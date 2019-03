El sorte con el que se consigue un DVD de Francino imitando a una avutarda

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles blanco y entonces pues es el más cálido ahora ella sistemas matar que la inmensa mayoría de comen españoles donde el Partido Popular ya I love to play soy tu problema

Voz 0470 00:59 a ver un momentito que lo prometido es deuda hoy al abrir todo por la radio hay que felicitar por el premio a la Excelencia que va a recibir esta tarde en la categoría de comunicación no están Bilbao al gran Juanma López Nieto

Voz 6 01:12 pero

Voz 1220 01:17 hola hola

Voz 7 01:18 ha ha ha

Voz 1220 01:20 se lo agradezco acabas de de fastidiar la primera pregunta del desarme y si no me lo creo sí sí sabes que no me gusta hablar de has visto forzado que bonitos Radio Bilbao que que la escuchaba yo de pequeñito ahí cuando me he levantado M combinado un bocata de de barra de pan

Voz 4 01:39 vaya pedazo emisora tienes tu varita bueno pero luego la gente compara ahí sabe que encantado de que ahí te lo mereces lo voy a poner a la de la plata porque sabes que tengo que hacer que bueno si tenemos ya hace tiempo que no nos es tú

Voz 7 02:02 premiado gusta hoy tenemos hoy tenemos desafío verdad

Voz 4 02:08 no estoy media cedido te digo que tenemos esa Figo verdad si sí a ver si damos ya los tocadiscos una vez gracias por los que se venga Toni especialistas Pilar de Francisco Nerea para Roberto un servidor

Voz 8 02:20 bueno vamos lo que convenga comenzamos pero con una tontería una tontería que es la mejor manera de comenzar siempre a veces se te mete algo en lo cabeza una asociación de ideas una canción no hay manera de deshacerse de eso no

Voz 9 02:33 desde que hemos comenzado a hablar en la radio del presidente argelino Abdelaziz Buteflika no hay manera de sacarse de la cabeza la canción Buteflika Buteflika

Voz 8 02:40 hola

Voz 10 02:42 sí

Voz 1220 02:44 claro

Voz 8 02:45 no es que una me centro más en esto esto ya no hay manera de salir porque cada vez quedan noticias alguien dice el presidente argelino ya has una pesadilla es verdad ya no puede salir es un run run que no para que no para no para escucho

Voz 11 03:02 tras a nuestra compañera Sonia Moreno y es como si cantara de ella El presidente argelinos la tarde del domingo a Argel en avión oficial desde el Hospital Universitario de Ginebra donde ingresó el pasado veinticuatro de febrero a pesar de que en un comunicado oficial habla de un chequeo médico rutinario bueno a ver si pues son muchos vídeos

Voz 9 03:22 es toda para volverse loco o Bono o para pasar ratos entretenidos que viene a ser lo mismo escuchas las noticias así

Voz 12 03:27 esta madrugada el Gobierno de Donald Trump ha anunciado que retira a todo su personal diplomático de Venezuela

Voz 9 03:37 o esta otra noticia quedaba Pepa Bueno a las ocho de la mañana hoy no

Voz 12 03:40 pues huyendo del abismo huyendo de los malos idus de marzo y Theresa May han vuelto a intentarlo

Voz 7 03:48 hoy es un día bueno

Voz 8 03:49 para cantar porque la noticia más importante que

Voz 13 03:52 el Brexit implica este señor que dice que no habrá más negociación subir Pino New esto es esto es esto que en inglés significa esto es lo que hay que no hay más intérprete ha dicho hay más oportuno y más nada

Voz 14 04:09 de hecho un entiendo interpreté interpreté Schutz

Voz 8 04:14 su

Voz 9 04:16 es como he dicho que una interpretación si este señor que habla

Voz 8 04:18 otro amigo Jean Claude oye cantar y como dice el refrán quién canta su mal espanta tenemos motivos para espantar no como bueno como todos los días pero tampoco habrá no que hoy hoy más motivos no los mismos motivos para que tener miedo que ayer

Voz 15 04:51 lo que pasa es que hoy hay otra votación el Brexit esta sí que podría ser lacras por así decir

Voz 9 04:59 diva

Voz 17 05:06 vamos allá twiterías venían las tutorías con una bonita reflexión sobre los terroristas a cargo del mula

Voz 18 05:16 estoy pensando que los zaplanistas creerán que la luna también es plana pero en vertical una especie de CD colgado para espantar palomas espaciales

Voz 1610 05:25 acuerdo denuncia la poca flexibilidad que tienen algunos hoteles

Voz 18 05:28 acepta es niños en el hotel lo siento solo pagos en efectivo y con tarjeta

Voz 1610 05:33 se Ivo García comparte el orgullo del trabajo bien hecho

Voz 18 05:38 dado también una sábana bajera que me dan ganas de no poner la nunca más retirarla al estilo de las camisetas de las leyendas de la NBA

