Buenismo Bien | 2x03 | Twitter bien

Voz 1378 00:23 bienvenidos a buenismo bien el programa que quieren cambiar el mundo con la misma facilidad que el cantante de Maná se cambia la cara y Javi este chiste que más puesto aquí que si yo sea buenismo bien te metes con el de la semana Fernando pero no se sabe a mí me hace ilusión

Voz 1704 00:43 Semana mayo

Voz 1378 00:47 aquí está encontró la tapa de mi Javi la verdad es que un chiste fácil para empezar ahí

Voz 3 00:54 meternos con el el aspecto fijaros Zapata eso no no

Voz 0210 00:56 Nos hemos metido está en realidad eso es una valoración moral que hacéis vosotros de yo he dicho que cambiado la cara y ha cambiado la cara es un eso vosotros estáis atribuyendo un valor negativo al hecho de que

Voz 1704 01:04 pero es que también es que estar buscando las risitas fácil sí sí sí sí escucha el Muelle de San Blas venga porque es el único país que ponen el guión después esto es muy

Voz 1378 01:16 guay dice cito eh sabéis que esto es un refugio de la bondad Un capaz de cacharritos aquí el mal no entra hice mete como alemana pero que otro libro es este tío es que lo pones tú eres guión pero sé que no es mal que es sabes mana es bueno

Voz 1704 01:32 con con el malísimo ya ha introducido

Voz 1378 01:34 tú alguien alguien quiere contar algo horrible

Voz 3 01:37 algo que podía mucho acceso la idea de que ahora esto es esta parte el programa hasta que empieza el buenismo

Voz 1704 01:44 ahí que es todo el mal sea es si cinco

Voz 3 01:46 los de Vox metidos en un coche diésel eso es escupiendo fotos de Carmena por Doñana atropellando patos los hijos de eso

Voz 1378 01:57 ahora mismo la parte entonces alguien se quiere desahogar quién tiene Twitter aquí joder mucha gente no sé si mi argumento se va a ir a la mierda de entrada pero sí que escribe en Twitter quién escribe en Twitter quién es es muy bien con qué muy bien cuánto son son a lo mejor siete de los doscientos cincuenta que ahí no sé

Voz 1704 02:17 no

Voz 1378 02:18 siete personas escribe él el resto sólo le sois lo que se llama la espiral del silencio vale pues yo es que este programa este este capítulo de buenismo bien sólo sirve para decidir qué hago con mi Twitter ojo estoy harto de Twitter soy una persona muy sensible me afecta mucho los comentarios hostiles y últimamente me han dado palos en el lomo entonces quiero decidir qué hago si lo cierro

Voz 1045 02:45 tú tú tú qué hiciste no yo lo utilizo sólo para temas profesor

Voz 1378 02:48 pero tú me tomase una decisión es decir yo dejé de

Voz 1045 02:51 tercer en Twitter pero es culpa en parte de Twitter sea creo que Twitter no protege a la pena la empresa tú pones un comentario yo tengo doscientos ochenta mil setenta y seis entonces yo pongo comentario abres mi comentario ya hay diez tíos insultando este que tienen diez y seguidores Iker no ponen y su nombre nada al mismo nivel que mi tweet que pretende ser una cosa constructivo y te insultan dura sí es la que yo yo también tengo lo mío no pero bueno que a mí no me gusta tú piensas el día mañana mis niños porque tienen que ver eso sí yo puedo hacer alguna Mena darle un botón de que eso no se ve Mis hijos no lo vean vale pero por qué cojones tiene que ver mis hijos a estos señores insultando e entonces decidí que lo dejaba

Voz 3 03:36 dejarlo ahí aparcado y utilizarlo sólo para algunas cosas así para ganar dinero puedes con Twitter no mucho más que da más pasando de hecho ninguna marca quiere que anuncie nada en Twitter la pues

Voz 1378 03:49 Mir huyendo de Tui claro exacto eh

Voz 3 03:51 lo puedes dejar aparcado lo puedo

Voz 1378 03:54 cerrar directamente puedo bloquear a todo Cristo es otra opción puedo silenciar a todo Cristo sólo hacía yo hoy no

Voz 1045 04:01 ayudó lo ves tú pero lo ve tu hijo ya que no lo tiene

Voz 1378 04:04 es otra cuenta también desde otra cuenta yo ya llorar

Voz 3 04:07 claro

Voz 1378 04:07 entonces quiero saber qué hago o poner el candado que eso no lo hace nadie nadie en plan con visibilidad como si estuviese mucha visibilidad me tienes que lo tengo treinta y pico mil seguidores no tengo los doscientos mil de Quique pero quiero saber qué hago y lo vamos a decidir aquí lo vais a votar vosotros al final referéndum eso es en referéndum os voy a leer una cosa que me ha pasado para qué voy a estos de Instagram que es más blandito Instagram no tiene tanto y en Instagram lo ves tú solo

Voz 3 04:32 tengo tu foto y tú lo Borrás porque tú

Voz 1045 04:35 puedes decidir quién te escribe quién no y quién lo ve la gente

Voz 1378 04:38 no es el tema entonces pero también hay maldad hay mucha maldad en Instagram porque está ahí están el ser humano la gente yo no estoy en Instagram claro por ejemplo esto no te debería dar no le debo dar la razón en esto no

Voz 1704 04:50 no del buenismo estuvo tú muy mal Quique muy mal malo

Voz 1378 04:54 sí sí sí a veros por un contexto yo ya me he comprado el Red Red Dead revés dos que es un es un videojuego llevo esperándolo mucho tiempo ahí hay un chico que está sintiendo diciendo

Voz 1704 05:07 el el estaba allí como algo abanicos conoceréis pero es un juego mítico la segunda parte llevamos

Voz 1378 05:12 es esperándola muchos años entonces puse yo inocente de mí iluso puso un story del videojuego entonces una chica que no voy a decir su nombre vamos a llamarla HD si estoy intentado buscar un nombre con pero no hay bueno una hija de puta una chica coge y me dice lo que pasa al final del juego al final el personaje y me lo cuenta y entonces yo me puse súper dramático porque me fastidió todo mi disfrute lo estaba disfrutando como si fuese un niño pequeño de repente sabes que me pongo muy dramático estas cosas estoy de repente yo le dije lo voy a leerlo tengo aquí en el Instagram dice no me fastidies que me has hecho un spoiler y me dice emoticonos de risa Un puño en alto así levantado HP uno Burque cero

