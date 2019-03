Manu Carreño: "Eso también tiene que saberlo el técnico que venga al Real Madrid"

Voz 1560

00:00

yo creo que el entrenador que venga tiene además de intentar sacar el rendimiento deportivo a los jugadores que es obvio pero creo que ese rendimiento lo tienen los jugadores se yo creo que ha habido jugar ya Casemiro Onyia Bayle bueno Bale es caso aparte para mí pero quiero decir que además de intentar recuperar el rendimiento deportivo de los Marcelo de los Asensio de no sé qué que es una misión luego creo que tiene otra misión que es intentar tocar la tecla que hay que tocar para que ese vestuario que ahora mismo está dividido yo creo que como muy pocas veces ese vestuario está dividido los jugadores grupos dicen una cosa Modric y hoy lo contradice Benzema dice que no tiene razón y enfrentamientos piques yo creo que se está bastante roto y hay poca unidad y eso lo tiene que hacer el nuevo entrenador que venga también es que sabe mucho de fútbol pero luego no saben tocar esa tecla la supo tocar Zidane cuando llegó Benítez que sabía mucho de fútbol y los jugadores no no respondían al estímulo Benítez llegó Zidane tocó la tecla respondieron al estímulo decida por el respeto por lo que ha significado por lo que sea Lopetegui tampoco pudo hacerlo Solari que te voy a contar fijaos cómo está la plantilla con Solari