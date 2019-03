"La web nos da unas posibilidades que hace 30 años eran inimaginables"

Voz 1 00:00 la ley tres para seguir la enterito eh porque dice a la tecnología nos lo ha jugado los dejan bizco es una letra una versión buenísima después esta inyección que optimismo vocales Mario Tascón buenas tardes hola buenas tardes

Mario Tascón buenas tardes hola buenas tardes

Mario socio director de prodigioso volcán integrante del panel de expertos que era elegido hoy en el país las cincuenta y uno a webs que nos han cambiado la vida en estos treinta años cuál ha sido tu Podium

bueno la verdad que era muy parecido al que ha salido finalmente

ha salido Google Terra Ya Amazon

hay que acordarse es cierto es igual que Tuenti pero salía también hay algunos hitos que han sido algunas pues casi delitos no para España para los internautas en España que era un poco lo que preguntaban en el país

Voz 0313 00:55 hoy estamos con esto de los de los treinta años de Internet en fin año arriba abajo en función de los treinta años de los cimientos de Internet para que nadie se lo lo discuta al comienzo fue algo muy tecnológicos cuya tecnológico académico ruso con una vocación inicial militar el el gran bombazo eh Mario fue cuando se convirtió en un instrumento de conectividad social no que es lo que decía antes que nos ha cambiado no sólo la vida sino la forma de relacionarnos

Voz 1500 01:22 sí sin duda hay yo creo que este aniversario justamente es un poco el que indica ese cambio que es cuando aparece lo que es la navegación como habéis dicho al principio del programa con la navegación primero pues es sólo una navegación para mirar pero luego son la navegación que te lleva a hablar y que se lleva también a discutir por supuesto pero que te llegaba a comunicarse no pues yo creo que este aniversario de la World Wide Web que es lo que se celebra ahora pues sí que es muy indicativo

Voz 0313 01:48 hoy hemos hablado hace un ratito con el alcalde de un pueblo de Soria de Magaña que hace dos años ganó el concurso aquel de Hispasat para tener gratis un año Internet y esto nos ha dicho que les ha cambiado bastante para bien la vida los a los vecinos del del municipio el acceso a Internet debería ser considerado ya o estar dentro del catálogo de derechos humanos a tu juicio

Voz 1500 02:07 y yo creo que sí yo creo que si el acceso por la calle me para uno de los problemas más grandes del desarrollo y en general de de la humanidad de los países ese es el acceso sea el acceso es uno de los sitios hay muchas brechas Hay una brecha de género es simplemente pues hablado de ella la semana pasada pero también hay una brecha que tiene mucho que ver con la económico pero que también tiene que ver con un tema cultural que es la brecha digital que no es que exista en el mundo sólo nuestro país la brecha digital también existen yo creo que es uno de los elementos que hay que intentar por un lado recuperar osadas recuperar en el sentido de de colocar a todos en una posición similar porque evidentemente dentro de todas las dificultades que tiene el acceso universal pues no da unas posibilidades que hace treinta años eran inimaginables para acudir a una clase en Harvard ver bibliotecas de todo el mundo del archivo que esto es un asunto que ya no te digo hace diez asaltos veinte años de treinta años será absolutamente sueño y eso es posible uniría

Voz 0313 03:07 déjame que incorpore la conversación alguien que en estos últimos años provocó un movimiento telúrico en el mundo de las redes al crear aquella cuenta de Twitter de la Policía Nacional el arroba policía la primera de una institución española no sólo por la novedad sino por la forma de gestionar la yo creo que marcó creo sinceramente un antes y un después Carlos Fernández Guerra buenas tardes

Voz 3 03:34 pues ahora Stoner al frente de las redes sociales Si esto la conexión de Iceta

Voz 2 03:39 hola oye tu rival te policías oye una cosa una cosa

Voz 0313 03:46 de que supera los a los tres millones de seguidores que tú creas te hoy hace exactamente diez años cuantas veces te llamaron loco antes de crear la IT tocaron la cresta cuando yo estaba en funcionamiento

Voz 1500 03:58 eh vamos innumerables innumerables merme decían que para qué qué que efectuado tontería