Voz 1045 06:08 eh

Voz 1378 06:10 es grave esto sigue entonces luego me explica más cosas del final muchas más me desarrolla todo el final yo pero es el que me has contado lo estaba disfrutando y me dice la vida es cruel y le digo pero esto es increíble claro yo no dando crédito como un bobo con la boca abierta y me dice me puedes tú a hacer spoiler de cualquier serie de HBO Netflix o Movi Star y estamos en paz entonces yo

Voz 1704 06:35 yo lo que quiero hacer es claro es que yo no quiero que yo no hoy

Voz 1378 06:38 serio no entiendo porque lo has hecho llevo años esperando dándole pena llevo años esperando a este juego dice tampoco es para tanto o sea no acepta mi dolor lo rechaza yo le digo sí lo es y me dice hay mil juegos no dice hay mil vídeos en Youtube donde se sea te lo podía haber jodido cualquiera te lo es jodido yo entonces yo le digo atención eh aquí viene el el seminarista le dice está muy mal lo que has hecho hice sobre pero lo has puesto a huevo o sea no no avanzaba ella no no miente

Voz 1704 07:14 cuando yo pero por poner un story

Voz 1378 07:16 serio y me dice sí a mí también me hicieron spoiler sea éste fue una venganza y luego al final me dice bueno si quieres te pido perdón

Voz 5 07:25 si quiere sino quiénes tampoco

Voz 1378 07:29 o sea que la maldad e virtual la virtual el las redes fomentan la maldad saca lo peor de nosotros por eso vamos a hacer

Voz 3 07:37 decía el haters hoy porque como no te pueden reventar

Voz 1704 07:40 la perdón perdón perdón entonces

Voz 1378 07:42 que lo primero que vamos a hacer es hablar con un psicólogo

Voz 6 07:46 no no no no no no no no no no

Voz 1378 07:49 te lo tenemos esperanza pero por qué no

Voz 3 07:51 qué vas a contar tu hermano que lo has hecho todos los programas prácticamente de todos los que llevamos lo has leído

Voz 1378 07:58 Sari me parece una acusación fuera de lugar eso

Voz 3 08:01 aquí en esa silla sea sentado Gabilondo respeta bueno vamos a hacer otra cosa redonda no lo llamamos no lo llamamos preguntamos un psicólogo en el público vale bueno hay apela sería hay algún psicólogo

Voz 1378 08:13 en el público

Voz 1704 08:14 pero si no hay otra chica pero en talante que les es más cómodo la acércate hay otra pero sí tiene una cara de noruego madre mía tío pero sí sí

Voz 1378 08:23 tu hermano gente que no es mi hermano que no que no que no de verdad

Voz 1704 08:26 no es una pinta

Voz 1378 08:34 señor Hola cómo te llamas cómo se llama usted el nombre de verdad todo lo que habíamos

Voz 7 08:42 la conoce bien

Voz 3 08:46 te ha cubierto te ha costado encontrar Juan García si si no me en psicología no trabajáis

Voz 1704 08:51 voy a jugar lo más bonito

Voz 1378 08:57 entonces qué hago qué hago con Twitter que porqué el anonimato fomenta esta esta maldad buf malísimo mal eh eso yo me quitaría de Twitter directamente si se quitaría bueno hay algo más que entonces la conclusión

Voz 1704 09:11 pero si hay algo más que quieras de lo que quieres hablar por ejemplo ese libro lo que trae ya que lo mira parecido aquí quien

Voz 1378 09:20 pero libro es vergonzoso

Voz 1704 09:22 Libia es un bochorno estoy tapando al nombre

Voz 3 09:26 filmó terapia

Voz 1378 09:29 un tal Jaime Bourg algo

Voz 1704 09:32 Murphy puede sacarlo para todos los

Voz 3 09:34 sientes que estás escuchando el podcast lo ponemos a quién

Voz 1378 09:37 filmó terapia un gran libro cien películas

Voz 3 09:39 tirador lo estás vendiendo hombre ya que estamos joder si lo podéis comprar algo que se puede comprar en

Voz 1378 09:46 mi página web enseñen en cualquier librería Aznar también en cualquier nada bien porque es muy bonito

Voz 1704 09:55 oye una cosa una espera quiero no quiero la respeto a tu libro no quiero contar la respeta tu libro espero por favor bonito no es de que es bonito bonito abre abre abre los esto es sobrino Darín sobrino que te iba a partir la cara por decir eso de padres mira mira aquí me darle darle darle

Voz 1378 10:19 darle una paliza no mejor no lo dijo Holder

Voz 3 10:23 pero aparte aparte ese libro del traje con todo el cariño para regalárselo a Quique yo me lo voy a leer porque es muy interesante pero bonito

Voz 1704 10:31 es bonito a ver es bonito bonito no es bonito bonito al que la gente en la radio a pensar que pongan Gullit de cátedra tiene dibujitos de dibujitos te bonito no

Voz 1123 10:42 sí decir si sí tiene que has hecho

Voz 1378 10:46 que es mi familia de M

Voz 3 10:48 la cuestión de enero pasarle un filtro a toda fotos eh

Voz 1704 10:51 pues igual que está haciendo el bien Khalid mejor no me puedo creer lo que pasa en el libro se se nos lo descubierto de una manera casual en el fondo en el nepotismo máximo de esta familia habla de la película requisitos para ser una persona normal de Manuel Burque

Voz 5 11:08 mira que el cortijo Romero

Voz 1704 11:15 pero por favor sí sí sí sí sí sí eso y muchas más cosas como cuando él es el libro oye tiene alguna canción acabar con este bochorno por favor venga tira tira

Voz 8 11:27 eh eh

Voz 1704 11:37 hay una cosa muy importante que hacemos en este programa que es buscar el buenismo bien

Voz 1378 11:42 hecho en todo el mundo sea buenismo bien hecho en todo el mundo lo que viene a ser buenismo bien entonces eh tú has detectado una verdad entonces

Voz 1704 11:48 dado nada buenista señal sí sí pero aquí

Voz 1045 11:51 en nuestra madre patria en un lugar donde el buenismo no sé qué

Voz 3 11:56 no se Foment no impera aquí hay un sí por eso me quiero quitar te ocurrió en el Congreso de los Diputados que ocurrió con confesor diputados no son muy muy bien sea fíjate lo los los elementos que entra en el Congreso de los Diputados ha

Voz 1045 12:10 Ciudadanos C's Twitter porque en Twitter un diputado de Ciudadanos elogió el gesto de un político con otro político fue Alberto Rodríguez de Podemos que dijo esto sobre un rival del Partido Popular