Voz 1610 05:46 los triste de entrevistas de trabajo siempre funciona siempre y la autoría de este es de Noir

Voz 18 05:50 zumo porque cree que sus Tel idóneo para este puesto de atención al cliente el porqué Baser por mi don de gentes que parece gilipollas

Voz 1610 05:58 y acabamos con un tuit de Hank sólo que a ver sinceramente eso es una cabra nada de tuit pero es que le va a gustar mucho a Iturriaga ITC

Voz 18 06:05 por eso lo metemos soy tan chulo hay inconformista que ayer hice salsa den el do estando ya en marzo

Voz 19 06:11 no

Voz 7 06:15 a nuestro regalo por el premio

Voz 20 07:27 por decirlo

Voz 0230 07:29 por decirlo en términos técnicos da la cosa saborea el Brexit

Voz 8 07:35 la Unión Europea los acuerdos comercial

Voz 0230 07:38 de los viajes todos los universitarios españoles que alguna vez han ido a Londres a trabajar de camarero

Voz 8 07:45 y los que han ido a trabajar de lo suyo los británicos que están aquí las empresas el recuerdo de Laurie Cunningham el rugby el fuera de juego todo lo que hemos aprendido de Gran Bretaña está pendiente

Voz 0230 07:57 todo está pendiente de una votación

Voz 9 08:00 qué pasa no ha pregunta pero Pepa hecha pues que ha habido una ultimísima negociación la primera ministra británica Theresa la presenta a los diputados lo cuenta así Begoña Arce

Voz 21 08:14 tres same y espera que las nuevas garantías de que el Reino Unido no quedará atrapado en la Unión Aduanera

Voz 22 08:20 logren convencer a los diputados unionistas norirlandeses a los conservadores euroescépticos Gossos bastante difícil

Voz 9 08:29 hay que convencer imaginaros vosotros teniendo que convencer a los unionistas norirlandeses ya los conservadores euroescépticos de algo de cualquier cosa especialmente de que Gran Bretaña no quedará

Voz 23 08:42 nada en la Unión Aduanera de Bari fracasada

Voz 9 08:47 siempre que toca hablar del Brexit idea el proceso es inevitable pensar en aquellos que sostienen que la mejor manera de tomar decisiones políticas importantes es mediante un referéndum si o no ya está

Voz 7 08:59 claro

Voz 24 09:01 adiós

Voz 8 09:05 lo que ha pasado en las últimas horas en el Reino Unido con el Brexit el fiscal general del Reino Unido ha avisado hoy día

Voz 9 09:11 una cosa el nuevo acuerdo de Theresa May con

Voz 8 09:14 no garantiza que el Reino Unido no quede atrapado en la Unión Aduanera

Voz 25 09:18 no

Voz 8 09:19 vamos a llevarnos bien porque si no paga pero

Voz 9 09:22 es así es así respondemos honestamente a una pregunta alguna vez sabremos si el fiscal tiene razón cuando dice

Voz 23 09:31 que el Reino Unido no tiene garantías de no quedar atrapado en la Unión Aduanera con el nuevo preacuerdo muchísimo deporte ya te ha comentado

Voz 9 09:38 el fiscal sostiene el fiscal general del Reino Unido dice esto que nos cuenta Begoña Arce

Voz 21 09:45 como señala en su informe que el riesgo de que el Reino Unido se ve atrapado en la salvaguarda para Irlanda del Norte se ha reducido pero no cambia

Voz 8 09:53 Se ha reducido pero no cambia y esto es un golpe para las aspiraciones de Theresa May

Voz 1 09:57 estoy

Voz 8 10:00 entonces un poco forzado un poco conocidos que volvió buscará eh a ver otra vez otra vez Pereza

Voz 1 10:05 made estoy Spain

Voz 8 10:15 otra posibilidad para Theresa May sería esta versión de Jenny Llop Lin en la que podríamos decir eh la primera ministra británica Theresa

Voz 26 10:25 sí

Voz 8 10:30 esto es un poco chulo porque es un poco Theresa May vi es un poco tarde Teresa tal vez y además Jenny Llop Flynn como tiene ese carácter te grita de diferentes maneras podríamos estar eligiendo formas de llamar a la primera ministra británica

Voz 26 10:47 sí bueno como eh

Voz 27 11:13 sí hay

Voz 7 11:17 este podría ser

Voz 9 11:20 pero este podría ser el grito definitivo la denominación para la primera ministra británica vamos a aprobar la primera ministra británica Theresa

Voz 27 11:28 no

Voz 28 11:30 sí sí sí hay vienen de

Voz 9 11:35 a ver cómo quedaría entonces la frase del principio

Voz 8 11:38 lo que hemos escuchado

Voz 9 11:41 con Pepa Bueno la de las ocho de esta mañana

Voz 12 11:43 pues huyendo del abismo huyendo de los malos idus de marzo títeres eh

