La Lengua Moderna: Vamos a peor (11/03/2019)

Voz 3 00:53 bienvenidos a la lengua moderna e tercera edición ya no empieza la verdad de Dios siempre empiezo muy arriba esto si estamos contentos porque es el tercer programa de esta nueva

Voz 4 01:08 anda semanal de la Lengua moderna ya es público espartano a ese público que ha venido hoy no sabe a qué coño ha venido

Voz 3 01:23 pero bueno que pasaban por allí estaba han ido cuatro gatos demandas de Al final ni aplaude no pensando yo yo pensaba que esto era yo donde está Dani Mateo por lo que hay es el programa la cutre vamos a peor mucho peor porque va vamos a peor empezamos con setenta personas de público y hemos bajado a treinta siendo generosos hemos tenido que meter a gente enmascarar entonces

Voz 5 01:49 adiós se ve sea antes cuando no se veía puede hacer estudio lleno quinientas personas pero ahora hay un yo yo me eligiera pocos es poco ni soy porque es verdad creo que así a la hacemos más íntimo más entramos más lo todavía común delante de la Underground no si todavía como para no me gustan las salas pequeñas ahí porque no me dejáis meter gin tonics que no nos ponemos aquí finos

Voz 3 02:12 bueno no obstante este va a ser un gran programa porque tenemos ya digo el público más más el mejor público más bello que es un cuadro plástico bellísimo yo personalmente se lo quiero dedicar a mira te voy a leer te voy a leer una textualmente si una cosa que escribía Emilia Pardo Bazán en mil novecientos trece vale la francesa es enorme dura y sin gracia aquí al contrario se deshacen en la boca de tan blandas y suaves

Voz 4 02:47 a las croquetas negro dedicar a las croquetas

Voz 3 02:50 es el manjar español por excelencia de origen francés pero aquí lo perfecciona era un club que se han Francia a las croquetas Malek es que la tortilla francesa francesas española lo sabías a aquí de lo quieres dedicarte

Voz 5 03:12 yo sólo quiero dedicada al foro en femenino porque es que es impresionante estoy todo el día soñando que estoy embarazada sí me agobiado leída en el foro entonces me dice simplemente que soñar con un embarazo tiene que ver con la creatividad con las ganas de hacer algo diferente yo no sé si es un ex rollo que quiere seguir apoyando y que lo deje con mi novio pero una me gusta me gusta en femenino el foro femenino punto com

Voz 3 03:38 pues también a las croquetas de hace ir siempre un recuerdo leve también a la RAE pues que últimamente en los que no sabemos muy bien cómo definirlo porque está dando bandazos la RAE

Voz 5 03:49 la me gustando porque hay ámbito

Voz 3 03:51 en el community creo que el salón dejó creo que lo iba a Pérez Reverte ahora porque es impresionante y atención porque la RAE y se posiciona en un conflicto que está sobre todo afectando a España últimamente a la RAE Le puto flipa vuestra puto manera de puto hablar imputó acepta puto como adverbio

Voz 4 04:11 aceptado el puto sí señor Arturo de que querían noches

Voz 3 04:21 colas niñas por favor no vayas por ahí empieza la lengua moderna muchísima a perdona perdona claro son pocos pero tenemos que decir a lo mejor no se lo saben pero lo tenemos que recordar que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 4 04:38 de España

Voz 6 05:06 eh

Voz 3 05:10 el concurso cutre de la Lengua moderna que vino dice Julio y me encanta que pena estropearlo ahora hoy el otro día

Voz 0759 05:19 la versión Balada de la sintonía con Gustavo te gustó porque te pues un poquito Chota

Voz 3 05:24 sí sí sí ponías unas obras y medio y no lo voy a hacer más venga como la quiere me gustaría como punki punki si ukelele Putic bueno lo de hacer un poquito rápido

Voz 0759 05:42 pues haré

Voz 7 05:43 ahora bien el concurso de la Lengua moderna dos personas enfrenta a ver cuál es más leer da por supuesto no hay previos esto no es la ruleta como es el concurso cutre

Voz 8 06:02 a Lengua moderna

Voz 7 06:05 qué más da caiga en eso pierdas si al final tú

Voz 4 06:16 por destrucción Turquía

Voz 3 06:20 ah bueno vale la versión punki del concurso de la Lengua moderna para el cual necesitamos a dos concursantes por favor voluntario al puto loco del otro día sigue viniendo el otro día se les sentó muy mal no salir por favor tomase cómo te llamas Alejandro un fuerte aplauso para

Voz 4 06:47 Alejandro que se enfrentara eh

Voz 3 06:49 es que es que nos gusta siempre si hay una chica perdóname pero nos gusta hacer

Voz 5 06:54 o que vengas de público la siguiente ser retener

Voz 3 06:59 te estás ofendiendo al al loro lo que ha dicho dilo por favor acércate al micro y porque es gravísimo

Voz 1704 07:08 que podría ser un travesti me estás ofendiendo alegrón

Voz 3 07:10 la asienta la chica por favor salsa la concursar un fuerte aplauso baladí si cómo te llamas Mónica Mónica Mónica Alejandro ponía no

Voz 5 07:25 monísimo gracias

Voz 3 07:29 azafata como siempre Valeria no

Voz 5 07:31 gustaría hacer de azafatas apetece que como que no

Voz 3 07:34 ahí no hay más

Voz 5 07:36 estaría hoy de hacer como azafatas Planes ya que estamos con este tema más Plane Isaías lo que es

Voz 3 07:42 es el típico loco que quiere todo el rato

Voz 5 07:45 es decir lo que dice la tía ay perdón mi móvil pues hoy voy a hacer de azafatas Plane vale perfecto

