembre en un Larguero con Yago en diciembre entro con el cambio con motivo de lo el cambio nuevo presidente dentro muy amigos

Voz 2 23:53 los Urrutia sí sería seguro que ellos lo sentirá muchísimo porque eran amigos personales un abrazo Marquínez un hacerme reparar otro Baptistao seis minutos para llegar a las doce vamos con el Sanedrín

Voz 14 24:36 sí sí

Voz 1 24:41 el deportivo de nacen bueno estamos todos falta Álvaro Benito que enseguida se incorpora el resto estaba toda la banda encuesta que

Voz 15 24:49 hoy se ver y que y en la que podéis votar desde ya que lleva colgado un rato eh

Voz 1 24:56 os lanzo a todos en la cuenta de Twitter de Carrusel deportivo

Voz 0933 25:00 qué debe hacer

Voz 1560 25:01 mañana el Real Madrid mantener a Solari traer a Mourinho otra era Zidane más de cinco mil votos ya lo acabamos de colgar esperamos tus votos ahí en la cuenta de Twitter arroba Carrusel eh cómo han los votos arroba Carrusel la pregunta es que debe hacer el Real Madrid mantener a Solari traerá Mourinho Álvaro cómo van los votos pues ahora mismo está super igualado

Voz 0933 25:23 treinta y ocho por ciento cree que debería detrás del Real Madrid de Mourinho treinta y uno por ciento mantener a Solari treinta y uno por ciento traerá

Voz 1 25:30 esto fue lo hemos calculaba hace quince minutos si lleva ya más

Voz 1804 25:32 cinco minutos

Voz 15 25:33 ha habido esperemos que sigáis votando

Voz 1560 25:37 ahora trataremos este tema en la tertulia que lleva mañana el mundo en portada lo ha colgado Esteban dieta la cuenta de Twitter dice exclusiva la Agencia Tributaria

Voz 1 25:48 abrir una inspección Aimar en España por la millonaria prima de renovación con el Barça y su fichaje por el PSO

Voz 1375 25:53 ha solicitado por sorpresa al juzgado catalán que dirime sus cuitas con su antiguo equipo todos los contratos desde ya en el mundo dice Esteban

Voz 1 26:04 la Agencia Tributaria inspeccionan Aimar en España por esa millonaria prima de renovación con el Barça

Voz 1375 26:08 y el fichaje por el París Saint Germain veremos

Voz 1 26:10 ahí queda eso sí bueno he pues no sé yo decía al principio lo de que la triple cornada que se llevó esa cornada de triple trayectoria el Real Madrid con las tres con lo de la Copa de la Liga y lo de la Champions hacía pensar que esto se podía que podía haber desangrándose hoy el ponen un torniquete corta un poco la hemorragia pero la primera parte ha sido tremenda del del Real Madrid pero tremendas en vez del Valladolid está enfrente un equipo de mayor entidad le pintan la cara porque ha sido tremendo luego en la segunda parte lo maquillaba con buen resultado y esto para qué vale pues yo sinceramente no lo sé porque lo que dice el sentido común lo cual no quiere decir que vaya a ocurrir es que siga Solari si es que bueno los calentón es pueden pasar un montón de cosas pero lo que dice el sentido común es que acaba ya con Solari Iberia trabajando en pensar entrar al entrenador que sea pero probablemente se hubiera pasado otra cosa estaríamos hablando de que mañana había relevo en el banquillo yo creo que no va a haber relevo en el banquillo es que es lógico pensar que no lo va a ver pero claro de qué vale lo de hoy pues probablemente de nada excepto que sigue Solari hace una semana más como ya dije la semana pasada

Voz 1375 27:13 a la situación de provisional Solari es otra vez provisional ni veinte veintiuno veinte veintidós ni veinte diecinueve ni veinte veintiocho

Voz 1 27:21 Solari es semana semana así está el banquillo el Real Madrid hoy ha salido bien la semana que viene es el Celta en el Bernabéu a ver qué pasa bueno pues bueno todos

