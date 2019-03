Antonio Ledezma: "Guaidó debe pedir ayuda humanitaria a Naciones Unidas "

Voz 1169 00:00 José Antonio Ledezma muy buenos días dio plantón y por supuesto a mi compañero de voy a Mandela de gabinete doctor moción allí Toño buenos días encantado de oye igualmente plazo para mí

Voz 1727 00:17 señor Ledezma qué información tiene como está la situación en Venezuela hoy con respecto al suministro eléctrico

Voz 1169 00:24 de cabos de caos que hay además el lo que ya hemos hablando de problema yo no solamente de la porque así como ha colapsado el Gullit todo ese complejo hidroeléctrico ha colapsado también el acueducto metropolitano que fue construido por la democracia el y tres todas las estaciones de bombeo en su mayoría están fuera de servicio desde hace meses más del sesenta por ciento de la población de Caracas los hable estamos regresando dos tiempo cavernícola la gente cocinando con leña porque no hay gas doméstico un país que tiene una de las más grandes reservas de gas del mundo no tiene gano me explico es mi el caos del transporte ya la gente se mueve una cosa que llaman perreras porque son camiones donde de manera impugna la eh qué tiene que prepararse para otro Terra acabó con el metro de Caracas acabó con la las empresas de la corporación de Guayana Francesa todo el hierro la idea es siete era ir acabó también con este sistema que el murió bueno que lo sepan es el segundo más grande del mundo solamente superado por el complejo de las Tres Gargantas de China reconstruye por la pues la democracia venezolana Venezuela tiene XXXV mil megavatios de capacidad instalada lo que pasa es que más de las dos terceras partes están fuera de servicio por eso van explotaba los transformadores es total nuestra mayor esa noche y la madrugada sector de Caracas conocido como concreta el por eso no hay posibilidad de transmitir lo poco que se produce porque no hay mantenimiento ya no solamente ver los grandes temas de la tribuna desde las turbinas esté ni siquiera le hacen mantenimiento al Matorral a la maleza que se prendió hubo el incendio en las estaciones de Los Olivos de Altavista que son un complejo importante eso es

Voz 1727 02:38 Asamblea Nacional que declare el estado de emergencia qué consecuencias practicas tendría esta declaración

Voz 1169 02:45 bueno es llamar la atención de la comunidad internacional porque Venezuela no está están en una situación trágica pero considero que lo que debería hacer el presidente de solicitar la activación del artículo ciento ochenta y siete pedir formalmente a la ONU pedir de manera formal a la ONU la privación del concepto de responsabilidad de proteger la invocar el principio de intervención humanitaria Venezuela esté en manos de esta materia que no le importa que la gente se esté muriendo ya no solamente de hambre sino enfermedades usted imaginarse el nivel de enfermedades que se va a profundizar en Venezuela por el problema enfermedades infecto contagiosas de problemas gástricos en la gente que va a estar consumiendo comida descompuesta porque esta es una catástrofe de viene en realmente escandalosas por hecho aquí lo que cabe es que entendamos que solos no podemos salir de esta mafia porque Venezuela está en manos del narcotráfico de terroristas bien hecho el hermano de Gary Peiró Venezuela está en manos de criminales de que son responsable de de abominables crímenes de lesa humanidad inmensa pandilla que Venezuela en el verano y un Gobierno sino una plantilla que dirige Nicolás Maduro

Voz 1727 04:04 el chavismo achaca el apagón justamente ahora que se produzca justamente ahora aún CIBIR ataque de Estados Unidos ustedes descartan por completo que se trate de un sabotaje para hacer caer el régimen

Voz 1169 04:17 bueno de eso podrá ser alguna novedad algún día muy se me allí porque este régimen irresponsable es capaz de decir que eso es culpa de Cristóbal Colón que falta que es me todavía que es el imperio español que el espíritu de Cristóbal Colón en el que ha provocado este apagón años atrás Nerón que fue una iguana después dijeron que que ya había sido seguro hay gente que producto de la indignación que tiene dice que eso es consecuencia de la grapa de la rata que robaron el dinero estamos hablando de cien mil millones de dólares de los llamados revolucionario de los camaradas a los que les hace un contrato para renovar las turbinas de ese gran trabajo que hizo ya en el Guridi es el señor supo Sucre el Leopoldo sus criticaré la carrera estuvo Venezuela todas estas inversiones se robaron el dinero no es ya en las turbinas eléctricas sino que están aquí invertido muy escasa en grandes mansiones que en el que querido en España en otras partes del mundo todos estos ladrones que son responsables de este crimen porque eso es son ladrones que robaron el dinero que se dispuso para que Venezuela tuviera hoy un portento de energía eléctrica son los responsables de que estén muriendo niños en los hospitales estamos hablando ya de másteres más de trescientas personas que han muerto como consecuencia nada más de este apagón de gente que mueve porque tiene enfermedades renales y uno tiene como hacérsela diálisis y de gente que mueve porque tiene tan seguir no tiene como así se la la quimioterapia de gente que está en cuidados intensivos esos hospitales que ya les posible estaban destartalados se agudizó la crisis con el apagón

Voz 1727 06:02 Antonio Ledezma ex alcalde metropolitano de Caracas líder opositor que lleva en España entre nosotros un año y medio exiliado gracias por atender a la ser muy buenos días

Voz 1169 06:12 siempre elaborar muchas gracias