Voz 4 04:05 no me juego

Voz 1500 04:07 se pasó la fase que yo creo que todos los conocerán de la polémica que escándalo que la policía ha hablado de hipster escándalo que la policía ha dicho tal cosa hubo algún patinazo mío también para qué nos vamos a negarlo pero luego la conexión con la gente fue brutal con la sociedad con la gente joven la utilidad la utilidad policial la empatía y aquello fue un fenómeno brutal no sean hacíamos tú te redadas los medios para hacer prevención aseo para todo fue un cambio que poco a poco muchas instituciones empresas marcas profesionales políticos campañas ahora es inimaginable por ejemplo me acompaña políticas siempre redes

Voz 1362 04:48 de hecho muchos de los que iniciaron no siguieron con arroba policía ahora estáis en empresas privadas una empresa súper públicas como desde la Moncloa no y yo quería comentar con vosotros Mario y Carlos al principio duda y me acuerdo perfectamente sobre si llamarlo Line Internet el Internet Internet a secas desde desde esa duda tan tan básica no de de de como llamara al al nuevo bebé no a la a la nueva realidad que nos venía hasta el nivel de especialización que hay ahora hemos aprendido sobre la marcha porque de esto no se nace

Voz 5 05:22 el gurú como como uno eh a adquiera el conocimiento como para difundirlo como se ha ido formando esa materia esa inteligencia colectiva

Voz 0313 05:37 esto ocurre siempre cuando hay dos personas venga dos yo paso Mario tú primero

Voz 1500 05:42 no decir bueno yo creo que como él seguro que reafirmará Carlos pues yo creo que a los que nos tocó empezar esos pues pues sobre la marcha íbamos aprendiendo no esto que comentas e incluso todavía a día de hoy a mí me queda es una primera ganas con el femenino y el masculino de la web para mí la web a la red en la red Internet en general y por tanto era la web y en femenino y en cambio un western era un sitio web de

Voz 1500 06:06 pero un sitio web vivientes a mí eso me queda aunque sé que esto ha cambiado con el tiempo yo diría casi se han vuelto las tornas en el masculinos femenino del uso pero vamos aprendiendo es que no nos íbamos comentando no es verdad que había también una res de alguna manera de complicidad entre los primeros

Voz 0313 06:22 con Carlos yo recuerdo algunas

Voz 3 06:25 misión es algunas veces le abordó sobre lo que hacía

Voz 1500 06:27 vamos lo que nos gastamos en algunos bares porque íbamos aprendiendo no no sabíamos lo que hacíamos estaría bien mal de lo hacíamos por sentido común implicación leyendo muchas cosas viviendo de afortunadamente la red que ha visitado pues era una red como digo también de aprendizaje en la que todos íbamos aprendiendo pues prácticamente a la desoír a su pitó distinta afortunadamente la gente también capacidades de aprender por lo que han hecho otros antes porque muchos conocimientos disponen disponible pero efectivamente al principio era pues eso yo recuerdo que teníamos muy buena las dos medios casitas actuantes la gente que trabajábamos en medios en aquel momento éramos muy cómplices de rivalidades que han insistido en el país El mundo en la parte digital te aseguro que no existían muchas nosotros necesitamos

Voz 6 07:11 este año unos de otros como hacer

Voz 1500 07:14 mientras eso no existía existía en nuestros hermanos mayores osea se estaban peleando a lo mejor periódicos en los medios pero en digital nos llevamos bien

Voz 1500 07:22 a mí la verdad es que yo coincido con Mario que es el que sabe que le lleva muchísimos tiros pegados yo la verdad es que empecé diciendo Internet luego primero en internet luego internet luego la UER la red el on line ahora hicimos el ámbito digital porque engloba mucho más pero es cierto que yo no sabía nada hay sobre todo el prueba error prueba error primero como mero usuario mero usuario de soy periodista Hay habrá simpleza va muchísimo para informarme para tenerme y demás y luego para generar esos contenidos y como bien dice Mario al principio era muy pocos sean los profesionales que lo hacíamos aparte el acuerdo error hablando porque era muy pequeña la red entre comillas no ahora es enormes gigante es incontrolable es muy difícil a pesar de que sean profesionales hay tantísimos es muy difícil un cambio brutal

Voz 0827 08:13 Mario y entre los cambios uno sobre el que describisteis

Voz 2 08:17 tú junto a Mar a Vázquez

Voz 0827 08:20 el cambio en la propia ortografía la ortografía que se ha ido imponiendo en Twitter a base de abreviaturas de iconos hechos primero con los signos gráficos y después ya con los famosos emoticonos en la condensación de las palabras buena llega estéis a escribir eso en el primer tratado la primera Ortografía digital sería más o menos no