Voz 0239 27:32 la situación es esa evidentemente pero dice muy poco de una institución como el Real Madrid que te que estar pendiente de que hoy el Valladolid bordó los pelos de su delantero no te meta tres cero para que mañana es dar un cadáver deportivo como Solari en la caseta de Valdebebas dirigiendo el entrenamiento yo creo que el sentido común es verdad que sobre todo después de la victoria de hoy que es un torniquete Manu pero creo que un torniquete muy importante porque el sábado te viene ahora te puede ganar cualquier equipo te puede hacer daño en cualquier equipo hombre el sábado te viene el Celta al estadio Santiago Bernabéu

Voz 0933 28:05 esta ha dado buenos intensivos también es claro

Voz 0239 28:08 ganas hoy consiguiera ganar el partido del sábado por la cosa sacan sentido común te dice que terminar entre los cuatro primeros va a estar prácticamente conseguidos y conseguir la victoria frente al Celta de Vigo y acabar la temporada como sea con Solari y planificar la que viene desde ya pero con la tranquilidad del resultado ahora bien primero escuchando a Butragueño o mejor dicho no escuchando me a Emilio Butragueño o mejor dicho escuchando balbucear a Emilio Butragueño ante la pregunta de Mónica Marchante a mí me sigue dando la sensación de que nadie en el club salvo el presidente de que nadie

Voz 1 28:39 no nuevo salvo el presi sabe lo que va a pasar porque tú

Voz 0239 28:41 es el director de relaciones institucionales del Real Madrid te ponen el micrófono después de haber ganado uno cuatro y es incapaz de confirmar que Solari se va sentar la próxima semana en el banquillo frente al Celta en el Santiago Bernabéu

Voz 0933 28:54 me parece algo muy grave que dice mucho de la órgano

Voz 0239 28:56 el club vamos a verlo

Voz 5 28:57 puedes confirmar que Solari va a seguir sentado en el banquillo el Real Madrid el próximo partido e incluso sino con firmas hasta final de temporada saber es un estupendo profesional pero aquí ahora estamos para hablar del partido quiere decir que no me puedes confirmar nada es en este momento no lo que digo es que estamos aquí

Voz 0933 29:19 es que no sabe nada que no se quedó claro que aquí se le ocurre decir va a seguir ojo mirando al lector al sheriff de la Liga para que les cierre oye mira que que es

Voz 0239 29:27 sí señorita o profesor que me está que me está preguntando por una cosa que no te digo como desde el partido sí

Voz 0933 29:33 no sabe seamos honestos

Voz 0239 29:36 con Butragueño que iba a decir gracias

Voz 0933 29:38 sí pero hubiera ahí que otra cosa hubiera ventilado

Voz 1501 29:40 digo eso en general en general lo que Meroño hablando de la figura de Butragueño en general pero concretamente de este tema en particular que la decisión está tomada

Voz 0933 29:46 evidentemente si yo estuviera tomada

Voz 1501 29:49 Hort del alguna noción poca seguramente pero alguna

Voz 2 29:52 bueno pues puede eso pues puede puede decir eso

Voz 0239 29:54 no mira en la decisión no está tomada puedes decir es

Voz 2 29:57 bueno me mucho pero yo que le burrada

Voz 1501 29:59 no es hablar

Voz 0933 30:00 de incluso de la no decisión Shakira no no no no no no no no

Voz 0239 30:04 lo que no quiere Butragueño es que todo el mundo sepa lo que pinta el el club que es nada

Voz 1 30:08 a ver si hoy dice es el sábado

Voz 0239 30:10 que no se sienta que como la Chata yo eso lo que quiere vuestra

Voz 1501 30:13 que nadie yo lo que os pregunto es

Voz 1 30:16 que creo que tenemos todos más o menos tenemos toros la respuesta si el Madrid hubiera perdido Solari está en la calle como ha ganado va a seguir o a así no le quepa duda la semana que viene lo mismo que el pierde con el Celta se va a la calle gana al Celta sigue

Voz 1501 30:28 yo digo que el partido de hoy no cambia absolutamente nada nada nada el plan el nombre de haber perdido ha ganado

Voz 0933 30:34 otro yo digo que nada pero tiene un plan el Madrid pues yo es que creo que el padre Mario perdóname si no cambia nada el plan del Madrid entonces el Atlético de Madrid no es cuál es nombrarla

Voz 1501 30:43 tiempo que no tiene nada que ver con ganado perder sino tomar decisiones

Voz 0933 30:45 yo he jugado mal tiempo Si tiene que tomar la decisión contra Solaris