Voz 0759 07:51 la patán pelín borde también toma si lo necesitas

Voz 3 07:54 vale vale ya empezamos con el concurso bueno ya sabéis

Voz 0759 07:57 que es bastante anárquico Escipión normas definidas pero quemada vamos a empezar con algo que ha sucedido ayer precisamente es este cartel tan bonito de Pablo Iglesias

Voz 3 08:09 a ver yo yo yo yo que cosita bien

Voz 0759 08:15 a a Pablo Iglesias de espaldas el si anunciando que vuelve no que vuelve hay muchas cosas que podrían bueno podríamos significar de este cartel pero como estamos en la misma moderna no vamos a centrarnos ni lo mesiánico ni vamos a centrarnos en que en que si hacemos Zuma al cartel vean lo tenemos fíjate el detalle que hay en la parte inferior

Voz 4 08:39 Izquierda está Carmen Lomana

Voz 3 08:46 vale volvemos al cartel original Valeria ni siquiera vamos a a comentar que por esto pasa porque Pablo está de baja por maternidad Ésta es la típica termina paternidad está la típica actitud cuando alguien coge la baja vuelve en plan gracias a todos no vamos a entrar en todo eso vamos a entrar en el juego de palabras de arriba donde pone bueno

Voz 0759 09:09 de cómo veis el vuelve hay dos tonalidades demorado

Voz 3 09:12 jugando con él él también era muy muy adecuada la semana para hacer esto de poner el acento en el hombre que

Voz 0759 09:23 el fallo Levi's ahí empezamos por Mónica Mónica Mónica mercados Portillo que les falta a ese él para que sea totalmente perfecto Mónica

Voz 3 09:31 en la en la tilde la eh un fuerte aplauso para mí

Voz 4 09:33 me empieza por monos y nada no han sermón así la bahía

Voz 3 09:39 Lenin no tiene pero efectivamente esas latitudes ya que estamos con Podemos Alejandro que ahora

Voz 0759 09:50 hasta este momento ese coger la baja por paternidad Pablo entonces es Irene Montero la que llevan poco el asunto cuál es el femenino la palabra en español claro de la palabra portavoz

Voz 3 10:02 bueno atención alejándose lo piensa Alejandro no tenías tantas ganas de ella diría que es la portavoz la portavoz tú dices que es la portavoz tú crees que se puede decir como han dicho alguna vez alguna que otra vez su portavoz

Voz 4 10:19 para mí no machista Palatino pero para la RAE

Voz 3 10:28 a lo mejor si hay que mojarse Alejandro si ven siempre es que admite portavoz bueno es un tanto no entrar un punto porque efectivamente hay dice la portavoz

Voz 0759 10:44 a quitar medio porque la portavoz no se puede decir

Voz 3 10:47 no no claro

Voz 4 10:51 has hecho la pichones

Voz 3 10:52 yo pero es que me estás preguntando tanto que espera quedando hay que darle emoción a no esto es parabólica medio para ti te callas

Voz 4 11:02 fuerte aplauso para

Voz 0759 11:08 bien ya que estamos con estas cosas bueno no se porque he dicho eso porque realmente lo tienen que ver lo que viene ahora de hecho es

Voz 3 11:16 de hecho tira tira la canción directamente Sendra para qué

Voz 0759 11:19 vamos a andar

Voz 9 11:21 de IU adelantó a vas como símbolo y tengan que Weiss tuvo el nivel

Voz 3 11:40 corría el verano de dos y me hace esta pregunta ya no se va me posee del todo bueno era dos mil tres a Lorna la que introducía para siempre en España al reggaeton gracias a esta canción así que la pregunta es para Ci Mónica la palabra papi chulo

Voz 10 12:07 está aceptada en la RAE

Voz 3 12:09 sí o no

Voz 10 12:12 no crees que Mónica cree

Voz 3 12:14 que no alejando tú crees que está aceptado en la explosión que no no patriarcado es verdad entonces lo cambia el público que piensa si o no hay mayoría de no yo creo no bueno pues la palabra

Voz 4 12:34 está aceptada por la red

Voz 5 12:37 alucinante imputa tiene como veinticinco mil sinónimos justicia

Voz 0759 12:42 lo no es chulo sólo tiene uno hombre que por su atractivo físico es objeto de deseo

Voz 3 12:47 hola papi chulo y al lado Bertín Osborne Chicote a ti te ponen Chicote bueno pues nada pues seguís un punto medio punto así que vamos con otra pregunta tenéis ahí las pizarras por abrazo ir de acercarle es las pizarras son para escribir

Voz 0759 13:10 vas siguiendo un poco la filosofía contra el programa son distintas una es de hierro retador y la otra quizá las actividades como queráis

Voz 3 13:20 por escribir ahí de la manera en que creáis que

Voz 0759 13:23 lo acepta la RAE la palabra una palabra

Voz 3 13:26 es que yo más usual la vida whisky la palabra whisky adelante en español Mónica lo tiene demasiado claro bueno en España cuidado he sido un poco de la de la forma la lección Mónica copiando Alejandro de la forma en que lo acepta la RAE puede ser en español puede que hayan adaptado el inglés ponerlo de Alejandro empezamos a casi sino jugar lo dejamos para venga Mónica Mónica suscrito whisky con W

Voz 11 14:00 L H y latina ese laca y la y griega no

Voz 3 14:05 al final vale perfecto Alejandro que apuntarlo pero sí creo jugar fuerte eso ya lo illa porque conociendo a la RAE no déjalo déjalo hay que dejar que se pone el tuyo también Mónica la opa que sean los dos whisky güisqui en realidad

