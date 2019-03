¿Por qué llegan más los mensajes que nos separan que los que nos unen?

Voz 0313 00:00 hoy abrimos la Ventana de la filosofía no solemos hacerlo pero con un con unas cuantas declaraciones políticas

Voz 1 00:07 de un calibre determinado porque nosotros

Voz 2 00:11 celebramos la Navidad ponemos el Belén

Voz 0313 00:13 ponemos el árbol celebramos nuestra tradición

Voz 2 00:16 de nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos ya que no le guste

Voz 3 00:18 pues que se aguante Paul que nosotros somos españoles nosotros gobernamos la lengua

Voz 1 00:24 común de España el español va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España lo va a ser aquí no le guste les aguantan cuando hemos sido defendiendo elementos que si cambian la estructura machista de una sociedad pues son planteamientos progresista

Voz 4 00:40 de quién quiere y quién puede Españas de los españoles

Voz 1 00:44 uno lo tiene derecho a ir a otro país saltar sus fronteras

Voz 5 00:48 también eche país Carner de legítimo el carné de no legítimo pero ya está bien

Voz 0313 00:57 Pepe Rubio buenas tardes buenas tardes qué tiene que ver todo esto con la filosofía a ver

Voz 1047 01:01 pues sí porque no sabemos si son los políticos los que incendian o somos los ciudadanos los quedamos esa va a los partidos pero da la sensación de que buscan temas muy cotidianos para enfrentarnos temas con los que antes convivimos con con naturalidad esta molestia me la transmitió hace una semana nuestro compañero Ignacio de estos días que viene incendiado con las redes sociales pero también David Trueba en el diario El País escribía hace unos días en estos términos

Voz 6 01:25 la política actual parece empeñada en lograr que se los hombres con las mujeres los de aquí con los de allá los taurinos con los que tienen perro y los que bueno gimnasio con los que escucha nada todo eso es una puesta en escena de los odios más rentables

Voz 4 01:40 la locomotora electoral está alimentada por un combustible

Voz 6 01:43 obsceno que se derrama por las calles por los salones a través de tertulias sostenidas con aspavientos no con argumentos por dicotomía imposibles dónde has de decidir si prefieres matar a papá o a mamá muy ciegos hemos de estar para no escapar de ese bochornoso juego pero se estimula la ceguera Nos lanza nacido a los ojos no sacuden donde más duele sentimos la espuela en el lomo somos caballos con ojeras galgos tras diez hombres ratones hambrientos de queso rancio pero en realidad somos los dueños de todo esto necesitamos que nos muestren las diferencias evidentes entre unas prácticas políticas y otras pero que lo hagan al mismo tiempo que exhiben su profesionalidad su capacidad de acuerdo su dinámica flexible y su talento para no transformar en algo personal lo que sólo es una rivalidad saludable

Voz 7 02:39 dejen las convivir puede que aquí Tegui o puede que no pero el caso es que tenemos mucho en común bajo un mismo siendo menos San Suu compartimos e Irene tía vamos a David Trueba buenas tardes

Voz 0313 03:06 te quedaste agusto no no sé si ese artículo titulado The Diego fue un un rebote puntual del momento

Voz 8 03:12 oiga llevaba tiempo ahí

Voz 0313 03:15 pasando

Voz 9 03:17 no buena los artículos siempre trato que sean no rebote puntual sino un estado de cosas no que observas a continuamente no no precipitar tres de cuando notas que hay algo tenía desde hace tiempo en lo que al principio mismo articulo se comenta no la nada cierto asombro que me produce cuando veo o cuando había visto la despedida de Ana Pastor como presidenta en el Congreso con todos los grupos aplaudieron Congrés

Voz 10 03:48 está que diferentes partidos que se que arrasa se desearon buena suerte en la selección me eso se despiden los que ya no van a continuar en la siguiente legislatura cuando veo la conferencia Aznar y Felipe González y pienso que si a la gente a la que no le dejan practicar eso no sea decir practicar esa cordialidad esa amistad no introduce tensaba los votantes más enervado bien en Estados que que los propios representantes no entonces a partir de hecho usamos mucho la frase Déjame vivir no que usan mucho la gente deja Ahmadi