Voz 1501 30:49 te digo que cuando cuando yo antes cuando se van

Voz 0933 30:52 cuando sepa si la decisión que tiene que tomar es la de seguir

Voz 1501 30:55 ir con Solari o no seguir con Solari cuando el ramo

Voz 1906 30:57 Dick de este perfectamente seguro que no se esa situación esa esa decisión es

Voz 1501 31:02 correcta quinientos argumente su malo lo hará oposición

Voz 0933 31:05 gente debe de ganar uno cuatro

Voz 1051 31:08 el Estatuto formación formación y a mí me parece maravillosa pero yo te digo yo te digo yo son indemostrable que si hoy el Madrid sí

Voz 0933 31:18 en la segunda parte como había jugado la primera parte mañana Solari no está en el Real Madrid tienen otro entrenador yo dije el jueves aquí que una de las cosas que quería pero el club tiene una bien

Voz 1501 31:31 ya a ver cómo respondían los jugadores que visto cómo salió la primera parte la verdad era para echarse las manos a la cabeza pero querían ver si los jugadores iban a responder de tal manera que no fuera necesario tomar ninguna determinación rápida sino el tiempo que necesita para pensarlo

Voz 1 31:45 en estos están yo creo imagino

Voz 1501 31:47 sí sí ganas uno cuatro cuatro uno pues hay ganas un poco de tiempo pero que en la defensa

Voz 1 31:51 más a la misma la formas

Voz 0933 31:54 pese parte gallego Talavera lidera el Real Madrid

Voz 0959 31:58 va a seguir buscando entrenador esta semana que con eso está todo dicho el Real Madrid va a seguir buscando entrenador esta semana por a IU ICV hubiera ganado el Madrid bueno ha ganado y si hubiera perdido pues igual pero no no no más el cuatro el cuatro uno no soluciona nada El vestuario está hecho un polvorín unos sancionado el otro cabreado el otro no sé el mundo Nacho ha dicho el partido la situación con el entrenador muy difícil va a seguir buscando entrenador y ahora están a la espera viva de que un entrenador les convenza diga me hago cargo de esto ahora

Voz 0933 32:36 ya empezamos a trabajar la próxima temporada vemos los jugadores

Voz 0959 32:39 pero es que eso todavía no lo tienen

Voz 0933 32:41 no lo tiene no va a cambiar hablemos porten o por decir que si se dice que si esta mañana ejemplo claro y bien ha dicho que mañana un equipo pues campo mañana mismo opción me imagino que no se contempla yo creo que

Voz 0239 32:53 Zidane ya ha dicho que no lo va a coger esta son

Voz 0933 32:56 pero en ese sentido se queda igual el cuatro cero que el cero cuatro que es que no depende de Solari pero a lo mejor precisamente por eso

Voz 1 33:02 es lo que quiere tiempo aportar

Voz 1005 33:04 es que creo que es importante sobre esta historia e las imágenes del final del partido de Solari y me cuentan que son reveladoras en el sentido de que Solaria esperaban los jugadores ha despedido pero no sólo ha expedido de jugadores sino también de su cuerpo técnico de algún fisio iré algún médico se ha podido ver el Estadio de Zorrilla digo esto no quiere decir que no vaya a ser destituido mañana quiero decir que Solari piensa que puede darse esa posibilidad y ha querido escenificar una despedida eh en el estadio de su cuerpo técnico de algún médico insiste de algún fisioterapeuta porque yo creo que en el fondo Solari tiene la mosca tras la oreja de aunque hoy haya ganado evidentemente su futuro una efectivamente Samoa no no no creo que no lo no es así pero ser o no ser Lumbreras lo que sí es que él puede pensar que esa situación

Voz 1 34:01 eso es lo que además lo que confirma que confirma lo que confirma eso es la rueda de prensa que dio totalmente hacerle cuando ha dicho mira a mí me vais a matar pero yo voy a decir lo que pienso ahora que me vais a matar y que estoy crucificado este jugador no está en forma no tiene la forma física Isco de no sé que hay jugadores que han dado sonido Arabia es decir lo que me dé la gana por cierto va a seguir no diciendo lo que le dan sino además haciendo lo que le da la gana y ha dicho que sí que me lo dice deme podría decir misa prevé hacer lo que yo quiero