Voz 28 11:51 sí sí sí

Voz 9 11:56 bueno intentarlo todo esto se botas esta noche y hay un poco de incertidumbre el Brexit duro el Brexit blando todo el mundo habla del Brexit como de las deposiciones de un bebé todo el que ha tenido hijos sabe que en algún momento de su vida se incorpora a la conversación cotidiana la conversación natural de una manera lógica la textura de las deposiciones desde de lo que otra

Voz 0230 12:17 gente da asco se integra en tu sistema de referencias

Voz 9 12:21 pues casi todo el mundo habla del Brexit así será duro ser hablando un Brexit casi líquido cuando empiezan a hablar del color un Brexit amarillo Brexit verde aunque todos están de acuerdo en que es un marrón

Voz 29 12:31 de de

Voz 3 12:38 dejamos

Voz 8 12:40 hablamos de una noticia que dimos hace un tiempo la protesta de los apicultores sus acordes visos de remontar la querían abeja recolecta miel lo como buena

Voz 9 12:47 antes de Liga hubo una protesta de apicultores porque decían que consumimos miel de China sin saberlo malo

Voz 30 12:54 mal hecho mal hechos sin saberlo el Ministerio de Agricultura ha decidido que las etiquetas ponga de dónde viene la miel es gracioso sólo a título de inventario porque hasta ahora se decía con indirectas etiquetas tipo Gila esta miel ha pasado por algunos país que estamos locos

Voz 31 13:10 además hoy

Voz 8 13:16 este que decía estamos locos será Albert Rivera líder de Ciudadanos sí

Voz 9 13:21 no exactamente hay que utilizar la otra versión la de cuando está de bajón

Voz 32 13:24 no es un episodio con

Voz 9 13:27 implicado con la candidata que había fichado en Castilla y León fichado en su sentido futbolístico porque era la presidenta del Parlamento era del Partido Popular y de repente

Voz 8 13:36 llegan las selecciones ya les

Voz 9 13:39 descubre que tiene que dar el salto pero da el salto apoyando la el jefe máximo a la sazón Albert Rivera ganó por muy poquito luego se ha descubierto que han votado a favor tanta gente tanta gente que alguien se le ha ido la mano y hay más votos que militantes

Voz 8 13:59 en Televisión Española

Voz 9 14:00 contaron ayer a Rivera cuando se sabrá qué ha pasado con esto lo normal

Voz 33 14:04 cuando tendrá una idea aproximada de lo que ha pasado en esa votación bueno

Voz 0040 14:07 como le digo el comité garantías mi partido por suerte para mi partido no soy yo quien decide es

Voz 9 14:11 pero a continuación Alves Rivera da explicaciones de porqué le pasa esto ciudadanos dice que en realidad esto les pasa por hacer primarias no como el PSOE y al PP que las tienen prohibidas

Voz 0040 14:21 bueno a lo que tengo claro es que este partido son parte democrático hay primarias otros partidos están prohibidos en el Partido Popular esto no puede suceder que hay un candidato quedan unas primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presentado hoy a las primarias en el Partido Socialista tampoco hombre

Voz 8 14:36 sí es algo extraña la afirmación de que no hay primarias en el PSOE precisamente este domingo ganó las primarias para la candidatura a la Alcaldía de Madrid

Voz 10 14:52 bueno

Voz 8 14:53 la que también las ganó poco Pedro Sánchez porque Pepu Hernández su hombre era el que es el CAT Pepu Pepu Hernández es el candidato que se sacó de la manga

Voz 30 15:01 qué le ha salido bien la verdad la militancia avalado esa elección en primarias que según él ve Rivera sólo hace

Voz 9 15:09 Ciudadanos porque los demás partidos las tiene prohibidas Pepu Hernández por cierto siempre con metáforas deportivas

Voz 34 15:14 pues ahora mismo estamos en un momento de formar ese equipo no el equipo todo el talento de tipos de setas capacidades de liderazgo

Voz 9 15:20 desde el Partido Socialista

Voz 8 15:22 Nos falta un ala pívot lo que lo que lo que ve

Voz 9 15:26 pero es que hay una descomposición del bipartidismo así que

Voz 0040 15:30 descomposición del sistema bipartidista el centro políticos

Voz 9 15:32 creciendo dice que si hay políticos del PP y del PSOE que quieren ir a Ciudadanos el problemas del PP y del PSOE

Voz 0040 15:39 quién tiene un problemas Akin se marchan los candidatos no al partido

Voz 9 15:42 leyera el problema es que esos políticos se alejan del PSOE o del PP cuando no van en listas electorales del PSOE y del PP se acercan a ciudadanos cuando se aproximan elecciones que puede ser una coincidencia o unos casos un poco fresca les no

Voz 35 15:55 igual el proyecto político al que es ir más se puede

Voz 9 15:58 con la izquierda y mañana a la derecha y eso el que lo dice el ministro de Fomento y secretario de Organización José Luis

