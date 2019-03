SuenaMadrid - Folk y Pop todos en uno

Voz 1 00:00 de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid pide de aquí al escenario de centros comerciales la azul que empieza suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Voz 1515 00:43 que los eh martes a esta hora estrenamos hace unas semanas un espacio que nos gustan que ya inició hemos la pasada temporada Ike funcionó también y nos lo pasemos también que decidimos también este año repetirlo estamos hablando de suena Madrid el festival de músicos de calle todas las semanas a estas horas pasan por aquí dos grupos dos solistas que dentro de más o menos unas diez buenas terminaremos haciendo con ellos un fin de fiesta en una sala de Madrid para ponernos la medalla Peres para presumir de la buena música que suena en las calles de Madrid tenemos una gran banda sonora diaria muchos practicamente casi siempre muchos lo habrán podido comprobar en las calles de nuestra ciudad Miriam Soto tal hola hola qué tal a ver qué tienen que hacer nuestros músicos Si quieren venir a tocar aquí a la radio es muy fácil solamente tienen que escribirá suena Madrid arroba Cadena Ser punto com y las bases para venir a tocar aquí a la radio están en nuestra web madrid punto es muy sencillo 3W punto Radio Madrid punto Es tocan en una banda de músicos callejeros conocen a alguien que toque se mete ahí ven las bases se apuntan vienen al programa hacemos un mini casting también le muy si así pero más has been vale ir esto es les invitamos lo que sí que estamos comprobando ya me esta es la segunda temporada consecutiva es que lo que suena en las calles de Madrid pues tiene muchas veces mucha calidad muchos músicos del conservatorio bueno antes de empezar los martes ya han además también que a partir de las dos menos veinte nos acompaña el humorista Eduardo Aldán el jefe porque acaba de estrenar obra de teatro en el Arlequín aquí en Madrid que se llama así el jefe queremos que nos llamen y que nos cuenten aquellas anécdotas divertidas que les hayan ocurrido en el trabajo aquello que le dijeron a un jefe de lo que a repitieron o no que se quedó ya para el chiste gracioso en el resto de encuentros con amigos o en fin estas anécdotas embarazosas divertida surrealistas hilarantes nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1515 02:41 después decidirá cuál es la mejor de esas anécdotas invitar al teatro haberle en el teatro Arlequín con esta obra que acaba de estrenar hace poquito el jefe nueve cero dos catorce sesenta sesenta Nos pueden ir llamando ya con sus anécdotas del trabajo quiénes son los primeros hoy Míriam en actuar en nuestro suena Madrid eso íbamos a tener al foros guían de Irán es un grupo brasileño ellos tocan a un tipo de folk pueda sureño que al parecer hay varias teorías se creó a partir de la llegada de los soldados norteamericanos a así que querían bailar con las brasileñas y bueno es acompañar aquí ya Mahrez a la flauta travesera no López al bajo Hamilton von fin al triángulo y también vocal y Rubén Alain a la guitarra inuit Vieira ahora nos explicarán de dónde viene cada uno vuelve de hombres que ha venido alguien humanas mira Aisha entre un uno es que ha traído a su hijo lo hago yo a oye chicos qué tal hola a ver de dónde sois sois todos del mismo país de diferentes City de Brasil pero de diferentes partes de Brasil el niño Joao de quién es es de quién de Bruno del bajista broma de Bruno el bajista bien bueno siempre Mirian antes de saludarlos a todos vosotros nos ponen antecedentes le hizo durante una semana se dedica a espiar

Voz 4 04:06 qué hacéis como la hacéis a través de las redes donde toca estéis dónde tocáis ir cómo nació esta formación así que vamos a escucharlo

Voz 1 04:16 no vamos a apetezca aunque lo parezca aquí tienen a los brasileños Hamilton fin Rubén Salam Letizia Roberto Monteiro quizás en un local de ensayo súbitos a nadie y haciendo bailar a la gente ante sí

Voz 6 04:33 buen ritmo éste se denomina

Voz 1 04:43 agosto dos mil dieciocho es el Café Berlín pasa lo mismo con este grupo en cuanto se ponen a tocar nadie puede dejar de mover los pies incluso por parejas