Voz 1412 12:27 bueno llevó un rato pensando me lo oí cómo se que esto que ha grabado ya para la historia en los anales este país no sé si me voy a arrepentir pero creo que lo voy a decir y quedan el diario de sesiones nunca se que les fuera decir algo o a alguien así cámara menos un diputado el Partido Popular pero creo que lo vamos a echar de menos a decir algo que que creo que es de las cosas más bonitas que se les puede decir alien es usted una buena persona y les ponen humana comuniquen

Voz 9 12:59 en este diputado del Partido Popular que no me acuerdo

Voz 1704 13:02 el nombre pero ahora no lo diremos se va a

Voz 1045 13:04 Lucía ha salido en las elecciones andaluzas Bauman donde al al Parlamento andaluz donde dejaba el el paro

Voz 1704 13:10 ha emocionado al hombre sí y un diputado de Ciudadanos

Voz 1045 13:12 Fernando Navarro es el que tuitean extendido diciendo bonito gesto de usted señor de Podemos con este semana

Voz 3 13:17 porque tampoco ese día o no no pero bueno sea lo hizo muy bonitos pero es él que lo ha hecho pero si os digo mucho más que lo ha hecho popular

Voz 1378 13:25 es lo que hay ahí un tridente de ideologías increíble que se han unido en un buenismo bien que merece

Voz 1704 13:32 una vacían pero ojo como ha sido el de Podemos vamos a hacer una población típica de del quince M ven una la escucháis sí así claro vamos levantando las manitas

Voz 8 13:44 eh

Voz 1123 13:53 bueno el tema de hoy son las redes sociales y si eso

Voz 1378 13:57 Nos ampara para hacer el mal vamos a hablar de Trois Easy realmente en las redes sociales siempre se decía que era muy buena para dialogar para extender el debate hoy en día ya no lo son entonces hemos traído con nosotros a un mega experto al apóstol del del periodo un aplauso por favor lo de Pablo Simón claro

Voz 5 14:21 la bien esto alguna comprendido

Voz 1378 14:24 con un periodista sí pero no pero no te consideras periodista

Voz 1045 14:28 porque el sociólogo no ponerlo luego o politólogo

Voz 1378 14:30 pero bueno bueno pero estamos aquí Apache has invadiendo poco sea una vez invaden para periodistas lo comparte esa tú vienes a los sitios como politólogo

Voz 1704 14:39 claro es que eran las dos cosas buenas

Voz 1671 14:42 bueno Paul Simon Paul Simon crimen periodo no esos mismos Simón que me lleva una anécdota ligada Twitter qué pasa cuando ya ve cuando hubo el escándalo este famoso Pedro Seaman quién es vamos a estar en el diario El Mundo que yo no sé si puesto categórico igual no te lleve y de hecho no hemos sois hermanos Charles bueno podríamos serlo a todos la cosa es que hubo un artículo bastante conocido cuando empecé hizo una recaudación de fondos para

Voz 1045 15:09 es una Nadia la niña efectiva que estaba supuestamente enferma sus padres sacaban la pasta diciendo ya está enferma si lo llevaban Pedro así un artículo como muy elogioso hacia el padre en el que un poco vendía una burra que luego se cayó que no era real y a Pedro Simón que no tenía Twitter por aquella época le cayeron

Voz 1671 15:25 de todos los colores pero sabes que Pedro y Pablo son santos hermanos me cayó a mí la correcta

Voz 1378 15:33 cayó a ti y a mí yo dedicado

Voz 1671 15:35 que la gente se piensa que Pedro Simoni Pablo Simón son la misma persona hasta entonces ya un momento en el que dije no soy yo es el que te decían que te decía sin vergüenza eres un no tienes escrupuloso

Voz 1378 15:46 como sabe era para él eso

Voz 1704 15:50 hombre

Voz 5 15:51 coincidencia temporal mira raro porque si no el mejor de odio

Voz 3 15:54 es constante claro es raro que hubiera más tú sales en la tele el otro era periodista toda la vida personal

Voz 1671 15:59 ando entrasen te o lo que sean tú sabes que bien la ración de Insúa

Voz 3 16:03 vale correcto pero sabes que has hecho algo

Voz 1671 16:05 pero es muy raro que de repente haya una lo que se conoce en inglés como si te Store no una tormenta de mierda hacia Haití no sabes muy bien de dónde viene de repente élites hoy Dios mío que me han confundido tormenta de mierda la voy a empezar a llamar así pues esto a veces pasa

Voz 1378 16:18 vi a parte de esa te ha caído alguna otra algún

Voz 1671 16:21 una vez alguna vez porque además en el problema que tiene Twitter muchas veces es que la gente no capta el humor la ironía no me digas yo estaba pasando

Voz 1704 16:28 me pero entiendo todo vaya bien hay que acabó el programa hemos esto esta

Voz 1671 16:37 y entonces claro cuando hace alguna bromitas alguna historia Italia me acuerdo que hice un post esto haya a principio de dos mil doce dos mil trece

Voz 1704 16:44 ahí estaban empezando a pensando que no estoy

Voz 1671 16:47 aquello parecía un sitio en el que se podía dialogar y tal y cual

Voz 3 16:50 era entonces recuerdo que hice una broma

Voz 1671 16:52 algo así como que ya sabéis cómo se arreglan las cosas en Cataluña de vez en cuando hay que bombardear Barcelona Gijón fija Madre de Dios igual fuiste

Voz 1378 17:01 primero sobre ese tema en recibir eh Henri

Voz 1671 17:04 vivir yo lo en los catalanes lleva recibiendo más tiempo pero si te refieres el Inter Filho fuiste tú el Twitter si yo no creo que fuera el primero pero sí

Voz 1378 17:10 pero igual que hasta el momento eran diez tuit claro

Voz 1671 17:13 pero y además tenía una comunidad más restringida pues que cada vez principio seríamos poquitos muy monos conocíamos todos intercambiamos borrada además sencillas tanto Borrell

Voz 1378 17:22 no yo creo que todo empezó a generar cuando periodo

Voz 1671 17:25 Vista si Twitter estás empezaron a entrar es decir cuando comenzase a pensar que te podías ganar la vida gracias a Twitter y entonces eso cambió hoy distorsionó totalmente el campo de juego y ahora es verdad que es un sitio en el cual es una jungla es una jungla

Voz 1378 17:39 sí sí es Ciudad Juárez Un giro sí un poquito pero sin embargo tú defiendes a tu yo estoy gafado como red social

