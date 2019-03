Juan Roig: "No va a pasar nada después de las elecciones ni mucho menos"

Voz 1209

00:00

me preocupa al tema entre Barcelona y Madrid entre las dos partes olía mucho y nosotros lo que necesitaríamos es tranquilidad y que nosotros seamos todos de acuerdo que no están no es tan difícil por supuesto no va a pasar nada después de las elecciones ni mucho menos que queremos la sociedad civil que queremos los empresarios tener las cosas claras y que no hay incertidumbre exigírselo a los políticos que ya sé que es difícil pero su trabajo para eso les elegimos para eso les pagamos tienen que hacer las cosas sin tanto lío y sin tanta incertidumbre