Voz 9 04:27 si no usamos nunca la de déjame convivir pero que es la más necesarias pretende

Voz 10 04:33 que que todos tenemos que pensar igual que todos vamos a ser iguales y que está en una reserva ideológica y emocional porque somos incapaces unos con otros me parece que son sueño repugnante

Voz 0313 04:45 mira David quédate con nosotros que vamos a saludar está en Radio Albacete a Cipriano Xàtiva filósofo y autor del libro Palabras en el tiempo un abecedario filosófico de Emilio Lledó Fundación Lara Cipriano buenas tardes hola

Voz 11 04:57 buenas tardes vamos a ver si conseguimos a partir de

Voz 0313 04:59 los conceptos más repetidos en la en la doctrina en el pensamiento de de don Emilio de Emilio Lledó a ver si conseguimos dar un poco de respuesta lo que plantea David en su en su artículo esto de por qué triunfan más en los mensajes lo lo lo Ximo Puig los fogonazos de de de mal rollo de odio de enfrentamiento que los otros por dónde empezamos por el concepto filosofía tal vez por el mismo día

Voz 11 05:24 bueno yo creo que el concepto filosofía de de suyo es una hace imposible la confrontación política yo que yo creo es que al principio de oído el lema es desde más más Platón menos menos Whatsapp pues quizás haya más Platón menos Smith menos Cars Meet yo creo que la la política actual está gran parte un poco buscando la la la gran amistad primero la batalla política lo que no llega a los ciudadanos no la han está el otro es el enemigo el que no piense como yo es el enemigo se trata de tener amigos para vencer es un combate en el que bueno pues la la triunfo es lo único que importa bueno pues ese digamos idealmente la política en su relación con la filosofía menos una antigua vía de Platón en la Emilio Lledó sería más vieran intentó del encuentro el encuentro

Voz 12 06:12 de voces que inevitablemente son diferentes como acaba de decir David inevitablemente son distintas y porque la democracia se basa en que hay otros que piensan distinto Dati que tienen otras opiniones que tienen otros derechos tiene los mismos derechos que tú pero quieren acceder al poder como tú es decir en el en el que puede mandarlos que no nos gustan es decir es un poco la esencia democracia entonces yo creo que la filosofía siempre reflexiona sobre la esencia de la democracia la esencia de la política pero la política real pues va por otros caminos no he más hacia el conflicto y el y la victoria querer importa

Voz 0313 06:47 pero es que además soy David yo creo que lo reflejaba también muy bien en en en en su artículo ya no sólo la política entendida como un territorio de confrontación entre partidos es que ahora es todo o B gano Antibes gano o Taurino antitaurino o navideño anti navideño cazador anti cazador pro patines lo anti patines feminista anti feminista de la lista es prácticamente eterna

Voz 12 07:11 sí claro yo no no sé creo que realmente lo más importante en por lo menos desde el punto de vista de la filosofía es que es que tienes que escucho ahora al otro para poder entenderlo y poder conversar y poder discutir con él convencerlo para ser convencido es decir el el el diálogo filosófico no puede haber deseo de vencer al otro siendo él aprender con el otro es decir ese entonces un poco trasladar eso a la a la filosofía a la política a la ideología la lucha ideológica es quizás un idealismo idealismo que por ejemplo encuentro las páginas de miles Lladó llena páginas de muchos filósofos sobre todo la tradición ilustrada yo creo que ha ahora en general el desde los medios desde las desde las redes lo que se busca ese conflicto la ideología publicidad porque es una cosa que que que más tentadora y quizá más rentable políticamente au incluso económicamente no pero bueno en este caso hay una también es cierto hay filósofos yo necesitaba de Schmitt que han inspirado gran pensamiento político de estuvo muy próximo al nazismo y que consideraban que la política una enfrentamiento entre amigos y enemigos en la política tiene que ser lo más parecido a la guerra de hecho pues aquella famosa frase que no sé de quién es la verdad de que la política es la guerra de esa manera no y entonces Cares MIT representa la otra cara que también existen la filosofía pero la filosofía no tiene muchos rostros no