Voz 1671 17:46 yo estoy a favor de Twitter Lamine han pasado cosas geniales conocido a gente estupenda gracias a Twitter tienes que ser selectivo tienes que tener un poco de de coraza también es verdad porque a veces te llueven las leches pero sin ir más lejos hace nada me pasó una cosa estupenda

Voz 1704 18:00 que se fuera de lugar pues mira tú

Voz 1671 18:09 pues que estaba de visita en Granada y entonces simplemente puso un tuit dije oye que estoy por aquí en Granada que hay para ver si una persona que me leí en Twitter oye pues vente a tomar unas cañas que yo ya hay que echarle un poco de valor a la vida sino no

Voz 1378 18:22 igual en un psicópata no llega alguna

Voz 1671 18:25 la voz pero lo que me demostró a mí es que la gente Pedro de la Jara

Voz 1704 18:28 que entro podía haber pasado que estuviera detrás nos echamos una

Voz 1671 18:36 las cañas se presentaban a sus amigos que Vicky que pagó cuando ellos win win pues muy bueno es el sistema el sistema funciona

Voz 1704 18:44 el mercado amigos

Voz 1378 18:47 muchas cosas tú has publicado un artículo en El País en defensa de Twitter si te lo bueno que tiene Twitter claro

Voz 3 18:52 algunas empresas tiene buen es el James Brown de Twitter ahora mismo sea eres lo que ayer no se a España tú eres a tú

Voz 1671 18:57 es que a la gente es muy negativa con Twitter yo entiendo que tienen al lado terrible no que es estas burbujas que se crean en términos de comunicación no como tú empiezas actos seleccionar la gente que les a silenciar días pulsar los que no piensan como tú final te vuelves en unas burbujas muy pequeñas de conocimiento y de relación de política e incluso las posiciones extremas son más visibles porque a lo mejor ayer un loco en cada pueblo pero es que en Twitter son todos los londinenses ponen en comunicación y por lo tanto parece que hay una cantidad de locos enormes pero si empiezas a tratar a Twitter como lo que es que es un antro con pretensiones es decir un sitio que pare

Voz 3 19:31 es el el Toni dos de la comunicación algo así poder

Voz 1671 19:34 hemos decir escrita por comerse mucho el tarro también es verdad que gracias a Twitter puedes leer llegar a redes de comunicación ID ella noticias que tú no querías sino tuvieras acceso a la red entonces es como todo la madurez mental del del del que lo está leyendo participando en nueve condiciona el instrumento energía nuclear es igual energía nuclear te puede servir para tirar una bomba para calentar una cocina Twitter un poco es igual también depende de cuál sea el uso razonable que nosotros

Voz 1378 20:00 hagamos bien me acabas de llamar inmaduro de de soslayo

Voz 1671 20:03 no no no porque también mental que no quienes no yo me voy rallado yo me voy retirado

Voz 1378 20:09 si la me yo me voy rallado cuando la gente me empieza a decir

Voz 1671 20:11 variedades a mí voy a voy a contar una cosa que no le

Voz 3 20:14 no me gustó me estás capaces gusto no nace justo su sentimiento que no quiere vale ha dicho además he dicho que no lo voy a arrancar la cabeza

Voz 1045 20:21 hoy cuando yo me fui de bueno me fui de decidí que iba a dejar de utilizarlo para nada más que no fuera presionar el señor Twitter me escribió un representante de Twitter España es

Voz 1704 20:34 a través otra vez el cuerpo usted imagina escribir un señor como bien explicado casi no hablaba de espumas hoy Twitter o la soy tuitero y ovación Pío gordo pensarás que estoy contratado lo soy yo

Voz 1045 20:50 escribiera a través de una de mis múltiples contactos en los medios y aquí estamos muy preocupados por este tema de Quique que se pase por nuestras que si estas oficinas nos cuente un poco qué le pasa cayó no respondido generando pues pero estuve por decirle vente tú a mí

Voz 7 21:06 sí a vas a mi oficina

Voz 1045 21:08 ya te oficinas y yo si un usuario es como si llegas un usuario está descontento con yo qué sé en vez de darle facilidades no no vaya usted a la central que está en Portland y se queja usted de las zapatillas Nike y entonces decidir

Voz 3 21:19 que no iba a ir pero yo voy a aprovechar ya esto para mí benéfica

Voz 1045 21:21 pues nada

Voz 1704 21:23 señor yo lo que digo yo lo que digo señor Twitter

Voz 1045 21:26 yo pongo un tuit y a mí me insultan diez personas yo tengo el derecho de darle a un botón que su insulto no se vea porque está en mi tweet totalmente si desde su cuenta de Twitter con cincuenta seguidores me quiere matar

Voz 3 21:37 Mar y le dan doscientos porque lo que

Voz 1045 21:39 sigue por sus medios fetén pero es injusto que yo tenga doscientos setenta mil seguidores porque yo entre otras cosas me lo he trabajado porque gente de mi estatus o Fama o X tienen menos seguidores yo porque me he puesto mucho tengo muchos seguidores es injusto que se vean eso insultos y que yo me venga te el otro día en no sé qué sobre todo yo pensando que yo tengo creo pequeñas empresas que ya mañana Mis hijos

Voz 1671 22:01 hay una cosa que que se debería exigir que es que no deberían existir los perfiles anónimos es decir si uno tiene que emitir una opinión y está dispuesto a asumir el coste tú en persona cuando vas por la calle tú no permite es que alguien te diga el cabreo me parece una mierda tu programa tan Colás no tiene el coraje de hacerlo a no ser que vaya disfrazado de Fornela casi de pájaros no pero es verdad que eso los anónimos bloquear e ignorar totalmente a veces lo que trata se decirle vale queremos vamos a hablar vale esto es una estrategia

Voz 1704 22:30 te das con mucha gente tío tú quedas con Peña y a lo loco pero

Voz 1671 22:34 que el roce hace el cariño siga yo estoy en el momento en el que yo mucha gente todo la mitad de los tronos que uno tiene en Twitter cuando tienes una comunidad manejable es gente que lo que quiere es casi todo lo que realmente quiere ser como eres tú y no sabe cómo decírtelo cuando tú los atrae a tu círculo de confianza se vuelven se vuelven tus guerreros sea en serio se vuelven tus mayores

Voz 1378 22:54 Pablo con cuántos ha quedado

Voz 1671 22:57 yo tengo ganas tengo algunos de mis mejores amigos se conoció a través de Twitter