Voz 5 16:04 eh

Voz 7 16:13 oye me que si sale eurodiputado vuelve a España porque soy Mule serán este peores

Voz 8 16:22 superhéroes de Marvel que un laboratorio les pica una a una acta de eurodiputado radioactiva y son inmunes bueno y además será libre como Nino Bravo

Voz 24 16:30 a lo malo

Voz 7 16:37 lo malo es que es la misma promesa Quito en las últimas elecciones engañando que diga la verdad

Voz 1220 16:43 ya lo dijo si me mostráis vuelve vuelve oro

Voz 8 16:46 otra vez es como el chiste de un señor

Voz 9 16:48 es como el chiste del señor que para no ir a trabajar siempre decías que se ha muerto mi padre decían otra vez y él respondía otra vez

Voz 36 16:54 no

Voz 8 17:03 pues ya está en la última esta canción para Zinedine Zidane que juega suena también esta canción Moment una crisis de pareja con esto cómo le llamamos cuando queremos ser amable eso incluso cariñosos y una proximidad fonética la escuchamos un poco me gusta

Voz 3 17:30 el presidente del presidente del Real Madrid Florentino Pérez le llama muchas veces y su ayer lo llamó mucho

Voz 8 17:41 a veces más o menos este sería el sentido vídeos eso unidosis unos y eso hace asesor olvidarse cosas debates bueno es malo o depende una señora se olvidó del bebé en el avión no lo cuentan

Voz 1509 17:57 el avión con rumbo a la capital de Malasia salía de la ciudad Yeda en Arabia Saudí en la que había una mujer que dijo haber olvidado a su padre en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales escucha cuando el piloto del vuelo solicitó permiso para volar para el piloto informa de que una pasajera se ha quedado se ha dejado a su hijo en la sala de espera y los controladores aéreos responden que bueno es un caso nuevo para ellos pero que puede regresar sin ningún problema es una cristal los varios sitios webs que dedican se dedican al rastreo aéreo

Voz 22 18:27 ha informado de que el avión no estaba volando sino que estaba en pista

Voz 1509 18:31 a moviéndose y entonces tuvo que regresan pero por poco

Voz 8 18:34 por por por muy poco no es cierto

Voz 4 18:44 Especialistas secundarios

Voz 1610 18:47 sí vamos abriendo esta Ventana de de ayuda al oyente vale de servicio de oyente porque para para nosotros eso no no ayudar a los oyentes que nos llama se ponen en contacto con nosotros y solicitan algún tipo de ayuda eso sí siempre apuntamos los nombres Jobs teléfono esta personas para que cuando seamos nosotros los que necesitamos un poquito de ayuda no os hagáis las Londres no sea mamones ya que echamos una mano hacerlo culo de estos de toda la vida pero procuro perdón porque el latín bueno venga vamos a saludar oyente que se ha puesto en contacto con nosotros para para pedirnos algo hola buenas tardes

Voz 39 19:20 les hola buenas tardes ventanas cuál es tu nombre amigo Vicente Zidane Vicente y mismo

Voz 40 19:28 la vieja de inmigrantes que emigraron hace ya mucho tiempo ya está olvidada está bastante bien

Voz 39 19:36 no pero ya está olvidado bien pero de política lo que quiere saludar quieres

Voz 40 19:42 por si a ver me traslada de K me mira hoy

Voz 39 19:45 pues no no yo no la crítica

Voz 40 19:47 era que puso el grupo Bassat de los amigos que se de traslado lo que se ninguna

Voz 1509 19:53 eres logre no no es nada bueno no

Voz 40 19:56 ahora pusieron que justo este fin de semana el traslado se van a una calçotada

Voz 39 20:00 caso a comer calçots cebolla de allí es buenísima

Voz 40 20:05 tras dice que tiene el examen de oposiciones a juez Valle porque eso que es mecánico otro punto que está muerta luego una pareja que justamente se casan este fin de semana

Voz 39 20:14 y eso que el domingo pasado por mala suerte que nadie puede esto es mala suerte tuvo achaca se quería

Voz 40 20:23 a hacer aquí un llamamiento a ver si alguien que está escuchando la radio

Voz 1220 20:26 que se ha Soria alrededor alrededor

Voz 39 20:28 o de los alrededores verdad

Voz 40 20:32 después de ayudar este fin de de con la mudanza

Voz 1220 20:36 yo lo veo difícil

Voz 7 20:38 bueno pero una cosa una cosa pero que

Voz 40 20:40 te das siquiera regalos eh de este delito detallito sí necesito dinero no gana dinero no no escucha escucha

Voz 18 20:51 para quién acepte colaborar en la mudanza de Vincent in Zidane de regalo dos noches para tres personas en el lujoso hotel los turbantes en el centro de Mogadiscio bueno un fantástico lote de humus de Mercadona

