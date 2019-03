Flash Deportes SER de las 14:30 (12/03/2019)

es día de Champions el Atlético de Madrid se juega hoy su billete para los cuartos de final los rojiblancos defienden en Turín ante la Juventus el dos cero de la ida logrado en el Metropolitano ventaja de la que no se fían ni Simeón en y Koke

Voz 1006

00:16

ha impartido memo en dos tiempos entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido de si hay un favorito va a ser como una guerra dentro del terreno de juego somos once contra once tenemos en nosotros mismos no de cómo salir del partido de estar enchufados desde el segundo uno hasta que evite el árbitro el final si con eso pues yo creo que si hacemos bien las cosas y somos humildes y trabajamos en equipo que hemos pasado eliminatoria