Voz 1378 23:00 pero Leandro

Voz 1671 23:02 y empezamos pero leal o que dice

Voz 1704 23:04 pero en plan hijo de puta no no

Voz 1671 23:07 Terol más South sea crítica contra críticas tal pero es verdad también hay una parte hay parte que reciclar y el parte que no insultos son límites que no hay que

Voz 1378 23:15 es que me has contado Baby me hace mucha gracia que dice que si no estás hablando de de vez de Twitter que estoy hablando

Voz 7 23:21 ya tenía yo que iba por ahí los tiros en Tinder

Voz 1671 23:24 no te ponen un insulto de presentación y además todo el mundo le gusta a los limbos cine ya estoy harta pero tiene que haber través

Voz 1704 23:30 también está pero no lo ves te te Chani te dicen que no voy fuera ya está claro

Voz 1671 23:34 más sencillo pero si no sea yo creo que también hay que buscar un cierto equilibrio y es verdad que esto es muy costoso para el usuario porque te obliga a blindar te mentalmente y lo que termina haciendo es lo que le pasa a mucha gente de aquí que se ven usuarios pasivos es decir se limitan a leer y a recibir la información yo ya no hago tuits valorativo a penas y es verdad porque lo que no quiero es enredarme toda la mañana de una conversación larguísima mucha gente que piensa que no está de acuerdo y lo peor es que se piensa que la opinión que está emitiendo te interesa ático por qué porque yo no te sigo a todos para que John no te sigo y no me tiene que interesar tu opinión bienvenida sea me parece estupendo pero bueno es que luego la gente además de dice no tendrá esa y además esto no estaría y aquí me pasas referencias y no sé que ya empieza la gente a pedirle que un poco le haga los deberes también

Voz 3 24:17 por poner una una me pasó una cosa en esta gran no poco el típico anuncio de no es una foto penó no Radio Gaga el vídeo radiofónica es miércoles doce a las diez cero no vuelve Radio Gaga quizá crees que conoces Chueca yo que tú lo vería Pepito texto miércoles doce a las diez de la noche en cero vuelve Radio Gaga respondo una usuaria cuando donde se puede ver otra usuaria con mucha paciencia de dice en Movistar Plus en el canal cero a lo que ella la primera suela responde sabes a qué hora la esta muchacha no respondió más podía porque igual ese es HP que ojalá

Voz 1671 24:55 igual pero que ese es otro problema que es que a lo mejor habría que hacer un psicotécnico antes de entrar en tu

Voz 1378 24:59 claro

Voz 1671 24:59 es decir también esto es lo que hago con mi Twitter mantel lo pero a escriba es decir lleva como criba como bloquea cualquiera que te insulte bloquea cualquiera que te agobia silencia bueno sí

Voz 1378 25:13 es Agus todo lo que ha dicho Pablo Simón perfecto Si nos ha gustado vais a Twitter el estáis

Voz 1704 25:19 Pedro Simarro que se la debe un aplauso por favor para eh

Voz 1123 26:01 hay que aclarar que que la canción no esperes

Voz 1704 26:04 por favor para vuelve sobre la canción no pasaba verdad oye hay que aclarar que esta canción no no iba por Pablo eh bueno ya que no es por su opinión de mierda sino por las opiniones de mierda las tormentas de mierda que se dan en

Voz 3 26:34 twitter lo que habíamos cada a Eduardo Inda y a mí no me lo quita nadie

Voz 1123 26:38 Javi esto este párrafos muy largo

Voz 1704 26:43 es muy largo Javi tíos es que es un acto de la presentación de que tenemos que hablar de vais a tenéis que presentará sucia explica los si así pero tú la pérdida ahora dice es que

Voz 7 26:56 muy largos buscando trabajo si es bueno o la Lucía qué tal he velocidades periodista y escritora

Voz 0210 27:03 en hablar de la otra cara hemos hablado ahora mismo de los trozos pero luego hay otra gente afectada por por estas opiniones es una GT con la que ahora mismo se está utilizando una palabra que es ofendidos para simplificar es alta faltaba

Voz 1378 27:17 esas opiniones que se quejan de otras opiniones si si os vamos a establecer la diferencia entre ofendidos es verdad si no hilos de la bandera la cosa

Voz 0210 27:28 es es un tema demasiado complejo como para jalonan ahora es lo mismo una persona que es ofende porque diga este chiste machista que una persona que se ofenda por un chiste y además quiera que la persona que existe vaya a la cárcel

Voz 1704 27:39 sí claro o Le dejé una mierda a la puta casi le prenda fuego eso es yo es verdad que el término no

Voz 1045 27:46 es una mierda que es que arde bien no usar una silla

Voz 1704 27:48 vamos a ver instigó la dejas en el felpudo publicidad está bien que lo has hecho tú la empieza por el plástico también

Voz 3 27:54 a don colegas no no no

Voz 1704 27:57 Murcia es bien pero bueno que tiene del caso que es verdad que el termino

Voz 1378 28:01 no nos parece que lo van a acabar diciendo nazis después de ser una paliza a alguien se templa y ya están los gritos si es verdad que suena mal no lucía sí sí sí así tal cual un aplauso

Voz 1704 28:13 para ella crea que no le convencía no

Voz 1855 28:21 pues sí sí sí el término Fendi Brito es un calco absoluto de de de un término estadounidense que es copo de nieve que quiere decir bueno pues debilucho no

Voz 1671 28:33 la Casa Blanca el típico blandito

Voz 1855 28:36 hice usa para precisamente para definir aquel que se ofende fácilmente pero con como con las causas sociales que entendemos como progres vale no es un ofendido citó el que se queja de te Dani Mateo solas a los mocos en la bandera ese no es unos Benedito

Voz 1378 28:51 sí

Voz 1855 28:51 un delito es el que cuando haces un chiste sobre pegarnos por ejemplo

Voz 1378 28:58 no es que son chorradas para ello exactamente Copito de Nieve yo podría llamarme así pero pone la piel por mi color de piel entonces pero hay una cosa que que que también se ofenden también son muy duros los indicios a los que llaman ofendido

Voz 1045 29:13 una tormenta de mierda de los ofendida UV

Voz 1378 29:16 sí sí sí sí porque encima van a darte donde duele claro que nosotros no no te duele claro es que te vengan tres Narciso de eso no tenemos que no hay que insultar a Vox que los provocados que crecen cada e insultó a Vox es un nuevo votante de Vox llamémosle nazis tres nazis no que tres nazis te insulten nota ofende tanto como que te insulte gente que pueda pensar como tú

Voz 1855 29:41 sí supongo yo lo que a mí me parece interesante es por qué se crea este concepto es decir no tanto el uso porque claramente está tipificado para para las luchas sociales pero pero no para lo otro no es decir al al neonazi igual nazi no se le ridiculiza sabes el que no piensa como como él pues