Voz 5 14:25 hemos diferentes luego igual

Voz 3 14:28 el público cuál cree que es la la grafía correcta según la RAE Mónica o Alejandro pasa que no ve por la Cámara porque claro cargarse un aplauso para los dos están las dos bien

Voz 4 14:46 habían

Voz 3 14:48 tú puedes beber

Voz 0759 14:49 con

Voz 4 14:53 me alegro

Voz 3 14:54 no llegará que me lo pregunte si si sí solar bebido antes

Voz 4 14:59 bueno

Voz 3 15:01 vamos a acabar porque está ya sabes tú sabes lo que no es beber alcohol no la verdad es que ya no recuerdo esa sensación

Voz 0759 15:08 Mónica dos puntos Alejandro un punto y medio vamos a acabar con una prueba de la pizarra pizarras os voy a preguntar vamos con un verbo que esto siempre Hollins o acción de bosque cosa más bonita eso es lo que me yo me empalmó un poquito entonces

Voz 3 15:24 el verbo proveer

Voz 0759 15:26 vale proveer no prever proveer Mónica cuál es el participio correcto del verbo proveer

Voz 3 15:34 momentos de tensión la azafata que participio de proveer de acordeón estoy mejor aquí pero es que no producido Provida Provida Provida que pasen no lo sé hay dos formas mira te lo voy a voy dando pistas eh hay dos formas son correctas con que me digas una él participa en el participio alejar

Voz 0759 16:17 Pedro decir proveyó el participio

Voz 3 16:21 no

Voz 4 16:25 este es el peor concurso

Voz 3 16:29 el participio cuando dices por ejemplo yo he tomado ya está haciendo más si perdón debería haber hecho ella verdad última pista cuál es el participio del verbo proveer pero ver proveído proveído podría ser propio Antich me tienes por favor proveído está bien

Voz 0759 16:57 pero hay otra forma Mónica si la ciertas empata es porque me da la gana

Voz 3 17:03 pero no sé

Voz 12 17:05 pero provistos

Voz 3 17:07 esto qué pena coño yo quería que empata así que ha pasado Cánovas Alejandro va ganando pero voy a hacer otro para que pierda voy a no puedo hacer otra

Voz 0759 17:20 trampa para que empate Mónica Mónica Mira ya que es gerundio

Voz 3 17:27 qué terreno muy arriba es ni el gerundio pero yo diría proveen provee yendo no provee yendo prometiendo vale está bien promoviendo está bien

Voz 0759 17:40 ahora escribe provee yendo

Voz 3 17:43 eso para empatar con segrega un fuerte aplauso

Voz 4 17:53 porque hemos llegado

Voz 3 17:55 dónde queríamos salen ya era como empatamos claro porque yo no te preguntas twerking pasáis no concurso de tu curso de o enrollarnos pierde a quién pierde ahí pero está claro yo creo entonces eso son clásico hacemos pero apelotona también pero para proteger a jugar que pena que pena de concurso verdad venga adiós ligar las manitas detrás tenemos una ronda no una ronda sólo una dos

Voz 10 18:39 o Alejandro

Voz 4 18:42 enhorabuena a Mónica hora atención porque llega el momento

Voz 0759 18:48 de los premios Q3 tenemos una cuenta de Instagram que llenar

Voz 4 18:55 por favor

Voz 3 18:56 Alejandro foto foto al perdedor a Alejandro lo iba a decir Ponte feo pero pues que el perdedor tiene que ser una una foto mal una foto no hay huevos como la semana pasada en es claro esclavizar a los damos después mira a cámara por favor después Bizkai eh Ponte más feo aún todavía Alejandro que perfecto

Voz 4 19:24 sí ahora por favor otro influencer para Mónica fue

Voz 0759 19:30 madre mía tengo doscientos mil seguidores bailando el agua

Voz 3 19:34 lo que digo me da eso brillo

Voz 0759 19:37 a mí así es que no tienen y que pasar Mónica exquisito

Voz 3 19:40 la bellísima

Voz 4 19:42 bravo bravo un fuerte aplauso para jugar al familia atención porque si aparte de los premios en Instagram quiere decir si Alejandra te veo

Voz 0759 19:52 dos discos de barrio bravo sí sí sí sí

Voz 3 19:55 en ninguno es para mí lo mejor Barry Brava piensa de otra forma bueno luego les preguntamos cuánto antes eso ya queda a criterio de acaba de regalar un disco cómputo lusos suya

Voz 4 20:05 sí

Voz 3 20:06 a ver luz será piedra papel o tijera eso no vale

Voz 4 20:09 pero atención gafas para con eso es para ir mañana la huelga feminista en la carroza de Vox

Voz 11 20:20 ir a la ganadora que que era

Voz 3 20:22 qué voy a comprar que la foto tenía que haber sido con verdad quieren Protocol eso estamos a tiempo y no la foto con mi español la foto con mi española tiene que entrar por nada no se exigen que hacer lo más

Voz 0759 20:38 con diferencia

Voz 3 20:40 abrir eso y hacerle el kit por detrás tenga sólo ocho horas hasta que punto bonito

Voz 4 20:50 los a los concursantes hasta aquí el concurso cutre cutre de la Lengua moderna

Voz 13 20:59 eh

Voz 16 21:06 la decálogo creativismo millennials educadoras

Voz 17 21:38 se puede repetir por favor el título de las sección baladí decálogo feminismo

Voz 3 21:47 allí millennials casi Diego liberal

Voz 17 21:50 de ciudadanas un partido político pero ciudadanas no quiere decir que que seamos grandes entran todas

