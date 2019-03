Sara: "Dan por hecho que mi hija pequeña es un niño porque lleva el pelo corto y pantalones"

Voz 1

00:00

buenos días mi nombre será Palomo y llamó desde Guadalajara quería contar la historia de una de mis hijas que ahora mismo tiene once años desde que tiene uso de razón ha creído siempre llevar el pelo corto y le gusta siempre pues llevar pantalones mucho más que vestidos le gusta mucho el deporte y le gusta muchísimo jugar al fútbol desde pequeñita la gente que no la conoce nacía siempre se dirigía a ella como si fuera un niño yo ya he desde bien pequeña les explicaba pues bueno que llevaba el pelo corto pero que llevar pantalones y el pelo corto que podía ser tan todo lo podían hacer tanto los niños como las niñas ahora ella tiene once años y les sigue pasando lo mismo cuando vamos a cualquier sitio nuevo tanto los niños como los adultos se dirigen a ella dando por supuesto que es un niño Elián pasaran vestuarios el años públicos les pasan campamentos en el colegio cuando llega algún profesor que no la conoce ya sigue contestando lo que para ella es obvio que lleva el pelo corto pero que es una niña que a mí simplemente pues bueno me parece increíble que en pleno siglo XXI sigamos teniendo la mente tan cerrada es íbamos haciendo esa asociación de P lo corto pantalones que no pendientes iguala niño por supuesto decirle desde aquí a ella que que siga así que siga luchando por lo que quiere ir demostrando cada día que tienen las cosas muy claras alguna vez hemos intentado o alguien ha intentado decirle porque no te dejas el pelo largo ya o Ponte para que la gente no te confunda ella siempre contesta lo mismo que no que ella quiere hacer las cosas como a ella le gustan