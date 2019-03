Helena Maleno: "Cuando en Europa se criminaliza la solidaridad estamos perdiendo en democracia"

Voz 1727 00:00 Helena Maleno buenos días

Voz 1 00:03 hola buenos días y enhorabuena gran cómo cómo estás semifinal como

Voz 1727 00:09 estas

Voz 2 00:11 bueno pues declinó a Bilbao la noticia dio donde de gente escribiendo me voy llorando familiares de personas que murieron en y animar el momento por miedo súper emocionado en muestras de cariño y vigente de diferentes puntos del Estado español de Marruecos de África Can siendo muy emocionante

Voz 1727 00:38 la noticia es que finalmente se archiva por fin decía yo a las ocho es difícil encontrar una buena noticia para empezar esta semana pero esta lo es sin ninguna duda ya no dices que la justicia marroquí archiva definitivamente la causa contra esta mujer contra Helena Maleno activista española que llegó a estar acusada nada menos que de tráfico de seres humanos por socorrer a los inmigrantes que se juegan la vida cada día en el Estrecho Elena en estos siete años no han conseguido que dejarán de hacerlo imagino que a partir de este momento te sientes mucho más segura de seguir haciéndolo no

Voz 2 01:15 claro si te animan bueno yo me enteré en el año dos mil diecisiete que estaba tiene cuidada Price investigación comienza a la policía española de control de fronteras en el año dos mil dos se miran que tres años ahí las policías Lledó se y la policía en trámites la policía control de fronteras europea investigan no Emilio esta acción que bueno ha denigrado muchísimos de hechos pero pero no que ese derecho a la vida es una responsabilidad democrática y lo que la policía española trasladó a Marruecos para pequeñeces siguiese aquí es una a para para nuestra democracia y por lo tanto yo puedo que vacía defensoras de derechos humanos no teníamos que ser criminalizaba sino que tenemos derecho a defender derechos y hacía vamos a ser

Voz 1727 02:04 lo tuyo es un caso aislado es decir que la justicia marroquí haya decidido archivar tu causa porque es verdad que hemos vivido en los últimos años una criminalización de toda la sociedad civil que ese arremangarse o que sea remando a todavía hoy el que está intentando salvar vidas Se les acusa de traficantes se les acusa de todo esto lo hemos vivido en el Mediterráneo a ti te afecta en el Estrecho sea rebajado esa tensión que afecta a quiénes se involucran es salvar vidas de inmigrantes

Voz 2 02:36 es que este caso mi caso sienta jurisprudencia porque al final hemos ganado en dos países globos país llegaban la justicia lo está ella se ha dicho que lo que estábamos haciendo no es delito yo creo que es una jurisprudencia que era muy importante grosera importante respetar los la seguridad de la justicia marroquí como los hemos respetado era muy importante saber de dónde partía la criminalización y desgraciadamente que la criminalización parte de Europa hay muchísimos casos como has mencionado de defensoras de derechos de personas inmigrantes que están entiende perseguidas Europa interinidad en tejados de The Beatles de la extrema derecha de discursos racistas y xenófobos pero también pero pregonado como es mi caso respaldados que sociedad civil que está recuperando que quieren recuperar la democracia cuando defensora de derechos cuando neurótica criminales criminaliza la solidaridad estamos en democracia puede sin otros casos son tan importante para mí luchando publicidad derecho que ir a quién primario que es el derecho a la vida en Europa digamos normal exámenes normalizado que Ci a haría aceptó la Kerber por el control migratorio y eso no es democracia

Voz 1727 03:51 Helena Maleno Nos alegramos muchísimo su muerte iba a decir que a partir de ahora seguir en la tarea un abrazo muy fuerte