Voz 3 21:58 hay un Amatria escapados hagáis una idea esto es nuestro habló de de entramos todas Bordas delgadas gordas qué quieren ser de las más gordas que quiere seguir siendo gorda destacando de todas somos una Trump delgadas que comer mucho y no engorda ahí también están deprimidas chicas que uno que han tenido un accidente y que están engordando también entran viscoso estamos todas qué bonito es es luego el partido si la Mateos Oscar aquí estamos trampa trampa estamos aquí a escala Joseba Cos Bono tenemos a cómo se llama no me acuerdo que en inglés el hijo puta a Javi recordábamos que Harvey Weinstein bueno pues ha metido al azar en Bombay por todos los lados la sección de vale darnos bueno que en la semana en la que estamos sí por el título de nuestros grabamos

Voz 5 23:08 es jueves pero esto emiten el Hervás que mañana es la huelga feminista entonces después de todo si os deis cuenta como el feminismo es como la izquierda no que al final hay millones de feminismo tampoco entonces yo he intentado crear un decálogo feminista millennials al yo creo que es ahí donde está la cosita entonces me gustaría que vosotros se forma parte es decir entonces voy a leer un poco al decálogo que te parece

Voz 3 23:31 tiene un decálogo de creado un decálogo más con Word vale uno

Voz 0759 23:38 muy bonito el decálogo porque tiene aquí el detalle de la

Voz 3 23:40 la de ahí no le metió cero uno

Voz 5 23:44 bueno para entender la igualdad no hay que centrarse en el género es lo que yo pienso que hay que ser bisexual o por lo menos una vez en la vida hay que enviar de él mismo sexo Isère somo con el contrario porque es como las drogas hay que probar la cocaína una vez luego ya tiraron quienes no te gusta fuera

Voz 3 24:00 pero así creo que hay igualdad acabas de hacer apología de las drogas en la Cadena Ser digo una vez tampoco pasa nada había aparecido vale pero

Voz 5 24:08 es cosas que hay que hacer antes de morir escribir un libro

Voz 3 24:11 ser bisexual implantar un pino y plantar un árbol dos

Voz 5 24:18 cinismo millennials excluye al hombre pero se lo quiere seguir formando enrollado hablados a mano no digamos a los hombres pero es el típico tío que dice no ponga relación no prepago polvo si lo mismo para feminismo no ahora para follar por supuesto eso está muy bien pensado verdad porque así no lo excluyen de la lucha sí

Voz 3 24:38 ti tampoco pero que no hable es como

Voz 5 24:40 que tenía una profesora que era a la Mona monja la Muguerza ya decía que si no has experimentado no pues habla

Voz 3 24:47 no

Voz 5 24:47 claro por eso me desvirtúa los veinte en la única bueno sabía lo que era vale entonces tres nunca habrá igualdad mientras libertad esté en manos del capitalismo cuidado ojos esto no es comedia he pensado vender tu cuerpo no es libertad es capitalismo o por ejemplo de hacer un ejemplo si me subo a la mesa

Voz 3 25:07 en estos momentos Valencia creo que se va subir a la mesa si efectivamente se sube a la mesa Valeria se ponen posición sexy sexy Sexy Valeria en la base puesto cachondos esto

Voz 5 25:20 esto no esto no es libertad esto es capitalismo a la mesa porque se que va a dar de qué hablar y otros las irme a seguir contratando entonces hay el feminismo milenio no es decir portavoz es decir parta bazas es decir hasta el Tata es decir acertada para Labarta vale luego por supuesto vamos a terminar con los insultos sexistas esto es la apoya que coñazo no siempre utilizar adjetivos ambiguos que Anne Igartiburu

Voz 4 25:53 Juan

Voz 5 25:55 luego tengo cositas que ya sabéis que entran muchos feminismo feminismo estacional del feminismo veraniego que es no de Pilar se además no hay láser en verano vale y luego si es la regla que siente corte directamente con el agua es como ir al baño todas juntas porque vamos a aguas lo estamos porque en los que en los cortara reglas para nosotras no entendí luego tenemos trabajar en detalle las CCAA por ejemplo trabaja el feminismo asturiano

Voz 3 26:16 calla calla calla claro

Voz 5 26:19 desde luego feminismo vasco pues igual hay que bajar un poquito que es un poco más machistas

Voz 3 26:24 os estáis pasando de feministas me parece a mí que no sabemos diferenciar

Voz 5 26:29 por último alguno una más el feminismo Millenium se centra en los adolescentes para que nos vamos a centrar en toda esta gente quien hijos con cincuenta iban a morir en breve vamos a dos a las niñas a las niñas pequeñas

Voz 3 26:39 ya a las adolescentes para eso

Voz 5 26:42 hay que saber el lenguaje de las adolescentes Mi prima pequeña de diecisiete me ha mandado este audio a ver si me das muchísimas gracias

Voz 18 26:48 este finde histórico y es que no puede ser más reales sinceramente la única es la hipoteca a recoger pero bueno país que nosotros tenemos unas buenas monjas que viene

Voz 5 26:59 así hablan las millennials no me entero de nada pero de nada

Voz 3 27:03 ha hablado hipoteca

Voz 5 27:06 duro vale y luego el feminismo millennials representa a tecnología vosotros que sois millennials Grosso estrellas aplicaciones entonces me imagino una aplicación que se llame orgasmos orgasmo bosque porque porque los hombres de ponen el condón normalmente no las mujeres estamos pero decimos que si no sabemos lo que estamos haciendo todos hay mejoraría una aplicación sólo voy a contar una cosa mi abuela abuela mi abuela está todo el día jugando a cartas en Internet está agobiada porque me dice Valeria siempre me llega la antivirus y me dice tiene sus un ataque un ciberataque quieres continuar os seguir desprotegida abuela le da a seguir desprotegidas no mejoraría la aplicación de orgasmos estás en medio del Petin ya del roce que de repente aparezca bueno está a punto un polla ataques verdad que plano continuar aussie Aguirre desprotegida tu seguidos protegido papiloma a lo que sea pero con consentimiento