Voz 1 05:05 es Hall cubre las hileras en Madrid

Voz 7 05:15 bueno esta es la primera carta de presentación

Voz 1515 05:22 no pero bueno esto no significados a una cosa no quita la otra vez algo pero sí me gusta la música brasileña ellos ponen ritmo a las calles de Madrid habitualmente si queremos encontraron chicos el forro giran veintidós para escuchar música brasileña en las calles de Madrid

Voz 8 05:40 donde podemos encontrarle nosotros no somos exactamente el grupo callejero pero tenemos un baile callejero anual que ya es una tradición estamos en las fiestas de Lavapiés ahí en la puerta del bar liberar te con bailes en la calle en agosto siempre entre el diez y el quince de agosto más o menos con bailes todos bailan

Voz 4 05:56 hay en la calle de María a que en el resto del tiempo donde como Podemos

Voz 8 06:01 ahora teníamos el catorce de abril en Café Berlín por ejemplo que bien si nos tuvimos es verdad tenemos ahí

Voz 1515 06:07 una una fecha mensual en los martes pero ahora en abril Volpe empezamos a ser los domingos a en cafés al mes que vais a tocar en directo ahora no toca cero Gemma Gallo que es un tema de si caigo Arabia Delia mal ninguno pues vamos a hacer una especie de mini ensayo general durante una pausa muy breve Val volvemos enseguida les escuchar en directo les pueden escuchar en el Café Berlín están una vez al mes y luego en las calles de Lavapiés en las fiestas de la primera semana de agosto

Voz 4 06:35 esto haciendo baila hay para todo bien bien pues venga volvemos enseguida al una prueba Nos tocáis en directo este tema de música brasileña

Voz 10 07:13 en Hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 1515 07:30 Nos en este tiempo suena Madrid más o menos dentro de diez semanas será la final la del año pasado Mirian una noche de música fantasmas padre el café en Berlín de Berlín con todos los músicos fue toda una fiesta debe encanto y en dos horas nos dimos cuenta de lo bien que suena a las calles de Madrid estábamos en el Café Berlín pero era como Subirós todo en cualquier fiesta callejera se bueno están con nosotros los chicos del forro se van a tocar en directo acabamos de hacer una pausa breve para hacer prueba de sonido Il Messaggero la atención una cosa vosotros nunca Letizia habéis utilizado el acordeón renuncia hasta Isabel desde el principio no renuncia todo empezó porque no tenemos el guión tocar somos muy seco estamos brasileños hechas de pasamos a tocar con lo que teníamos ya cien ahora llega alguien y regala un acordeón disponible pastorear pero si alguno sabe tocar el acordeón de los cinco que sois

Voz 12 08:26 no pero bueno estoy que no estatal el verbo del seguro

Voz 13 08:30 sabe pero dice que no pero sí hay perdón yo no

Voz 1515 08:35 sí yo que ya saber si no se toca con la con

Voz 13 08:38 León al forro que pasa es como si por ejemplo ha

Voz 8 08:43 conoce tocada con guitarra mira eso soy muy adepto de ese tipo de cambios de tal entonces yo creo que la música es la música que en tocar pero tocar ya sabes porque nosotros la verdad no fue una elección de Aino queremos tener acordeón no hay acordeón no conocemos tenemos íbamos a sí

Voz 1515 08:59 Felisa si hay alguna que ahora acordeonista desde quiere proponer a los borro pero ya lo negociamos vosotros bueno hablamos

Voz 4 09:06 pero ahora en la verdad es que estamos contentos con este formas sean tome porque tuvimos que buscar otro

Voz 8 09:10 el camino armónico de hace sonaba también porque es es una una música super bailable pero también tiene su complejidad armónica y tal menores melódica y rítmica

Voz 1515 09:22 bueno que luego lo quieren bailar en casa viéndoles en un ratito Miriam lo va a subir a la web a Radio Madrid punto es tres W punto Radio Madrid punto Es esta tarde en casa en familia con hijos solos en pareja como quieran con amigos pues el coche

Voz 12 09:36 cuando estamos contentos de bailar vale no sí que va al que no se sepa autos

Voz 1515 09:42 más más más venga chicos cuando queráis estáis una vez al mes además en el Café Berlín tenéis ya fecha para el catorce de abril es domingo es da un gran día para hacer una buena fiesta