Voz 1 21:07 análogo abrir

Voz 18 21:11 además dos coches de la marca Porres valorados en la madre que un gato de Pilar de Francisco del lavado y sin lamer estrenar un puesto de consejero en Iberdrola de por vida y no es necesaria asistencia a los consejos y finalmente un DVD de Carles Francino en la ducha imitando el sonido de la avutarda

Voz 1610 21:36 madre mía esto es el lote de regalos me comentan que tengo la centralita colapsa de gente que quiere colaborar está mudanza que demos pasaba hola buenas tardes

Voz 39 21:46 hola buenas tardes tu nombre Gervasio desde donde nos llamas

Voz 1610 21:50 Gervasio de Fez que te vendría bien este fin de semana ayudar a la abundancia de verdad

Voz 40 21:55 si tocaba falta me haga pensó que los habitantes del planeta Tierra ayudar pero nosotros no llevaba entre los seres humanos que habitamos el planeta tierra en Teherán convertimos no sé

Voz 39 22:06 a que conteste la idea sigue tú sigue tu con el Real Madrid

Voz 40 22:14 colaborativa comportarnos como un banco de peces que ante la amenaza de una barra Cuba ser del crimen no queda quedan regalos quita motiva ayudarme

Voz 10 22:23 hola buenas

Voz 40 22:26 Mercadona sino abrir a mediados

Voz 10 22:28 no

Voz 40 22:29 aunque bueno Francina Tardán ser me remita

Voz 7 22:36 no no no no no no tenemos ahora

Voz 41 22:38 el un a un oyente hombre no

Voz 7 22:41 Luis

Voz 40 22:44 no en el hombre

Voz 39 22:47 que no os venga adiós buenas tardes

Voz 4 22:54 eso eso eso me escucha eso son avutarda el baño no esto eso sin ducharse eso es verdad la Ventana con Carles Francino

Voz 0470 23:29 a ver que aquí seguimos en todo por la radio en La Ventana José Antonio Páramo oye buenos días parlanchín

Voz 42 23:34 tengo unos cuantos días además como tengo un abogado ya sede

Voz 7 23:40 derechos que hay mucha gente que no conoce sus derechos

Voz 4 24:19 es legal

Voz 43 24:21 no me entiendes

Voz 44 24:24 es Xisco

Voz 4 24:29 corresponsal de todo por la radio en youtuber hola buenas tardes

Voz 45 24:35 manera Aíto reacias debía echa de menos me sentía como el león de la Metro Goldwyn Meyer sin película viajado hasta que J

Voz 4 24:42 el pasado mal era

Voz 45 24:45 Calamardo si su Bob Esponja hablamos hoy de amor de comedias románticas porque la primavera está a la vuelta de la esquina aquí ya está a punto de despertarse de la hibernación la armonía loca vamos hallado en la primera señales el Roma

Voz 22 25:01 de Comedy sabe que era el nombre bonito este hombre

Voz 4 25:04 bien yo lo están registrando ostra pues es bonito ya tengo podcast

Voz 45 25:11 es románico amante Comedy reivindica estas comedias románticas en su canal dice menos Vengadores sin más rompecorazones

Voz 22 25:19 es una comedia romántica puede ser de terror con una Screen ya que se sientan apellidos vascos no tenemos que hablar de comedia romántica España tiene que ser el saber vascos bueno no vais a escampar de mal

Voz 45 25:35 bueno discrepancias ya en los primeros pero está muy claro es Crime Ocho apellidos vascos comedias románticas entonces alguien una peli sobre embarazos no deseados ya a ponernos así bueno más hablando de cine está cebollas verdes en este canal comentan películas se analizan pues los grandes creadores por ejemplo cuentan esto es sobre Walt Disney una anécdota

Voz 46 25:58 quieres saber cuáles fueron las últimas palabras de Walt Disney Car Russell perdona antes de Disney tenía que renovarle el contrato laboral acá Russell

Voz 0230 26:11 le dijo a renovarle contraataca arrasen

Voz 7 26:14 sería como si fuera una leyenda

Voz 17 26:17 dado que esto haya

Voz 45 26:21 buena venta vamos choca tanto no que es su última palabra fuera Kardashian de Wyoming

Voz 1220 26:26 es mucho lo dijo Carrasco

Voz 8 26:29 motivos yo creo que dijo

Voz 1220 26:31 que hace frío eh

Voz 7 26:34 ah bueno aquí

Voz 45 26:46 los premios no al extremo de que ganárselos bueno otra cosa de comedia romántica masajes siempre sabéis que hay masajes no están los masajes buenos que eso son de Pelé ciencia ficción poca gente os ha visto el canal online nos quiere ayudar más de millón y medio de suscriptores les avalan no se enseña algunos trucos para practicar con los masajes mira bien sea el padre pues por ejemplo se regalas a tu padre