Voz 4 27:59 esto ya es una cosa aparte

Voz 3 28:02 ya para terminar el todo lo más una papi chulo pero luego no no pero te da bastante el problema el caso es que

Voz 5 28:09 para esto he ido un poco a buscar ases millennials entonces ido a una universidad

Voz 0759 28:13 perdona perdona perdona has hecho a trabajos de investigación por supuesta haciendo de reportera a una universidad estar

Voz 3 28:19 ah Valerie Jarrett la duda perdón unido a Bruselas a Bruselas

Voz 5 28:25 me quedarme fuera entraba está dentro como me gusta mí

Voz 3 28:28 cada día aquí

Voz 19 28:30 en la universidad para es fresco una sudadera Defence joe otros tiempos bueno Jaime

Voz 4 29:00 es verdad

Voz 3 29:04 cuesta

Voz 19 29:12 vamos hola este una cosa porque sabes si estás en el momento de las hormonas tienes muchas hormonas Gran Torino trivial regla Areba porque subrayó Rosa musa ya está así que cuando queráis pulsar decís meta

Voz 4 30:14 bueno

Voz 3 30:15 curso intensivo no hemos apostado a dar un curso de feminismo

Voz 5 30:20 está loca olvidado hacerlo con la

Voz 3 30:24 bueno ya me la pongo para el resto del programa vale la gorra que llevaba en el vicio muy bonita por cierto si encima de los cascos te queda bueno otros acción no algo más no yo creo que ya vamos siendo la semana que saber lo importante me pagan para eso

Voz 14 30:45 Cruz

Voz 16 31:01 fin sí

Voz 17 31:25 a escribir bien porque es domingo una diferencia de de la gente que dice portavoz

Voz 16 31:33 no

Voz 3 31:38 Nos portavoz ataques apartaba no es Barry Brava es brava

Voz 20 31:52 y

Voz 21 32:09 me meto cada muy recto tuvo que ahora ya tropa Kent dio una cafetera este sábado duda todas las cosas hojas relato sobre Di a leer escribir ahora ya cuatrocientos ropa Kenna no era un claro K qué espera en el Sant ropa que nadie estrena Don un han ido tuyo que se perdió en tu piel hasta que él era una cafetera Un cogen que estaba actúa todas no una cafetera Un cogen duda acto todas esas hojas

Voz 3 34:42 los incansables de autodenominados delincuentes musicales

Voz 0759 34:48 Barry Brava Barry Brava eh delincuentes musicales se acaba de definir Julio ahí no yo creo que delincuentes musicales soy me parece perfecto muy acertado cuántos ibais delinquiendo la música

Voz 23 35:01 porque llevamos en la sanitos hace ocho años que sea como nuestro primer disco

Voz 0759 35:07 ocho años de primer disco ocho años pateando los España ocho años haciendo festivales yo creo que lo he visto más de una vez y sobre todo el Sonorama y hacer seis bolos como especie vale no ellos queda un buen con a la hora que servida a este programa quedara el de Murcia no para acabar esa especie de seis bolos seis vuelos sexo como seis seis como como las buenas corridas bueno que no constan son es decir que en seis Queipo que queríais hacer seis y porque queréis hacer esas seis ciudades era justo la cantidad en la que no no juego mucha pasta íbamos pero si va bien íbamos a ganar dinero

Voz 3 35:42 me gusta la sinceridad en general

Voz 0759 35:46 de la música más porque hay mucho postureo la música siempre es concierto que de repente no gracias por la honestidad seis se gana dinero no se arriesga hizo bien no vamos ganando dinero de momento no se había dejado ya al otro trabajo todavía no nunca trabajamos

Voz 3 36:05 perfecto no hay plan B no había plan B en el caso de barrio brava después de lo de Murcia verano de festivales me imagino

Voz 23 36:16 pero vamos a estar recorriendo todo el verano

Voz 3 36:19 en festivales Si donde nos llamen

Voz 23 36:22 seguimos presentando bueno seguimos tocando furor que nuestro último disco íbamos a estar ahí a tope

Voz 3 36:28 querido Valeria igual vestían nuestras dos querer te diría que sí quiere decir que soy súper amigos pero soy súper amigos Nos odiamos jazz por el interés

Voz 5 36:45 a mí lo que más me gusta de vuestra música es que me deja

Voz 3 36:48 hemos flotando

Voz 4 36:53 igual que le

Voz 3 36:53 M

Voz 0759 36:57 no sé qué me no sé de qué me habla chino apología de drogas suficiente por hoy me gusta mucho tu J Haider decir

Voz 23 37:06 ya hablando de nadie mira me lo dicen en que a cada sitio que voy a todos los que tenemos una edad si me podía mandar trece cuatro para el resto del año así venga

Voz 0759 37:16 desde aquí un llamamiento a J Haider que que que

Voz 23 37:19 que nos traigan J Javier a todos a todos los a todo el público a toda la gente incluso que patrocina este programa AJ Haider si todo el vamos todos roto hablando de pasta así está la música en España

Voz 4 37:35 por aplauso para Barry Brava luego cerramos Josep programa gráfico

Voz 3 37:58 y ahora llega el momento de subir un poquito el nivel de este programa no lo digo porque yo se lo digo por mí vamos a recibir tenemos a Julio también no que la que viene a dejarnos mal ella es arquitecta abogada traductora ya escrito ya su primer libro todo con veintiséis años