Voz 0313 08:27 David tú tú llevas tiempo escribiendo artículos escribiendo columnas y somos muchos los que te seguimos y yo diría que en que en todo ese tiempo ha habido una Bono lógicamente de un proceso de acompañamiento a a cómo es el mundo ya como es la la sociedad no sé si hoy estás más pesimista o más optimista que hace cinco años pongamos por caso

Voz 11 08:49 no

Voz 9 08:52 bueno no soy yo creo que va a esos demasiado y no no hay que dejarse teñir sobre todo cuando participasen en la discusión pública no hay que dejar City muertos por estados de ánimo por por optimismo todas las épocas son difíciles y puedan hace pocas tienen rasgos y decir las verde les mal desde está nuestra pues es cuando se cambió también costumbres en un cambio de tecnología de Tallin hay mucha gente incómoda y al mismo tiempo también creo que hay mucha gente que les falta darse cuenta que se pocas cambiar la no puede todo permanece igual

Voz 12 09:28 lo que tiene que haber verdad

Voz 9 09:30 alternativas políticas Tavera tanto por lo que ocurre es que el clan todo eso que habla desde el odio no él él había este político americano Henry Llanos que dijo aquello de que la política era la sistematización de los odios no la organización sistemática de los odios y ahí hay que mirar un poco más lejos no yo creo que también la gente tiene que darse cuenta eso que que confrontar una idea no se puede hacer desde el odio sino que no tiene que estar feliz de que haya otra persona que piensa distinto aquí estoy dispuesto a charlar contigo a conversar que era ya de tratar de llegar a una cuerda no y hemos visto muy muy claramente en los últimos cinco años que ha habido gente que ha pensado que ellos son los buenos y por lo tanto no tienen que someterse a ninguno de los baremos a ninguna de las auto limitaciones que la democracia en los enseña que hay variar las cosas se ponen sistema etcétera no ya a partir del triunfo de Donald Trump y desde entonces partidos más derechistas que mucha gente que que empieza a caer en la cuenta de que no siempre ganan los buenos no sentir los buenas tienen la mayoría nosotros a veces la eran los que tú consideras los malos son los que pueden hacerle daño y entonces te alegras de que existan esas limitaciones que imponen sus sistemas donde hay que llegar a acuerdos esas instituciones que velan para que haya una convivencia y entonces en ese sentido soy optimista creo que muchísima gente se ha dado cuenta en los últimos años de que las instituciones de la democracia está ahí por algo sabiendo que que cambiar las cosas necesitan un acuerdo que aunque tú pienses que eso que está promoviendo es el pero eso eso debería darse cuenta todo el mundo si no consigues convencer no ya sólo la mayoría sino a esa minoría que se por detrás y por lo tanto en el resentimiento o en la oposición y que luego va a ir seduciendo a los que se vayan desencantado con otras cosas retroceso puede ser peor que que el progreso entonces yo creo soy optimista pienso de llamarme incursionar que que hay que acordar y que hay que hacer las cosas pactadas es el vecindario tienen gente que piensa en manera interesa es saludarte por la calidad ayudarte en lo que que podéis ayudar cada uno en su esfera privada que pienses que se mete en tu casa nuestro filósofo digo

Voz 0313 11:59 sois apunta este a este retrato de sí sí

Voz 11 12:02 yo creo que no la idea en la democracia debe ser la mayoría es conseguir mayorías pero respetando a las minorías Broken nos nunca debe ser en democracia al menos en ser una conexión entre amigos y enemigos el el que el vencido es es una minoría la que hay que respeta que la ley debe respetar que la ley debe amparar para que en algún momento se pueda convertir en mayoría es decir el el otro el otro que acepta las reglas que acepta las reglas de convivencia están puede ser tan honorable como tú no entonces la aceptación de la diferencia es fundamental en democracia por eso yo creo que el con de minoría mayoría no tanto de amigo enemigo debe ser el fundamento de la de la política