Voz 1239 27:12 continuamos en la zona cervical los brazos de la misma manera vamos a colocarlos debajo de las nalgas no voy a decir la otra palabra que nos gusta algunos probar con vuestra pareja con vuestro hermano con un amigo con quién sea seguro que vais a proporcionarle un regalo mucho mejor que otros que podáis les materiales que si les compró un anillo de compras Lore tecnológicos

Voz 45 27:40 oye pero tú yo no pido musiquita la del canal no lo he puesto yo pero ahora nos enseña este canal los enseñó a dar masajes fácil J

Voz 4 27:51 puedes ser profesional no

Voz 45 27:53 si los comentarios de no lo he leído ahí en Se verán las consecuencias quién necesita un masaje es verde Lise la estrella Youtube y de Gran Hermano VIP madre de seis chiquillos con otro en camino enseña la vida de todos ellos en su canal y ahora se enfrenta a un gran problema

Voz 22 28:10 cómo decorar su ático un drama

Voz 45 28:12 va al que sólo pueden entender

Voz 22 28:15 a unos pocos quiénes pueden permitirse un ático

Voz 47 28:19 ahora junto a nosotros en primicia para nuestra ático los tirar de estilo japonés que me encantan los techos de guarderías ya mostaza amarillento te puedes crear un diseño exclusivo totalmente exacto confortable Mesopotamia agobiada por tenemos que hacer con el Atlético

Voz 4 28:42 esta raza de ello a Quito

Voz 45 28:46 hacer nada yoga a puerta a puerta a puerta dicen que haber niños vienen con un pan debajo del brazo en el caso de los de verde lease con dos o tres patrocinadores por último hablamos de comedias románticas Un paseo en bicicleta esta están muchísimas gracias a que sí bueno ya podéis ser aficionados al ciclismo o no pero siempre viene bien pasarse por el canal de Álvaro molinos el ex ciclista profesional más de cuarenta y ocho mil suscriptores y enseñan a reglas básicas de convivencia es apuntabais a una carrera

Voz 9 29:19 la primera todas pues lógicamente es que no sé

Voz 33 29:21 pues debe atacar en zonas de avituallamiento tampoco sepuede cuando pues cuando muchos Aguadores están siendo atrás a coger comida bebida para sus falsos compañeros ni siquiera cuando que muchos sí que esas tienen que hacer sus necesidades normalmente no separa unos separa un grupo porque lo han hablado entre ellos es un momento que lógicamente no podemos aprovechar para hacer ataques

Voz 45 29:43 claro de esa lógica adelante y todos los ciclistas hacen sus necesidades así salvo Armstrong que ya lo otro

Voz 4 29:52 hecho del contrato entiendo

Voz 37 29:57 estas

Voz 4 29:58 vamos vamos con el desafío venga

Voz 7 30:01 venga vamos a saludar ya rápidamente a no

Voz 1220 30:03 Nuestra pareja de este último mes tienen que estar por ahí Moisés y Pablo la los dos grandes oye

Voz 7 30:10 hola sí sí

Voz 1220 30:14 tenemos muchas ganas de dar el tocadiscos se pero estáis aquí empeñados en en en empate tras empate vamos a ver si hoy es el día Moisés exige padrino o madrina es Francino móvil hay Pablo Pilar Pilar mira tu ahora vamos

Voz 4 30:32 es una cosa

Voz 48 30:34 los a terminan empate se dos tocadiscos punto

Voz 1220 30:38 ya tenía una vale perfecto pues venga Barça ya Moix es acreditó alentó Francino dale hoy ya se bueno hoy este en Bilbao ya lo hemos dicho dónde pero este es el tercer año el primer año el premio que me ganada la mío y el de la comunicación se lo dieron a la Melinda en corrupta de la tele misión de la uno informativos de La uno de quién hablamos Moisés Ana Blanco Ana Blanco en corrupto gustado no estamos a un paso la primavera como sabes suele caer o bien el veinte o bien uno de marzo Moisés este año que crees que cae en el XXI

Voz 49 31:22 un día de margen

Voz 1220 31:26 el veinte a las veintiuno cincuenta y nueve preguntas tenían preso el veinte entra la primavera oficial pero la esférica pues ya lleva un tiempo yo mismo luz con Moreno casi ofensivo este fin de semana salió la noticia del aumento de las temperaturas en las capitales españolas unos hemos cincuenta años es impresionante vale el sol resultados pues más que preocupantes por ejemplo cuánto crees Moisés que ha subido la temperatura media anual en las capitales de provincia española en los últimos veinticinco años tres opciones