Voz 4 38:20 la gran Alba Carvalhal

Voz 14 38:27 vería relevante

Voz 3 38:31 lo Carvalhal que de verdad que te estaba presentando Julio me está dando una rabia sobre todo los veintiséis años yo voy a dar un poco de bajón

Voz 1704 38:40 estoy estudiando Derecho pero mejor tampoco

Voz 3 38:43 has escogido primero es mentira

Voz 0759 38:47 escrito está Nobel hasta que se llama tres maneras de inducir un coma y que está se está vendiendo bueno

Voz 3 38:56 se está se está vendiendo mucho churros

Voz 0759 38:59 disco de oro ya disco de oro sí

Voz 17 39:01 premio mensaje el Premio Ondas

Voz 0759 39:04 bueno la que hay que todos los premios del mundo y el mayor premio de todos que es que aquí a tú a mira si venera así no lo esconde como es Eduardo Mendoza personalmente recomiendo este libro no sí desde luego es un subidón eso

Voz 1704 39:17 bidón ni también un poco de miedo dice que aquí me iban a caer por todos lados no porque al final es es inevitable que es y lo vi P además pues el tono parecido y tal postura la comparte comparen y siempre ha ha perdiendo giro

Voz 3 39:31 bueno bueno yo creo que no yo creo que está muy a la altura veis como es muy bonito

Voz 0759 39:37 esto comenta Eduardo Mendoza te acuerdas

Voz 3 39:39 aunque la historia

Voz 1704 39:41 yo creo que lo primero que leí fue no El misterio del Cristo embrujada en creo que hay luego ya vino todo del tirón creo que no sé si me he quedado yo creo merendó todos sí sí yo también curvo es

Voz 0759 39:55 favoritos Sin noticias de Gurb que es un yo creo que es un libro por muchísima gente ha entrado a ha roto a leer trazarme digamos por ese libro sino sobre todo de nuestra generación de acuerdo historia de un extraterrestre que llegaba a Barcelona para estudiar ah a los terrestres adoptaba la forma humana de Marta Sánchez

Voz 10 40:17 el conde duque de Olivares

Voz 17 40:19 es muy divertido muy bueno esta es la historia de fever

Voz 0759 40:23 Kiko Federico yo te agradezco muchísimo a ese protagonista Federico porque me he sentido bastante identificado

Voz 1704 40:30 porque tú tienes dinero tengo pero

Voz 0759 40:32 además cuarentón va o pedante FT antes pobre es humilde Universitario Universitario sí sí de Let muy de letras muy redil muy pedante

Voz 11 40:46 a hijo que

Voz 0759 40:47 está a punto de hacerse risa meten en unos berenjenales bueno el hacer vivir unas historias que yo creo que te has divertido mucho escribiendo las no sí se nota muchísimo en el mero paso muy bien cogerá este Till debe hacer putada no

Voz 1704 41:00 es que además es literalmente lo que he hecho ya verán yo empecé y me me preguntaban el otro día que sí lo tenía todo en la cabeza ido yo creo que está contando yo puse a esa señora yo un trampolín empiezan un trompo en la rampa

Voz 5 41:12 me recuerda mía Ignatius el él conjura de los necios

Voz 1704 41:15 aquí ha conjurado bajo si es a ver físicamente con él pero sí es verdad que hay música que no traído un patetismo patetismo ilustrado claro sí

Voz 10 41:25 sí bueno

Voz 1704 41:27 eh yo empecé hacerle cosas la inputs en plan bueno a ver que qué le vamos haciendo qué cosas le van pasando oí acabo pues

Voz 3 41:34 pero cuando una escribir no tenías claro no iba el asunto no

Voz 1704 41:38 yo tengo que decir que me divertí mucho con el digamos que con Federico porque Federico al final como tiene una voz tan como tú dices pedante de dicha pues tienes que peinar mucho y tal pero Natalia es de digo una tarea que va a ser muy bien

Voz 0759 41:49 Natalia además que es la auténtica protagonista de

Voz 1704 41:52 puedes libro gustó ya ahí entre Federico ella

Voz 0759 41:55 no es un personaje muy interesante bueno queremos destripar todo pero bueno Natalia no siempre fue Natalia

Voz 3 42:00 no que ahora de repente de Natalia

Voz 0759 42:03 y esto te da claro para juntar a gente de de la novela de estratos sociales diferentes está muy bien jugado como cada uno tiene su lenguaje y demás como además nada es lo que parece que eso mola mucho todos tienen sus razones para ser unos hijos de puta

Voz 1704 42:19 yo yo de hecho esto estas cosas la puedo decir aquí no os puedo decir en promo normal

Voz 3 42:24 pero aprovecha para adiós

Voz 1704 42:26 a mi a mi editora cuando cuando cogió esta novela tal me dijo bueno para hacer los ejercicios de pro muy tal tienes que que hacer el ejercicio de contar tu novela como en un texto un poco largo en un párrafo oí en un tuit no yo decía es que es una novela Hijos de puta es un hombre hijos de puta pero hijos de puta además es relativamente simpático

Voz 0759 42:47 también es que les coges cariño porque todos tienen sus razones tienen razón para su hijo de puta vale pues parlantes

Voz 3 42:54 te vas a matar a este estoy contigo

Voz 0759 42:58 pero eso es lo bueno de una novela cuando ven bueno no empatizar pero en entiendes perfectamente porque los personajes actúan así y si hay un personaje en concreto que además dado de algo que se dedica a este programa tiene una especial querencia hablar bien

Voz 1704 43:13 habla muy bien ya habla muy bien ya

Voz 3 43:15 la muy cosa que no le ha servido de nada en la vida no no le han salido otras habilidades no sí que es una moraleja que también podemos extraer aquí os da igual hablar bien que no que al final