Voz 1005 34:26 que demuestran muy poca personalidad la figura de Solari porque que haya tenido que es no para mí ningún agujero porque que haya tenido que esperar a verse ya finiquitado para ponerse firme en ese mundo mano dura quiere decir bien tiene muy poca personalidad solarium y ayer lo demostró la prensa

Voz 1576 34:45 es una una cosa una cosa es que de puertas para fuera de comunicación diga lo que lo que tenga que decir pero ha demostrado mucha

Voz 0933 34:51 no ha quedado seguido porque Galicia ten muertas

Voz 0985 34:54 pero tampoco tengo por qué al que tenía

Voz 1576 34:56 porque al que tenía que decirle no estás bien y no juegas has hecho mil quinientos mil quinientos que casos de indisciplina que ha sido Isco que por cierto ha alabado la cara a muchos de sanedrín demostró además que no ha estado a la altura cuando han venido cuando han venido torcidas a la primera se ha puesto en contra del vestuario del entrenador pero es otro tema pero bueno el Real Madrid ya da igual que vaya a buscar un entrenador si después de de todo lo que hay ahora mismo que que se ha levantado la alfombra con la derrota ante el Ajax

Voz 0933 35:25 que el entrenador que venga es lo de menos

Voz 1576 35:27 tienes que ver qué pasa con tu capitán que ya se dice que manda el entrenador que presente mandato del mundo discute con el otro el otro con el uno

Voz 0239 35:39 pero cómo puede decir que el entrenador es lo de menos es que no es lo mismo que ve la Mourinho sin

Voz 0933 35:44 ahora bien es un atentado de ahora ahora mentalmente por el capitán mucha me escúchame una cosa Romero ahora

Voz 1576 35:50 a mismo la situación que vive el Real Madrid donde se ha cerrado un ciclo y ahora ya los tiros van van para todos los lados lo primero que hay que hacer

Voz 0933 35:58 aparte de buscar una figura entrenado por supuesto

Voz 1576 36:00 hay que arreglar muchas otras cosas estos tres meses no simplemente para poner una figura el lunes el martes la semana que viene al frente de el de el de eso lo tendrá que arreglar

Voz 0239 36:11 con el que sea te pieza angular para la próxima

Voz 0933 36:13 el entrenador no al final y al final

Voz 1576 36:16 no es como otra situación de otro equipo en el que llega si pone son un entrenador intenta cambiar la dinámica deportiva está mucho más extradeportivo dentro de lo que está sufriendo

Voz 1 36:24 Barcelona piden la palabra gallego quiere hablar también que no lo he oído pero Dani Garrido qué crees que hay que hacer con Solaria ahora bueno yo sí creo que sí quiero decir

Voz 0458 36:31 porque hay una expresión castiza que dice que lo de morir matando yo creo que si lo hace creo que la situación ideal para el Madrid no se a dar pero será que Solaria acabar la temporada porque creo que un entrenador de prestigio que haya ganado títulos en otros lugares incluso en Madrid que para ser Zidane difícilmente cogerá cogerá la situación ahora

Voz 2 36:46 excluyó de esta variante ha

Voz 0458 36:48 Mourinho que sí creo que lo cogería ahora mismo no pero yo creo que entrenadores que tenemos ha quedado muy claro ofrecieron por entrenadores que estén estén en paradero

Voz 1 36:56 esta tarde que habían visto Gran Vía uno que se parecía haber dice que

Voz 0458 36:59 coger el club me parece me parece que no se creo por tanto que Solari lo ideal sería que acabara la temporada después por encima de lo más importante en el fútbol que son los títulos

Voz 2 37:11 es para mí una cosa que es la imagen

Voz 0458 37:14 yo creo que el Madrid en esos está sangrando y que vive un de Javi récord recordemos que lo PD que todo el mundo

Voz 0933 37:19 cuando perdió en Vitoria contra el Deportivo Alavés estaba estaba solo

Voz 0458 37:21 gente finiquitado fue digamos una institución en diferido que llegó más tarde pero es que llegó Solari pitó supimos también que tenía tres cuatro partidos por delante para ver si era provisional o no

Voz 2 37:31 contrato y ahora todo el mundo sabe también con razón o no con razonó que está absolutamente finiquitado

Voz 0458 37:37 entonces para mí la situación sería que Solaria acabara la temporada