Voz 1239 31:59 un grado dos grados

Voz 1220 32:01 tres grados como los Globos tras museos no

Voz 8 32:04 me encanta crees mal porque es un piojo esto

Voz 1220 32:10 los últimos veinticinco así te cuenta la media subió uno coma seis osea que cada vez sube a más velocidad a cambio que tu y cuál crees cuál crees Moisés que es la ciudad cuál cree es que es la ciudad que ha aumentado más su temperatura la ciudad española en la capital de provincia española te doy una pista es un nombre compuesto Ciudad Real correcto la curiosidad sólo hay una capital de provincia española que baja su temperatura media anual toda suben menos una pista nueve letras buena universidad buen embutido

Voz 7 32:46 no correcto

Voz 1220 32:48 da ahora sí oye estando en Bilbao no puedo no puedo hacer menos que felicitar al gran faro Lin al mítico entrenador del Athletic que logró dos dos ligas seguidas allá por los años ochenta de quién hablamos

Voz 49 33:04 yo soy muy joven

Voz 7 33:08 el seleccionador español

Voz 1220 33:13 Javier Clemente cumple sesenta y nueve años un abrazo Javier Clemente ha dado ha entrenado en muchos sitios vale cuál ha sido cuáles cuál es ha sido ha sido su último trabajo conocido vale osea el último trabajo que de hecho es actuar de el actual trabajo seleccionador de Dessel de Serbia seleccionador de Camerún en selvas seleccionador de Euskadi

Voz 49 33:37 sí

Voz 7 33:38 con Serbia Camerún Euskadi el último eh el último trabajo lo último en Euskadi

Voz 1220 33:55 bueno está suele ser noticias preguntas deportiva sobre todo baloncesto pero es que la semana pasada acordáis el famoso no no no no fallo tras fallo de que había sido antes o quedaron dos una te va a tocar a Timo es es otra le va a tocar a Pablo vale qué fue antes la máquina de escribir o la máquina de escribir o la máquina de coser

Voz 49 34:22 yo lo sé

Voz 1220 34:23 no

Voz 7 34:24 sí sí lo sabe Francino

Voz 1220 34:29 tengo ya sabemos ya empezamos a ver pregunta la pregunta nueve es muy sencilla nueve por once treinta y nueve noventa y nueve muy bien y por último pregunta a ver a ver cuál es el libro que tiene el final antes del inicio

Voz 7 34:50 a mí me buena Francine cuáles

Voz 1220 34:54 el día pero que tiene el final está antes que el inicio es el final que es ya

Voz 7 35:02 sí sí sí sí sí

Voz 4 35:05 pues no ya ya ya ya pero pero déjame pensar a ver final antes que inicia

Voz 1220 35:12 yo

Voz 38 35:13 ABC

Voz 7 35:17 si sale no me sale accionario inicio viene antes que final inicia pieza por la que no

Voz 1220 35:24 a buscó a tres fallos veo aquí no no entonces tres bueno sí Nerea no me estuvo tres fallos cuatro cuatro fallos cuatro fallos te dicen cuatro fallo exactamente el seis ido seis y cuatro fallos o la triple es verdad es verdad pero si es venga va pues que Pablo preparado Pablo ha empezado este fin de semana el Mundial de Motos donde se ha celebrado la primera carrera en Malasia en Qatar o en Bilbao y en Malasia no pues no en Qatar o empezamos mal Pablo céntrate una pregunta que es una pregunta casi cuidado tipo de caballo donde se puede dejar mucha ropa colgada hombre

Voz 7 36:20 yo esto lo sabe sabe no

Voz 4 36:27 pero Perseo eran pregunta tú Choi Caballero

Voz 1220 36:31 hablemos de hipopótamos que se que es un tema que interesa azote Mazo ya ya sabes que los y todos los hipopótamos viven a ratos en el agua y a ratos en la tierra no sea lo sabes eso sí pero la pregunta es dónde cópula en el agua o en la tierra si Pablo en el agua Carlos más ligeros más flexibles hizo donde dan a luz el agua también en el hospital el agua más ligeros Marsans pregunta pregunta él hizo hoy hace cien años hoy hace cien años ojo al dato nació uno de los más grandes humoristas de la historia de este país y de quién hablamos Pablo Miguel Gila correcto no se sabe si es verdad o mentira pero Gila contó en sus memorias que se salvó de un pelotón de fusilamiento durante la Guerra Civil pero porque tres opciones

Voz 15 37:29 Ayala sabes lo que pasará a ver pues

Voz 1220 37:32 te un punto de cómo se llegó llegó en el último momento para estaba apuntó fusilar la orden llegó desde arriba lo paró dos en los que tenían que fusilar estaban tan cocidos que no acertaron y Gila se hizo el muerto ya se salvó o tres a la fama que tenía de cómico Le quitaron de la fila El prisionero siempre que les contase chistes