Voz 4 09:53 para bailar hasta cruzar los zapatos

Voz 14 10:01 eh

Voz 15 10:05 junto con lapa

Voz 16 10:19 no

Voz 15 10:27 dos

Voz 18 11:28 de

Voz 1515 12:26 me ha encantado me decía antes es más del flamenco que era la música brasileña digo bueno no es incompatible poco pero me habéis convencido mucho eh los he tenido los pies son no estamos al final no no ésa no hay que ser exclusivista Sasso puede ser un poco de música Letizia ministro el otro día con rueda de hecho esto es

Voz 4 12:50 a un grupo tuyo

Voz 1515 12:52 oye todo es el otro estás como intérprete au son todos los un poco es un poco míos tú estás bien porque al final yo siempre llevo y al final de todo un poco Millo poco nuestro estimado para lideresa para sobrevivir en la música cuando no se es que de momento una

Voz 4 13:10 Superstar hay que mantenerse en varios grupos bueno yo hago varios grupos porque tengo necesidad estar en muchos grupos porque me he puesto toca muchos estilos entonces si toco flamenco toco fondo Otto como está brasileña porque me gusta también bueno vida de Muse con sólo tocar también claras se se producción entonces sí yo siempre preguntó se puede vivir de estos podéis vivir de eso

Voz 1515 13:32 sí bueno compatibilizar esa aquí cinco cinco ejemplos de que sí de que sí pero con varias cosas no sólo con el forro Dairo no oye ha sido un placer conoceros gracias mejor ponerle buena música esta mañana en la radio en un ratito lo tendrán para verles también no sólo escucharles en nuestra web tres W punto Radio Madrid punto es Los chicos del forro dentro les podría escuchar no sólo la primera semana de agosto en las fiestas en las calles de Lavapiés sino también el catorce de abril que importante un día como hoy con todas las cosas que estamos contando el catorce de abril en que a las nueve a las nueve de la noche chicos enhorabuena gracias gracias bueno vamos a cambiar radicalmente de es musical de compás escuchábamos antes sonidos brasileños Éstos son los los que estamos escuchando ahora de fondo los

Voz 10 14:38 Amy allí y quiénes son Mirian pues son un grupo tributo a lo Amy Winehouse hoy han venido con nosotros dos de los ocho componentes están

Voz 1515 14:47 aquí es Quini o la acidez di vocal Daniel Cabrera a la guitarra el grupo nace en dos mil quince como homenaje a la diva británica pero insisten en que evitan la pura imitación superficial bueno nos acompañan aquí ocho de los dos integrantes de esta vándalos hemiciclo allí este homenaje este esta banda tributo a Amy Winehouse Erkizia Daniel qué tal hola

Voz 1365 15:09 hola qué tal buenos días dos de ocho habéis venido un poquito

Voz 1515 15:11 no desangelados no claro pero porque

Voz 1365 15:14 eh bueno este proyecto normalmente nace con la vocación de hacer lo más fiel posible el directo de Amy Winehouse si estas navidades salimos por primera vez a la calle a tocar en el ciclo de la calle suena entonces hemos tenido que adaptar no podemos ir es muy eléctrico el directo de Amy Winehouse entonces lo hemos hecho acústico e hizo una canción que además pues ella tocaba muchas veces guitarra y voz nos parecía lo más adecuado antes de escucharlos en directo de charlar con vosotros

Voz 1515 15:39 vamos a escuchar la carta de presentación que os ha preparado Miriam

Voz 1 15:43 de niño transmite en dos mil dieciséis al festival veraniego vemos subidos a un ex nadie y versionando la canción mítica de Amy Wine

Voz 1515 16:00 Reino Orense no dejamos todas las gallegas ahora estamos en Miramar Playa en Boiro eh

Voz 1 16:06 dos mil diecisiete y así suenan de bien volvemos a Madrid no en balde esta banda es de aquí de Madrid y de nuevo Amy no quiere ir a desintoxicarse la sala Clamores ya terminamos estamos en el intruso de Ramos

Voz 22 16:33 en

Voz 1 16:35 no

Voz 1515 16:43 bueno son los Amy sólo Gilles les tenemos además aquí en Madrid el viernes quince que tocan en la cocina Rock Bar en el número cuarenta y ocho de Alberto Alcocer tiene como base el concierto

Voz 1365 16:54 pues maravilloso el mejor balance es que vais a ver aunque estará vida ya podemos ir comprando las entradas que es algo tan raro