Voz 1826 12:42 porque tenemos claro que estábamos hablando de de un fenómeno que no es sólo aquí del lugar de España quiero decir que a lo mejor aquí las las cosas en la política sobre todo está más maximizar dudas eh se llega a extremismos muy enconados pero que es un fenómeno de la del tiempo de la época Un fenómeno universal porque no sé yo me fijo mucho en películas en series ir no se recientemente he visto una de que está en Netflix After Life y ahí hablan por ejemplo de de Twitter de las redes sociales como ahí se hinca el diente igual de lo que estamos a con la misma acidez y con el mismo odio en ocasiones de lo que estamos acostumbrados a a leer por aquí no

Voz 9 13:24 sí bueno se acrecienta esa sensación de gueto no gusto donde los que piensan de una manera deben relacionarse sólo con los que piensan como él entonces a las redes sociales es una especie de gueto y aquí no que aquí estamos los que son pensamos así entonces con los otros se va haciendo una especie de rivalidad de una fortaleza hacia ataca un grupo estoy Allen en la conversación deja de existir por mucho que haya un ruido constante no lo vemos ya era una de las cosas más tristes que ha pasado en este país la la condenará vamos salir hace quince años el atentado con los atentados de Madrid como ha habido otros no hemos sido capaces pero una cosa es que no subió a todos que que la gente yo o ha dado siempre unas muestras de solidaridad capacidad de trabajar juntos de resolver el problema el dolor de estar unidos en cuanto entraron sobre las manipulaciones políticas en aquellos días en cuanto entró el tan hemos sido incapaces ya de generar un acuerdo hay diferentes el asociaciones de chicos que quince años después eh no son capaces de sostener Renato hay un politico otra aparece ahora diciendo que quieren saber toda la verdad al mismo tiempo que está reclamando en otro caso que los jueces son la autoridad máxima que nadie puede pues entonces respetar jueces de el trabajo hicieron respetar al juicio que vivimos todos hecho nos respetemos esas instituciones porque sino lo que a respetar

Voz 0313 15:05 fíjate en esto que comenta David de que lo hablamos ayer en La Ventana del del 11M hay conceptos en el pensamiento de Emilio Lledó como verdad como como como educación como cultura

Voz 13 15:16 mira como amistad que que

Voz 0313 15:19 qué altura cogen verdad Cipriano cuando cuando cuando me cuando afrontamos cualquier tema pero este en concreto

Voz 11 15:24 hombre yo creo que la representó de Lledó

Voz 12 15:27 el centro de ilustrado fundamentalmente día lista en el mejor sentido de la palabra es decir confía en

Voz 11 15:33 la es optimista

Voz 12 15:34 es optimista pero tiene es un activismo lúcido lo estuvimos sin sin falsas ilusiones cree que bueno que es que sí

Voz 4 15:42 hombre importante mejorar algo que no supo mejorar todo de manera radical no yo creo que que palabras como diálogo como te he dicho verdad su palabra

Voz 12 15:49 que siempre hay que repetir y que además bueno pues no hay que despreciar las todo por ejemplo verdad yo creo que sí sin un mínimo de verdad avalada hablaba David de Fabrizio de en el proceso de la sin un mínimo de verdad verdad común de verdad que todo mundo comparta es difícil la convivencia cuando niega es la verdad que prefieres tú mentira porque es la que te favorece a la que te interesa realmente es difícil que la política tenga tenga el mínimo para para que no nos metemos unos a otros

Voz 0313 16:20 yo piano Xàtiva autor de palabras en el tiempo un abecedario filosófico de Emilio Lledó muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer de verdad eh David un abrazo amigos cuida te mucho

Voz 0078 16:30 un abrazo muy grande a la humanidad aunque pudiesen dijo aquello de tuvo que poner tazas de váter consisten automática porque no podíamos confiar en que la gente tirada de la cadena pues yo hace sus necesidades escocés un poco yo creo que ver en la ridículo que tenemos como seres humanos nos hace también las las cuencas es constante

Voz 14 16:50 debe de tener el tener a alguien que ve la parte