Voz 15 37:57 estaba vida corre sí señor sí señor pues nada se agradece pregunta

Voz 50 38:04 el ala

Voz 1220 38:09 qué fue antes Pablo es semáforo o es sujetador sujetado no da más hacia el agujero negro de Gaza por el semáforo que yo es es tiene años en mil ochocientos sesenta y ocho ya el semáforo sujetador mil novecientos trece bueno retomamos el estudio sobre las temperaturas de las ciudades españolas con una pregunta una última pregunta tú que crees Pablo que con respecto a la media mundial en España han subido más o menos las temperaturas mira correcto no sólo más el doble como el doble álbum opina vale como tú es la pregunta nueve bien una multiplicación bajo el brazo no debe por doce nueve por doce ciento ocho correcto pregunta pueda siempre viene nunca llega que es siempre viene nunca llega que ese pilar se Pilar

Voz 4 39:16 siempre viene pero nunca llega Pilar Pilar siempre

Voz 1220 39:19 decimos que viene que viene

Voz 4 39:22 luego el futuro nunca llegamos al futuro porque siempre estaba adelante pues eso es bueno siempre está ahí lo mejor es que está ya a Sabine mejor ahí

Voz 1220 39:33 has pues han sido ocho no Nerea ocho ocho venga pues sexo vamos con una a una ronda rapidito seis Pablo tiene ocho el que gane se lleva el toque diseños vale venga os voy a dar decir nombres de de personas y me tenéis que decir si son de Bilbao o no vale ya que estamos en Bilbao vamos a hacer un homenaje vas a empezar por Moisés eh Mariví Bilbao que precisamente esa piedad Bilbao una actriz acordáis fue decida ya que como él sexo era de Bilbao o no sí correcto Moisés puntitos para el Moisés Pablo pregunta para ti Fito Cabrales pues si si es débil no Fito Cabrales bueno pues coloca siete ocho Moisés Igor Yebra bailarín en

Voz 51 40:31 sí sí

Voz 1220 40:32 acción

Voz 51 40:35 qué te tienen casa es que es

Voz 1220 40:37 que no que sí que sí Bilbao Pablo Javier Gurruchaga

Voz 52 40:46 no sé qué duda

Voz 53 40:48 porque no puedo olvidar

Voz 7 40:51 vale

Voz 54 40:53 muy bien muy bien

Voz 1220 40:56 sí sí

Voz 7 40:58 iba a Javier Javier Gurruchaga de boda

Voz 1220 41:04 venga vamos con otro vasco íbamos a saber si es de Bilbao no Karra Elejalde actor

Voz 8 41:11 sí bueno muchas cosas gráfica al baloncesto

Voz 1220 41:15 Karra Elejalde Moisés de Bilbao o no no me bien pues es es de Vitoria en cómo van como van sus van ocho Moisés nueve Pablo vale nos quedan dos cuatro seis tres para cada tiro no bueno Moisés Vega Miguel de Unamuno o Pablo

Voz 52 41:36 y el

Voz 7 41:40 Sí Si bien no

Voz 1220 41:43 a nadie pero vamos con un presentador la ceja más famosa de la televisión no Carlos Sobera de Bilbao no de Moisés

Voz 7 41:55 cuidado que hay gente que dice que desde Bilbao si luego no lo es débil incluso él lo dice a veces no claro él de Barakaldo que se a que ver vale adiós si estáis quede Baracaldo José Luis

Voz 4 42:15 sí sí

Voz 1220 42:20 a ver qué les toca Pablo que tiene que aceptar pues a ver Pablo

Voz 15 42:24 José María Íñigo los bigotes más famosos de la historia de la televisión eso sí que creo que el no

Voz 1220 42:32 tres bien crees bien once once a ocho Moisés una Patti

Voz 38 42:37 Patxi López

Voz 49 42:41 Patxi López no

Voz 1220 42:44 de Portugalete no muy bien Francino de Portugalete que está todavía más lejos si cabe hasta Portugalete eso está en las antípodas mandó un saludo a los de Portugalete que creo que me han votado también hoy las toallas que tiene la vale perfecto

Voz 7 42:59 ha ayer para Pablo eh

Voz 1220 43:08 sí sí

Voz 7 43:10 a última para para Pablo

Voz 52 43:15 yo creo que no

Voz 1220 43:20 con este nada te ven la cara tú te encuentras con

Voz 7 43:23 no sé yo

Voz 1220 43:27 a ver entonces cómo es esto ha quedado así

Voz 7 43:31 ha ganado Pablo y Pablo

Voz 1220 43:36 Pablo Pablo enhorabuena porque te un tocadiscos oye pero pero bueno lo lógico es que si yo sé que Francino tiene más muchas gana entonces yo Francino qué hacemos con Moisés

Voz 4 43:47 y hay hay varias opciones

Voz 1220 43:49 damos un tocadiscos que a mí me parece excesivo para la semana que viene aunque haya perdido cuya Godin Irak mente les despedimos y que tenga una buena

Voz 4 43:58 ha sido tan brillante su participación que yo invitaría venía

Voz 48 44:01 la próxima semana muy muy difícil

Voz 7 44:03 me dio la enhorabuena