Voz 1515 17:01 ya tienen pues es tan creo que a nueve antes

Voz 1365 17:04 Página doce en taquilla a Tito barato da vía hayan para padres

Voz 1515 17:07 la buena noche de música y es

Voz 1365 17:10 la cocina Rock Bar en él

Voz 1515 17:12 cuarenta y ocho de Alberto Alcocer si os queremos buscar por las calles de Madrid hay lugares pues

Voz 1365 17:18 es Nos estrenamos este año en el ciclo de la calle suenan que ese monto entre con la colaboración del Ayuntamiento desde la plataforma la calle suena así nos gustó la experiencia entonces no descartamos volver hacerlo soy un grupo tributo pero decís que bueno que no os gusta mucho que evita la imitación claro va a haber es un porque hay muchos grupos que efectivamente suenan exactamente igual que los grupos nadie Llanos sólo el sonido es más Amy Winehouse es un personaje muy reconocible muy característico y hay gente que incluso se pone peluca hay entonces la idea no es disfrazarse es llevarlo a tu terreno respetar lo que hace en lo musical sí que somos bastante rigurosos intentamos lleva vamos la misma acumulen unos arreglos llevamos la misma el mismo número de músicos pero pero intentamos yo no puedo ser Amy Winehouse nadie puede ser Amy Winehouse entonces me lo llevo poquito a mi terreno pero sí que te visto es un poquito así con esas favoritas son yo sí pero no es la nueva ella tanto la raya como años moños son diez veces más pequeñas dimensiones hasta ahora es tal bueno pues vamos con un anticipo velo

Voz 1515 18:24 qué iba a ser este viernes el concierto en aquí en Madrid en este espacio en esta sala la cocina Rock Bar se pueden comprar ya las entradas anticipadamente nueve euros una buena oportunidad para disfrutar de una noche de música con los Amy Zola allí esta banda tributo a Amy Winehouse sicos cuando queráis

Voz 23 18:59 es que le ha va a aquel Gemma

Voz 1515 19:40 bien

Voz 24 19:42 a sí

Voz 23 20:02 sí de Juanmi ha sido Lady Hannah ha

Voz 25 20:15 allí le llevó más ajeno

Voz 23 20:19 irían a que aclare

Voz 1515 20:31 a mí me fríos

Voz 23 20:38 y ello

Voz 26 20:49 no la ha

Voz 12 21:04 nosotros que han quedado

Voz 1515 21:06 borroso giran Dave Grohl hemos pedido a Letizia y la líder de la anterior da la brasileña que se siente con nosotros qué te ha parecido que bien hace que ante al micrófono un poquito más peruanita de me encanta bueno tú además es que decía soy una mujer muy ecléctica para eso necesito estaré

Voz 4 21:21 varias bandas a la vez no si yo tengo necesidad de tocar muchos estilos varias le

Voz 1515 21:27 pues también erró Kenia te pasa eso

Voz 1365 21:29 no pepas pasa eso también a las calles salimos muchas veces con otras cosas hacemos ya extradición

Voz 27 21:35 el bolero ranchera más Liberé lejos de Amy porque mi porque me fascina osea

Voz 1365 21:44 tengo el recuerdo de una esos conciertos de La dos por la noche ver Lay decir qué es esto cuando todavía estaba viva me quedé con la espinita de no verla en directo no puede ir a cuando vino a Madrid Río Omar Ríos Madrid Rock Ríos Gemma el festival este y desde entonces tenía la espina

Voz 28 22:00 si se me ocurrió me había todo

Voz 1515 22:02 Sartorius dije pues vamos a montar esto venga pregunta de Trivial después de iniciado lo decías hombre nos fascina Amy Winehouse pero hay otros cantantes que también aquí en le vais a meter el todo lo lleve detrás

Voz 1365 22:13 a qué podríamos hacer

Voz 1515 22:15 dijo

Voz 1365 22:19 Rosal y Aloisi ya que está de moda no yo no me imagino haciendo así otro tributo tan fiel a alguien que sea tan característico teníamos uno de anillo hace tiempo que no lo tocamos de Billie Holiday precisamente pero era más libre digamos ahí sí que no hacíamos los arreglos tal cual pero lo de Amy sí que pretende ser muy fiel desde todo el respeto y el cariño pero muy lleváis tres años ya llevamos tres años y pico casi cuatro casi cuatro si ya ha tocado en muchos sitios ya si os conoce mucho el Madrid somos prácticamente músicos residentes en Clamores vamos cada dos meses tres y bueno luego hemos salido décimo está en Galicia hicimos una gira