Voz 1671 30:01 es un gilipollas pero nadie te está diciendo gilipollas en las redes de nazi más nazi

Voz 1704 30:07 un nazi que ya estaba ella qué es lo que me duele ha mostrado otro negro en España blandito

Voz 1378 30:14 bueno eso no pasa claro entonces yo

Voz 1855 30:16 creo que os bendito como a otros conceptos como corrección política etcétera Se utilizan para demonizar la protesta la protesta social no que tenemos desde hace unos años

Voz 1378 30:25 a quién le importa Marichalar en uno de sus viajes

Voz 1855 30:30 creo que le otorgan mucha más

Voz 1704 30:32 inteligencia que tienen ha dicho

Voz 1378 30:36 sí exacto quién quién la aquí en la trajo como

Voz 1855 30:40 corrección política la trajeron los periodistas que leyeron los artículos que se hicieron en los noventa en Estados Unidos porque el término corrección política pese a que es algo que ha discutido en Filosofía con otra de otro lugar desde principios de siglo XX eh lo Se Acuña en los años noventa a través de unos artículos eh que salen en la prensa estadounidense cuando un periodista va IB en en las universidades que está teniendo otro tipo de discusiones sobre ecología sobre feminismo sobre anti racismo empieza a hablar de que había hay una nueva no una nueva manera de entender la cultura de lo social que él llama corrección política y eso bueno deriva en muchas cuestiones académicas y se importa porque de repente explota en la prensa estadounidense

Voz 1378 31:24 una pregunta tú pues detectar si la persona que utiliza el término ofendido Vito es un tipo de persona porque yo lo que detectados que lo haga por ciento Blas Alert al noventa por ciento de las personas que utilizan la palabra ofendido es posible muy probable que tengan la bandera de España o

Voz 5 31:44 del Real Madrid sí

Voz 1378 31:47 sí le salvó increíble no es que me da más me dan últimamente si ponen no creo en el en Brisa también si le todos los eso es lo eterno pueden tener todo lo mejor todo lo más lo que hacemos con ellos

Voz 7 31:59 bueno como mínimo y saber que están ahí

Voz 1855 32:03 no tomarlo como una normalidad a mi me parece que muchas veces en las redes durante mucho tiempo hemos tratado en la ida de la ofensa con muchísima normalidad sin sin ver lo que teníamos encima es decir estamos hablando discutiendo sobre ofendidos y sobre corrección política y no sobre el ley mordaza sobre sentimientos religiosos

Voz 1671 32:22 los que están metiendo a la gente en la cárcel no

Voz 1378 32:25 ya tanto dado mucho tan dado caña está caído tormentas de mierda buenas

Voz 7 32:30 a mí me bueno vez siendo mujer en redes sociales sí

Voz 1378 32:33 escribiendo artículos te caes decir papeleta ya tienes papeleta y cómo lo llevas si eso es lo que te iba a preguntar pues yo no tengo la piel dura me doy cuenta os el otro día por el alguna articulan el país me callo alguna así

Voz 1855 32:47 me doy cuenta que me afecta creo que a todos nos

Voz 1378 32:49 ante esta recta todo esto lo sepa todo el mundo que no es en plan Celaá Lance seguro que no la le es que afecta mucho afecto lo que sí te hacen gracias pero

Voz 1855 32:58 por porque resultan super loco ese absurdo son los que son muy agresivos a mí me hace gracia porque no sufro mucho a ver tengo compañeras que que son amenazadas diariamente yo realmente no tengo la suerte de que no me pasa pero me acuerdo un día que estaba hablando en alguna tertulia sobre la manada me escribieron unos tuits que ponían Hayat y no te tocaba Nicole un palo oyes como tú crees que yo estoy hablando sobre violaciones porque quiero que sabes que quema

Voz 1378 33:26 algo que no superan los imposible llegara a su lógica sí sí sí sí no no hay

Voz 1855 33:31 bueno ahora mismo tal como están las redes porque no vas a ponerte a censurar todos los comentarios en Twitter espacios así sí que por ejemplo en los periódicos se moderan no los que son

Voz 1045 33:40 no había agresivos sí pero pero este que por ejemplo una yo cuando trabajaba en Internet estábamos en el debate de que bien van a ser los comentarios para democratizar esto

Voz 3 33:50 lo va a servir para que la información se enriquezca nos vamos

Voz 1045 33:52 a los periodistas al acceso era un nido de mierda no aportan absolutamente nada los comentarios de las noticias yo buenos medios los quitaría todos uno detrás de otro tendría que haber una cierta reciprocidad debe si es decir si tú estás haciendo porque boicotear el programa de Dani Mateo que Dani Mateo se enterara de cuál es tu trabajo era tu jefe de decirle tienes un tío que está haciendo esto en Twitter tú verás lo que haces con él porque ahora resulta que es que le toca los huevos muchísimo y lo larga claro

Voz 3 34:17 en es una situación de indefensión ya te afecta que no me me me cabrea

Voz 4 34:22 sí

Voz 1045 34:23 porque me parece super injusto decir yo tengo muchos privilegios

Voz 3 34:26 con mi Curro Durán mucha pasta

Voz 1045 34:28 la la la la modelo rusa haciendo cola más personas

Voz 1704 34:32 es decir esta has hecho

Voz 1378 34:34 existe con los días ya Nani

Voz 1704 34:36 además entre otros muchos

Voz 1045 34:39 esta era modelo rusa que me gusta y tengo muchos privilegios en en esta vida pero yo pero yo no tengo porque aguantar eso yo tengo porque aguantar la crítica a mi trabajo te aguantar la exposición tocó aguantar cosas que no me gustan las llevó con buena cara pero yo no tengo porque aguantar esa indefensión no tengo por qué entonces

Voz 3 34:56 o las redes dan una herramienta para que el que lo sufre tenga herramientas para defenderse o

Voz 1045 35:03 gente con cierto con cierta relevancia qué

Voz 1378 35:06 tengo que decir ahí es una tendencia ahora eh conozco mucha gente relevante que o está aparcando twitteros está yendo esto está pasando

Voz 1855 35:15 bueno pero es está hablando ya muy seriamente de tipificar lo como un maltrato el maltrato digital como maltrato a

Voz 1378 35:21 sí correcto sí sobre todo porque por ejemplo hay muchas

Voz 1855 35:24 mujeres periodistas y comunicadores que los frentes tú te fijas Ana Pastor en otras compañeras es es aterrador lo que sufren diariamente

