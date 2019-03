Voz 1727

00:00

muy buenos días dentro de un mes exactamente estaremos a punto de comenzar la campaña electoral para las elecciones generales hoy es once de marzo será el once de abril a las doce de la noche cuando se realice la pegada de carteles muy simbólica ya queda un mes de precampaña con la incógnita de sí tendrá una traducción electoral y en qué medida la impresionante movilización de mujeres y hombres que el viernes vimos en las calles de toda España con motivo del ocho EM queda por ver sorprende en España como ya lo ha hecho en el resto de Europa la movilización de los jóvenes por el clima este viernes tenemos aquí la primera convocatoria verde el feminismo y el ecologismo los dos movimientos sociales más vitales globales y transversales de este momento histórico se cruzan prácticamente en una semana en nuestro país en España quedan muchas incógnitas sí pero una certeza las selecciones españolas muchas y muy trascendentes no deberían hacernos olvidar lo que nos jugamos en Europa un mes después el veintiséis de mayo y sobre esa batalla un detalle Macron expuso estos días lo hemos contado aquí su programa liberal para Europa que incluía eso sí lo que llamó un escudo social con por ejemplo un salario mínimo común a toda la Unión bueno pues la sucesora de Merkel en la CDU han Negrete gran Renbao Bauer ya ha presentado sus credenciales este fin de semana no hace ni una concesión a la Europa de los ciudadanos nada de salario mínimo común nada de una prestación por desempleo común nada de mutualización la deuda de todos los países convergencia financiera si Convergencia social no dicen vuelven a decir siguen diciendo los conservadores alemanes como si no hubiéramos aprendido nada de esta década pide los monstruos que ha despertado