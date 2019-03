Javier: "La escuela está lejos de la inclusión real"

Voz 1

00:00

soy Javier Martos padre de tres hijos desde los cuales Hain hecha Vie tienen Iglesia dicha vía además desde los cuatro años en epilepsia que le ha provocado un déficit de atención la escuela para los dos ha sido una experiencia muy difícil que usted ante mi hija Ina hecho toda la primaria y la secundaria sin serlo en las que cada de Dexia pero con el cartel simple de su lógica que lo suyo no era estudiar responsabilidad de profesionales concretos creo que no pienso que es más el sistema que tiene mucho que mejorar la inclusión no es sólo una cuestión de metodología trabajar con ellos de una manera diferente también antes el maneras diferentes de evaluar la diferencia sino se estamos exigiendo a PC qué pena árboles son toda la carga de extracción que que se supone hijo hecha bien no acabado en tercero de la ESO ha confesado ciclo hoy de módulo básico de cocina está haciendo un grado de Cine y Medios Audiovisuales ambos pues le queda un largo camino para encontrar lo que ellos quieren hacer como padre nos gustaría que se camino pues no tuviera obstáculos adicionales la escuela se esfuerza sí pero está muy lejos de de la inclusión real