Voz 1500 08:39 sí sin más no me lo has escrito un libro que se llama Twitter grafías ella no se quedó demasiado desactualizado siempre un poco visto muy rápido pero yo sé que me quedé algunas de esas que lo remitió hace poco este año estuve trabajando con el manual que acaba de sacar el libro de estilo sacar la Real Academia Española que también tiene justamente un capítulo sobre todo esto yo tuve que echar mano en que Christer grafía es decir tranquilo porque ha habido un obviamente una evolución muy fuerte sigue habiendo una evolución muy fuerte osea lo que fueron esos emoticonos que fueron y son esos emoticonos esos emojis escribiría tu mundo usamos en Whatsapp pues también está llegando ahora

Voz 4 09:18 yo que toda una avalancha nuevas

Voz 1500 09:21 de comunicación con máquinas entre máquinas que son todos los temas de voz tenemos que estáis también en la radio pues pudo superar día y y bueno con los que la gente ahora pues ya hablamos con la matinal y le decimos que no ponga un disco que no sintoniza a la Cadena Ser o que noble a las noticias del país Moon pero eso es ya una máquina a la que nos dirigimos eso

Voz 0313 09:40 cuál es tú hablas de Alexa por ejemplo ilustra está muy preocupada con

Voz 1362 09:45 pero bueno que ha hecho no bueno a mí no me ha hecho nada de hecho no la entiendo que entienda de las entendemos el otro día había un da una pancarta en la manifestación del de los chavales que muy bueno que era bastante gráfica que decía no soy Siri busca te la vida pero no sólo tu Siri busca de la vida a parte del hecho de que todos los asistentes virtuales no sé por qué o vosotros me lo podréis explicar tienen nombres de mujer Siri Alexa Mercedes por qué no te llaman Manolo Paco Pepe eso eso por Príncipe como primera pregunta segunda el otro día Paloma Llaneza escribía en lo comentaba al declaraba al país que es peor casi tener Alexa delante nuestro quién dice Alexa dice sirve cualquier asistente virtual que tener un señor encima de nuestro hombro que nos vigila y cantan nuestras intimidades quería saber si estáis de acuerdo y hasta qué punto merece la pena

Voz 1500 10:37 bueno yo estoy yo de la primera pregunta se debe a que futilidad utilidad nacionales y los hombres buscamos algo pero vamos encontrar un actor de desviar la segunda eh yo la verdad es que he de confesar que las cookies y toda esa trazabilidad Valley el ir dejando rastro constantemente en Internet es algo que bueno yo entiendo que es muy difícil he privacidad incluso hay mitologías y no mitología es cada vez preocupa más eh el descontrol entre comillas de todos nuestros datos no él no control por el que se sorprenda que al final pues bueno te metes en una web durante seis meses las cookies están yendo publicidad muy agresiva

Voz 0313 11:18 es que ese es el modelo de negocio que igual es uno de los retos para el futuro de de transformar en Internet por cierto hablando de de Alexa la escritora Ángeles Caso publica este domingo un artículo en La Vanguardia sobre Alexa precisamente el asistente virtual de Amazon que titulada Alex el futuro llegaba a pronosticar que faltaba poco tiempo con poquísimo decía exactamente para qué Alexia las como escritora dice hombre no Ángeles Caso buenas tardes

Voz 6 11:53 no pero no lo sé de verdad a mí me dio un ataque de risa en la primera vez que te diré que yo estuve Alexa pero un ataque de los de llorar no pero pero en parte de para que realizara porque me di cuenta de que esto es lo que creíamos antes no de del pensamiento de la creación del ser humano como esta actividad tan compleja tan convulsa todo esto se va a terminar osaba haber anexas escribiendo nuestros artículos y novelas cada uno dirá pues yo quiero que me cuente es una novela de no sé qué no sé qué Alexa o la que se ha que yo también protestas perderán nombres de mujeres esto es muy significativos muy patriarcal no eh pero pero sí sí lo hará lo hará es que estoy convencida eh o sea yo creo que ya los del humanismo nos queda la hostelería

Voz 0313 12:51 lo hemos comentado aquí en La Ventana los has publicado gracias a campañas de de micro mecenazgo que sin Internet no serían posibles osea que estamos ahí en la en la luz y la sombra no