Voz 1378 35:32 lo que me recomiendas para mi campaña de qué hacer con Twitter bueno yo creo que es silenciar a los que te moleste si bloquearlo

Voz 1855 35:41 yo no he bloqueado nunca nada bueno algún a una muy muy así muy agresivo pero no suelo bloquear simplemente ignorar hiciste luego hay gente que hace campañas muy divertidas que es pillar el tuit y contestar pero con como muy gracioso sabes cómo ridiculizando

Voz 1378 35:56 al otro pero eso es gastar tu tiempo también

Voz 1045 35:59 estancia tenéis hijos Burke no tú tienes y yo no yo te vas sobrinas es que eso es una medida porque yo pienso en porque tienen mis hijos la gente que me quiere mi madre porque tiene que leer eso mi madre porque no puedo yo evitar que mi Twitter

Voz 3 36:12 pases candado

Voz 1045 36:15 en Canarias no me puedo leer nada sabes si esto enseguida

Voz 3 36:17 ya pero se supone que es una comunidad que tienes que el público es iguales

Voz 1378 36:21 quedarte como esos seguidores y que te manden cosas sin cautividad quieran

Voz 1704 36:24 está en cautividad olvidada que se reproduzcan entre bueno vamos a ver para terminar Javi queda o le doy una

Voz 1378 36:33 aplauso ante eso ponemos el vídeo una plaza

Voz 1671 36:36 se lo merece por supuesto sí venga un aplauso primero grandísimas

Voz 5 36:39 gran Derrick lucía como como rompíamos viento apellido

Voz 1704 36:44 habéis hecho perfecto Javi Javi es que este nada que tío va ser de Murcia el pronuncia una cosa y entonces vamos a ver ahora Un vídeo no

Voz 0210 36:54 yo que resume un poco lo que son los ofendidos zumbido Un vídeo de Rocío quilla o Ammán busco gente con apellidos raros

Voz 1378 37:00 la ingenia de oro maravillosa

Voz 11 37:03 Puyo El Fundi has visto lo último polémica de Twitter tres Basso que eso fue ya no no tranquilos son Otelo comentaba realmente Alfonso que ni siquiera ha explicado que ha pasado ya me siento atacado constantemente a incluir en paz

Voz 12 37:35 entonces no paras dobla hasta está callando

Voz 11 37:39 soy el Rey de lo políticamente incorrecto tengo todas las cosas que vosotros no vota sensibilidad hacia el mundo para que sea un poco mejor el Tribunal útil extrajo Vila como Yao como tú la quemaba porque en otras como el culo porque es una vieja murió a una pastilla de la sufrirá

Voz 1378 37:55 sí

Voz 14 38:14 esto

Voz 1704 38:23 vale Tengo una pregunta Nani tira para porque has venido con las Kardashian es que parece que Kardashian sobretodo no hayan bautizado así descartada la foto en persona no

Voz 1378 38:36 en persona tan bien bueno yo soy quien porque yo soy un poquito más mayor que ella es así

Voz 4 38:40 sí

Voz 1378 38:41 no lo veces gracia o igual es que puede hacer

Voz 1704 38:44 mayoría no no no es verdad pero oye tengo que decir

Voz 15 38:48 es una cosa que he visto Kika antes de la modelo rusa

Voz 1704 38:51 es verdad que me ha dicho muchas luego todo el rato les vas a echar la bronca no no no

Voz 15 38:55 quiero decir que en el dos mil dieciocho es una ordinariez hacer tríos con dos mujeres que estamos en Miami Vice ya hay que pasar los tríos ya tienen que ser o con dos hombres o contra mujeres no está su

Voz 1704 39:06 diciendo algo de nosotros dos a ver aquí está mi sobre las vamos a ganar vamos a ver qué por qué se acabaron los Pancho porque eso murió su carrera por el tiempo les devoró eran tres por donde va

Voz 1378 39:23 y y vamos al tema si el tema que me lo tiene que explicar Carme venido con las cartas

Voz 15 39:28 ah vale pues esta es la primera de las Kardashian que es Sara García más conocida como Penny Jay Jay lo hizo bien Bondi Penella Benitel hace Ope venía ahí vale ella ha hecho una cosa súper buenista este año ha sido crear la Rayo Comédie lo conocéis conversando Sara procede a contarnos que eso estamos increíble

Voz 1378 39:49 Carla muy bien porque soy muy fan del resto del país

Voz 16 39:52 igual que escucha es una mierda ahora a que los veo dormido ahora cuidado porque he creado algo muy loco que es mujeres subiéndose a un escenario hacer comedia luego

Voz 5 40:05 el pulgar tu cara a José Luis Moreno

Voz 15 40:09 lo hemos conseguido si no solamente en España es que la gente se está volviendo terriblemente loca nada son micro abierto donde las mujeres se pueden subir a hacer estaba si no subimos pues eso gente que lleva mucho tiempo en gente que lleva poco ir está apretando porque es amigo que lo está apretando

Voz 1378 40:26 tú lo presentas lo presento yo

Voz 15 40:29 por tanto yo también lo estás petando también lo estoy pensando bueno eso me lo dicen pero yo en mi cuenta bancaria lo notó que has empezado flojito o lo estoy gestionando mal están empezando a bueno y tú también tienes mazos

Voz 1378 40:44 Peters obviamente esto esto no interesa haters sí sí

Voz 15 40:47 sí que tengo mucho y me dicen sobre todo puta gorda Fermín nazi así que me he dado cuenta que lo que me va a mí es el body City el feminismo y puta pues ya pero todo

Voz 1378 41:04 dicen constantemente es es sí

Voz 15 41:07 no hice Un vídeo hablando de tangana diciendo que su concierto no me gustaba sólo eso

Voz 1704 41:12 aunque eso sí con esas cosas palabras pues bueno igual dijo

Voz 15 41:17 otras pero básicamente sí lo que me decía negaba Puntagorda Fermín nazi Fermín hacia es mi fase es mi

Voz 1378 41:23 te lo pero daba por tras tres feminicidios estoy

Voz 15 41:26 muy triste porque a mí Fermín no me llaman pero puta gorda sí claro pero eso no he tenido he presentado es verdad Carolina Iglesias más conocía con percebes negreros hola qué tal venir con aplausos por favor

Voz 1704 41:40 me querer hacer de Broncano percebes tú es la cuenta si lo estás viendo

