Generación Internet

hola buenas tardes es es muy curioso lo que ocurre hoy es es el colmo de las paradojas resulta que uno de los grandes iconos digitales que es Google ha generado confusión a medio metió la pata sobre si se cumplen treinta años del nacimiento de Internet la respuesta es no Street tu sexo no se cumplen porque Internet entendido como red de redes funcionaba se estudiaba incluso desde mucho antes lo que nació hace tres décadas fue la web tal día como hoy con el primer servidor el verbo navegar adquirió un significado que hasta entonces no existía es curioso que haya sido Google precisamente el origen del lío pero da igual creo que es una buena oportunidad para detenerse ni que sea un minuto en analizar cómo Internet nos ha cambiado la vida porque ésta es por si alguien lo dudaba es la transformación social más potente que ha conocido la humanidad en toda su historia más que el fuego que la rueda que la imprenta el salto ha sido brutal se hace casi imposible concebir la vida sin Internet bueno en nuestro mundo claro porque en España mira llega a más del noventa por ciento de la población sin embargo en el conjunto mundial uno de cada dos habitantes uno de cada dos no tiene acceso es uno de los grandes retos a recordar en un día como hoy intentar reducir esa brecha la brecha digital y conseguir un Internet más extendido más libre qué más barato hacer posible notan monopolizado por unos cuantos gigantes donde los malos usos desde la desde la piratería las News pasando por el ciberacoso sean prácticas a combatir sin descanso sin olvidarnos del debate ético que afortunadamente parece que ha llegado sobre cómo manejar el big data de los algoritmos y todo aquello que a través de la inteligencia artificial puede influir o incluso dirigir nuestras vidas vamos a ver vamos a ser prácticamente la única generación que habrá vivido con sin internet la historia dirá si hemos estado o no a la altura de las circunstancias bienvenidos a La Ventana