Voz 1704 43:28 que ella yo te te lo he dicho no te lo he dicho está inspirada tire de hecho esta es una prostituta inspiradas en Héctor de Miguel así es y de hecho su parte principal de esta encabezaba con

Voz 17 43:43 hay que hablar bien es que viene

Voz 1704 43:46 porque es lo único que nos diferencia de los hijos de puta que además probablemente sea la única que no lo es exacto de todo

Voz 3 43:51 a diferencia de los hijos de puta que

Voz 1704 43:53 quién alrededor no

Voz 3 43:56 luego lo que sí se nota mucho es que eres arquitecta tú crees sí sí sí

Voz 0759 44:02 cómo tratas a Madrid no ya no detalló el tópico de que sea un personaje de la novela que lo es Madrid más cero coma analizas también los edificios del Madrid actual del Madrid contemporáneo

Voz 10 44:12 hay eh puede ser puedes intentados no no es broma

Voz 1704 44:19 puede ser que sea de formación profesional también te digo no sé si es eh de formación profesional o es al revés que yo me acabé metiendo en arquitectura precisamente porque tenía esa forma de trabajar

Voz 0759 44:29 soy un poco si es que para escribir

Voz 1704 44:32 tengo que imaginarme muy detalladamente donde estoy lo que estoy haciendo entonces al final de hecho ahora mismo estoy escribiendo otra cosa que parte sucede en un ambiente ficticio ya estoy pasando putas porque estoy me estoy descubriendo a mí misma dibujando planos de los poniendo Fleitas en plan esta calle no sé qué digo madre mía claro claro

Voz 5 44:54 Salva ahí en el cuarto o vas a un sitio

Voz 24 44:56 cinco Working no

Voz 10 44:59 tiene el verano no tanto yo estaba novela

Voz 24 45:01 escribió en la Fundación Antonio Gala sí lo sé decir un convento el siglo y ese es el plan plan como si estuviese haciendo una guión no pero

Voz 1704 45:09 Versión versión millennials muy bueno haber allí realmente era como rutina libre yo soy muy describir en sitios distintos un día estoy lumbar otro día estoy una biblioteca y otro día estoy mi cuarto y otro día estoy en saque no nos nada maniático para eso

Voz 5 45:24 a mí sí que me sorprende que tengas veintiséis años y que sepas tantas palabras

Voz 10 45:29 es que me voy por la por la HD ya un par de años me voy a hablar

Voz 5 45:36 es una broma pero no sé es cómo te admiro Alba de verdad es secreto lo digo porque es que yo no sé cómo aprender tantas palabras una chorrada pero siempre he leído mucho y me encanta leer ahora por David total

Voz 3 45:48 no se me queda de admirar

Voz 5 45:51 increíble me encanta como escribe

Voz 3 45:53 el no de verdad por la mitad pero me está encantando hace tiempo que Valeria yo voy a hacer para trabajar en casa que no me salen

Voz 1704 46:05 tengo que pagar todo el que pagará eh

Voz 3 46:07 sí bueno aquí tenemos una foto de puesto una foto en homenaje

Voz 25 46:10 a raíz de Lugo que es otra ciudad que bueno es tu ciudad en cuánto tiempo llevas en Madrid

Voz 1704 46:18 pues en dos mil diez me fui a me vine aquí a estudiar me fui de Lugo aquí he estado aquí potros nueve años salvo uno que estuvo en París de Heras vivido

Voz 10 46:29 hay un Paris no es Francia no es Francia ni en Europa ni nada la República

Voz 1704 46:37 luego estuve en el año de Córdoba en una fundación Galán salvo eso pues

Voz 0759 46:41 y qué te ha dado Madrid porque leyendo la novela

Voz 1704 46:45 mi madre es una ciudad que quiero mucho la verdad de hecho alguna vez en alguna entrevista es digo alguna vez como si me hubieran llevasen entrevistando veinticinco años me han dicho

Voz 3 46:53 esa es la actitud sobrada

Voz 1704 46:56 que me han dicho esta cosa de de que la gran novela parece una crítica a Madrid pero yo lo yo creo que no una carta de amor sea yo de hecho es lo que hay es yo creo miedo a que se transforme en lo que es está todo lo que está transformando ya no

Voz 0759 47:10 en cambio en esa absurda si entonces

Voz 1704 47:13 bueno pues yo creo que es un poco un especie de homenaje a este Madrid dicen en cambio absoluto no un poco

Voz 0759 47:22 bueno cambio constante viviste el Madrid de Gallardón

Voz 1704 47:26 me gusta ya ya no el de Gallardón también también pone con Gallardón yo creo que se vaya

Voz 0759 47:30 tú te acuerdas de Gallardón economista pero sí

Voz 1704 47:33 siguen yo creo que esto es algo que decimos todos pero es que un año que vivió enfrente el Panteón de Hombres Ilustres deja bueno aquí no me no me caerán las obras no creo que se pongan este año justo a reformar su llegue yo y presidente

Voz 0759 47:46 que el Madrid ha que la perdón entraba se había tuneladora

Voz 1704 47:50 a veces se que en tu portal y alguna obra de paso

Voz 3 47:55 dinero por la calle del Madrid

Voz 1704 47:58 yo sí que ya no volverá

Voz 3 48:01 Gallardón y Esperanza Aguirre como colgado María mira eh

Voz 0759 48:06 si tuvieras que mira eso que te decía tu editora si tuvieras que ahora mismo hacer tú misma tú la promoción a promoción venderle a esta novela como harías aparte de que es una historia hijos de puta que me parece un gran Klein