Voz 15 41:45 hombre te diré tengo ocho trabajo sino los brazos

Voz 1704 41:48 Carlota Corredera ahora mismo corremos todos los tres

Voz 15 41:50 bajo su cuidado que escrito vuestro bueno así yo quería decir una cosa hay que darle las gracias a Penny porque está descubriendo a algunas mujeres que yo te digo que alguna foto a ser el futuro de la primera en España ya están haciendo

Voz 3 42:03 Hastings en programa las guays y que algunas las cogerán y otra será

Voz 1045 42:06 así no en estos en los próximo pero están entrando en los círculos de Castellar de programa está entrando cómicas más que los que

Voz 3 42:13 por primera vez las gracias gracias a que tenemos

Voz 15 42:15 dejen de Morro darlas Morros vamos a ver vídeo por favor a ver estos

Voz 5 42:23 la

Voz 17 42:25 has sido e instando a de vivo están a mí me convenció automáticamente eh

Voz 1704 42:36 sabes por que estoy vamos a salir todos más vergüenza que lo haga yo ya no te has puesto un cacho de tu monólogo a ver porque a lo mejor es que quieren que haga esto esto es cierto eh

Voz 1378 42:47 el otro día cuando lo hizo el show me escribió y me hice fui la mejor no dijo lo espetado fui la mejor punto

Voz 1704 43:01 no es la mejor juego tú eres un rapero de los noventa en el cuerpo

Voz 1045 43:09 de una feminista

Voz 1378 43:10 oye si alguna vez sí alguna vez en uno de estos pases de micro abierto de repente una de vosotras ve que está Bertín Osborne en el público te has puesto

Voz 15 43:20 te lo juegas o te cortas

Voz 1378 43:23 no no no juegas a ver si allí hay gran

Voz 15 43:25 de esquí sino un chiste de esa gente no eres nadie

Voz 1378 43:28 no hay códigos y todo y lenguaje

Voz 1704 43:31 claro hombre ahí Running gas por ejemplo hay un Running gas tú verás yo allí se sube al escenario de Castells

Voz 18 43:41 sé si él

Voz 1704 43:44 quién dice que él ha ido de público

Voz 15 43:47 a mí eso no ha ido tan veintidós

Voz 1704 43:49 han ido a lo transmitido el mito

Voz 15 43:55 de hecho nos planteamos el otro día hubo tantos chistes de Castelo que nos planteamos llamarlo Riot Castelo Comedy real decía me he bloqueado juntamos tenemos otro monólogo ni pararle

Voz 1378 44:05 si sabes que sois compacto este cadena no

Voz 1704 44:08 bueno he sido compañeros de la vida que pasa también a los demás no lo hace y no pasa absolutamente nada me hago yo es que no

Voz 15 44:17 el y todavía bueno el principio pero no ha ido más porque lo ponen entidad que hay yo te tengo que ir pero cuando tú vayas ni uno tú tranquila no no pero bien os a quiero decirlo yo bien buen amigo es la otra razón por la que me he traído a calores porque haters no solamente están en Twitter también está en la vida real ni yo he hecho un ejercicio conmigo misma y me da cuenta de que yo un poco haters y que soy un poco

Voz 1378 44:39 no claro que claro aún no conocéis a la verdadera Nani bueno ya va conociendo

Voz 15 44:45 sí una de las personas que más lo sufre es muy querida Carolina Iglesias esto es correcto correcto

Voz 1704 44:51 lo que más ama es asimismo como habéis podido comprobar que en este homenaje en vida que se ha hecho nada me ha hecho falta ya has puesto ella Un vídeo de sí misma parecía que nadie quería ponerlo bueno ella ha sido Ortega Cano cortándose la coleta sí sí pero bueno ya que me decís que soy la mejor haga nada dice bueno ya lo digo yo no creo que contiene en sí misma a sus abuelos no le hace falta nada más pero gala pero que emana la propina si bueno pollito que caía

Voz 15 45:19 de paso que os acordáis que estaban los señores todos locos en Twitter cuando Saviola peli de Bohemia en rápido porque la gente joven había conocido a Queen a través de una peli

Voz 1378 45:28 plica lo por qué sucede esto porque es más voy a usar un

Voz 15 45:30 pro es verdad

Voz 5 45:36 estos del reality de enlaces

Voz 1704 45:39 de Nani esto es un reality no sé si me río no puedo la amiga Gracia no es Ylenia vamos a verle

Voz 15 45:50 a ver la cuestión es que salió la película de Bohemia en raso di la gente joven descubrí a Queen de repente todos los señores todos los críticos de música en plan madre mía no jóvenes canes han aprendido han conocido tiempo una película

Voz 3 46:02 señor hasta entonces se conoce a las cosas pues eso batalla al menos otros dos libro nosotros conocemos el Charleston porque estábamos allí en N

Voz 15 46:08 sí claro efectivamente yo en plan los señores fatal ya está puso un tuit riéndome ellos Ike pasa un día justo después de esto Carolina cuéntalo tú bueno estábamos en una fiesta una fiesta que no disfruté porque estuvo Henar dándome la chapa ochenta y tres horas aproximadamente porque empecé a hablar de las Spice Girls que va a ir al concierto y me dice pero cómo va a ser el concierto de las Spice Girls son mías

Voz 1704 46:32 yo a ver si no nos va a ser un señor de repente empezó apoya dirás Spice Girl son mías

Voz 15 46:41 los yo lo digo bueno pero los que estoy voy voy al concierto a que también bueno enfadadísimo

Voz 1704 46:45 ha enfadado de verdad es que esto cómo se enfada y quiere decir no estaba borracho era una cosa que tuviera conexión ella en todas que yerra pero claro

Voz 3 46:55 perro a me gusta cuando dice no

Voz 1704 46:57 estoy discutiendo no no no exacto me parece maravilloso estamos usamos bailar pero bueno vale vale no estoy discutió claro

Voz 15 47:05 te dando la razón a mis hijos que yo hablo así

Voz 1704 47:07 la no era el principio de una fiesta a la gente tampoco

Voz 15 47:10 está animada por lo tanto estábamos dando un poco de Performance a la gente quiera ganar dándome la chapa mucho rato sobrecarga hirió a Le dije bueno pero yo tengo una camiseta de las Spice sabe ir de Britney Spears la puedo

Voz 1704 47:21 claro será ha para provocar allá para hacer una faena a no me pega nada pero me ha traído porque era tenía que sacarlo todo vender

Voz 1378 47:27 estoy profundamente ofende habéis llama propias claro

Voz 1704 47:30 Dion generacional yo le llamo la propia tengo nada esto es una teoría que mía que no había explica