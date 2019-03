"Estas son propuestas de campaña que sí nos interesan"

Voz 1 00:00 jamás

Voz 2 00:12 les hemos pedido a ustedes que nos ayuden a confeccionar una especie de gran programa de propuestas electorales para los partidos

Voz 3 00:21 no para Dani no paran Pepa como en esta nueva canción están más lanzadas que Pablo Casado ya es toda la prensa lo dice bosque planteáis demasiadas cosas y se nos acumulan y no Nos aquí a ver qué cosas buenos días

Voz 4 00:33 buenos días Maricarmen de Alcalá de Henares que yo llamó para pedir que por favor no solamente un partido sino todos recobre la Ley de Dependencia para las mujeres porque siempre somos mujeres las que cuidamos a los mayores en su momento se puedan jubilar yo afortunadamente tuve cuatro años Ley de Dependencia estaba cuidando a mi madre y eso junto con los años que había cotizado pues hoy en día estoy cobrando mi jubilación no es grande o pequeña porque claro las mujeres cotizantes menos cero bueno lo tengo que lo puedan tener

Voz 2 01:07 tres mujeres que vean en esas pequeñas modificaciones verdad que a veces cambia la vida de las personas

Voz 3 01:14 Elena de Madrid también Rosa muchos oyentes llevan días semanas meses años pidiendo austeridad

Voz 2 01:20 durante la campaña los políticos que llevarán en sus programas la ley sobre la muerte digna que empatizar un poco sobre los enfermos y sus familiares y que legisle de una vez por todas Le Málaga

Voz 5 01:36 la porque es ética no precariedad laboral el paro desahucio la subida de la vivienda de alquiler en la desigualdad entre hombre y mujer tanto en lo la mito del hogar como en

Voz 6 01:49 profesional la soledad de mucha mayor sin ningún tipo de atención como con ritmo eso

Voz 3 01:54 y sino cumplen Antonio Santiago pero hoy me he levantado en formato utopía tres punto uno y entonces me

Voz 1464 01:59 me gustaría que en los programas electorales se incluyese medidas definitivas contra las puertas giratorias luego que se establezca una medida para controlar el rendimiento de un Gobierno es decir el nivel de cumplimiento de las promesas electorales creo que sí dudaría crees promesas fuese más factibles y que por ejemplo los vendiese en cientos de miles de puestos de trabajo y que estos luego sea una forma de hablar en a sanción cuál sería pues limitarla es el el presupuesto

Voz 3 02:25 como lo ha llamado formato utopía tres punto uno tres puntos ya que estamos en faena sobre las listas electorales dos reflexiones a Isabel de Madrid le preocupa

Voz 7 02:36 la de honradez y transparencia con los suyos los que han apoyado sus propias candidaturas como está pasando en Ciudadanos con el tema que acabamos de oír no pero es que también ayer leí la prensa tanto en el país como la candidata de de Podemos esta señora que estuvo condenada a treinta años no lo digo porque no haya una capacidad de reinserción social sino porque me pregunto no tienen otra persona así es que estoy perpleja

Voz 3 03:00 sobre la candidato a la alcaldía de Ávila Pilar Baeza y quién deja una pregunta en el aire

Voz 8 03:04 hola buenos días soy Pedro desde Israel si tengo una duda con respecto a la a la persona que presentan en las listas de Podemos que fue condenada por asesinato que ya ha cumplido la con

Voz 9 03:13 buena hay que ya está limpia y que Blabla hablado me gustaría saber Si

Voz 8 03:19 esta señora en lugar de ser una señora fuese un señor al que hubiesen condenado por violación aunque hubiese cumplido la condena estuviese

Voz 9 03:26 ya limpio hoy otra vez apto para cualquier cosa en la sociedad Si nos parecería también que como ya

Voz 8 03:34 me ha cumplido la condena aunque fueron violador en su momento se puede presentes por las listas de un partido político o así lo veríamos con otro