Voz 1704 48:23 me cuesta un poco porque de hecho yo no sabía que se iba bien escribir una novela pero lo sospechaba porque se me da mejor como las distancias largas pero no sé yo creo que tampoco muchas pretensiones yo creo que podéis pasar un buen rato con ella no es verdad

Voz 3 48:38 es bastante gusta o que no sé si está bien

Voz 1704 48:41 es lo que el bien y yo creo que que es divertida que que tiene un punto así un poco macarra sí que tiene personajes diferentes a lo que estamos habituados y con eso me conformo tampoco

Voz 0759 48:53 tardaste en escribirla

Voz 1704 48:55 casi casi tengo fecha indie final porque fue durante ocho meses

Voz 3 49:01 junio eso sí también dedicada única es

Voz 1704 49:03 con todo la normalmente estoy iguales

Voz 5 49:06 la chorrada de pregunta pero cuando escribes un libro luego te Loles directamente usa te vuelves a leer el libro de desde eh

Voz 1704 49:14 no yo escribía me leído muchas veces pero porque tienes que hacer

Voz 5 49:19 Irán como si fuese yo en tu John libro no

Voz 1704 49:22 me lo leído vale lo que se ha editado leído como una nueva cita no y además es que no quiero porque sólo encuentro claro claro un cosas que cambiaría todo el rato es bueno bueno no no hicieron ni mirarlos

Voz 0759 49:34 bueno yo decía que se está vendiendo muy bien porque sabemos que se está vendiendo muy bien pero hay una hay algo que está pasando también en los libros que ha pasado en la música basado en el cine ha pasado en todo me gustaría me encantaría saber tu opinión que es la piratería la piratería yo creo que por supuesto tiene muchas cosas malas pero también una cosa muy buena y es que a lo mejor gracias a la piratería la gente lee más au le mucho más au aparte obviamente se escucha más música que antes pero no sé si en la literatura también tiene esa parte buena

Voz 1704 50:05 pues no sé qué decirte yo creo que hay mucha cosa de esto de de acumular cómoda acumulación digital en plan de yo no he leído un libro de Muñoz Molina pero los tengo por si acaso me hacen falta repasar la música eso pasa mucho ir es un poco absurdo eh yo reconozco que he sido consumidor sobre todo de música pirata en otros en otros tiempos ahora con Spotify estas cosas como que es menos necesario

Voz 10 50:27 por aquel libro notar aquella tienes dinero sí estoy estoy aquí

Voz 1704 50:34 de libros no tanto es verdad que a mi me gusta bastante leer en papel tengo un lío eso pero lo que le gusta lectura no quiero usan ahora en los valorarme

Voz 3 50:41 pero también se va a la piratería serán menos en fin de Latinoamérica se da más de aprenderte libros de García Márquez

Voz 1704 50:49 lo que sí que es verdad es que hay un montón de lo que tiene de bueno para mí el digital y todas estas cosas más allá de de la piratería tal es que un montón de libros libres de derechos que son todos aquellos autores que han muerto hace más de ochenta años que están gratis a sea porque el nivel de derechos al no haber un soporte físico pues están disponibles y eso vamos claro Internet es una maravilla yo estoy a con indocumentados a

Voz 0759 51:14 sí que le fondos toda la Cultural libretos ya existía se llamaba biblioteca

Voz 1704 51:18 exacto es una bibliotecas que va y además es que ahora con el carné de Madrid

Voz 0759 51:23 mientras tanto en tras desde Internet también que te puedes

Voz 1704 51:25 te puedes puedes prestar el Books hija Inés

Voz 3 51:28 yo yo voy voy te apetece

Voz 0759 51:32 bueno Alba

Voz 11 51:34 sí que fui algo más sobre su momento

Voz 0759 51:37 quieres darle quieres aprovechar y devolver hombre Eduardo Mendoza se ha portado muy bien contigo también Antonio Muñoz Molina que además de la historia bonita porque va a saber Antonio Muñoz Molina a dar una que iba daba una conferencia documental

Voz 1704 51:51 comentaba al Si bueno él me han padrinos de principios de antes que de que existía una novela soportó super bien conmigo han sido todos muy generosos Darío al anti por favor también está fenomenal conmigo

Voz 3 52:01 pues es que es es es hooligan

Voz 10 52:04 como madre vi a mi me da miedo

Voz 3 52:08 sí bueno pero que le le le dejaste

Voz 0759 52:10 tres primeros capítulos a Muñoz Molina como tanta gente que le dejará capítulos

Voz 1704 52:14 el a la flauta y los tesoros yo sí sí yo creo que le pillaba en el taxi pero sí lo leyó hoy

Voz 0759 52:23 sería bonito que utilizar esa ahora las cámaras y los micrófonos de la Lengua moderna para agradecer a Eduardo Mendoza y Antonio Muñoz Molina de corazón

Voz 3 52:33 eso no te estamos

Voz 1704 52:38 eso o puedo lanzar aquí un mensaje de apadrinó una milenio tal y y no soy muy graciosa en persona pero escrito os prometo que sí

Voz 10 52:48 si alguien me quiere contratar a El Terrat Buenafuente loco mundo aquí estoy yo estoy eran muy bueno la promoción

Voz 26 52:58 es como la Audiencia le viene la lengua moderna

Voz 3 53:03 muchísimas gracias por venir os recomendamos de verdad

Voz 0759 53:05 que os leáis esto que lo vais a pasar muy bien enseguida y te lo pasas muy bien y ahora sí vamos a despedir el programa no sin antes agradecer por supuesto

Voz 3 53:13 Cabalería rojo

Voz 4 53:15 a veces a flor a a Pablo Alba por supuesto el escenario después dimos la lengua materna muchísimas gracias por venir