Voz 6 13:01 sí y no sólo eso yo no hubiera podido escribir estos libros y otros que he hecho mucho antes tampoco si no hubiera podido acceder a través de Internet a comprar libros fuera de España que antes era una cosa complicadísima y que yo llevo comprando que estas de las maravillas camina ofrece Internet no pues desde que empezó la posibilidad de comprar de libros en Estados Unidos que quitara conseguirlo era como que podían tardar tres meses la mitad de las veces no los no no te llegaban no de acceder a catálogos de museos acceder a bibliotecas del mundo entero no contextos publicados que me interesan en un momento dado las redes de libros descatalogados o sea no no paran Internet es una cosa extraordinaria pero bueno todo tiene sus pros y sus contras yo ya no es internet lo adoro pero es que de la inteligencia Arteta

Voz 2 13:54 sí es otra cosa pero pero mira tú has participado en unas jornadas de la Fundación

Voz 2 14:02 ya te ha tranquilizado

Voz 6 14:50 no queda mucho y probablemente ya esté pasando a lo mejor todavía no lo sabemos ya se está componiendo música ha completado se han completado sinfonías inacabadas Se está haciendo arte que yace a su mercado

Voz 0313 15:07 nuevas con películas que van a ir cambiando si llega el momento justo en función de la conexión estos tendrán que de hecho ya se va a hacer la próxima semana a finales de esta en Barcelona una prueba de la conexión neuronal que tendrán con el cerebro de los asistentes para poder cambiar el argumento de la película

Voz 6 15:40 no pero sí que me da pena de todo esto es que el arte si no es un revulsivo no es que no entonces va a hacer está cosa complaciente de que va a crear lo que a los compradores oyentes lectores me da lo mismo le apetezca sin hacerles reflexionar diga Ferrés cambiar el punto de vista final para que nos hace reír no no es tanto la tecnología que hay detrás como que va a estar al servicio al final de algo que desde mi punto de vista lo contrario de lo que debería hacer la creación

Voz 1500 16:30 el sabes yo creo que es uno posible hitos es bueno es bueno necesario y además pues si yo creo que estamos de un fenómeno durante unos años de fascinación absoluta ID una especie de ciber optimismo generalizado y el que no era así pero optimista pues lo mandamos callar y esperara porque era un era un lo ubica en que quería destrozar los la revolución que

Voz 1500 16:50 pues estamos pasando aún más concienciada seguramente en la jornada que ha comentado Ángeles Caso hace un momento es de lo que se ha hablado es que además es necesario y además no son los que no sé si es necesario para evolucionar adecuadamente a las máquinas son muy buenos para determinadas cosas yo creo que eso hay que aprovecharlo son muy buenas para producir para producir daría repetitivas incluso la inteligencia artificial también es muy buena las cantidades ingentes de datos pero hay elementos que a día de hoy ya unos cuantos años yo espero también que sea hasta que me jubile como mínimo y luego

Voz 1500 17:25 algunas cosas pidió que todavía las veo un poquito lejanas que que es esa creatividad que necesita amantes Ángeles bien que se en comunicar a la que yo por ejemplo en el en lo que se pues son los contenidos sea un programa de radio o un disco encontrar aquello que la gente todavía no sabe qué quiere no y eso es lo el creador es el único que puede hacer eso todavía a diario la máquina sabe lo que quiere la gente eso es verdad la puede repetir puede poner estructuras que suenen bien incluso construir es decir antes sea yo he visto máquinas haciendo haikus

Voz 1500 17:58 en todos los días haikus pero de una manera diferente

Voz 1362 18:04 claro claro claro estáis perfectamente fríos que yo creo que eso es lo que les falta no el calor

Voz 6 18:10 claro claro claro pero bueno yo no me fío nada de que la gente no parece al final eso a a nosotros que luego somos imperfectos metemos la pata

Voz 1362 18:29 no te meteduras de pata sabe un montón arroba policía Carlos Juan Carlos Guerra que no puede decir alguno no puede recordar alguno

Voz 7 18:36 muchos récords mal entendido permitía de Maqueda utilidad a veces explicar demasiadas cosas

Voz 7 18:55 no hombre es verdad Mario para bueno y lo malo no es una referencia solamente con su conocimiento y también por su experiencia

Voz 1362 19:04 pues todo esto es una cuenta privada a la cuenta de la policía

Voz 1 19:09 es como si dos Carlos Fernández Mario te has con Ángeles Caso muchísimas gracias a los tres abrazos

Voz 2 19:21 no no no no que dice