Voz 1515 23:02 sí sí

Voz 1365 23:02 y un poco más la verdad es que todo Madrid sí sobre todo en Madrid somos ocho no es fácil

Voz 1515 23:10 haberlo oye qué tal el público gallego con Amy Winehouse

Voz 1365 23:13 fenomenal

Voz 4 23:14 fe se volcaron muy divertido muy divertido

Voz 1515 23:17 fíjate haciendo un poco el viaje a la inversa este viernes tenemos en Madrid no sé si les seguís es de los que os gusta sino una rosa de oro que me gusta mucho que Xoel López actúa en Madrid en el invernadero de las Ventas te da quiero que es competencia

Voz 12 23:34 además no tiene toda pena

Voz 1515 23:40 a este viernes hay que comprar entradas para estar en este Amy todo lo allí esta banda que nació hace tres años integrada por ocho artistas que actúan en la cocina bar yo esto no lo conocía Alberto Alcocer número cuarenta y ocho pues eso local mochuelo y muy grande

Voz 1365 23:59 si salimos un poco es verdad porque no estamos acostumbrados a tocar como siempre en distrito Centro entonces mira dónde vais a tocar pues salimos fuera de

Voz 1515 24:07 como buen París a Galicia está bien porque si alguien tiene el tema de Madrid central pues en Alberto Alcocer de momento no hay central no llega Spies aparcar país circular todo el equipo es plantear alguna pregunta le hemos pedido a Letizia de el forro Girac Beiro la banda brasileña que sesenta es también un ratito aquí con nosotros con nosotras ligueras plantear alguna pregunta de artista artista lo chicos Davis allí

Voz 4 24:34 bueno es porque veo que sois todos españoles estás cantando en inglés no campañas también cosas en español me dijiste no que canta bolero y tal eso es sí bueno

Voz 1365 24:44 hemos cantamos en español tanto en gardenias que es un grupo que tenemos de boleros rancheras en una banda propia que tenemos también de temas propios que se llama cromática pistola

Voz 4 24:54 que ya tiene doce años hice las tres va

Voz 1515 24:57 las cuál es la que más éxito tiene puf

Voz 4 24:59 qué difícil son éxitos diferentes eh

Voz 12 25:02 la veranillo ahí tienen éxito digamos

Voz 1365 25:10 los entre comillas más fácil por el hecho de que ya cuentan con el trabajo enorme que ha hecho una persona una artista tan brutal como Amy Winehouse de hecho aparece mucha gente que no conocemos de nada muchos extranjeros que vienen a pasar el fin de semana dicen hoy en la guía del ocio tributo EM y así se nos han ido sumando seguidores sí

Voz 1515 25:29 el déjame hacer un poco en la comparativa porque el contraste me mola es frente a Amy Winehouse también tenéis lo de los boleros y las rancheras Line un bolero que cantáis por ejemplo que conozcamos todos

Voz 1365 25:40 pues lo dudo todo Dos gardenias hacemos todo Nos encanta Matxín Nos encantan los Panchos nos encanta a Omara Portuondo ganarse Nos encanta hacer una revisión

Voz 1515 25:52 no sois fieles al original lo hace

Voz 1365 25:54 no son poco ya aseado vamos con un trompetista de jazz buenísimo que se llama Víctor Aguilar que mandamos hombre no tendréis acordeonista

Voz 12 26:03 no pero de sentar un acordeonista estaremos Rice es varón pero no el esto es súper bien vamos a recoger todos no tocar Bolero

Voz 1515 26:14 sí ha sido un placer conoceros un ratito nuestra compañera Miriam Soto lo a nuestra web tres W punto Radio Madrid punto Es hay pueden ponerles también cara a seguir bailando a ritmo de música brasileña con el forro giran Beiro les tenemos en El cazador en Lim cabreo se me me afianzarnos o sea el catorce de abril en el café Berlín y me ir este viernes ya saben que la cocina Rock Bar en el número cuarenta y ocho de la calle Alberto Alcocer esto chicos de Amy Winehouse que quieren bailar despegarse el viernes por la noche porque eso el López lo tiene todo vendido pueden haberlos chicos muchísimas gracias

Voz 1365 26:50 gracias a la compañera gracias a gusto